Санкт-Паули — Гамбург. Прямая трансляция
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 24 января 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: ЦСКА — «Зенит» в Единой лиге, «Вильярреал» — «Реал», хоккей и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 января 2026 года
Яркое 24 января: Овечкин, Кучеров и Капризов в НХЛ, «Торпедо» против СКА в КХЛ, матчи «Баварии» и «Ливерпуля», лыжи, теннис и волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 24 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) – Лучано Дардери (Италия, 22), Australian Open, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Интрига: доберётся ли Хачанов до Янника Синнера?

Карен Хачанов — один из самых стабильных теннисистов Australian Open. С 2019 года россиянин регулярно доходит минимум до третьего круга на этом турнире, а иногда пробивается и дальше. Теперь за место в четвёртом раунде соревнований Карен сразится с Лучано Дардери. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее встретится с кем-то из пары Элиот Спиццирри — Янник Синнер.

Подробный теннисный анонс дня:
5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open
🏒 3:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлится ли феерия Кучерова?

Российский лидер «Тампы» в последнее время практически неудержим – на отрезке из 14 матчей он лишь однажды ушёл со льда без набранных очков, а ассистентский хет-трик в игре с «Сан-Хосе» помог ему обойти Маклина Селебрини и ворваться в тройку лучших бомбардиров лиги. Получится ли у Никиты и дальше показывать такой хоккей?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Кучеров попал бы в состав сборной России на ОИ. А кто ещё?
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду
«Одна из самых опасных сборных». В Америке думают, каким был бы состав России на Олимпиаду

🏀 3:30: «Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как Егор Дёмин и «Бруклин» выступят после провала?

На днях «Бруклин Нетс» и Егор Дёмин показали крайне невыразительное выступление в матче с «Нью-Йорк Никс». Команда в общей сложности набрала лишь 66 очков, что является самым низким показателем в лиге за 10 лет! После такой катастрофы игроки должны быть заряжены на матч с «Бостон Селтикс», но «кельты», в свою очередь, выступают всё лучше и лучше и вернулись в статус претендентов на титул. Победить в такой встрече будет сложно, смогут ли «Нетс» показать хотя бы достойный уровень баскетбола?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Провал «Бруклина» и Дёмина
Это как понимать? «Бруклин» Егора Дёмина в НБА сыграл до чёртиков отвратно
Это как понимать? «Бруклин» Егора Дёмина в НБА сыграл до чёртиков отвратно

🏒 5:00: «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли серия неудач «Вашингтона»?

Команда Александра Овечкина начинает отставать от зоны плей-офф на Востоке — поражения в четырёх последних матчах сильно сказались на позициях «Кэпиталз». У «Калгари» на Западе дела тоже складываются не лучшим образом, поэтому битва за очки будет очень серьёзной. Справятся ли «столичные»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
“Вашингтон” проиграл даже “Ванкуверу”
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ

🏒 6:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остались ли у «копов» признаки жизни?

«Рейнджерс» основательно прописались на последней строчке Восточной конференции, и для исправления ситуации одной победы в Калифорнии будет недостаточно. Впрочем, действия клуба показывают, что «синерубашечники» просто доигрывают этот сезон. А вот «акулы» всерьёз рассчитывают на возвращение в плей-офф.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Вратарь “Шаркс” подарил один из главных хайлайтов сезона
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»
Видео
Что это вообще было?! Бобровский ПОДРАЛСЯ с вратарём «Сан-Хосе»

🎿 10:30: Кубок России, этап 7, классический стиль, мужчины и женщины, 10 и 15 км

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Классический стиль. 10 км
24 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Классический стиль. 15 км
24 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: Пеклецова против Крупицкой, Большунов против всех

В Сыктывкаре после морозного и драматичного спринта пройдут классические разделки. У женщин интрига та же, что и по ходу всего сезона: Алина Пеклецова против единственной лыжницы, которая смогла обыграть её в дистанционной гонке, — Евгении Крупицкой.

