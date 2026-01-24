Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 25 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Арсенал» — «МЮ», Овечкин против Макдэвида, теннис, лыжи и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 января 2026 года
Комментарии
Насыщенное 25 января: «Ювентус» — «Наполи» и «Рома» — «Милан», «Спартак» — «Локо» в КХЛ, Коростелёв и Непряева на Кубке мира, а ещё НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 25 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: способны ли «Уорриорз» конкурировать с топами без Джимми Батлера?

«Голден Стэйт Уорриорз» пытается нащупать игру после потери своей второй звезды Джимми Батлера. В прошлом матче не получилось — поражение во встрече с «Даллас Маверикс» Теперь же «воинам» предстоит две игры подряд с «Миннесотой Тимбервулвз». Подопечные Криса Финча рвутся в топ-6, а калифорнийцы рискуют через несколько недель оказаться на грани вылета из зоны плей-ин. «Тимбервулвз» и «Уорриорз» также встречались в плей-офф прошлого сезона, там «волки» уверенно прошли дальше со счётом 4-1. Ждём от них две победы подряд?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Звезда «Голден Стэйт» выражает недовольство:
Дрэймонд Грин обвинил европейских баскетболистов в использовании грязных приёмов

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ​​Никита Кучеров продлит результативную серию?

Никита Кучеров набрал блестящую форму, в последних четырёх матчах набирает очки, а его отставание от лучших бомбардиров лиги неизменно сокращается. Год назад Никита тоже отставал от Натана Маккиннона в борьбе за «Арт Росс», однако затем выдал феноменальный отрезок и превзошёл канадца. «Тампа» после победы над «Чикаго» возглавила Восток, останутся ли там «молнии»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Никита Кучеров «успокоил» арену в Чикаго:
Каков же Кучеров! Установил рекорд века и жестом заткнул местные трибуны
Каков же Кучеров! Установил рекорд века и жестом заткнул местные трибуны

👊 4:15*: Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду, UFC 324

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Интрига: сможет ли брат Хабиба оформить долгожданный финиш?

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов. Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду. Многие уже сейчас выражают уверенность, что для россиянина этот поединок – важнейший в плане будущего в организации. Не так давно Умар сражался за чемпионский пояс с Мерабом Двалишвили. Но после этого отошёл на второй план, поражение сильно снизило привлекательность Нурмагомедова в глазах боссов организации. Конечно, сам боец горит желанием заполучить титульный шанс ещё раз. А за раскачку потенциального боя с Петром Яном принялся даже Хабиб. Однако складывается ощущение, что получить такую возможность будет очень непросто. Россиянину обязательно нужно побеждать. Причём очень желательно закончить всё досрочно.

Удивительная история для второго номера рейтинга легчайшего веса:
Брат Хабиба в прелимах — жёсткий сигнал. В UFC хотят только зрелищ
Брат Хабиба в прелимах — жёсткий сигнал. В UFC хотят только зрелищ

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Лука Дончич, вернувшись в Даллас?

Лука Дончич проведёт свой второй матч в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях у «Даллас Маверикс». Стоит ожидать, что атмосфера на арене будет потрясающей, а сам Лука станет выступать с двойной мотивацией. Словенец ещё долго будет хотеть показывать «Маверикс» то, какого игрока они решили обменять. Однако у «Лос-Анджелеса» дела идут не очень хорошо, тогда как «Даллас» оформил серию из четырёх побед. Пятая приблизит техасцев максимально близко к зоне плей-ин, так что стоит ожидать крайне напряжённую встречу.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что решит легенда грядущим летом?
Инсайдер назвал три возможных сценария для Леброна Джеймса в межсезонье

🏒 6:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин вновь забьёт?

Александр Овечкин пять матчей не мог забить, а «Вашингтон» неизменно проигрывал, но в последней игре с «Калгари» обе серии прервались – Ови забросил в пустые ворота, а «Кэпиталз» одержали долгожданную победу. У «Эдмонтона» сейчас не всё хорошо, шанс для «столичных» набрать очки?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Гол Овечкина в пустые:
Всего пять голов до 1000! Овечкин — на пороге великого достижения
Всего пять голов до 1000! Овечкин — на пороге великого достижения

👊 6:30*: Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг, UFC 324

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

Интрига: лига определит следующего соперника Петра Яна?

