«Спартак» ждёт новичка, продажа «Зенита» и первые матчи. Главное в РПЛ за неделю

Клубы Мир Российской Премьер-Лиги активно готовятся к возобновлению сезона. До него ещё месяц, однако важен каждый тренировочный день. Команды радуют не только контрольными встречами, но и новостями с трансферного рынка. А мы собрали всю самую важную информацию за неделю в единый материал.

Трансферы и слухи недели

Вильягра уехал из ЦСКА в Бразилию

Родриго Вильягра Фото: ФК «Интернасьонал»

ЦСКА расстался с Родриго Вильягрой. Аргентинец перешёл в клуб в марте 2025 года. За это время он провёл всего 11 матчей (все — в нынешнем сезоне) и не отметился результативными действиями. 24-летний полузащитник травмировал колено сразу после приезда в Россию, что серьёзно повлияло на его перспективы. Поэтому ЦСКА без особого сожаления отправил Вильягру в «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2026 года. Также, по информации Ивана Карпова, стороны договорились об обязательном выкупе прав на игрока за $ 5 млн при исполнении им определённых условий.

ЦСКА прервал аренду аргентинца

ЦСКА арендовал 21-летнего Лионеля Верде у «Унион Санта-Фе» летом 2025 года. Но показать себя в России у юного аргентинца не вышло. Он провёл всего четыре встречи, не забив ни одного мяча и не оформив ассистов. Фабио Челестини футболист оказался не нужен, поэтому ЦСКА досрочно вернул Верде обратно.

«Зенит» продал Кассьерру

Матео Кассьерра Фото: ФК «Атлетико Минейро»

Матео Кассьерра оказался в «Зените» летом 2022 года. За это время он провёл 127 матчей, забил 49 мячей и оформил 23 ассиста. Колумбиец стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, а также взял Кубок и Суперкубок России. Теперь же форвард отправился покорять бразильскую Серию А. «Атлетико Минейро» купил 28-летнего Кассьерру у «Зенита» за € 7 млн. По информации Вене Касагранде, в соглашении также предусмотрены € 3 млн в качестве возможных бонусов.

Матео Кассьерра экс-форвард «Зенита» «Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб и медицинский персонал, а особенно всех болельщиков за то тёплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания!»

К Черчесову едет игрок сборной России

«Ахмат» ведёт переговоры с «Балтикой» по трансферу 30-летнего защитника Мингияна Бевеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По нашей информации, «Балтика» не против отпустить игрока. Мингиян перешёл в калининградский клуб летом 2025 года. За этот период он принял участие в 21 встрече во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей. Также осенью 2025-го Бевеев дебютировал за сборную России. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. Сколько заплатит за Мингияна «Ахмат» — пока что загадка.

Бразильский защитник предпочёл проект «Динамо» трансферу в Серию А

Дэвид Рикардо Фото: ФК «Динамо»

Московское «Динамо» купило центрального защитника. Решать проблемы команды в обороне призван Дэвид Рикардо из «Ботафого». Москвичи заплатили за трансфер 23-летнего бразильца € 6 млн (ещё € 1 млн предусмотрен в виде бонусов). Рикардо подписал контракт до лета 2030 года с возможностью продления ещё на сезон. За «Динамо» он будет выступать под номером 57.

Кстати, Дэвид выбрал переезд в Россию вместо трансфера в итальянский «Торино». О причинах решения он рассказал в интервью «Советскому спорту»: «Мне представили очень хороший проект. Клуб приложил все усилия, чтобы быстро подписать соглашение. Поэтому я принял решение приехать в «Динамо». Любой игрок очень доволен, когда клуб предпринимает все усилия. Для меня это было простое решение. Проект «Динамо» интереснее «Торино»? Да. Что касается зарплаты, не было большой разницы между «Торино» и «Динамо». Я могу это сказать откровенно. Самое важное для меня — спортивный проект, который мне был представлен».