А у мужчин Александр Большунов постарается повторить успех Казани. Но тогда разделка была коньком, сейчас — классикой.

Статистика Кубка России
А что за драма в спринте?
Драма в Сыктывкаре: главный фаворит спринта сломала лыжу, а запасной не нашлось
Драма в Сыктывкаре: главный фаворит спринта сломала лыжу, а запасной не нашлось

🎯 12:00: Кубок Содружества, этап 4, гонки преследования, женщины и мужчины, 10 и 12,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Женщины. Гонка преследования 10 км
24 января 2026, суббота. 12:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
24 января 2026, суббота. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли вчерашние юниоры удивить вновь?

На старте Кубка Содружества в Раубичах случилось сразу две сенсации. В женской гонке выиграла 21-летняя Маргарита Болдырева, а в мужской — 21-летний Савелий Коновалов. Для обоих спортсменов эти победы стали самыми крупными в карьере, но удастся ли двум вчерашним юниорам удивить всех вновь?

Статистика Кубка Содружества
Вот будущее нашего биатлона!
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: исправится ли «Металлург» за поражение в прошлом матче?

«Сибирь» показала, что хоккеисты «сталеваров» – тоже люди: новосибирцы прервали восьмиматчевую победную серию лидеров лиги и даже немного порадовали Андрея Разина. Встреча с «Амуром», который ещё ни разу не побеждал в этом году, должна показать, как «Металлург» отреагировал на неудачу в предыдущей игре.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Чему был рад Разин?
«Хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо». Разин о поражении «Металлурга» от «Сибири»

🎯 15:15: Кубок мира, этап 6, супермикст и смешанная эстафета

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 15:15 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
24 января 2026, суббота. 17:10 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли сборная Франции выиграть обе гонки?

Самый сильный и наиболее стабильный состав сейчас у сборной Франции. И мужская, и женская команда «трёхцветных» довольно уверенно выглядят на Кубке мира. По сути, даже с участием резервистов французы имеют шансы выиграть обе смешанные эстафеты. Сможет ли им кто-то помешать?

Статистика Кубка мира
Французы кучно заехали в топ-6 в индивидуалке
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро
Ветеран биатлона чуть не сотворил сенсацию на Кубке мира. Но победу увёл молодой Перро

🎿 15:45: Кубок мира, этап 7, свободный стиль, спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:45 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Финал
24 января 2026, суббота. 15:50 МСК
Не началось

Интрига: пройдут ли Коростелёв и Непряева квалификацию?

Россияне Савелий Коростелёв и Дарья Непряева попробуют на сложнейшей трассе в Гомсе пройти квалификацию классического спринта. По ходу нынешнего сезона они ни разу не смогли пробиться в четвертьфиналы. Сейчас — последний спринт перед Олимпиадой. Главное, сделать именно этот шаг, поскольку в забегах на выбывание бывает всё. Фавориты личного спринта — Йоханнес Клебо и Йонна Сундлинг.

Статистика Кубка мира
Приглашение на Олимпиаду должно добавить лыжникам сил
Официально
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили приглашение на Олимпиаду-2026 от МОК

🏀 16:00: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проведёт свой первый матч у руля «Зенита» Ростислав Вергун?

В минувшие дни «Зенит» претерпел множество изменений. От должности главного тренера был отстранён Александр Секулич, его место временно занял Максим Учайкин, которому удалось привести петербуржцев к победе в матче с МБА-МАИ. Затем разразилась новость, что коллектив возглавит известный белорусский специалист Ростислав Вергун, недавно покинувший «Уралмаш», где провёл отличную работу и вывел клуб на новый уровень. Дебют на новом месте ожидается очень тяжёлым — выезд к ЦСКА. Армейцы одержали 11 побед подряд и делят первую строчку в таблице с УНИКСом. Успеет ли Вергун настроить своих подопечных на принципиальную встречу?