В соглавном событии вечера пройдёт поединок третьего и пятого номеров рейтинга легчайшего веса: экс-чемпион лиги Шон О’Мэлли разделит клетку с китайцем Сонг Ядонгом. Американец – один из ярчайших бойцов. Он стал любимчиком не только Даны Уайта, но и тысяч фанатов по всему миру. О’Мэлли получил в соперники пятого номера рейтинга Сонг Ядонга – и это лучший вариант из всех для американца. Китайский боец идёт высоко в рейтинге, и победа над ним укрепит Шона в статусе одного из претендентов на титул. И Сонг стилистически подходит О’Мэлли лучше, чем все остальные. Никто не говорит, что это будет лёгкая прогулка для Шона, на таком уровне лёгких прогулок не бывает. Возможно, именно в этом поединке определится следующий соперник Петра Яна – действующего чемпиона дивизиона.

Шон — в одном шаге от реванша с Петром Яном:
О’Мэлли снова тащат к титульнику. Ядонг — идеальный вариант для возвращения
О’Мэлли снова тащат к титульнику. Ядонг — идеальный вариант для возвращения

🏆👊 7:00*: Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт, UFC 324, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Интрига: кто станет обладателем временного чемпионского пояса?

В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Дана Уайт и боссы промоушена умеют удивлять. Казалось, лёгкий вес переживает непростые времена. Ислам Махачев ушёл покорять другой дивизион, Илия Топурия решает личные проблемы, что перечеркнуло возможность полноценных выступлений. А Арман Царукян даже тут не получил свой шанс. За временный титул сразятся не самые очевидные претенденты. И от этого все лишь выиграют. Всё потому, что поединок просто обязан получиться огненным. Может, на первый взгляд, это и неочевидно, но сейчас у парней на кон будет поставлено всё. И в такой ситуации пятираундовое противостояние может превратиться в настоящую драму.

Ошибка в таком противостоянии — фатальна:
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол

🎾 8:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 08:00 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Интрига: возьмёт ли Медведев реванш у неудобного американца?

Даниил Медведев не без проблем добрался до четвёртого круга Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с неудобным американцем Лёнером Тьеном, которому всего 20 лет. Именно этот теннисист неожиданно выбил Даниила из сетки прошлогоднего АО, после чего Даниил уступил ещё в трёх матчах подряд на ТБШ. Всего Лёнер и Даниил успели сыграть за сезон-2025 трижды. Помимо АО, россиянин отдал встречу ещё и на «пятисотнике» в Пекине. И только на «Мастерсе» в Шанхае Медведев сумел размочить счёт. Победитель нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Франсиско Серундоло.

Australian Open. Мужчины. Турнирная сетка
Подробное теннисное расписание дня:
5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Мирра и Бублик на Australian Open
5 топ-матчей воскресенья в теннисе: Медведев, Мирра и Бублик на Australian Open

🎿 12:30: Кубок России, этап 7, свободный стиль, командные спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 7, Сыктывкар, Россия
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
25 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: сумеет ли Баранова забрать золото? И кто бросит вызов Татарстану?

Впервые в нынешнем сезоне в рамках Кубка России пройдут командные спринты. В гонку заявились 33 женских команды и 47 мужских, но многие регионы выставили по несколько команд. У женщин главный вопрос — сможет ли Алёна Баранова, которая приехала в Сыктывкар в суперформе, забрать-таки золотую медаль? Она побежит в паре с Екатериной Булычёвой. У мужчин фаворитом выглядит первая сборная Татарстана в составе Сергея Ардашева и Ивана Горбунова, но и другие команды сильны. Выделяется вторая сборная Коми, за которую побегут триумфаторы классической разделки Илья Порошкин и Илья Семиков. Стоит отметить, что в команднике не примут участия Александр Большунов и Александр Терентьев.

Статистика Кубка России по лыжным гонкам
Баранова круто выступает в Сыктывкаре, но как ей не везет!
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова
Пеклецова привычно разгромила соперниц на Кубке России. Но героиня — Баранова

🎿 13:15: Кубок мира, этап 7, классический стиль, масс-старты, женщины и мужчины, 20 км

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 13:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Гомс, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева побороться за медали?

