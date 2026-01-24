«Ростов» забил крутой гол «Локо» с 23 метров! А дальше сработало «правило бывших». Видео

«Локомотив» провёл второй товарищеский матч в 2026 году. Ранее команда Михаила Галактионова разгромила китайский «Чэнду Жунчэн» (4:0). Теперь москвичам предстояла встреча с «Ростовом», который также успел сыграть с «Чэнду Жунчэн» и одержать над китайцами разгромную победу (3:0).

«Локо» учится жить без капитана Дмитрия Баринова, проводя без него уже второй матч. Хотя глобальных изменений в схему Михаил Галактионов не вносит. На встречу с «Ростовом» в старте вышла тройка полузащитников Данил Пруцев – Артём Карпукас – Лукас Вера. Роли распределены чётко: Карпукас отвечает за разрушение, Пруцев – за продвижение и объём, аргентинец – за креатив и атаку.

Стартовые полчаса матча получились откровенно скучными. «Локо» чуть больше владел мячом, но моментов из преимущества не извлекал. «Ростов» также не радовал частыми атаками. Хотя один раз голкипер «Локо» Даниил Веселов совершил сейв после хорошего дальнего удара Виктора Мелёхина. А в паре эпизодов игроки москвичей чуть не «привезли» сами: к счастью для «Локо», ошибки не стали результативными.

Данил Пруцев Фото: ФК «Локомотив»

Первый тайм закончился без голов. А в перерыве Михаил Галактионов и Джонатан Альба полностью обновили составы. Ротация в итоге помогла «Ростову». Южане очень активно начали второй тайм, а уже на 47-й минуте открыли счёт. Вышедший на поле Герман Игнатов решился на дальний удар метров с 21-23. 20-летний защитник красиво уложил мяч в угол ворот Антона Митрюшкина.

«Локомотив» при счёте 0:1 действовал агрессивнее. Банальный перекат мяча прекратился, москвичи всё чаще подбирались к штрафной «Ростова». Например, неплохой момент упустил Руслан Мялковский: он подкараулил отскок и пробил рядом со штангой. А затем Никита Салтыков навешивал в штрафную, однако мяч срезался и чуть не залетел в створ ворот Хидаета Ханкича.

На 60-й минуте произошла неприятная ситуация для Галактионова. Тренеру «Локо» пришлось делать вынужденную замену: Александр Руденко только вышел на старте тайма, а вскоре покинул поле из-за повреждения. Ключевой вопрос: на сколько выбыл один из важных игроков атаки москвичей?

И всё же «Локо» дожал ростовчан. На 68-й минуте Зелимхан Бакаев подал с углового, а Николай Комличенко замкнул головой – 1:1. 30-летний форвард забил бывшему клубу. Правило «бывших» сработало даже в товарищеском матче.

В концовке встречи «Локомотив» был опаснее. «Ростов» же чуть подустал и в основном защищался, банально владея мячом. Хотя именно у южан был наилучший момент на 90+1-й минуте. После подачи с углового Хорен Байрамян переправил мяч в ближний угол, но Митрюшкин спас «Локо» от поражения.

Впереди у «Локомотива» товарищеский матч с армянским «Ноа» (31 января), а «Ростов» сыграет с московской «Родиной» (1 февраля). Обе встречи также состоятся в ОАЭ.