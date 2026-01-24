Неожиданный новый клуб экс-спартаковца, суперцели «МЮ» и «Арсенала». Трансферы и слухи дня

В трансферное окно продолжают залетать интересные новости с зимнего рынка. Рассказ о главных переходах и слухах за последние 24 часа – в нашем традиционном дайджесте. Громких сделок в субботу не было, но, судя по инсайдам дня, их стоит ждать в ближайшее время.
Состоявшиеся трансферы
Экс-игрок «Спартака» и «Челси» уехал в Казахстан
В Казахстане продолжают собирать вчерашних звёзд. Не успели мы переварить слухи о возможных трансферах в «Актобе» Нани, Миралема Пьянича и Фёдора Смолова, как пришла очередная любопытная новость – «Кайсар» подписал Виктора Мозеса. Да-да, того самого экс-полузащитника «Челси» и московского «Спартака». 35-летний нигериец достался казахстанскому клубу бесплатно и заключил договор на год. Последней командой Мозеса до паузы в полгода был «Лутон» – Виктор сыграл в прошлом сезоне 18 матчей в английском Чемпионшипе и набрал 1+0.
«Наполи» отыскал нового нападающего в Серии А
Жиоване Сантана
Фото: ФК «Наполи»
У «Наполи» – новый нападающий. Чемпионы Италии объявили о трансфере бразильца Жиоване Сантаны из «Вероны». Детали сделки раскрыл инсайдер Фабрицио Романо, рассказавший, что неаполитанский клуб заплатит за 22-летнего игрока € 20 млн с учётом бонусов. Интересно, что сама «Верона» подписала Жиоване полгода назад из «Коринтианса» как свободного агента. У Сантаны 23 встречи во всех турнирах нынешнего сезона, он забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.
Трансферные слухи дня
ЦСКА хочет подписать серба и готов отдать за него двоих или троих
Милан Роганович
Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images
Благодаря сербскому изданию Telegraf мы узнали о трансферных планах ЦСКА. Согласно этому источнику, московский клуб заинтересован в приобретении правого защитника «Партизана» Милана Рогановича. Отмечается, что армейцы готовы выкупить 20-летнего черногорца, а в ответ отдать белградцам в аренды своего флангового защитника Михаила Рядно и форварда Артёма Шуманского. Стоимость возможного трансфера не уточняется – Transfermarkt оценивает Рогановича в € 3 млн. В 2025 году Милан дебютировал за сборную Черногории, а в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей и отдал три голевые передачи.
Mozzart Sport, в свою очередь, сообщил, что «Партизан» арендует другого защитника ЦСКА – Илью Агапова, который в первой части сезона выступал на правах аренды за «Акрон».
Талантливый камерунец поедет в топ-клубы Европы вместо ЦСКА
В борьбу за нападающего «Леванте» Карла Эдуарда Этта Эйонга включились топ-клубы Европы – «Барселона», «Реал», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Об этом написал известный инсайдер Бен Джейкобс. 22-летний камерунец сыграл в нынешнем сезоне 18 встреч в чемпионате Испании, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее разные источники, включая того же Джейкобса, писали о попытках ЦСКА осуществить трансфер Этта Эйонга. Сообщалось, что армейцы предложили за талантливого форварда € 30 млн, однако в московском клубе опровергли это.
У «Барселоны» хотят увести двух полузащитников
Марк Касадо
Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Два молодых полузащитника «Барселоны» – трансферные цели других клубов. Как сообщает Mundo Deportivo, «Галатасарай» наряду с «Атлетико» пытается заполучить Марка Касадо. Однако 22-летний игрок отклонил вариант с переходом в турецкий клуб, так как не хочет уходить в зимнее окно. У Касадо в нынешнем сезоне 17 матчей в Примере и Лиге чемпионов, он сделал одну голевую передачу.
А в услугах Марка Берналя заинтересован «Аякс». Информацией об этом поделился сайт Sport.es. Утверждается, что тренер Ханс-Дитер Флик не горит желанием расставаться с 18-летним игроком, которого планирует использовать в ротации. Берналь в нынешнем сезоне провёл 10 встреч в Примере и Лиге чемпионов, стал автором одной голевой передачи.
«Манчестер Юнайтед» может забрать звезду команды Захаряна
Очередные инсайды о потенциальных трансферах «Манчестер Юнайтед». По информации Football Transfers, английский клуб может выкупить у «Реала Сосьедад» звезду этого клуба Микеля Оярсабаля. Впрочем, несмотря на серьёзный интерес манкунианцев к 28-летнему форварду сборной Испании, переход вряд ли состоится зимой. Сделка более вероятна в летнее окно. У Оярсабаля в этом сезоне 18 матчей в Примере и Кубке страны, он набрал 6+3.