В Гомсе состоятся заключительные перед Олимпиадой гонки Кубка мира — масс-старты классикой на 20 км. Для всех, в том числе и для российских лыжников, это последняя проверка перед Играми-2026. У Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой хорошие шансы как минимум на топ-10. Кто знает, может быть, именно в длинной контактной гонке и случится наконец первое попадание на пьедестал? Но, честно говоря, для этого должно произойти чудо.

Статистика Кубка мира по лыжным гонкам
Спринты Дарья и Савелий провели очень хорошо:
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды
Коростелёв пал героем. Сам выбрал Клебо в соперники и проиграл ему ничтожные 0,2 секунды

🎯 13:45: Кубок Содружества, этап 4, смешанная эстафета

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26. Этап 4, Раубичи
Смешанная эстафета 2 x 6 км + 2 x 6 км
25 января 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

Интрига: Беларусь выиграет смешанную эстафету?

Сборная Беларуси — главный фаворит заключительной гонки четвёртого этапа Кубка Содружества. На домашней арене у белорусов уже есть золото, серебро и бронза. Но кто сказал, что на этом нужно остановиться? Вишенкой на торте вполне может стать победа в командной дисциплине. Трибуны будут гнать своих стреляющих лыжников вперёд. Им только нужно не подвести!

Статистика Кубка Содружества по биатлону
В биатлоне зажглась звезда:
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!
Ещё одна сенсация в нашем биатлоне. Первая победа надежды России на Олимпиаде-2030!

🏒 17:00: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Сурин отличится во втором матче подряд?

Егор Сурин долгое время не играл из-за травмы, и в первом же матче после возвращения принёс победу «Локомотиву» над прямым конкурентом, забив победный гол за 24 секунды до конца третьего периода. Ярославцам явно не хватало молодого и задорного форварда – уж слишком команда Хартли была порой инертна без него. «Спартак» сможет что-то противопоставить сопернику?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Хартли — о победе над минским «Динамо»:
«Хорошая победа для нас, мы заслужили». Хартли — об игре «Локомотива» с минским «Динамо»

⚽️ 17:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 23-й тур

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Эмери останется в гонке за титул АПЛ?

«Астон Вилла» набрала победный ход в конце 2025-го, одержав 12 побед в 13 турах. Однако затем случился спад: у бирмингемцев два поражения, ничья и только один успешный матч с «Ноттингем Форест». Если команда Унаи Эмери потеряет очки с «Ньюкаслом», то о борьбе за золото точно можно забыть. Шансы и так выглядят призрачными: «Арсенал» впереди на семь очков, да и по уровню состава «Астон Вилла» не равна грандам. Но всё же стараться сохранять сказку для болельщиков важно.

Турнирная таблица АПЛ
Легенда турнира:
Унаи Эмери стал первым тренером со 100 матчами в Лиге Европы

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Челси», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лондонское дерби двух кризисных клубов

«Кристал Пэлас» набрал всего два очка в последних семи турах АПЛ. «Челси» же одержал две победы за 10 встреч чемпионата. Поэтому предстоящий очный матч точно можно охарактеризовать как «кризисное» лондонское дерби. «Челси» в последнем туре обыграл «Брентфорд», поэтому у команды наметились признаки выздоровления. А вот «Кристал Пэлас» без покинувшего клуб Марка Гехи и с объявившим о скором уходе Оливером Гласнером пока не подаёт признаков выхода из кризиса. Возможно, дерби поможет изменить ситуацию?

Турнирная таблица АПЛ
Болельщикам «Челси» не стоит волноваться?
The Telegraph раскрыл позицию «Челси» насчёт возможной продажи Палмера в «МЮ»

🎯 17:15: Кубок мира, этап 6, масс-старты, мужчины и женщины, 15 и 12.5 км

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 15 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 6, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
25 января 2026, воскресенье. 20:15 МСК
Не началось

Интрига: последние гонки перед Олимпиадой

Лучшие биатлонисты планеты проведут заключительные гонки перед Олимпийскими играми в Италии. Главным фаворитом в масс-старте у мужчин на этапе Кубка мира в Нове-Место является Томмазо Джакомель — гуру контактной борьбы. За две недели до Антхольца он стабилен на лыжне и порой выдаёт идеальную стрельбу. Основным претендентом на золото у женщин является Лу Жанмонно, но не отстаёт и Марен Киркейэде, которая выиграла масс-старт в Анси.

