Топ-события воскресенья: «Арсенал» — «МЮ», Овечкин против Макдэвида, теннис, лыжи и UFC

Время в материале указано по Москве.

🏀 1:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: способны ли «Уорриорз» конкурировать с топами без Джимми Батлера?

«Голден Стэйт Уорриорз» пытается нащупать игру после потери своей второй звезды Джимми Батлера. В прошлом матче не получилось — поражение во встрече с «Даллас Маверикс» Теперь же «воинам» предстоит две игры подряд с «Миннесотой Тимбервулвз». Подопечные Криса Финча рвутся в топ-6, а калифорнийцы рискуют через несколько недель оказаться на грани вылета из зоны плей-ин. «Тимбервулвз» и «Уорриорз» также встречались в плей-офф прошлого сезона, там «волки» уверенно прошли дальше со счётом 4-1. Ждём от них две победы подряд?

Звезда «Голден Стэйт» выражает недовольство: Дрэймонд Грин обвинил европейских баскетболистов в использовании грязных приёмов

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: ​​Никита Кучеров продлит результативную серию?

Никита Кучеров набрал блестящую форму, в последних четырёх матчах набирает очки, а его отставание от лучших бомбардиров лиги неизменно сокращается. Год назад Никита тоже отставал от Натана Маккиннона в борьбе за «Арт Росс», однако затем выдал феноменальный отрезок и превзошёл канадца. «Тампа» после победы над «Чикаго» возглавила Восток, останутся ли там «молнии»?

👊 4:15*: Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду, UFC 324

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли брат Хабиба оформить долгожданный финиш?

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Событие изобилует боями с участием российских спортсменов. Свой поединок проведёт брат Хабиба Умар Нурмагомедов. Ему предстоит бой с Дейвисоном Фигейреду. Многие уже сейчас выражают уверенность, что для россиянина этот поединок – важнейший в плане будущего в организации. Не так давно Умар сражался за чемпионский пояс с Мерабом Двалишвили. Но после этого отошёл на второй план, поражение сильно снизило привлекательность Нурмагомедова в глазах боссов организации. Конечно, сам боец горит желанием заполучить титульный шанс ещё раз. А за раскачку потенциального боя с Петром Яном принялся даже Хабиб. Однако складывается ощущение, что получить такую возможность будет очень непросто. Россиянину обязательно нужно побеждать. Причём очень желательно закончить всё досрочно.

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: что покажет Лука Дончич, вернувшись в Даллас?

Лука Дончич проведёт свой второй матч в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях у «Даллас Маверикс». Стоит ожидать, что атмосфера на арене будет потрясающей, а сам Лука станет выступать с двойной мотивацией. Словенец ещё долго будет хотеть показывать «Маверикс» то, какого игрока они решили обменять. Однако у «Лос-Анджелеса» дела идут не очень хорошо, тогда как «Даллас» оформил серию из четырёх побед. Пятая приблизит техасцев максимально близко к зоне плей-ин, так что стоит ожидать крайне напряжённую встречу.

Что решит легенда грядущим летом? Инсайдер назвал три возможных сценария для Леброна Джеймса в межсезонье

🏒 6:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Овечкин вновь забьёт?

Александр Овечкин пять матчей не мог забить, а «Вашингтон» неизменно проигрывал, но в последней игре с «Калгари» обе серии прервались – Ови забросил в пустые ворота, а «Кэпиталз» одержали долгожданную победу. У «Эдмонтона» сейчас не всё хорошо, шанс для «столичных» набрать очки?

👊 6:30*: Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг, UFC 324

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: лига определит следующего соперника Петра Яна?

В соглавном событии вечера пройдёт поединок третьего и пятого номеров рейтинга легчайшего веса: экс-чемпион лиги Шон О’Мэлли разделит клетку с китайцем Сонг Ядонгом. Американец – один из ярчайших бойцов. Он стал любимчиком не только Даны Уайта, но и тысяч фанатов по всему миру. О’Мэлли получил в соперники пятого номера рейтинга Сонг Ядонга – и это лучший вариант из всех для американца. Китайский боец идёт высоко в рейтинге, и победа над ним укрепит Шона в статусе одного из претендентов на титул. И Сонг стилистически подходит О’Мэлли лучше, чем все остальные. Никто не говорит, что это будет лёгкая прогулка для Шона, на таком уровне лёгких прогулок не бывает. Возможно, именно в этом поединке определится следующий соперник Петра Яна – действующего чемпиона дивизиона.

🏆👊 7:00*: Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт, UFC 324, титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет обладателем временного чемпионского пояса?

