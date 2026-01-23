Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге, «Вильярреал» — «Реал», хоккей и биатлон

Яркое 24 января: Овечкин, Кучеров и Капризов в НХЛ, «Торпедо» против СКА в КХЛ, матчи «Баварии» и «Ливерпуля», лыжи, теннис и волейбол!

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Хачанов до Янника Синнера?

Карен Хачанов — один из самых стабильных теннисистов Australian Open. С 2019 года россиянин регулярно доходит минимум до третьего круга на этом турнире, а иногда пробивается и дальше. Теперь за место в четвёртом раунде соревнований Карен сразится с Лучано Дардери. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Элиот Спиццирри — Янник Синнер.

🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлится ли феерия Кучерова?

Российский лидер «Тампы» в последнее время практически неудержим – на отрезке из 14 матчей он лишь однажды ушёл со льда без набранных очков, а ассистентский хет-трик в игре с «Сан-Хосе» помог ему обойти Маклина Селебрини и ворваться в тройку лучших бомбардиров лиги. Получится ли у Никиты и дальше показывать такой хоккей?

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как Егор Дёмин и «Бруклин» выступят после провала?

На днях «Бруклин Нетс» и Егор Дёмин показали крайне невыразительное выступление в матче с «Нью-Йорк Никс». Команда в общей сложности набрала лишь 66 очков, что является самым низким показателем в лиге за 10 лет! После такой катастрофы игроки должны быть заряжены на матч с «Бостон Селтикс», но «кельты», в свою очередь, выступают всё лучше и лучше и вернулись в статус претендентов на титул. Победить в такой встрече будет сложно, смогут ли «Нетс» показать хотя бы достойный уровень баскетбола?

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервётся ли серия неудач «Вашингтона»?

Команда Александра Овечкина начинает отставать от зоны плей-офф на Востоке — поражения в четырёх последних матчах сильно сказались на позициях «Кэпиталз». У «Калгари» на Западе дела тоже складываются не лучшим образом, поэтому битва за очки будет очень серьёзной. Справятся ли «столичные»?

🏒 6:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: остались ли у «копов» признаки жизни?

«Рейнджерс» основательно прописались на последней строчке Восточной конференции, и для исправления ситуации одной победы в Калифорнии будет недостаточно. Впрочем, действия клуба показывают, что «синерубашечники» просто доигрывают этот сезон. А вот «акулы» всерьёз рассчитывают на возвращение в плей-офф.

🎿 10:30: Кубок России, этап 7, классический стиль, мужчины и женщины, 10 и 15 км

Интрига: Пеклецова против Крупицкой, Большунов против всех

В Сыктывкаре после морозного и драматичного спринта пройдут классические разделки. У женщин интрига та же, что и по ходу всего сезона: Алина Пеклецова против единственной лыжницы, которая смогла обыграть её в дистанционной гонке, — Евгении Крупицкой.

А у мужчин Александр Большунов постарается повторить успех Казани. Но тогда разделка была коньком, сейчас — классикой.

🎯 12:00: Кубок Содружества, этап 4, гонки преследования, женщины и мужчины, 10 и 12,5 км

Интрига: смогут ли вчерашние юниоры удивить вновь?

На старте Кубка Содружества в Раубичах случилось сразу две сенсации. В женской гонке выиграла 21-летняя Маргарита Болдырева, а в мужской — 21-летний Савелий Коновалов. Для обоих спортсменов эти победы стали самыми крупными в карьере, но удастся ли двум вчерашним юниорам удивить всех вновь?

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: исправится ли «Металлург» за поражение в прошлом матче?

«Сибирь» показала, что хоккеисты «сталеваров» – тоже люди: новосибирцы прервали восьмиматчевую победную серию лидеров лиги и даже немного порадовали Андрея Разина. Встреча с «Амуром», который ещё ни разу не побеждал в этом году, должна показать, как «Металлург» отреагировал на неудачу в предыдущей игре.

