«Летом всё рухнуло». Почему на «Монако» так больно смотреть и кто в этом виноват?

«Монако» находится в той ситуации, когда утверждение «хуже быть точно не может» опровергается после каждого матча. В чемпионате Франции у команды с начала ноября семь поражений в восьми турах. Семь! А лигочемпионский выезд к «Реалу» (тоже, к слову, кризисному) принёс душераздирающие 1:6. Столь же унизительного отлёта не было практически восемь лет: в апреле 2018-го «сгорели» «ПСЖ» 1:7.

В Лиге 1 монегаски идут девятыми. При этом опережают «Ниццу» с 15-го места всего на пять очков и пропускают меньше лишь двух команд. Да и в ЛЧ ситуация пограничная — 21-я строчка на общем этапе и битва с «Ювентусом» впереди.

Сегодня предстоит выездной матч с «Гавром» — неужели падение продолжится? Сезон окончательно слит или ещё есть шансы его спасти? Почему «Монако» угодил в такую яму? Разобрали происходящее с комментатором Okko Sport и экспертом по французскому футболу Владом Араповым — он освещал страдания вышеупомянутой команды неоднократно.

Нужна ли вообще была смена тренера?

В начале октября положение «Монако» оставалось вполне сносным. Да, команда не отличалась стабильностью, могла себе позволить 1:4 с «Брюгге» и 1:3 – с «Лорьяном». Тем не менее шла всего в трёх очках от первого места в Лиге 1 и притормозила «Манчестер Сити» в ЛЧ (2:2). При этом Ади Хюттер ранее дважды кряду занимал с монегасками место в топ-3 и уже не раз выводил их из кризиса — вспомнить хотя бы отрезок с 27 ноября 2024-го по 22 февраля 2025-го, когда случились 10 поражений и четыре ничьих в 20 встречах во всех турнирах. И ничего, выплыли.

Казалось, тренер наработал на кредит доверия. Однако его всё равно убрали. Авторитетный L’Equipe писал, что отставка во многом произошла из-за конфликта австрийского специалиста со спортивным директором Тьяго Скуро. А существовали ли чисто футбольные причины?

Влад Арапов считает, что Хюттер оказался заложником ошибок боссов клуба:

«Хюттера подставило само руководство. В летнее трансферное окно подписали очень сомнительных с точки зрения потенциала футболистов вроде Ансу Фати или Поля Погба. В чистом виде «кот в мешке»: что один, что второй. Толком не укрепили позицию вратаря, пригласив Лукаша Градецки. Единственным нормальным трансфером стал переход Эрика Дайера. Да и он на фоне новых партнёров по команде быстро «поплыл».

К этой проблеме добавились травмы — частая история для «Монако». Невозможно говорить про футбольные причины без контекста. Хюттер пытался работать в предложенных обстоятельствах, и у него неплохо получалось. Хотя уязвимым местом в «Монако» всегда была оборона: её он качественно не вывел на новый уровень. Как и дисциплину. И тут ещё и сильно сдал Мика Биерет — главная надежда команды наряду с Магнесом Аклиушем. Индивидуально монегаски очень просели. И гендиректор вдруг подумал, что дело в тренере. Отчасти можно его винить, но глобально Ади не виноват».

Ади Хюттер Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Биерет царил в прошлом сезоне. В этом — и близко нет. Почему?

Отдельно остановимся на Мике Биерете. Молодой датчанин перебрался в «Монако» из австрийского «Штурма» год назад. И быстро показал удачность вложения € 13 млн, за 16 матчей второй части сезона положив в Лиге 1 13 голов. Его трансферная стоимость резко взлетела до € 30 млн.

Казалось, вот он, в скором времени дорогущий новичок «ПСЖ», «Реала» или любого другого топ-клуба. Увы, блеск Мики заметно потускнел: два забитых мяча в 17 турах нынешнего розыгрыша чемпионата Франции — крохи на фоне недавних подвигов. Что же случилось? Просто форварда лишили идеального напарника, отпустив в «Ренн» за те же € 13 млн Брила Эмболо. Слово Владу Арапову:

«Потеря результативности Биерета — большой сюрприз для Лиги 1. Я склонюсь к тому, что причина — потеря напарника по атаке в лице Эмболо. Швейцарец очень подходил Биерету: выполнял роль тарана, при этом играя оттянутого нападающего. Пропихивал мяч в штрафную, ставил могучую спину и откатывал мячик Биерету. Тот завершал.

