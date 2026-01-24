Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Бавария — Аугсбург — 1:2, обзор матча 19-го тура Бундеслиги, голы: Ито, Шавес, Массенго, сколько длилась серия, 24 января 2026

Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
Никита Паглазов
Отчёт «Бавария» — «Аугсбург» — 1:2
Комментарии
Мюнхенцы не проигрывали 10 месяцев!

Сенсация в Бундеслиге! «Бавария» в 19-м туре дома уступила «Аугсбургу». Вдвойне обиднее, что команда Венсана Компани проиграла сопернику по баварскому дерби.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

Хотя на протяжении большей части встречи «Бавария» уверенно контролировала игру. Мюнхенцы забили мяч в середине первого тайма: на 23-й минуте Хироки Ито замкнул подачу Майкла Олисе с углового. Всего же за 45 минут «Бавария» нанесла четыре удара в створ, создала три голевых момента и набила 0,97 xG (ожидаемые голы). «Аугсбург» же провёл неплохую атаку на 45+2-й минуте, однако удар Робина Фелльхауэра пришёлся в перекладину.

После перерыва гости действовали чуть агрессивнее. Уже не так боялись «Баварию» и периодически смело атаковали. И даже создавали моменты. Хозяевам же никак не удавалось забить второй мяч и снять интригу. А зря.

А как у мюнхенцев дела в ЛЧ?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?

На 76-й минуте старания «Аугсбурга» окупились. После подачи с углового мяч пролетел мимо вышедшего из ворот голкипера «Баварии» Йонаса Урбига и защитника Жонатана Та. В итоге защитник гостей Артур Шавес выпрыгнул и затылком пробил точно в створ! 1:1.

Проблемы «Баварии» только начинались. Неожиданно на 81-й минуте «Аугсбург» отличился ещё раз и вышел вперёд. Димитрис Яннулис здорово прошёл по флангу, прострелил от лицевой в штрафную, а там мяч получил Хан-Ноа Массенго. Француз ускользнул от Джамала Мусиалы и в касание пробил по центру ворот, поймав Урбига на противоходе. 2:1!

ИГРОКИ «АУГСБУРГА»

ИГРОКИ «АУГСБУРГА»

Фото: Sebastian Widmann/Getty Image

В концовке «Бавария» пыталась устроить штурм ворот «Аугсбурга». Арбитр Флориан Экснер добавил четыре минуты, а уже на 90+6-й минуте Олисе пробил издали — и попал в крестовину! Мог получиться шикарнейший гол. Но итог — первое поражение «Баварии» в сезоне Бундеслиги.

Мюнхенцы не уступали в чемпионате Германии с 8 марта 2025 года. Тогда они дома потерпели поражение от «Бохума» (2:3). Который, кстати, вылетел из Бундеслиги. «Аугсбург» сейчас также борется за выживание. Если тенденция сохранится, то клуб из Баварии тоже отправится дивизионом ниже? Беспроигрышная же серия команды Компани остановилась на отметке в 27 встреч.

Зато успели поставить рекорд:
«Бавария» установила уникальный рекорд в Бундеслиге
Истории
«Бавария» установила уникальный рекорд в Бундеслиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android