Статистика Кубка мира по биатлону
В этом сезоне Джакомель хорош:
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?
Вся страна затаила дыхание. Что лучший биатлонист в истории Италии покажет на Олимпиаде?

⚽️ 18:00: «Хартс» — «Селтик», Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур

Шотландия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Хартс
Эдинбург
Не начался
Селтик
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Хартс» сделает огромный шаг к золоту?

В Шотландии близок исторический момент. Чемпионом может стать не «Селтик» или «Рейнджерс»! После 22 туров лидирует «Хартс», опережая гегемонов на шесть очков. В последний раз шотландскую лигу, кроме команд из Глазго, брал «Абердин» под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1985 году. «Хартс» же вовсе не был чемпионом с 1960-го. Но если команда Дерека Макиннса разберётся дома с «Селтиком», то сказка станет ещё реальнее.

Турнирная таблица Шотландской Премьер-лиги
Подробнее про неожиданную интригу:
«Селтик» и «Рейнджерс» вдруг отдают лидерство! 40 лет чемпионами Шотландии были лишь они
«Селтик» и «Рейнджерс» вдруг отдают лидерство! 40 лет чемпионами Шотландии были лишь они

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Овьедо», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» исправится за поражение от «Реала Сосьедад»?

«Барса» в прошлом туре неожиданно уступила «Реалу Сосьедад» (1:2) при неплохом качестве игры. Теперь каталонцы всего на одно очко опережают «Реал» Мадрид. Чтобы не пропустить конкурента вперёд, в следующем туре «Барсе» необходимо побеждать скромный «Овьедо» с 20-го места. Не самая тяжёлая задача для команды Ханс-Дитера Флика.

Турнирная таблица Примеры
Один из лидеров «Барсы» выбыл на продолжительный срок:
Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кэррик снова обыграет «Арсенал» Артеты?

Майкл Кэррик в 2021 году уже обыгрывал «Арсенал». Тогда он на три матча возглавил «МЮ», а команда под его руководством разобралась с лондонцами (3:2). Теперь же Кэррик — полноценный тренер манкунианцев до конца сезона. А дебютировал Майкл с победы над «Манчестер Сити» (2:0). Хороший старт. Если же получится отнять очки и у лидирующего «Арсенала», то это станет мощной заявкой на финиш в топ-5 АПЛ. Впрочем, команда Микеля Артеты не собирается проигрывать и давать конкурентам шансы приблизиться к себе в таблице.

Турнирная таблица АПЛ
«Арсенал» отправил талантливого воспитанника во Францию:
Официально
«Арсенал» объявил о переходе Итана Нванери в «Марсель» на правах аренды

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Наполи», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Спаллетти и Конте

«Ювентус» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за золото. Задача — финишировать в зоне Лиги чемпионов. «Наполи» же немного сбавил обороты, но теоретически ещё может включиться в гонку за титул. Однако «Юве» может лишить принципиального соперника этого шанса. Если туринцы обыграют неаполитанцев, то приблизятся к ним на расстояние в одно очко. А у «Наполи» будет уже «-9» от «Интера».

Статистика Серии А
«Юве» близок к трансферу форварда:
«Ювентус» близок к подписанию финалиста Кубка Африки — Романо

⚽️ 22:45: «Рома» — «Милан», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» отстанет от лидирующего «Интера»?

«Интер» обыграл «Пизу» и оторвался от «Милана» на шесть очков в таблице Серии А. Теперь команде Массимилиано Аллегри необходима победа над «Ромой», чтобы вернуть статус-кво. Однако римляне также борются (пока ещё) за золото и не намерены отдавать очки. Возможно, битва на «Стадио Олимпико» даже переплюнет по эпичности матч «Юве» с «Наполи»! Ждём интересную тренерскую дуэль Аллегри – Гасперини.

Статистика Серии А
Бывший белорусский игрок «Милана» дал интервью «Чемпионату»:
«Роналду отправили жить ко мне, непонятному челу». Евротур Виталия Кутузова
Эксклюзив
«Роналду отправили жить ко мне, непонятному челу». Евротур Виталия Кутузова
Комментарии
Новости. Футбол
Новости. Футбол