«Монако» очень здорово играл с двумя нападающими, наделёнными разными функциями. Но летом монегаски отпустили Эмболо, и теперь Биерету приходится выходить с Балогуном или Иленикеной. Заметно, что Балогуну удобнее играть одного «наконечника» без конкуренции с кем-либо. А Иленикена нестабильный и выходит только на замену. Мика скучает у чужих ворот, а самому ему сложно придумать для себя момент. Это не Гарри Кейн (простите)».

Отчего оборона «Монако» настолько дырявая?

С бедами в атаке понятно, но что происходит с обороной? «Монако» и раньше не считался оплотом надёжности, только вот в этом сезоне монегасков «продырявили» 33 раза за 18 туров — они пропускают в среднем чуть более 1,83 гола за матч. Катастрофически много. Плюсуем сюда и 1:6 от «Реала», где случился в том числе автогол Тило Керера.

В распоряжении тренерского штаба есть пять центральных защитников, и трое постоянно травмированы: Эрик Дайер, Кристиан Мависса и Мохаммед Салису. Однако только ли в этом причина такой безнадёги? По мнению Влада Арапова, виноват не только сменщик Хюттера – Себастьен Поконьоли.

«Увы, но это эхо ещё прошлого сезона. У центральных защитников очень много «привозов». Керер, вроде бы капитан и лидер обороны, раз за разом подставляет партнёров. Летом «Монако» отпустил Уилфрида Синго и выстрелил себе в колено. Надо было укреплять проблемную зону, а не ослаблять её. Да, пришёл Дайер, но этого оказалось недостаточно. К тому же он довольно быстро травмировался и выбыл на длинный срок.

Складывается ощущение, что ни Хюттер, ни Поконьоли не занимаются отдельно с защитниками. Либо те просто не понимают требований. Кроме того, «Монако» играет с атакующими флангами обороны, там выходят Кайо Энрике и Вандерсон. Протащить мяч вперёд и навесить — задача посильная, вовремя вернуться и подстраховать — уже проблематично. Далеко не всегда успешно срабатывает подстраховка. И к зимним приобретениям тоже есть вопросы: взяли Ваута Фаса. Человека, который не проходил в стартовый состав «Лестера» из Чемпионшипа! В первом же матче он «привёз» гол от «Лорьяна» вместе с Дайером. Добро пожаловать».

Эрик Дайер и Ваут Фас Фото: Getty Images/asmonaco.com

Стабильность — не про нынешний «Монако». И это логично

Поконьоли руководит монегасками три с половиной месяца. Судя по результатам, весьма посредственно. Ему всего лишь 38 лет. Тренерского опыта на серьёзном уровне к такому возрасту особо не наберёшься. Зато в его послужном списке первое за 90 (!) лет чемпионство с бельгийским «Юнионом». И оно действительно уникально: по бюджету и силе состава клуб заметно уступает «Брюгге» и «Генку», примерно наравне с «Андерлехтом». Это сродни золоту в Мир РПЛ московского «Динамо». Тем не менее Лига 1 — другой уровень. И его специалист пока не выдерживает.

Можно ли противопоставить что-либо плохим результатам «Монако» в стиле «Да, команда в кризисе и терпит поражение за поражением, но...»? По мнению Влада Арапова, дела монегасков складывались бы успешнее, сохрани они Ади Хюттера:

«Очень сложно судить о стиле игры Поконьоли, когда у «Монако» на каждый матч новый состав. Сам Себастьен говорит: «Когда у меня будет 90% доступных футболистов, мы сможем дать результат». Но 90% — космический показатель здоровья для «Монако». Это самый грубый клуб Лиги 1, у которого вечно кто-то недоступен из-за перебора жёлтых карточек или удаления».

Себастьен Поконьоли Фото: Michael Steele/Getty Images

«С тактической точки зрения Поконьоли пробовал перейти на свою любимую схему с тремя центральными защитниками, однако быстро понял, что в нынешних реалиях это невозможно, — продолжает Арапов. — Фишкой Хюттера в «Монако» был высокий и эффективный прессинг. Поконьоли постарался сохранить всё хорошее, только выглядит это более блёкло. Хотя иногда «Монако» выстреливает, особенно против топ-команд — «ПСЖ» или «Марселя». Почти уверен, что с Хюттером монегаски шли бы сейчас выше в таблице. Просто потому, что им не пришлось бы перестраиваться».