🎯 15:15: Кубок мира, этап 6, супермикст и смешанная эстафета

Интрига: сможет ли сборная Франции выиграть обе гонки?

Самый сильный и наиболее стабильный состав сейчас у сборной Франции. И мужская, и женская команда «трёхцветных» довольно уверенно выглядят на Кубке мира. По сути, даже с участием резервистов французы имеют шансы выиграть обе смешанные эстафеты. Сможет ли им кто-то помешать?

🎿 15:45: Кубок мира, этап 7, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Интрига: пройдут ли Коростелёв и Непряева квалификацию?

Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева попробуют на сложнейшей трассе в Гомсе пройти квалификацию классического спринта. По ходу нынешнего сезона они ни разу не смогли пробиться в четвертьфиналы. Сейчас — последний спринт перед Олимпиадой. Главное, сделать именно этот шаг, поскольку в забегах на выбывание бывает всё. Фавориты личного спринта — Йоханнес Клебо и Йонна Сундлинг.

🏀 16:00: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: как проведёт свой первый матч у руля «Зенита» Ростислав Вергун?

В минувшие дни «Зенит» претерпел множество изменений. От должности главного тренера был отстранён Александр Секулич, его место временно занял Максим Учайкин, которому удалось привести петербуржцев к победе в матче с МБА-МАИ. Затем разразилась новость, что коллектив возглавит известный белорусский специалист Ростислав Вергун, недавно покинувший «Уралмаш», где провёл отличную работу и вывел клуб на новый уровень. Дебют на новом месте ожидается очень тяжёлым — выезд к ЦСКА. Армейцы одержали 11 побед подряд и делят первую строчку в таблице с УНИКСом. Успеет ли Вергун настроить своих подопечных на принципиальную встречу?

🏐 16:30: «Динамо-Ак Барс» – «Локомотив», Суперлига (ж), 19-й тур

Интрига: чья серия прервётся в Казани?

В 19-м туре на площадке сойдутся две титанические силы российского волейбола двух последних лет — «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив»! Это будет не просто матч, а самая настоящая битва, где каждый розыгрыш будет иметь значение. Вот только подходят к этой встрече команды с разным настроением: казанские волейболистки с серией из четырёх побед, а железнодорожницы после двух проигранных матчей. Станет ли игра с «Динамо-Ак Барс» спасательным кругом для «Локо» после череды неудач или команда Андрея Воронкова продолжит терять очки?

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли Игорь Ларионов впервые обыграть бывшую команду?

Бывшие подопечные нынешнему наставнику СКА пока не по зубам – армейцы под руководством Профессора проиграли все три матча нижегородцам. Попытка №4 состоится на арене команды Алексея Исакова, которая одержала пять побед подряд и вернулась в борьбу за первое место на Западе. Насколько реальны эти амбиции, может показать следующая игра.

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Сибирь» прервёт ещё одну серию?

В четверг новосибирцы нанесли первое за девять матчей поражение «Металлургу», а теперь они приедут в гости к «Ак Барсу», который одержал четыре победы подряд. Подопечным Ярослава Люзенкова очень важно набирать очки, чтобы упрочить положение в зоне плей-офф на Востоке. Смогут ли они обыграть ещё одного фаворита и прервать его победную серию?

⚽️ 17:30: «Бавария» — «Аугсбург», Бундеслига, 19-й тур

Интрига: разгром неизбежен?

Мюнхенцы потеряли очки всего раз за 18 туров. Всего раз! Они могут пропустить первыми, такое случается даже часто. Но неизменно соперник оказывается повержен. «Кёльн» повёл? Получил 1:3. «Лейпциг»? 1:5 не хотите? Это только в двух последних турах. «Аугсбург» же борется за выживание и не может победить в пяти матчах Бундеслиги кряду. Привет, разгром? С другой стороны, в августовской встрече аутсайдер дал жару (2:3). Может, и теперь посопротивляется?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 23-й тур

Интрига: «Сити» продолжит тонуть?