Опальный Макаров покидает «Динамо» и уезжает в Турцию

Для Дениса Макарова путь в основную команду «Динамо» при Ролане Гусеве закрыт. У тренера и футболиста конфликт, поэтому вингер начал 2026 год в «Динамо-2». Но теперь Макаров отправится в Турцию. По информации «Чемпионата», в субботу, 24 января, Денис прошёл медосмотр в «Кайсериспоре». Договор с «Динамо», истекающий летом 2026-го, будет расторгнут. А с турками Макаров заключит соглашение на полгода. Короткий срок обусловлен турнирным положением новой команды — 16-я строчка. В случае сохранения места в Суперлиге стороны обсудят новый контракт.

В «Спартаке» будет Саусь

Владислав Саусь Фото: ФК «Балтика»

«Спартак» покупает полузащитника «Балтики» Владислава Сауся. По данным источников «Чемпионата», калининградцы приняли улучшенное предложение москвичей. Сумма трансфера — около 350 млн рублей.

«Саусь действительно сегодня вылетит на медосмотр для перехода в «Спартак». Трансфер будет завершён, когда Владислав пройдёт медобследование, но всё близко», — отметил 23 января Андрей Талаев, агент футболиста. Metaratings сообщает, что Саусь уже выбрал 17-й игровой номер.

Матчи клубов РПЛ

ЦСКА начал 2026 год с победы. Команда Фабио Челестини обыграла «Акрон» — 3:1. У москвичей отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. Единственный мяч «Акрона» забил Артём Дзюба. За ЦСКА свою дебютную встречу провёл полузащитник Дмитрий Баринов.

Московское «Динамо» в первой товарищеской встрече одолело «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Перед игрой состоялась пресс-конференция, на которой тренер китайского клуба пожал руку Ролану Гусеву. Напомним, ранее у специалистов возник заочный мини-конфликт в СМИ. В основное время встреча завершилась ничьей — 2:2. У «Динамо» отличились Бителло и Иван Сергеев. А в послематчевой серии пенальти москвичи оказались точнее «Шанхай Шэньхуа» (5:3) и одержали победу.

«Зенит» без особых проблем разгромил соседей «Шанхай Шэньхуа» — «Шанхай Порт». Действующий чемпион Китая пропустил четыре мяча к 81-й минуте: у петербуржцев отличились Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин. Единственный гол «Шанхай Порт» оформил уже на 90-й минуте.

«Зенит» — «Шанхай Порт» Фото: ФК «Зенит»

«Локомотив» привыкает к жизни без ушедшего капитана Дмитрия Баринова. Пока что всё складывается неплохо. В первом матче года москвичи разнесли китайский «Чэнду Жунчэн». По одному мячу у «Локо» забили Владислав Сарвели, Егор Погостнов, Лукас Вера (дебют) и Николай Комличенко.

«Сочи» в первой контрольной встрече 2026-го сыграл вничью с «Тюменью». В составе южан голами отметились Михаил Игнатов и Игнасио Сааведра.

Дебют Франка Артиги получился успешным. «Рубин» в первом матче под руководством испанца одолел сербский ИМТ — 3:1. Казанцы забили трижды к 50-й минуте: отличились Константин Нижегородов, Далер Кузяев и Никита Васильев. На 53-й минуте сербы отыграли один гол, но больше «Рубин» ничего не позволил сопернику.

Махачкалинское «Динамо» не поддержало другие клубы РПЛ и уступило иностранной команде. Дагестанцы потерпели поражение от сербского «Железничара», пропустив единственный мяч на 83-й минуте.

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в контрольном матче в ОАЭ. У москвичей отличился Николай Комличенко, у южан — Герман Игнатов.

Первый матч Карседо

«Спартак» проинформировал о проведении матча со сборной Китая, которым завершился первый сбор команды в Дубае. По договорённости с соперником, встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме. Дебютный матч для нового тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо закончился со счётом 2:2. На 22-й минуте счёт открыл полузащитник москвичей Кристофер Мартинс. На 60-й и 63-й минутах сборная Китая забила дважды. А на 72-й минуте форвард «Спартака» Антон Заболотный сравнял счёт.