Большие вопросы не только к игрокам и тренеру

С октября 2023 года пост гендиректора «Монако» – за бразильцем Тьяго Скуро. Прежде он никогда не занимал такую должность, да и в целом до прихода в «Монако» работал исключительно на родине. С ним трансферный подход монегасков изменился.

Раньше клуб считался конвейером по прокачке и дорогим продажам молодёжи. Но в последние годы куда менее охотно расстаётся с ценными активами. Есть свежие примеры Магнеса Аклиуша, Кайо Энрике и Вандерсона. Тот же Александр Головин вообще стал главным ветераном «Монако». Или недавние: Крислена Матсиму и Исмаила Якобса тоже передержали и в итоге отпустили суммарно за скромные € 13 млн.

Кайо Энрике и Вандерсон Фото: Getty Images

При этом монегаски стали подписывать «старичков» вроде того же Дайера, Погба и Градецки. Ещё и произошла печально известная тренерская рокировка, которая спустя время кажется не лучшим решением. Идёт ли такая политика во вред и хорошо ли справляется Скуро? Вердикт Влада Арапова неутешителен.

«Такая трансферная политика на 100% вредит. Кайо и Вандерсон превратились в очень средних игроков. Им, увы, дорога в чемпионат Бразилии, к тому же там сейчас много денег. Аклиуш ещё остается очень перспективным, его даже в сборную Франции начали вызывать. Бен-Сегир подавал надежды, однако сильно сдал во второй половине прошлого сезона. Продажа в «Байер» — разумное решение. Было бы логично на его место подтянуть кого-то сильнее. Но пришёл Станис Идумбо из бедовой «Севильи», и скачка не произошло.

Погба я бы не ставил в один ряд с Дайером и Градецки. Те хотя бы играли, на них хотя бы можно было посмотреть. Поль вообще не оправдывает вклад в себя. А у него одна из самых высоких зарплат в клубе. Представьте себе, дорогущий актив, который на поле выходит по праздникам и совсем на чуть-чуть. А бо́льшую часть времени тусит с корешами, зависает в вип-ложе и даёт интервью, как ему было сложно. Вот Матьё Юдолю из «Ланса» действительно пришлось тяжело. Он четыре (!) раза рвал «кресты», но каждый раз возвращался в большой футбол. Сейчас он лучший левый защитник чемпионата».

«Работу Скуро в прошлых сезонах можно было оценить как адекватную, — рассуждает Арапов. — «Монако» вернулся в Лигу чемпионов, шло планомерное развитие. Этим летом всё рухнуло. Скуро оправдывается, что пришлось резко сокращать расходы. Да, объективно это усложнило ему задачу. Но в Лиге 1 достаточно примеров команд, способных при скромных тратах показывать выдающийся перформанс. Например, «Ланс».

Или «Анже» — самая бедная команда Франции, которая в первом круге закрепилась в середине таблицы. И продолжает клепать перспективных нападающих на продажу. Взять того же Эстебана Леполя. О чём это говорит? О том, что Скуро чувствовал себя вольготно с более жирным кошельком. А когда пришли сложные времена, он показал свою некомпетентность. Убеждён, что начинать выход из кризиса «Монако» нужно с расставания с ним. Дальше будет легче. Виноват Скуро, не Поконьоли».

Трансферы Погба и Фати — отдельный провал

Перед этим сезоном Поль Погба из-за допингового скандала не играл с сентября 2023 года. Его даже хотели подписать в российскую Медиалигу, когда она ещё была доверху наполнена букмекерскими деньгами. И те слухи не казались фантастическими. Тем не менее скандального полузащитника подписал «Монако».

Поль Погба Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Выше Арапов уже затронул его положение — для монегасков оно провальное. При огромной зарплате Поль провёл на поле суммарно 30 минут. А зачем его подписывали? Если знали, что растренирован и долго будет приходить в себя — да и может вообще не прийти. Чисто имиджевый ход? Он стоит слишком дорого, когда у клуба и так не всё в порядке с финансами.