Удивительно, однако в четырёх последних турах один из главных аутсайдеров не только этого сезона, но и вообще всей истории АПЛ собрал больше очков, нежели накачанный звёздами «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – шесть против трёх. У «Вулверхэмптона» по-прежнему ничтожные шансы спастись, тем не менее команда пришла в себя. А вот «Сити» лихорадит. Поражение в ЛЧ от «Будё-Глимт» – лишнее тому подтверждение. Так что даже в такой афише не всё очевидно.

⚽️ 18:00: «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 23-й тур

Интрига: команда Франка ожила и покажет класс?

«Тоттенхэм» – команда-парадокс. Вот у вас всего одна победа в восьми матчах во всех турнирах. Болельщики массово призывают тренера к отставке. Но тут проходит встреча с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ, и «шпоры» впечатывают сильного соперника в газон (2:0). Тот даже практически ничего не создал в атаке. Что же ждёт одного из аутсайдеров АПЛ «Бёрнли»? Команда Томаса Франка приходит в себя или в еврокубках была разовая акция? Скоро узнаем.

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» – «Ленинградка», Суперлига (ж), 19-й тур

Интрига: состоится ли реванш в Одинцове?

Встреча «Заречья-Одинцово» и «Ленинградки» — это не просто рядовая игра регулярного чемпионата, а столкновение амбиций, где каждый розыгрыш будет иметь значение. Команда с берегов Невы попытается взять реванш за обидное поражение на своей площадке в первом круге. Тем более что сейчас жёлто-чёрные на подъёме после победы над калининградским «Локомотивом». В то же время подмосковная команда оступилась в матче с «Минчанкой» и с трудом прошла красноярский «Енисей». У кого хватит сил, чтобы добиться успеха в Одинцове?

⚽️ 20:30: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 23-й тур

Интрига: «Ливерпуль» обыграет «Борнмут» в седьмой раз подряд?

«Ливерпуль», как и «Тоттенхэм», в АПЛ и ЛЧ проявляет себя совсем по-разному. Да, поражений давно нет и там и там. Только на внутренней арене команду поразил ничейный вирус: четыре январских тура приносили лишь мировые. Из-за нестабильности конкурентов мерсисайдцы держатся в топ-4. Но пора бы всё-таки уже и победить. «Борнмут» вроде бы подходящий для этого соперник. В личных встречах он уступил шесть раз кряду. Но это же «Ливерпуль», как тут знать наверняка?

⚽️ 21:00: «Гавр» — «Монако», Лига 1, 19-й тур

Интрига: монегаски продолжат тонуть?

«Монако» — совсем не «ПСЖ», чтобы ждать от команды доминации. Но семь поражений в последних восьми турах Лиги 1 — это вообще как? Больше монегасков пропускают только «Ницца» и «Метц», да и в атаке дела не то чтобы ладятся. Вишенка на зловонном торте — 1:6 от «Реала» в ЛЧ. Глубочайший кризис подтвердит и выезд к «Гавру»? Или всё-таки футболисты «Монако» вспомнят, что они вообще-то считались одними из претендентов на место в топ-4? Пока ещё сезон не окончательно потерян.

⚽️ 23:00: «Вильярреал» — «Реал» Мадрид, Примера, 21-й тур

Интрига: мадридцы перезагрузились?

Если 2:0 с «Леванте» — не показатель мадридской реинкарнации, то 6:1 с «Монако» — уже намёк на неё. Альваро Арбелоа не имеет опыта на высоком уровне и не считается тактическим гением вроде Хаби Алонсо. Но, похоже, умеет сплотить футболистов вокруг себя и как следует их замотивировать. Один только Винисиус наслушался сладких речей нового тренера и стал напоминать, что умеет не только психовать, но и красиво играть. «Вильярреал», впрочем, способен нарушить эту идиллию и поубавить разговоры о высоких притязаниях «Реала».