Хуан Карлос Карседо Фото: ФК «Спартак»

Другие новости

Вендел заплатит сумасшедший штраф за опоздание на сборы «Зенита»

Телеграм-канал «Mash на спорте» 22 января сообщил, что «Зенит» оштрафует полузащитника Вендела примерно на € 700 тыс. (62 млн рублей) за опоздание на сборы команды. Это самый крупный штраф для футболиста за всю историю санкт-петербургского клуба. По информации источника, сумма сложилась по схеме «€ 100 тыс. — за день пропуска». А уже 23 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с прибывшим в расположение клуба Венделом. В итоге 28-летний бразилец опоздал на сборы аж на семь дней.

Морено использовал ChatGPT во время работы в «Сочи»?

Экс-заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что бывший главный тренер Роберт Морено работал в клубе при помощи нейросети ChatGPT! Современное время требует современных решений?

«В кризис оказалось, что Морено — фанат ChatGPT. Вот один из весёлых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я всё придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнём заниматься в семь утра». Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки должны были не спать на протяжении 28 часов. Я спросил: «Роберт, всё прекрасно, но когда ребята поспят?» Морено ввёл новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», — сказал Орлов в интервью «Спортсу».

Роберт Морено Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, сам Морено в комментарии Sport24 слова бывшего босса опроверг: «Я не использовал ChatGPT для подготовки к матчам и выбора игроков. В современном футболе мы используем инструменты анализа (видео, данные и скаутские платформы), но спортивные решения — кто играет, как мы тренируемся и какие профили нужны — всегда принимает тренерский штаб на основе профессионального опыта».

Тяжёлая неделя для «Крыльев»: клуб могут признать банкротом, а РФС наложил трансферный бан

«Крылья Советов» никак не могут избавиться от проблем. 21 января на сайте «Федресурс» появилась информация, что «РТ-Капитал» через суд уведомил о намерении признать самарский клуб несостоятельным. Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля компания имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.

«На сегодняшний день компания «РТ-Капитал» заявила лишь о намерении признать «Крылья» банкротом. Мы действуем в рамках разработанного плана и закроем оставшиеся долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до момента обращения истца в суд с соответствующим заявлением», — сказал председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

Игроки команды «Крылья Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Через два дня появились новые неприятные новости. Директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Российского футбольного союза (РФС) Роман Дьяков сообщил о наложении на клуб трансферного бана. «По результатам финансового контроля на «Крылья Советов» наложен запрет на регистрацию новых игроков. Он обусловлен наличием у клуба задолженностей по налоговым отчислениям и трансферным платежам. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры», — сказал Дьяков.

Руководитель самарского клуба Яковлев снова поспешил успокоить болельщиков: «Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ-Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля. Напомню, трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата».

Болельщики идут на отчаянный шаг: Болельщики начали оплачивать долг «Крыльев Советов» после новостей о возможном банкротстве

Изменение времени матчей в 19-м туре РПЛ

РПЛ объявила об изменениях во времени начала трёх матчей 19-го тура. Так, «Динамо» Махачкала и «Рубин» сыграют в 19:30 мск, «Краснодар» и «Ростов» встретятся в 14:30 мск, а московское «Динамо» и «Крылья Советов» начнут игру в 13:00 мск.

Махачкалинское «Динамо» сразится с «Рубином» 28 февраля, матч «Краснодар» — «Ростов» пройдёт в тот же день. «Крылья Советов» и московское «Динамо» встретятся 1 марта.

Отчёт РФС: какие клубы РПЛ чаще проверялись на допинг в 2025 году

РФС опубликовал допинг-отчёт по итогам 2025 года. В частности, стало известно, какие клубы РПЛ чаще других проверялись на запрещённые вещества.

«Среди клубов РПЛ чаще всего проверялись игроки «Краснодара» и «Локомотива»: в каждом клубе по 11 футболистов суммарно прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель зафиксирован у «Сочи» — 15 проб у девяти игроков.

В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» были протестированы девять футболистов (14, 12 и 10 проб соответственно). В «Спартаке» и «Рубине» проверили по восемь игроков, в московском «Динамо» — шесть футболистов. Реже всего в сезоне допинг-контролю подвергались игроки «Оренбурга» — проведено одно тестирование», — сказано в заявлении.