С Ансу Фати уже не столь всё однозначно. У неудавшегося «нового Месси» есть семь голов за 16 выходов — вроде бы отличная статистика. Тем не менее три из них — с пенальти, а ещё он привычно пропустил из-за травм семь матчей, да и по игре смотрится неубедительно. В Лиге 1 испанец лишь 20-й по сыгранным минутам за монегасков. Пусть это и аренда, его столь же высокий оклад полностью покрывает «Монако». Арапов трезв по отношению к Ансу и Полю:

Влад Арапов комментатор «Okko Спорт» «Фати — этот мем с собачкой в горящем доме и подписью IT'S FINE. Не хочу обесценивать труд испанца, но его статистика никак отражает реальной формы. В старте он теряется, на замену полезен, но саму команду не усиливает. На подборах у чужих ворот бывает эффективен, но не более того. Обратите мнение, сколько голов Фати забил с пенальти. И цифры будут уже не такими заоблачными. Что касается Погба, его подписание — желание привлечь внимание. Допускаю, что в него верили. А кто не верил? Но при этом очень рисковали. Риск пока не оправдался. Остался хайп. Пора уже снять его пелену».

Поконьоли нужно убирать? Или стоит потерпеть?

Три с половиной месяца — ничтожно малый срок, чтобы решиться на увольнение тренера, которого и так пригласили по ходу сезона. Даже импульсивное руководство «Челси» держится дольше, как было в случае Грэма Поттера. Что же делать «Монако» с Поконьоли? Если мучения не прекратятся, команда станет бороться за выживание в Лиге 1. Хотя дважды подряд заскакивала в топ-3. Арапов призывает монегасков не делать резких движений:

«Увольнять Поконьоли бессмысленно. В «Юнионе» он показал большой потенциал. Но там была тренерская сплочённая команда. В «Монако» более вальяжная атмосфера. Солнышко светит, дорогие тачки ездят, горы возвышаются. Это клуб в себе. Болельщиков кот наплакал, при этом амбиций выше крыши. Не всегда понятное управление. Недостаточная мотивация, хотя денег у «Монако» по меркам Лиги 1 достаточно. С одной оговоркой: почти все клубы, за исключением «ПСЖ», скрупулёзно считают свои расходы из-за абсолютно провального ТВ-контракта.

Надо оставлять Поконьоли, покупать нормальных игроков летом и смотреть, что получится в новом сезоне. Возможно, стоит дорого продать главный актив – Аклиуша. Сейчас «Монако» тянет его на дно, лидерских качеств ему не хватает».

А что Головин? Он по-прежнему в порядке?

Разумеется, в такой теме нельзя не затронуть судьбу Александра. Даже будучи здоровым, он далеко не всегда вписывался в планы Ади Хюттера. С конца марта по конец апреля россиянин не залечивал очередную травму и находился в строю, но дважды оставался на лавке, а ещё два раза выходил после 80-й минуты.

Перед нынешним сезоном у Головина даже возникали опасения по поводу своего будущего в «Монако». Хюттер их развеял, о чём рассказывал сам хавбек: «Начало сезона, мы приехали на сборы в Англию. Тренер отдельно вызывает игроков, мы с ним поговорили. Я сначала вообще не понимал, кем он меня хочет видеть, в стартовом составе или нет. После одного разговора, он длился около часа, я понял, как он в меня верит. Сразу почувствовал себя лидером команды, после одного диалога.

Не помню точно, что говорил, но он видел мои матчи до того, как пришёл, сказал, что видит мои качества, видит, что может раскрыть мой потенциал и лидерские качества вне поля. Сказал, что хочет строить команду вокруг меня. Хюттер — первый тренер в «Монако», с которым я говорил индивидуально, — говорил Головин для «Это футбол, брат!».

Головин понимает, что в «Монако» не всё здорово: «Мы все очень плохо играем». Головин назвал причины неудач «Монако» в текущем сезоне

Россиянин действительно стал часто играть, однако, как и вся команда, не показывает ничего выдающегося. За 19 матчей во всех турнирах у него 2+1. А по среднему рейтингу статистического портала Sofascore он лишь 10-й в и так кризисном «Монако». Александр на самом деле сдал? Как повлияла на его игру смена тренера и есть ли предпосылки к тому, что Головин начнёт тащить? Может, пора летом искать новый клуб? Отвечает Влад Арапов:

«Головин при Поконьоли действительно стал играть даже чаще, чем при Хюттере. Несмотря на скромную статистику, Александр всё ещё находится на весьма высоком уровне. Просто не всегда он конвертируется в результативные действия. На мой взгляд, Головину после стольких лет в «Монако» будет сложно сменить команду и быстро адаптироваться под другие условия. В идеальной картине мира он останется, переживёт кризис и станет ментальным лидером. Вряд ли мы увидим всплеск голов и голевых передач, просто роль Головина будет другой. Но ему нужно самому дойти до этой роли. Если он, конечно, этого хочет».