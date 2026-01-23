Легенда «Ливерпуля» переезжает в Лондон, а Макаров — в Турцию. Трансферы и слухи дня

Здесь должна быть подводка. Представим, что она здесь действительно есть. Большая и информативная. Такая, что весь трансферный дайджест отошёл на второй план.
Состоявшиеся трансферы
«Марсель» подписал сразу двух талантов
«Марсель» представил Тимбера и Нванери
Фото: ФК «Марсель»
Марсельцы в последние годы активно штурмуют трансферный рынок. И не намерены останавливаться. В каждом сезоне из трёх предыдущих они тратили свыше € 100 млн. В нынешнем — теперь тоже. Правда, Квинтена Тимбера и Итана Нванери они урвали суммарно всего за € 6 млн. 24-летний полузащитник «Фейеноорда» обошёлся в € 4,5 млн при его стоимости в € 25 млн, поскольку у брата-близнеца Юрриена заканчивался контракт. 18-летний атакующий полузащитник «Арсенала» же арендован на полгода за € 1,5 млн без опции выкупа. Солидное укрепление.
Лукка стал «лесником»
«Ноттингем» представил Лукку
Фото: ФК «Нотингем Форест»
Двухметровый Лоренцо Лукка теперь будет толкаться с защитниками в Англии. 25-летнего нападающего «Наполи» за € 1,5 млн арендовал «Ноттингем Форест». Если в АПЛ у него всё пойдёт удачно, «лесники» могут воспользоваться правом выкупа за € 40 млн, включая различные бонусы. У Антонио Конте Лукка либо мариновался в запасе, либо выходил на замену. За 401 минуту в Серии А габаритный игрок забил всего раз. Такое положение его не устраивало, тем более скоро должен вернуться травмированный Ромелу Лукаку. Вариант с «Ноттингемом» подвернулся как раз вовремя.
«Зенит» отпустил Кассьерру в Бразилию
Вероятного расставания с Матео Кассьерой не скрывал даже Сергей Семак. 28-летний нападающий отсутствовал на сборах «Зенита». Но не потому что попросту отдыхал, как Вендел, а договаривался о переходе в бразильский «Атлетико Минейро». И вот сделка официально состоялась. Колумбиец стал одноклубником другого экс-зенитовца, Халка, а петербургский клуб получил, по информации инсайдера Вене Касагранде, € 7 млн. Ещё € 3 млн могут упасть бонусами. 49+23 в 127 матчах, два чемпионства и по одному Кубку и Суперкубку России — таков итог карьеры Матео в Санкт-Петербурге.
Трансферные слухи дня
Тэмми Абрахам вернётся в Англию и «Астон Виллу»
Тэмми Абрахам
Фото: Ahmad Mora/Getty Images
Сезон-2018/2019 Тэмми Абрахам провёл в аренде у «Астон Виллы» из «Челси». Получилось удачно: 25 голов в 37 матчах, пусть и Чемпионшипа, а не АПЛ. Прошло семь лет. Уже 28-летний нападающий выступает за «Бешикташ», забил 13 голов за 26 выходов во всех турнирах и вновь попал на радар бирмингемцев. По сведениям Фабрицио Романо, всё на мази: турецкий клуб получит не только € 21 млн плюс бонусы, но и права на 19-летнего Ясина Осджана — турецкого центрального защитника «Виллы», который сейчас арендован «Андерлехтом». Прошлым летом стамбульцы арендовали Абрахама у «Ромы» с обязательством выкупа за € 13 млн.
Робертсон готовится к переходу в «Тоттенхэм»
«Мне нужно посмотреть, чего хотим я и моя семья в будущем», — говорил Эндрю Робертсон для ESPN чуть больше недели назад на фоне истекающего летом контракта с «Ливерпулем». Как проинформировали Дэвид Орнштейн, Флориан Плеттенберг и множество других инсайдеров, 31-летний левый защитник уже в это трансферное окно окажется в «Тоттенхэме». Лондонский клуб и лично Томас Франк видят в шотландце того, кто добавит опыта и поможет прокачать менталитет победителя. Бен Джейкобс добавил, что если сделка состоится, то «Рома» не против вернуть Костаса Цимикаса «Ливерпулю».
