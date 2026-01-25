«Балтику» уже начали растаскивать. Но всё идёт по плану?

Это нормальная история для любой лиги: команды-выскочки без большого бюджета или богатого владельца существуют недолго. Не клуб, конечно, а конкретная команда. Например, «Ланс» в лидирующей группе чемпионата Франции – к их игрокам уже куча внимания от разных клубов. Или «Кристал Пэлас» в Англии – выиграли Кубок Англии, забрались наверх, а сейчас раздают лидеров.

Российский пример: «Балтика» – в топ-6 РПЛ. В какой-то момент у инфлюенсеров даже закрепился тезис: «Балтику» растащат зимой, чтобы вернуть первой шестёрке привычное очертание, то есть добавить туда «Динамо». Строительство теорий заговора – любимое занятие в межсезонье. Но мы здесь будем опираться на факты.

Подход «Балтики» к селекционной работе хорошо понятен по паре цитат. Первая – спортивного директора Армена Маргаряна, которую он произнёс в середине декабря. Тогда общественность ждала от руководства сигнала: по какому пути пойдёт клуб: захочет ли полностью сохранить состав и усилить его либо отпустит лидеров, основываясь на экономической выгоде.

Армен Маргарян спортивный директор «Балтики» «Мы не будем устраивать распродажу, нет цели греться на денежках. Но нужно понимать, что у кого-то есть отступные, у кого-то — желание поиграть на более высоком уровне. Если нам поступит предложение, которое устроит и «Балтику», и игрока, мы его рассмотрим. Трансферы на выход возможны. Шесть-семь игроков сейчас котируются на рынке — и не только на российском. Все должны понимать: если при хорошем предложении мы не отпустим игрока, обязаны ему что-то дать. Это открытие ящика Пандоры: одному даём повышенную зарплату или какой-то бонус, за ним к нам потянутся остальные».

То есть богатые и статусные клубы получили чёткий месседж: да, распродажи не будет, но если хотите кого-то забрать – обращайтесь . Возможность для переговоров открыта, будем обсуждать. И несколько игроков отпустим. Поддержал спортивного директора и Андрей Талалаев. Своеобразным образом. Он, конечно, против ухода любого игрока, однако в случае классного предложения всё возможно.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Однако есть игроки, которые это заслужили. Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем одного игрока из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду».

Получается, «Балтика» готова отпустить минимум три игрока – из каждой линии. И, вероятно, речь шла о футболистах основного состава. Едва ли всерьёз Армен или Андрей рассуждали бы о запасных. Поэтому мы оставляем без внимания тот факт, что зимой калининградцы расторгли контракты с двумя игроками: Диего Луна и Амир Мохаммад провели на двоих меньше 30 минут в РПЛ. Так что большого смысла держать их не было. А вот первый трансфер на выход стал серьёзной историей.

Сергей Пряхин Фото: ФК «Ахмат»

В начале января «Балтика» за 100 млн рублей отпустила в «Ахмат» Сергея Пряхина. Да, Пряхин не был безоговорочно основным, но в 10 из 18 встреч сезона он выходил в стартовом составе. Талалаев очень ценил игрока и перед сезоном вообще прогнозировал ему если не кубок прогресса, то хотя бы статуэтку «открытие РПЛ». Однако на фоне того же Максима Петрова Пряхин совершенно не запомнился. Да, наверняка выполнял свои функции, но, видимо, он и сам не был доволен находиться под основой. В «Ахмате» у Черчесова, если учитывать проблемы команды в центре поля, шансов раскрыться будет побольше. Может, тот самый вин-вин?

Ещё клуб близок к расставанию с Владиславом Саусем. И в целом это тоже последовательно. Если мы рисуем «Балтике» схему 3-4-2-1, то Пряхин как раз из атакующей тройки, а Саусь – из четвёрки полузащитников в статусе латераля. Он, конечно, крутой футболист и стал одним из открытий первой части сезона. Но в то же время глупо отрицать: Влад – футболист-функция. Это не попытка принизить его качества, однако все понимают: он хорошо понимал систему Талалаева, чётко выполнял тренерские задачи, поэтому играл почти всегда. Но у Андрея уже наверняка готов очевидный план – на место Сауся перейдёт Бевеев, а роль защитника сборной России займёт Чивич.

Да, есть ещё две новости. Одна свежая – об интересе «Ахмата» к Бевееву. По информации «Чемпионата», стороны уже ведут переговоры. Конечно, Грозный может и не пожалеть денег на трансфер игрока. Однако тогда у Талалаева уже возникнут проблемы. У него элементарно нет такого количества игроков на фланг, если в одно окно уйдут и Саусь, и Бевеев. Наверняка главный тренер сможет убедить руководство в том, чтобы не отдавать игрока.

А вот с центральным защитником Андраде могут быть проблемы. Сообщалось об интересе к нему со стороны ЦСКА, однако для них он, похоже, не первая опция. Но если не получится договориться с другими кандидатами, то наверняка придут с предложением в Калининград. А по финансам – наверняка договорятся. Нынешней зимой у клуба с этим нет проблем. Но в этом случае точно придётся идти на трансферный рынок. Ведь адекватной замены на скамейке просто нет. А использовать собственную молодёжь будет рискованно. Так что Андраде «Балтике» точно лучше сохранить. Потери Пряхина и Сауся можно компенсировать даже внутренними ресурсами, а вот центрального защитника найти будет сложно. Хоть и понятно: сейчас Андраде, вероятно, находится на пике стоимости. Как и условный Хиль. Однако в этом случае «Балтике» необходимо решить: что важнее – спортивный результат или ситуативная возможность заработать?

Андраде в «Балтике» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока нельзя сказать, что «Балтику» растаскивают. Да и клуб ведёт себя грамотно. На примере того же Максима Петрова, которого хотел вернуть «Локомотив», мы видим: «Балтика» пока может искать рычаги убеждения, если речь идёт действительно о важных игроках. С другой стороны, впереди ещё месяц открытого трансферного окна. И всё может измениться.