Помимо того, «Манчестер Юнайтед» наряду с «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Инсайдер Экрем Конур написал, что в контракте португальца есть пункт о досрочном расторжении договора в случае вылета «молотобойцев» из АПЛ. По этой причине в «Вест Хэме» задумываются о зимнем трансфере 21-летнего игрока. Фернандеш сыграл 21 встречу и заработал 3+2.
«Челси» нацелен на игроков «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии»
Феликс Нмеча
Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images
В фокусе внимания «Челси» находятся два потенциальных новичка. По информации Caught Offside, лондонский клуб проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Немцы не хотят отпускать игрока, поэтому не будут рассматривать предложения менее € 60-65 млн. На Нмечу претендуют также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В 25 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов Феликс забил пять мячей и отдал три голевых паса.
Кроме того, «Челси» и «Астон Вилла» готовы забрать у «ПСЖ» вингера Ибрагима Мбайе. 18-летний талант запомнился своим выступлением на Кубке Африки за сборную Сенегала. Парижский клуб, в свою очередь, собирается предложить Мбайе новый контракт. У Ибрагима 20 матчей в сезоне за «ПСЖ», он набрал 1+2.
«Арсенал» включился в борьбу за Альвареса
Форвард «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес может продолжить карьеру в «Арсенале». По данным ESPN, представители лондонского клуба уже контактировали с коллегами из Мадрида с целью выяснить, возможен ли трансфер чемпиона мира. Отмечается, что «Атлетико» потребует за Альвареса более € 100 млн. Ранее появлялись новости о желании аргентинца вернуться в АПЛ, так как он разочаровался в проекте мадридцев. Хулиан в этом сезоне сыграл 26 встреч в Примере и Лиге чемпионов, набрал 11+5.
Одной строкой
- Официально: Дмитрий Цыпченко перешёл в московское «Торпедо» – первую часть этого сезона экс-форвард «Крыльев Советов» отыграл за хабаровский СКА.
- Официально: «Рома» арендовала у «Дженоа» 19-летнего вингера Лоренцо Вентурино с опцией выкупа за € 9 млн.
- Официально: «Валенсия» взяла в аренду 28-летнего защитника «Сельты» Уная Нуньеса до конца нынешнего сезона.
- Официально: 28-летний полузащитник Матиас Расмуссен перешёл из бельгийского «Юниона» в немецкий «Санкт-Паули» – сумма трансфера не разглашается.
- Официально: «Норвич» арендовал до конца сезона 18-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Амасса.
- Официально: «Парма» и голкипер Висенте Гуайта расторгли контракт спустя два месяца после перехода 39-летнего испанца на правах свободного агента.
- As: «ПСЖ» заплатит «Барселоне» за Дро Фернандеса больше € 6 млн, прописанных в качестве отступных в контракте полузащитника, поскольку не хочет портить отношения с каталонским клубом.
- Фабрицио Романо: «Вест Хэм» закрывает сделку по приобретению форварда «Фулхэма» Адама Траоре, соглашение уже достигнуто между всеми сторонами.
- Фабрицио Романо: голкипер «Лацио» Христос Мандас перейдёт в «Борнмут» – англичане заплатят за аренду € 3 млн и при определённых условиях должны будут выкупить 24-летнего грека за € 18 млн.
- Sky Sports: «Астон Вилла» согласовала с «Бешикташем» трансфер нападающего Тэмми Абрахама за € 21 млн и отдаст туркам защитника Ясина Осджана.
- The Guardian: «Баварии» интересен защитник «Челси» Джош Ачимпонг – трансфер 19-летнего игрока могут осуществить уже в зимнее окно.
- Sport.es: «Атлетико» переключился на полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса из-за трудностей с трансферами Касадо и Эдерсона из «Аталанты» – испанский клуб готов заплатить около € 40 млн.
- Sport.es: «Барселона» приняла решение не покупать защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, так как ему не хватает скорости, чтобы адаптироваться к стилю игры Ханси Флика.
- Экрем Конур: Уходящий из «Манчестер Юнайтед» Каземиро может отправиться в МЛС – фаворитом в борьбе за подписание бразильца стал «Лос-Анджелес».
- ТЕАМtalk: «Ливерпуль» получит приоритетное право на покупку защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена в летнее окно, если отдаст «шпорам» своего защитника Эндрю Робертсона.
- Footmercato: «Кристал Пэлас» отказался продавать «Милану» нападающего Жан-Филиппа Матета, о трансфере которого ранее не сумел договориться и «Ювентус».
- ESPN: «Интеру» предложил € 18 млн за Робиньо Жуниора (сына экс-форварда сборной Бразилии Робиньо), но «Сантос» не хочет отпускать сейчас 18-летнего вингера.