Макаров получит респект и уважение в Турции
Денис Макаров совсем перестал играть за московское «Динамо» при Ролане Гусеве. И не скрывал разочарования: «Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого своё мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо». Гусев остался, а вот 27-летний вингер за € 0 отправится к 16-й команде чемпионата Турции.
«Кайсериспор» действительно прислал предложение по Макарову, мы его приняли. Обмениваемся документами», — сказал «Чемпионату» динамовский гендиректор Павел Пивоваров. «Завтра Макаров должен пройти медицинское обследование. Если всё будет хорошо, подпишем контракт», — подтвердил главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович.
Захарян больше не нужен «Реалу Сосьедад»? В клубе это отрицают
Арсен Захарян
Фото: Getty Images
Ближе к полуночи 22 января журналист COPE Марко Антонио Санде взбодрил российское инфополе и заявил, что «Реал Сосьедад» больше не рассчитывает на Арсена Захаряна: якобы тренер Пеллегрино Матараццо лично сообщил об этом 22-летнему атакующему полузащитнику. «Чемпионат» связался с пресс-службой сан-ceбacтьянцeв, и там всё опровергли: «Информация, которую предоставил COPE о будущем Захаряна, неверна. Тренер не хочет, чтобы Арсен уходил». Захарян сейчас снова травмирован и в 2026 году отыграл 66 минут в двух матчах.
Одной строкой
«Тоттенхэм» представил Соузу/Шиманьски, «Ренн»/Бевеев, «Балтика»
Фото: ФК «Тоттенхэм Хотспур»/«Чемпионат»/ФК «Ренн»
- Официально: «Тоттенхэм» за € 15 млн подписал 19-летнего левого защитника «Сантоса» Соузу. «Это невероятное чувство — присоединиться к действительно большому клубу», — сказал бразилец.
- Официально: экс-динамовец Себастьян Шиманьски перешёл в «Ренн» из «Фенербахче». Покупка 26-летнего атакующего полузащитника обошлась французам в € 9,5 млн.
- Официально: «Наполи» отдал «Галатасараю» в аренду 26-летнего вингера Ноа Ланга за € 2 млн с опцией выкупа за € 30 млн.
- Официально: 19-летний вингер Жюльен Дюранвиль сменил дортмундскую «Боруссию» на «Базель». Это аренда до конца сезона.
- Официально: «Торпедо» за € 110 тыс. купило у «СКА-Хабаровск» 26-летнего нападающего Дмитрия Цыпченко.
- Фабрицио Романо: «Наполи» потратит € 20 млн с учётом бонусов на 22-летнего нападающего Жиоване. «Верона» подписала его прошлым летом бесплатно.
- Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Бешикташу» по 29-летнему экс-опорнику «Лестера» Вильфреду Ндиди.
- Daily Express: 23-летний атакующий полузащитник Коул Палмер заскучал в «Челси» и хочет в «Манчестер Юнайтед».
- Football Inside: в «МЮ» рассматривают возможность активировать опцию обратного выкупа у «Марселя» 24-летнего вингера Мэйсона Гринвуда.
- Ягыз Сабунджуоглу: «Ювентус» устал ждать от «Кристал Пэлас» согласия продать Жан-Филиппа Матета и переключился на 28-летнего нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири. Есть договорённость об аренде за € 5 млн с правом выкупа за € 19+3 млн.
- «Чемпионат»: 30-летний российский защитник Егор Сорокин подтвердил, что в конце января покинет «Кайрат» по истечении контракта.
- «Чемпионат»: «Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по покупке Мингияна Бевеева. Калининградцы не против отпустить 30-летнего правого защитника.
- ESPN: переход 27-летнего экс-защитника «Лиона» Адриэлсона в ЦСКА сорвался. «Аль-Васл» из ОАЭ запросил за него больше, чем хотел изначально.
- Герман Гарсия Грова: «Пари НН» возьмёт 32-летнего нападающего аргентинского «Расинга» Адриана Бальбоа за € 850 тыс. И да, у него прозвище Рокки.
- Мустафа Озгюр Санджар: ЦСКА согласовал условия контракта с 25-летним вингером «Фенербахче» Огузом Айдыном и отдаст € 6 млн.