Статистика регулярного чемпионата Единой лиги
Предвосхищаем топ-матч в рамках Единой лиги
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да

🏐 16:30: «Динамо-Ак Барс» – «Локомотив», Суперлига (ж), 19-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 16:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Не начался
Локомотив К
Калининградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья серия прервётся в Казани?

В 19-м туре на площадке сойдутся две титанические силы российского волейбола двух последних лет — «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив»! Это будет не просто матч, а самая настоящая битва, где каждый розыгрыш будет иметь значение. Вот только подходят к этой встрече команды с разным настроением: казанские волейболистки с серией из четырёх побед, а железнодорожницы после двух проигранных матчей. Станет ли игра с «Динамо-Ак Барс» спасательным кругом для «Локо» после череды неудач или команда Андрея Воронкова продолжит терять очки?

Статистика женской Суперлиги
Чего не хватило “Локо” в первом матче?
Казань прошла проверку на прочность! Неожиданный итог битвы двух фаворитов Суперлиги
Казань прошла проверку на прочность! Неожиданный итог битвы двух фаворитов Суперлиги

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Игорь Ларионов впервые обыграть бывшую команду?

Бывшие подопечные нынешнему наставнику СКА пока не по зубам – армейцы под руководством Профессора проиграли все три матча нижегородцам. Попытка №4 состоится на арене команды Алексея Исакова, которая одержала пять побед подряд и вернулась в борьбу за первое место на Западе. Насколько реальны эти амбиции, может показать следующая игра.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Армейцы недовольны своим положением:
«Находимся не там, где хотелось бы». Защитник СКА Сапего — о турнирном положении команды

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сибирь» прервёт ещё одну серию?

В четверг новосибирцы нанесли первое за девять матчей поражение «Металлургу», а теперь они приедут в гости к «Ак Барсу», который одержал четыре победы подряд. Подопечным Ярослава Люзенкова очень важно набирать очки, чтобы упрочить положение в зоне плей-офф на Востоке. Смогут ли они обыграть ещё одного фаворита и прервать его победную серию?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Казанцы сохранили ведущего защитника:
Официально
«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года

⚽️ 17:30: «Бавария» — «Аугсбург», Бундеслига, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Аугсбург
Аугсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: разгром неизбежен?

Мюнхенцы потеряли очки всего раз за 18 туров. Всего раз! Они могут пропустить первыми, такое случается даже часто. Но неизменно соперник оказывается повержен. «Кёльн» повёл? Получил 1:3. «Лейпциг»? 1:5 не хотите? Это только в двух последних турах. «Аугсбург» же борется за выживание и не может победить в пяти матчах Бундеслиги кряду. Привет, разгром? С другой стороны, в августовской встрече аутсайдер дал жару (2:3). Может, и теперь посопротивляется?

Статистика Бундеслиги
«Бавария» уже гарантированно вышла в 1/8 финала ЛЧ. А какие шансы у остальных?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» продолжит тонуть?

Удивительно, однако в четырёх последних турах один из главных аутсайдеров не только этого сезона, но и вообще всей истории АПЛ собрал больше очков, нежели накачанный звёздами «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы – шесть против трёх. У «Вулверхэмптона» по-прежнему ничтожные шансы спастись, тем не менее команда пришла в себя. А вот «Сити» лихорадит. Поражение в ЛЧ от «Будё-Глимт» – лишнее тому подтверждение. Так что даже в такой афише не всё очевидно.

Статистика АПЛ
Выезд в Норвегию обернулся кошмаром
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил. Видео
Сенсационный провал «Сити» в ЛЧ! «Будё» с Хайкиным команду Пепа почти не заметил. Видео

⚽️ 18:00: «Бёрнли» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 23-й тур

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Франка ожила и покажет класс?

