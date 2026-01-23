Яркий старт «Динамо» на зимнем турнире! Пропустили пяткой от команды Слуцкого, но выиграли

В Абу-Даби стартовал турнир BetBoom Dynamo Global Challenge. Из названия понятно, что в нём принимают участие футболисты «Динамо». Первым соперником московского клуба стал «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.

«Шанхай» — вторая команда чемпионата Китая. Ей снова не хватило совсем чуть-чуть, чтобы завоевать титул. Перед матчем с «Динамо» игрокам китайского клуба вручили памятные подарки — шапки-ушанки. Футболисты смотрелись очень забавно в таких головных уборах. Но когда игра стартовала, шапки, разумеется, сняли.

Футболисты «Шанхай Шэньхуа» в шапках-ушанках Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Начало встречи — огонь. Если вы решили заварить чай и отсутствовали на первых минутах, то пропустили сразу два гола. Бразильский легионер «Шанхая» Рафаэл Ратан спокойно катнул мяч из-под Хуана Касереса, и тот (мяч, а не защитник «Динамо») проскочил под вратарём Андреем Лунёвым. Шла всего лишь вторая минута. Если у тренерского штаба «Динамо» был какой-то план, то он не сработал.

Впрочем, бело-голубым хватило всего пары минут, чтобы отыграться. На этот раз Касерес прострелил на дальнюю штангу, а там Бителло спокойно переправил мяч в сетку — 1:1. Безумный старт матча! Вряд ли кто-то ожидал такого веселья на первых минутах.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Естественно, команды сбавили темп и уже не забивали по голу в каждые две минуты. В ином случае этот текст превратился бы в бесконечное полотно. Запомнился красивый удар пяткой Константина Тюкавина — можно сказать, фирменный трюк нападающего. Жаль только, что судьи отменили гол из-за офсайда.

А вот маленький шедевр «Шанхая» засчитали. Капитан китайского клуба У Си огорчил Лунёва ударом пяткой — никаких поводов для отмены. Получается, «Динамо» пропустило почти сразу после стартового свистка, а затем — уже в добавленное к первой половине время.

В перерыве бело-голубые полностью поменяли состав. 30 секунд — столько прошло с возобновления матча, когда мяч снова оказался в воротах китайского клуба. Георгий Тихомиров выдал классный пас на Ивана Сергеева, и нападающий «Динамо» спокойно реализовал выход один на один с вратарём — 2:2. Прекрасное начало тайма для московского клуба!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть позже московской команде повезло. Антон Миранчук завозился с мячом около своей штрафной площади, а Чэнюй Лю выскочил один на один с вратарём, но пробил выше перекладины. После перерыва динамовская молодёжь в компании с Сергеевым и Миранчуком смотрелась достаточно неплохо. Это и понятно — нужно показать себя обновлённому тренерскому штабу.

У «Динамо» отлично себя показал Глеб Мирошниченко. 21-летний футболист ушёл от защитника, а потом попал в створ, но голкипер «Шанхая» перевёл мяч на угловой. Красивый момент. Жаль, что не завершился голом. Поскольку основное время завершилось вничью, соперников ждала серия пенальти (таков регламент турнира).

Там бело-голубые обошлись без ошибок. Забивали и опытные игроки (Миранчук и Сергеев), и более молодые (Мирошниченко, Александр Хубулов и Виктор Окишор). Пять из пяти. А вот соперник не реализовал одну попытку из четырёх. За победу в серии пенальти «Динамо» получает два очка.

Динамовцы проведут следующий матч на турнире 26 января. В этот день они сыграют с клубом «Чэнду», который занял третье место по итогам прошлого сезона в чемпионате Китая.