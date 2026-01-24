Неожиданный новый клуб экс-спартаковца, суперцели «МЮ» и «Арсенала». Трансферы и слухи дня

В трансферное окно продолжают залетать интересные новости с зимнего рынка. Рассказ о главных переходах и слухах за последние 24 часа – в нашем традиционном дайджесте. Громких сделок в субботу не было, но, судя по инсайдам дня, их стоит ждать в ближайшее время.

Состоявшиеся трансферы

Экс-игрок «Спартака» и «Челси» уехал в Казахстан

В Казахстане продолжают собирать вчерашних звёзд. Не успели мы переварить слухи о возможных трансферах в «Актобе» Нани, Миралема Пьянича и Фёдора Смолова, как пришла очередная любопытная новость – «Кайсар» подписал Виктора Мозеса. Да-да, того самого экс-полузащитника «Челси» и московского «Спартака». 35-летний нигериец достался казахстанскому клубу бесплатно и заключил договор на год. Последней командой Мозеса до паузы в полгода был «Лутон» – Виктор сыграл в прошлом сезоне 18 матчей в английском Чемпионшипе и набрал 1+0.

«Наполи» отыскал нового нападающего в Серии А

Жиоване Сантана Фото: ФК «Наполи»

У «Наполи» – новый нападающий. Чемпионы Италии объявили о трансфере бразильца Жиоване Сантаны из «Вероны». Детали сделки раскрыл инсайдер Фабрицио Романо, рассказавший, что неаполитанский клуб заплатит за 22-летнего игрока € 20 млн с учётом бонусов. Интересно, что сама «Верона» подписала Жиоване полгода назад из «Коринтианса» как свободного агента. У Сантаны 23 встречи во всех турнирах нынешнего сезона, он забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.

Трансферные слухи дня

ЦСКА хочет подписать серба и готов отдать за него двоих или троих

Милан Роганович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Благодаря сербскому изданию Telegraf мы узнали о трансферных планах ЦСКА. Согласно этому источнику, московский клуб заинтересован в приобретении правого защитника «Партизана» Милана Рогановича. Отмечается, что армейцы готовы выкупить 20-летнего черногорца, а в ответ отдать белградцам в аренды своего флангового защитника Михаила Рядно и форварда Артёма Шуманского. Стоимость возможного трансфера не уточняется – Transfermarkt оценивает Рогановича в € 3 млн. В 2025 году Милан дебютировал за сборную Черногории, а в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей и отдал три голевые передачи.

Mozzart Sport, в свою очередь, сообщил, что «Партизан» арендует другого защитника ЦСКА – Илью Агапова, который в первой части сезона выступал на правах аренды за «Акрон».

Талантливый камерунец поедет в топ-клубы Европы вместо ЦСКА

В борьбу за нападающего «Леванте» Карла Эдуарда Этта Эйонга включились топ-клубы Европы – «Барселона», «Реал», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Об этом написал известный инсайдер Бен Джейкобс. 22-летний камерунец сыграл в нынешнем сезоне 18 встреч в чемпионате Испании, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее разные источники, включая того же Джейкобса, писали о попытках ЦСКА осуществить трансфер Этта Эйонга. Сообщалось, что армейцы предложили за талантливого форварда € 30 млн, однако в московском клубе опровергли это.

У «Барселоны» хотят увести двух полузащитников

Марк Касадо Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Два молодых полузащитника «Барселоны» – трансферные цели других клубов. Как сообщает Mundo Deportivo, «Галатасарай» наряду с «Атлетико» пытается заполучить Марка Касадо. Однако 22-летний игрок отклонил вариант с переходом в турецкий клуб, так как не хочет уходить в зимнее окно. У Касадо в нынешнем сезоне 17 матчей в Примере и Лиге чемпионов, он сделал одну голевую передачу.

А в услугах Марка Берналя заинтересован «Аякс». Информацией об этом поделился сайт Sport.es. Утверждается, что тренер Ханс-Дитер Флик не горит желанием расставаться с 18-летним игроком, которого планирует использовать в ротации. Берналь в нынешнем сезоне провёл 10 встреч в Примере и Лиге чемпионов, стал автором одной голевой передачи.

«Манчестер Юнайтед» может забрать звезду команды Захаряна

Очередные инсайды о потенциальных трансферах «Манчестер Юнайтед». По информации Football Transfers, английский клуб может выкупить у «Реала Сосьедад» звезду этого клуба Микеля Оярсабаля. Впрочем, несмотря на серьёзный интерес манкунианцев к 28-летнему форварду сборной Испании, переход вряд ли состоится зимой. Сделка более вероятна в летнее окно. У Оярсабаля в этом сезоне 18 матчей в Примере и Кубке страны, он набрал 6+3.

Помимо того, «Манчестер Юнайтед» наряду с «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Инсайдер Экрем Конур написал, что в контракте португальца есть пункт о досрочном расторжении договора в случае вылета «молотобойцев» из АПЛ. По этой причине в «Вест Хэме» задумываются о зимнем трансфере 21-летнего игрока. Фернандеш сыграл 21 встречу и заработал 3+2.

«Челси» нацелен на игроков «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии»

Феликс Нмеча Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

В фокусе внимания «Челси» находятся два потенциальных новичка. По информации Caught Offside, лондонский клуб проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Немцы не хотят отпускать игрока, поэтому не будут рассматривать предложения менее € 60-65 млн. На Нмечу претендуют также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В 25 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов Феликс забил пять мячей и отдал три голевых паса.

Кроме того, «Челси» и «Астон Вилла» готовы забрать у «ПСЖ» вингера Ибрагима Мбайе. 18-летний талант запомнился своим выступлением на Кубке Африки за сборную Сенегала. Парижский клуб, в свою очередь, собирается предложить Мбайе новый контракт. У Ибрагима 20 матчей в сезоне за «ПСЖ», он набрал 1+2.

«Арсенал» включился в борьбу за Альвареса

Форвард «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Арсенале». По данным ESPN, представители лондонского клуба уже контактировали с коллегами из Мадрида с целью выяснить, возможен ли трансфер чемпиона мира. Отмечается, что «Атлетико» потребует за Альвареса более € 100 млн. Ранее появлялись новости о желании аргентинца вернуться в АПЛ, так как он разочаровался в проекте мадридцев. Хулиан в этом сезоне сыграл 26 встреч в Примере и Лиге чемпионов, набрал 11+5.

