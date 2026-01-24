Самый странный переход зимы. Зачем экс-звезда «Юве» и «Баварии» ушёл в клуб четвёртой лиги

Дуглас Коста играл в Лиге чемпионов, а теперь оказался в «Кьево». Но это ненадолго.

Переход Дугласа Косты в «Кьево» претендует на звание самого необычного в нынешнее трансферное окно. Понятно, что бразильцу уже 35 лет. Понятно, что его лучшие годы позади. Однако тот факт, что футболист с немаленьким опытом игры в Лиге чемпионов (76 матчей, 11 голов) перебрался в клуб четвёртого итальянского дивизиона, вызывает недоумение.

В карьере бразильского игрока есть такие команды, как «Шахтёр», «Бавария», «Ювентус». Коста — чемпион Украины, Германии, Италии. В составе этих трёх клубов Дуглас завоевал более 20 трофеев. Согласитесь, очень приличная цифра. А ещё Коста провёл 31 встречу в составе сборной Бразилии.

После того как Дуглас окончательно покинул «Ювентус» (это произошло в 2023 году), он сначала уехал в «Лос-Анджелес Гэлакси» (перед этим играл там на правах аренды), а затем попробовал себя на родине — во «Флуминенсе». Вместе с клубом из Рио-де-Жанейро Дуглас стал победителем Рекопа Судамерикана — южноамериканского аналога Суперкубка УЕФА.

Дуглас Коста в составе «Баварии» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Летом 2024 года Коста покинул Бразилию и неожиданно улетел в Австралию — подписал контракт с «Сиднеем». И уже в сентябре 2025 года Дуглас покинул команду. Как раз в тот момент суд по семейным делам Порту-Алегри вынес решение об аресте экс-игрока «Баварии» и «Ювентуса». Дугласа обвинили в неуплате алиментов. Общая сумма долга составила почти $ 100 тыс.

По информации бразильского издания Globo, арест на 30 дней действителен в течение двух лет. В результате «Сидней» расторг контракт с футболистом по соглашению сторон. Австралийский клуб уточнил, что Коста не вернётся в страну в связи с «юридическими и личными обстоятельствами». «Сидней» был готов дать бразильцу два месяца на то, чтобы он уладил ситуацию. Дуглас сообщил клубу, что пока не знает дату окончания разбирательств. Намёк на то, что двух месяцев не хватит. В результате стороны прекратили сотрудничество. 25 матчей, шесть голов — статистика Косты в Австралии.

В начале нулевых годов «Кьево» неплохо пошумел в Серии А. В 2002 году команда заняла пятое место под руководством Луиджи Дельнери, спустя сезон стала седьмой, а в 2006-м оказалась на четвёртой строчке в таблице после того, как с нескольких клубов сняли очки из-за скандала «Кальчополи». Правда, спустя сезон клуб из Вероны вылетел в Серию B, но там задержался всего лишь на один год.

«Кьево» выступал в Серии А ещё в сезоне-2018/2019, но тогда команду ждал жуткий провал — последнее место в таблице. Затем она два сезона отыграла в Серии B, после чего её наказали из-за проблем. «Кьево» оказался не в состоянии доказать свою финансовую состоятельность из-за непогашенных налоговых платежей. Клуб подал несколько апелляций, однако все они оказались безуспешными. В результате команду сослали из Серии B, а потом «Кьево» прекратил существование.

Бывший капитан команды Серджо Пеллисье занялся поиском новой группы владельцев. Позднее он создал собственный клуб, который приняли на самый нижний уровень итальянского футбола. Изначально он назывался «Кьево 2021», однако затем его переименовали в ФК «Кливензе» из-за юридических предупреждений со стороны оригинального клуба «Кьево».

В мае 2024 года Пеллисье и владельцы «Кливензе» приобрели на аукционе логотип и права на название оригинального клуба. Спустя несколько недель «Кливензе» переименовали в ФК «Кьево Верона». Таким образом, эта команда стала законным наследником оригинального клуба.

Сейчас «Кьево» выступает в Серии D — четвёртом дивизионе итальянского футбола. Там клуб из Вероны находится в группе B. Победитель группы напрямую попадёт в Серию С, а команды, занявшие места со второго по пятое, окажутся в турнире плей-офф. Сейчас «Кьево» находится на четвёртой строчке в таблице, отставание от первого места составляет уже восемь очков.

Пьетро Латерца Фото: chievoverona1929.it

Важный нюанс — пост президента «Кьево» занимает Пьетро Латерца. Этот человек также входит в группу владельцев команды «Аль-Иттифак» из ОАЭ.

«Переход Дугласа Косты в «Кьево» демонстрирует наше стремление продолжать развитие с амбициями и самоотдачей. Мы убеждены, что присутствие такой фигуры принесёт престиж не только «Кьево», но и всему турниру Серии D», — сказал Латерца после объявления о переходе.

Конечно, переход такого футболиста в клуб четвёртой лиги вызывает как минимум удивление. Но есть нюанс. План Латерцы состоит в следующем. Дуглас порубится за «Кьево» до конца сезона, а потом укатит в «Аль-Иттифак», где уже находится нападающий Марио Балотелли.

Марио Балотелли с футболкой «Аль-Иттифака» Фото: ФК «Аль-Иттифак»

«Мы познакомились благодаря Марио. Хорошо помню игру и голы Дугласа за «Ювентус». У Косты были и другие предложения из-за рубежа, но он выбрал Италию. Цель «Кьево» — как можно скорее вернуться в элитный футбол. К 2029-му, году 100-летия клуба, мы хотели бы играть как минимум в Серии B. Уверен, Дуглас внесёт свой вклад в ближайшие месяцы.

В конце австралийского приключения Коста остался без контракта. Но он отчаянно хотел вернуться в игру. Несколько дней назад в Дубае он разговаривал по телефону с Марио. Балотелли нас познакомил. Дуглас сразу же сказал мне, что заинтересован в проекте «Аль-Иттифак». Затем мы поговорили о «Кьево», об идее возрождения исторического клуба, который после банкротства оказался на дне. Коста был полон энтузиазма.

В 35 лет он искал новые вызовы и не прекращал тренироваться в течение предыдущих месяцев. Дуглас с нетерпением ждал возвращения в Италию. Меня поразила его скромность. После «Баварии» и «Ювентуса» он будет играть в Серии D. Захватывающая лига со 162 командами. Клубы вкладывают значительные средства в возрождение футбола в итальянских провинциях. Договорённость такова, что в следующем сезоне Дуглас будет играть за «Аль-Иттифак».