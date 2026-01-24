Холанд впервые в сезоне АПЛ остался на скамейке. И это сработало!

«Сити» не мог победить четыре тура подряд, но теперь справился. Уверенно обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» — последнюю команду АПЛ. Результат матча не удивляет, но интересно, как именно это произошло.

В первую очередь обращает на себя внимание отсутствие Холанда. Нападающий во всех предыдущих 22 турах появлялся в основе. Однако теперь главному бомбардиру лиги дали отдохнуть на фоне спада результативности. Норвежец за восемь встреч во всех турнирах ни разу не забил с игры. Даже в Кубке Англии «Эксетеру», который получил от «Сити» 10 мячей. Единственный гол в 2026 году — с пенальти в ворота «Брайтона».

И вот Холанд остался на скамейке, а в нападении вышел Мармуш. Прошло всего пять минут — и египтянин забил. Кстати, вполне в стиле своего партнёра по команде — сыграл на опережение, отличившись первым же касанием. Гол стал для Мармуша первым в этом чемпионате, потому что форвард до этого тура отыграл лишь 205 минут. Не только из-за конкуренции, но и из-за травмы, а ещё из-за отъезда на Кубок Африки.

В первом тайме случился достаточно редкий эпизод для АПЛ. Главный судья Халлам не согласился с VAR. Арбитр в поле не дал пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Вулвз». Судью призвали к монитору, однако он остался при своём мнении. В Англии крайне редко назначают пенальти за попадание мяча в руку, так что отсутствие фола — во многом последовательное решение.

Проверка пенальти в ворота «Вулверхэмптона» Фото: Кадр из трансляции

А перед перерывом «Сити» забил второй гол и, можно сказать, закрыл вопросы о победителе. Семеньо получил мяч на линии штрафной и легко разобрался, покатив его в дальний угол. Первый гол за «Сити» в АПЛ — до этого он отличался в Кубке лиги и Кубке Англии.

Второй тайм оказался менее событийным. В какой-то момент появился-таки Холанд, но ничем не отметился. А вот у Семеньо игра шла, и он со страшной силой зарядил в крестовину. Кто в этом матче не так понравился, так это Доннарумма. Вратарь «Сити» то почти обрезался в своей штрафной, то плохо сыграл на выходе. Однако «Вулвз» — не тот соперник, который накажет. Вот сломать Доку — вполне мог, однако вроде обошлось. Вингер доиграл встречу, несмотря на то что ему въехали шипами по пятке.

Фол на Доку Фото: Кадр из трансляции

Напоследок можно отметить дебютировавшего Гехи, но не сказать, что гости поставили перед ним какие-то сложные задачи. Лучший момент у «Вулвз» случился только на 87-й минуте, когда мяч попал в верхнюю часть перекладины и ушёл за пределы поля. Таким образом, «Сити» сократил отставание от «Арсенала» до четырёх очков, но лондонцам ещё завтра играть против «МЮ». В свою очередь, «Вулверхэмптон» идёт настолько низко в таблице, что там даже не имеет смысла говорить об их шансах на спасение.