В главном бою вечера за вакантный титул временного чемпиона в лёгком весе сразятся Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Дана Уайт и боссы промоушена умеют удивлять. Казалось, лёгкий вес переживает непростые времена. Ислам Махачев ушёл покорять другой дивизион, Илия Топурия решает личные проблемы, что перечеркнуло возможность полноценных выступлений. А Арман Царукян даже тут не получил свой шанс. За временный титул сразятся не самые очевидные претенденты. И от этого все лишь выиграют. Всё потому, что поединок просто обязан получиться огненным. Может, на первый взгляд, это и неочевидно, но сейчас у парней на кон будет поставлено всё. И в такой ситуации пятираундовое противостояние может превратиться в настоящую драму.

🎾 8:00*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Лёнер Тьен (США, 25), Australian Open, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Медведев реванш у неудобного американца?

Даниил Медведев не без проблем добрался до четвёртого круга Australian Open. Теперь ему предстоит встреча с неудобным американцем Лёнером Тьеном, которому всего 20 лет. Именно этот теннисист неожиданно выбил Даниила из сетки прошлогоднего АО, после чего Даниил уступил ещё в трёх матчах подряд на ТБШ. Всего Лёнер и Даниил успели сыграть за сезон-2025 трижды. Помимо АО, россиянин отдал встречу ещё и на «пятисотнике» в Пекине. И только на «Мастерсе» в Шанхае Медведев сумел размочить счёт. Победитель нового матча далее сразится в 1/4 финала с кем-то из пары Александр Зверев — Франсиско Серундоло.

🎿 12:30: Кубок России, этап 7, свободный стиль, командные спринты, женщины и мужчины

Интрига: сумеет ли Баранова забрать золото? И кто бросит вызов Татарстану?

Впервые в нынешнем сезоне в рамках Кубка России пройдут командные спринты. В гонку заявились 33 женских команды и 47 мужских, но многие регионы выставили по несколько команд. У женщин главный вопрос — сможет ли Алёна Баранова, которая приехала в Сыктывкар в суперформе, забрать-таки золотую медаль? Она побежит в паре с Екатериной Булычёвой. У мужчин фаворитом выглядит первая сборная Татарстана в составе Сергея Ардашева и Ивана Горбунова, но и другие команды сильны. Выделяется вторая сборная Коми, за которую побегут триумфаторы классической разделки Илья Порошкин и Илья Семиков. Стоит отметить, что в команднике не примут участия Александр Большунов и Александр Терентьев.

🎿 13:15: Кубок мира, этап 7, классический стиль, масс-старты, женщины и мужчины, 20 км

Интрига: смогут ли Коростелёв и Непряева побороться за медали?

В Гомсе состоятся заключительные перед Олимпиадой гонки Кубка мира — масс-старты классикой на 20 км. Для всех, в том числе и для российских лыжников, это последняя проверка перед Играми-2026. У Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой хорошие шансы как минимум на топ-10. Кто знает, может быть, именно в длинной контактной гонке и случится наконец первое попадание на пьедестал? Но, честно говоря, для этого должно произойти чудо.

🎯 13:45: Кубок Содружества, этап 4, смешанная эстафета

Интрига: Беларусь выиграет смешанную эстафету?

Сборная Беларуси — главный фаворит заключительной гонки четвёртого этапа Кубка Содружества. На домашней арене у белорусов уже есть золото, серебро и бронза. Но кто сказал, что на этом нужно остановиться? Вишенкой на торте вполне может стать победа в командной дисциплине. Трибуны будут гнать своих стреляющих лыжников вперёд. Им только нужно не подвести!

🏒 17:00: «Спартак» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сурин отличится во втором матче подряд?

Егор Сурин долгое время не играл из-за травмы, и в первом же матче после возвращения принёс победу «Локомотиву» над прямым конкурентом, забив победный гол за 24 секунды до конца третьего периода. Ярославцам явно не хватало молодого и задорного форварда – уж слишком команда Хартли была порой инертна без него. «Спартак» сможет что-то противопоставить сопернику?

⚽️ 17:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла», АПЛ, 23-й тур

Интрига: команда Эмери останется в гонке за титул АПЛ?

«Астон Вилла» набрала победный ход в конце 2025-го, одержав 12 побед в 13 турах. Однако затем случился спад: у бирмингемцев два поражения, ничья и только один успешный матч с «Ноттингем Форест». Если команда Унаи Эмери потеряет очки с «Ньюкаслом», то о борьбе за золото точно можно забыть. Шансы и так выглядят призрачными: «Арсенал» впереди на семь очков, да и по уровню состава «Астон Вилла» не равна грандам. Но всё же стараться сохранять сказку для болельщиков важно.

