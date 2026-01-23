Легенда «Ливерпуля» переезжает в Лондон, а Макаров — в Турцию. Трансферы и слухи дня

Здесь должна быть подводка. Представим, что она здесь действительно есть. Большая и информативная. Такая, что весь трансферный дайджест отошёл на второй план.

Состоявшиеся трансферы

«Марсель» подписал сразу двух талантов

«Марсель» представил Тимбера и Нванери Фото: ФК «Марсель»

Марсельцы в последние годы активно штурмуют трансферный рынок. И не намерены останавливаться. В каждом сезоне из трёх предыдущих они тратили свыше € 100 млн. В нынешнем — теперь тоже. Правда, Квинтена Тимбера и Итана Нванери они урвали суммарно всего за € 6 млн. 24-летний полузащитник «Фейеноорда» обошёлся в € 4,5 млн при его стоимости в € 25 млн, поскольку у брата-близнеца Юрриена заканчивался контракт. 18-летний атакующий полузащитник «Арсенала» же арендован на полгода за € 1,5 млн без опции выкупа. Солидное укрепление.

Лукка стал «лесником»

«Ноттингем» представил Лукку Фото: ФК «Нотингем Форест»

Двухметровый Лоренцо Лукка теперь будет толкаться с защитниками в Англии. 25-летнего нападающего «Наполи» за € 1,5 млн арендовал «Ноттингем Форест». Если в АПЛ у него всё пойдёт удачно, «лесники» могут воспользоваться правом выкупа за € 40 млн, включая различные бонусы. У Антонио Конте Лукка либо мариновался в запасе, либо выходил на замену. За 401 минуту в Серии А габаритный игрок забил всего раз. Такое положение его не устраивало, тем более скоро должен вернуться травмированный Ромелу Лукаку. Вариант с «Ноттингемом» подвернулся как раз вовремя.

«Зенит» отпустил Кассьерру в Бразилию

Вероятного расставания с Матео Кассьерой не скрывал даже Сергей Семак. 28-летний нападающий отсутствовал на сборах «Зенита». Но не потому что попросту отдыхал, как Вендел, а договаривался о переходе в бразильский «Атлетико Минейро». И вот сделка официально состоялась. Колумбиец стал одноклубником другого экс-зенитовца, Халка, а петербургский клуб получил, по информации инсайдера Вене Касагранде, € 7 млн. Ещё € 3 млн могут упасть бонусами. 49+23 в 127 матчах, два чемпионства и по одному Кубку и Суперкубку России — таков итог карьеры Матео в Санкт-Петербурге.

Трансферные слухи дня

Тэмми Абрахам вернётся в Англию и «Астон Виллу»

Тэмми Абрахам Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Сезон-2018/2019 Тэмми Абрахам провёл в аренде у «Астон Виллы» из «Челси». Получилось удачно: 25 голов в 37 матчах, пусть и Чемпионшипа, а не АПЛ. Прошло семь лет. Уже 28-летний нападающий выступает за «Бешикташ», забил 13 голов за 26 выходов во всех турнирах и вновь попал на радар бирмингемцев. По сведениям Фабрицио Романо, всё на мази: турецкий клуб получит не только € 21 млн плюс бонусы, но и права на 19-летнего Ясина Осджана — турецкого центрального защитника «Виллы», который сейчас арендован «Андерлехтом». Прошлым летом стамбульцы арендовали Абрахама у «Ромы» с обязательством выкупа за € 13 млн.

Робертсон готовится к переходу в «Тоттенхэм»

«Мне нужно посмотреть, чего хотим я и моя семья в будущем», — говорил Эндрю Робертсон для ESPN чуть больше недели назад на фоне истекающего летом контракта с «Ливерпулем». Как проинформировали Дэвид Орнштейн, Флориан Плеттенберг и множество других инсайдеров, 31-летний левый защитник уже в это трансферное окно окажется в «Тоттенхэме». Лондонский клуб и лично Томас Франк видят в шотландце того, кто добавит опыта и поможет прокачать менталитет победителя. Бен Джейкобс добавил, что если сделка состоится, то «Рома» не против вернуть Костаса Цимикаса «Ливерпулю».

Макаров получит респект и уважение в Турции

Денис Макаров совсем перестал играть за московское «Динамо» при Ролане Гусеве. И не скрывал разочарования: «Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого своё мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо». Гусев остался, а вот 27-летний вингер за € 0 отправится к 16-й команде чемпионата Турции.

«Кайсериспор» действительно прислал предложение по Макарову, мы его приняли. Обмениваемся документами», — сказал «Чемпионату» динамовский гендиректор Павел Пивоваров. «Завтра Макаров должен пройти медицинское обследование. Если всё будет хорошо, подпишем контракт», — подтвердил главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович.

Захарян больше не нужен «Реалу Сосьедад»? В клубе это отрицают

Арсен Захарян Фото: Getty Images

Ближе к полуночи 22 января журналист COPE Марко Антонио Санде взбодрил российское инфополе и заявил, что «Реал Сосьедад» больше не рассчитывает на Арсена Захаряна: якобы тренер Пеллегрино Матараццо лично сообщил об этом 22-летнему атакующему полузащитнику. «Чемпионат» связался с пресс-службой сан-ceбacтьянцeв, и там всё опровергли: «Информация, которую предоставил COPE о будущем Захаряна, неверна. Тренер не хочет, чтобы Арсен уходил». Захарян сейчас снова травмирован и в 2026 году отыграл 66 минут в двух матчах.

Одной строкой

«Тоттенхэм» представил Соузу/Шиманьски, «Ренн»/Бевеев, «Балтика» Фото: ФК «Тоттенхэм Хотспур»/«Чемпионат»/ФК «Ренн»