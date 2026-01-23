Трансферное окно в РПЛ только открылось, а эти сделки уже состоялись

23 января в России открылось зимнее трансферное окно. Но понятно, что немало сделок состоялось раньше. Рассказываем о них. Суммы за переходы приведены по данным Transfermarkt.

Игорь Дивеев: ЦСКА → «Зенит» (€ 2 млн)

Игорь Дивеев Фото: fc-zenit.ru

Защитник играл за армейцев с 2019 года. С того момента Дивеев отбегал более двух сотен матчей в футболке ЦСКА, стал двукратным победителем Кубка России и добился успеха в Суперкубке страны. В начале 2026-го защитник сменил клуб — он стал частью большого обмена с участием ЦСКА и «Зенита». Игорь улетел в Санкт-Петербург, а в обратном направлении проследовал нападающий Лусиано Гонду. Правда, «Зениту» пришлось доплатить € 2 млн. Но теперь в составе сине-бело-голубых есть центральный защитник с российским паспортом.

Лусиано Гонду: «Зенит» → ЦСКА (свободный агент)

Лусиано Гонду Фото: pfc-cska.com

ЦСКА давно искал нападающего, поскольку у команды есть явная проблема с голами игроков этого амплуа. А тут появился вариант с качественным легионером, у которого есть опыт игры за топ-клуб РПЛ. Впрочем, ради этого пришлось пожертвовать защитником сборной России. В первом сезоне в форме «Зенита» аргентинец забил 10 мячей в 23 матчах РПЛ. Вполне себе неплохой показатель. Но в этом сезоне Гонду отыграл всего 300 минут в чемпионате. Что с результативными действиями? Ни одного! А вот в Кубке южноамериканец забил два мяча в восьми встречах. Переход точно пойдёт на пользу Гонду хотя бы потому, что у него появится больше игрового времени.

Дмитрий Баринов: «Локомотив» → ЦСКА (€ 2 млн)

Дмитрий Баринов Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА переманил капитана «Локомотива», который проводил, вероятно, лучший сезон в карьере. Переговоры по продлению контракта, истекавшего летом 2026-го, зашли в тупик. ЦСКА сначала рассчитывал забрать игрока бесплатно по окончании сезона, а в итоге согласовал сделку в зимнее окно. Центр поля армейцев с тремя россиянами (Баринов, Матвей Кисляк, Иван Обляков) смотрится очень перспективно. Для «Локо» уход Баринова — потеря в имиджевом плане. А вот главный тренер ЦСКА Фабио Челестини пока очень доволен. Нападающего получил, опытного (29 лет) полузащитника с лидерскими качествами — тоже.

Максим Воронов: «Урал» → ЦСКА (€ 2 млн)

Гонду — приобретение в формате «здесь и сейчас». 18-летний нападающий Воронов — совсем другая история. Парень классно играл на уровне ЮФЛ, где штамповал один гол за другим. На уровне Лиги PARI забил в этом сезоне четыре гола в 14 встречах за «Урал». Согласитесь, тоже неплохо. ЦСКА не пожалел € 2 млн и заполучил перспективного нападающего. Конечно, Воронов получит какие-то шансы на зимних сборах, но пробиться в основу ЦСКА будет проблематично. Максим убедит Челестини сохранить игрока в составе на весенний отрезок или будет аренда в другой клуб?

Дэвид Рикардо: «Ботафого» → «Динамо» Москва (€ 6 млн)

Дэвид Рикардо Фото: фк «Динамо» Москва

Для 23-летнего бразильца это первая поездка в зарубежный клуб. Ранее он играл исключительно на родине («Сеара», «Флуминенсе», «Ботафого»). В прошлом сезоне Рикардо провёл 29 матчей за «Ботафого» во всех турнирах. Летом защитник слетал на клубный чемпионат мира, но там смотрел за всеми матчами команды из запаса. Бразилец подписал контракт до 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. Журналист Вене Касагранде утверждает, что 10% от общей суммы трансфера (€ 6 млн + € 1 млн в качестве бонуса) получит бывший клуб игрока «Сеара». Сейчас тренером там работает бывший спартаковец Сантос Моцарт.

Лукас Вера: «Аль-Вахда» → «Локомотив» (свободный агент)

Вера всё-таки доехал до «Локомотива». Летом не получилось. Лукас укатил в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ и там в итоге так и не сыграл. «Локомотив» вернул легионера в РПЛ (ранее Вера бегал за «Химки» и «Оренбург»), а тот приехал на зимний сбор с лишним весом. Видимо, во время отпуска сидел на бабушкиных пирожках. Впрочем, аргентинец наверняка быстро вернёт прежнюю форму. Он уже отметился голом в контрольном матче с китайским клубом «Чэнду Жунчэн». Интересно, что Лукас покажет во второй части сезона.