Легенда турнира: Унаи Эмери стал первым тренером со 100 матчами в Лиге Европы

⚽️ 17:00: «Кристал Пэлас» — «Челси», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лондонское дерби двух кризисных клубов

«Кристал Пэлас» набрал всего два очка в последних семи турах АПЛ. «Челси» же одержал две победы за 10 встреч чемпионата. Поэтому предстоящий очный матч точно можно охарактеризовать как «кризисное» лондонское дерби. «Челси» в последнем туре обыграл «Брентфорд», поэтому у команды наметились признаки выздоровления. А вот «Кристал Пэлас» без покинувшего клуб Марка Гехи и с объявившим о скором уходе Оливером Гласнером пока не подаёт признаков выхода из кризиса. Возможно, дерби поможет изменить ситуацию?

Болельщикам «Челси» не стоит волноваться? The Telegraph раскрыл позицию «Челси» насчёт возможной продажи Палмера в «МЮ»

🎯 17:15: Кубок мира, этап 6, масс-старты, мужчины и женщины, 15 и 12.5 км

Интрига: последние гонки перед Олимпиадой

Лучшие биатлонисты планеты проведут заключительные гонки перед Олимпийскими играми в Италии. Главным фаворитом в масс-старте у мужчин на этапе Кубка мира в Нове-Место является Томмазо Джакомель — гуру контактной борьбы. За две недели до Антхольца он стабилен на лыжне и порой выдаёт идеальную стрельбу. Основным претендентом на золото у женщин является Лу Жанмонно, но не отстаёт и Марен Киркейэде, которая выиграла масс-старт в Анси.

⚽️ 18:00: «Хартс» — «Селтик», Шотландия — Премьер-лига, 23-й тур

Интрига: «Хартс» сделает огромный шаг к золоту?

В Шотландии близок исторический момент. Чемпионом может стать не «Селтик» или «Рейнджерс»! После 22 туров лидирует «Хартс», опережая гегемонов на шесть очков. В последний раз шотландскую лигу, кроме команд из Глазго, брал «Абердин» под руководством сэра Алекса Фергюсона в 1985 году. «Хартс» же вовсе не был чемпионом с 1960-го. Но если команда Дерека Макиннса разберётся дома с «Селтиком», то сказка станет ещё реальнее.

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Овьедо», Примера, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» исправится за поражение от «Реала Сосьедад»?

«Барса» в прошлом туре неожиданно уступила «Реалу Сосьедад» (1:2) при неплохом качестве игры. Теперь каталонцы всего на одно очко опережают «Реал» Мадрид. Чтобы не пропустить конкурента вперёд, в следующем туре «Барсе» необходимо побеждать скромный «Овьедо» с 20-го места. Не самая тяжёлая задача для команды Ханс-Дитера Флика.

Один из лидеров «Барсы» выбыл на продолжительный срок: Полузащитник «Барселоны» Педри пропустит месяц из-за травмы

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 23-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кэррик снова обыграет «Арсенал» Артеты?

Майкл Кэррик в 2021 году уже обыгрывал «Арсенал». Тогда он на три матча возглавил «МЮ», а команда под его руководством разобралась с лондонцами (3:2). Теперь же Кэррик — полноценный тренер манкунианцев до конца сезона. А дебютировал Майкл с победы над «Манчестер Сити» (2:0). Хороший старт. Если же получится отнять очки и у лидирующего «Арсенала», то это станет мощной заявкой на финиш в топ-5 АПЛ. Впрочем, команда Микеля Артеты не собирается проигрывать и давать конкурентам шансы приблизиться к себе в таблице.

«Арсенал» отправил талантливого воспитанника во Францию: Официально «Арсенал» объявил о переходе Итана Нванери в «Марсель» на правах аренды

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Наполи», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча Спаллетти и Конте

«Ювентус» в нынешнем сезоне уже вряд ли поборется за золото. Задача — финишировать в зоне Лиги чемпионов. «Наполи» же немного сбавил обороты, но теоретически ещё может включиться в гонку за титул. Однако «Юве» может лишить принципиального соперника этого шанса. Если туринцы обыграют неаполитанцев, то приблизятся к ним на расстояние в одно очко. А у «Наполи» будет уже «-9» от «Интера».

«Юве» близок к трансферу форварда: «Ювентус» близок к подписанию финалиста Кубка Африки — Романо

⚽️ 22:45: «Рома» — «Милан», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Милан» отстанет от лидирующего «Интера»?

«Интер» обыграл «Пизу» и оторвался от «Милана» на шесть очков в таблице Серии А. Теперь команде Массимилиано Аллегри необходима победа над «Ромой», чтобы вернуть статус-кво. Однако римляне также борются (пока ещё) за золото и не намерены отдавать очки. Возможно, битва на «Стадио Олимпико» даже переплюнет по эпичности матч «Юве» с «Наполи»! Ждём интересную тренерскую дуэль Аллегри – Гасперини.