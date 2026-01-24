Захарян ошибся, когда выбрал «Реал Сосьедад»

Летом 2023 года мы все испытали чувство гордости. Редкая эмоция, если мы говорим о российском футболе не во внутрироссийском контексте. Тогда Арсен Захарян за € 13 млн перешёл в «Реал Сосьедад». И это казалось суперрешением. Нам рассказали, что команда играет в динамичный футбол, нацеленный на творческие действия в атаке, и объяснили, что этот стиль отлично подходит россиянину. А бонусом шло то, что команда квалифицировалась в групповой этап Лиги чемпионов, заняв четвёртое место в чемпионате. Это был лучший результат за 10 лет. Стратегия развития карьеры строилась идеально: в первом сезоне Арсен адаптируется, во втором — становится игроком основного состава и раскрывается, в третьем — сияет, а потом уходит за много денег в топ-клуб. Сейчас мы находимся как раз в третьем. И то, что мы видим, разбивает все иллюзии.

А видим и читаем мы зачастую новости про очередную травму Захаряна. 17 января он получил девятое повреждение за 2,5 года. Снова что-то про камбаловидную мышцу и отсутствие в заявке на матч с «Барселоной». Хотя до этого была неплохая серия в чемпионате, когда в 10 матчах подряд он выходил на поле. В девяти случаях — на замену, а один раз — в стартовом составе. Это уже большое достижение, ведь подобного не было с весны 2024-го. Именно тогда Захарян забил последний на данный момент гол (15 марта в ворота «Кадиса») и отдал передачу (31 марта с «Алавесом»). Сейчас эти события воспринимаются словно далёкое прошлое. Мы слишком привыкли к тому, что у нынешнего Захаряна есть три «либо»: лазарет, скамейка, короткие выходы на замену. И ничего выдающегося за выделенное время он не показывает.

Так что никакого удивления от информации журналиста радио COPE нет. По данным Марко Антонио Санде, которые он озвучил в ток-шоу, «Реал Сосьедад» сейчас рассматривает два сценария решения вопроса по Захаряну. Первый — аренда, чтобы Арсен наконец-то смог получить достаточно игровой практики. Но эту идею поддерживают не все в клубе. Есть сильное лобби за то, чтобы продать игрока и тем самым хотя бы частично окупить вложенные € 13 млн. Важно и мнение тренера: по данным того же Санде, Пеллегрино Матараццо переговорил с несколькими футболистами команды, среди которых оказался россиянин, и заявил, что не видит их в составе. Переход Умара Садика в «Валенсию» — первый шаг. И в ближайшее время будут ещё новости.

Пеллегрино Матараццо Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Да, кто-то может сомневаться в информации COPE. В конце концов, это не прямой эфир с Фабрицио Романо или журналистами The Athletic. И сам этот инсайд был произнесён в ток-шоу — следовательно, сам журналист мог приукрасить или выдать желаемое за действительное. Другой момент — мы же хорошо понимаем, что в «Реале Сосьедад» дураков нет. А если и есть, то они это хорошо скрывают. Следовательно, они видят: Захарян не первый выбор для Матараццо, который возглавил клуб в декабре. И новому тренеру под его идеи нужен кто-то другой, а не россиянин. Поэтому Арсен легко может попасть в эту косметическую волну изменений, когда руководству нужно показать единство с новым специалистом. А для этого нужно продать несколько игроков и купить парочку на замену.

При этом в самом клубе опровергли появившийся инсайд. Но, с другой стороны, было бы странно получить подтверждение того, что с игроком хотят расстаться. Ведь обычно такие истории проходят в тишине.

«Реал Сосьедад» заявление пресс-службы клуба «Чемпионату» «Информация, которую предоставил COPE о будущем Захаряна, неверна. Тренер не хочет, чтобы Арсен уходил».



Но если решение всё-таки будет, то вопрос: а куда дальше? По условиям соглашения между «Динамо» и «Реалом Сосьедад» у москвичей осталась приоритетная опция выкупа. И сейчас эта история не кажется совсем бестолковой. Единственное, что сейчас нужно Захаряну, — 10-15 полных матчей подряд в темпе, который он выдержит. Как мы увидели, в Испании с этим есть проблемы. Возможно, с этим в том числе и связано такое большое число повреждений. Арсен просто отвык от того, что в него могут верить, давать возможность играть и ошибаться. И психологически он точно нуждается в перезагрузке.

Да, наверняка Захарян сможет подыскать себе вариант в аутсайдерах Ла Лиги. Но что это будет? Совсем другой эмоциональный фон (ведь борьба за выживание во всех странах одинакова) и никакой гарантии, что тебя не уберут при первых нескольких ошибках. А потом опять по тому же кругу. Сейчас Захаряну точно нужна хоть какая-то стабильность, которая снова поможет поверить в себя.

Способны ли дать её в «Динамо»? Вероятно, да. Ведь где приходить в себя, как не дома. Нужен ли Арсен «Динамо»? Не факт. Однако с нынешним составом команды не угадать, кто точно будет полезен, а кто совсем не вписывается в планы тренерского штаба. А уехать за границу ещё раз Арсен всегда успеет. Ведь ему всего 22.