Кевин Аревало: «Монтевидео Сити» → «Акрон» (€ 600 тыс.)

Кевин Аревало Фото: fcakron.ru

Фланговому нападающему всего 19 лет. В этом сезоне Аревало оформил четыре гола в 15 матчах за «Монтевидео Сити». «Акрону» приглянулся молодой футболист из Уругвая, за которого заплатили € 600 тыс. Контракт до 2030 года и 10-й игровой номер. Аревало уже работает с «Акроном» на зимних сборах. Парень дебютировал в элитном дивизионе уругвайского футбола в августе 2025 года. А теперь его ждёт суровая российская лига. Справится?

Сергей Пряхин: «Балтика» → «Ахмат» (€ 800 тыс.)

Сергей Пряхин Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Пока что самый дорогой новичок грозненского клуба в зимнее трансферное окно. Летом 2022 года Пряхин перешёл в «Балтику» из второй команды ЦСКА. Сначала была аренда, а потом клуб из Калининграда выкупил игрока за € 60 тыс. Теперь продали его более чем в 10 раз дороже. В этом сезоне Сергей отбегал 18 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Посмотрим, как он проявит себя под руководством Станислава Черчесова. «Пряхин на наших глазах возрос из Первой лиги», — так тренер прокомментировал переход футболиста.

Клисман Цаке: «Шкендия» → «Ахмат» (€ 400 тыс.)

Клисман Цаке Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

«Ахмат» укрепил центр обороны 26-летним легионером. Албанец Цаке переехал в Северную Македонию в 2019 году. Сначала поиграл за «Стругу», потом — за «Шкендию». Со второй командой стал чемпионом по итогам прошлого сезона. После этого поиграл в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также принял участие в основном этапе Лиги конференций. Цаке 26 лет. По мнению Черчесова, это небольшой возраст для центрального защитника. Тренер подчеркнул, что Клисман «стучится в сборную Албании».

Дамиан Пуэбла: «Институто» → «Оренбург» (€ 860 тыс.)

Когда-то Пуэбла играл за молодёжную команду «Бока Хуниорс». В 2024 году атакующий полузащитник перебрался в клуб «Институто», за который провёл 70 матчей и забил 13 голов. «Оренбург» отдал приличные по своим меркам деньги за 23-летнего легионера. Как быстро Пуэбла адаптируется к новой лиге и новой стране? «Оренбург» нуждался в укреплении атакующей группы, ведь команда забивает меньше гола за игру в этом сезоне РПЛ.

Джон Паласиос: «Индепендьенте Медельин» → «Оренбург» (€ 510 тыс.)

Первый колумбиец в истории «Оренбурга». Ранее он играл на родине за несколько клубов («Америка де Кали», «Леонес», «Депортиво Перейра», «Интер де Богота», «Депортиво Медельин»). Теперь центрального защитника с ростом 1,88 м ждёт рубка за выживание в РПЛ. «Оренбург» находится в зоне прямого вылета и укрепляет состав перед весенним отрезком чемпионата. Помогут ли трансферы легионеров сохранить место в элитном дивизионе российского футбола?

Другие сделки

Жерсон задержался в России всего на полгода — «Зенит» продал бразильца в «Круйзеро» за € 27 млн. Футболист так и не стал звездой в РПЛ.

ЦСКА расторг контракт с нападающим Адольфо Гайчем. Перед этим «Крылья Советов» досрочно прекратили аренду игрока. Аргентинец расторг контракт с армейцами и укатил в «Эстудиантес».

Лионель Верде ушёл из ЦСКА. Армейцы досрочно прекратили аренду игрока, поэтому он вернулся в «Унион» Санта-Фе.

Родриго Вильягра сменил ЦСКА на «Интернасьонал». Бразильский клуб арендовал полузащитника армейцев.

«Рубин» продал полузащитника Умарали Рахмоналиева в «Сабах» за € 400 тыс.

Константин Савичев покинул «Акрон» и перешёл в «Торпедо» в статусе свободного агента.

«Крылья Советов» купили полузащитника Кирилла Столбова из второй команды «Зенита» за € 100 тыс.

Вратарь Иван Кукушкин сменил «Пари НН» на «Балтику». Сумма трансфера составила € 100 тыс.

Амин Талал и Милош Шатара покинули «Ахмат». С ними расторгли контракты.