«Тоттенхэм» – команда-парадокс. Вот у вас всего одна победа в восьми матчах во всех турнирах. Болельщики массово призывают тренера к отставке. Но тут проходит встреча с дортмундской «Боруссией» в ЛЧ, и «шпоры» впечатывают сильного соперника в газон (2:0). Тот даже практически ничего не создал в атаке. Что же ждёт одного из аутсайдеров АПЛ «Бёрнли»? Команда Томаса Франка приходит в себя или в еврокубках была разовая акция? Скоро узнаем.

Статистика АПЛ
Английские клубы дружно шагают в евровесну
Все шесть команд из АПЛ обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

🏐 19:00: «Заречье-Одинцово» – «Ленинградка», Суперлига (ж), 19-й тур

Суперлига — предварительный этап (ж) . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли реванш в Одинцове?

Встреча «Заречья-Одинцово» и «Ленинградки» — это не просто рядовая игра регулярного чемпионата, а столкновение амбиций, где каждый розыгрыш будет иметь значение. Команда с берегов Невы попытается взять реванш за обидное поражение на своей площадке в первом круге. Тем более что сейчас жёлто-чёрные на подъёме после победы над калининградским «Локомотивом». В то же время подмосковная команда оступилась в матче с «Минчанкой» и с трудом прошла красноярский «Енисей». У кого хватит сил, чтобы добиться успеха в Одинцове?

Статистика женской Суперлиги
Как прошла встреча в Санкт-Петербурге:
«Заречье-Одинцово» выбило «Локомотив» из топ-3. Вот это конкуренция в женской Суперлиге!
«Заречье-Одинцово» выбило «Локомотив» из топ-3. Вот это конкуренция в женской Суперлиге!

⚽️ 20:30: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» обыграет «Борнмут» в седьмой раз подряд?

«Ливерпуль», как и «Тоттенхэм», в АПЛ и ЛЧ проявляет себя совсем по-разному. Да, поражений давно нет и там и там. Только на внутренней арене команду поразил ничейный вирус: четыре январских тура приносили лишь мировые. Из-за нестабильности конкурентов мерсисайдцы держатся в топ-4. Но пора бы всё-таки уже и победить. «Борнмут» вроде бы подходящий для этого соперник. В личных встречах он уступил шесть раз кряду. Но это же «Ливерпуль», как тут знать наверняка?

Статистика АПЛ
В ЛЧ команда Арне Слота действительно сияет
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили. Видео
«Ливерпуль» в ЛЧ и АПЛ — две разные команды! «Марсель» на выезде просто не заметили. Видео

⚽️ 21:00: «Гавр» — «Монако», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: монегаски продолжат тонуть?

«Монако» — совсем не «ПСЖ», чтобы ждать от команды доминации. Но семь поражений в последних восьми турах Лиги 1 — это вообще как? Больше монегасков пропускают только «Ницца» и «Метц», да и в атаке дела не то чтобы ладятся. Вишенка на зловонном торте — 1:6 от «Реала» в ЛЧ. Глубочайший кризис подтвердит и выезд к «Гавру»? Или всё-таки футболисты «Монако» вспомнят, что они вообще-то считались одними из претендентов на место в топ-4? Пока ещё сезон не окончательно потерян.

Статистика Лиги 1
1:6. Что это было?
«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации. Видео
«Реал» размазал «Монако» с Головиным! Винисиус выдал матч-шедевр и получил овации. Видео

⚽️ 23:00: «Вильярреал» — «Реал» Мадрид, Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы перезагрузились?

Если 2:0 с «Леванте» — не показатель мадридской реинкарнации, то 6:1 с «Монако» — уже намёк на неё. Альваро Арбелоа не имеет опыта на высоком уровне и не считается тактическим гением вроде Хаби Алонсо. Но, похоже, умеет сплотить футболистов вокруг себя и как следует их замотивировать. Один только Винисиус наслушался сладких речей нового тренера и стал напоминать, что умеет не только психовать, но и красиво играть. «Вильярреал», впрочем, способен нарушить эту идиллию и поубавить разговоры о высоких притязаниях «Реала».

Статистика Примеры
В Мадриде всё хорошо?
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
