Как «Ливерпуль» не выбил мяч ради замены?! Подставили сами себя и проиграли на 90+5-й

«Борнмут» переживает непростой период. До этой встречи у команды была лишь одна победа за 13 туров. И то с огромным трудом обыграли «Тоттенхэм» благодаря голу на 90+5-й минуте. Причём автор того мяча — Семеньо — уже покинул команду и забивает за «Сити». Однако при всех проблемах «Борнмут» выдал крутой матч с действующим чемпионом.

Причём всё начиналось с опасных атак «Ливерпуля», которые загубил Салах. Сначала ему под удар скатил Вирц, а египтянин с линии штрафной ударил сильно мимо. Затем Салах оказался абсолютно один в штрафной, но поторопился и отдал неточный пас.

Однако, вопреки ожиданиям и началу встречи, счёт открыли хозяева. На 26-й минуте сначала ван Дейк махнул ногой мимо мяча и позволил Скотту сделать ассист на Эванилсона. Причём во время этого гола «Борнмута» травму получил Джо Гомес. Ему сначала оказывали помощь врачи, а затем стало понятно, что потребуется замена. Четыре минуты игра не останавливалась — ни фолов, ни выхода мяча за пределы поля. Пауза наступила, только когда «Борнмут» забил второй гол. Возможно, «Ливерпулю» стоило выбить мяч, чтобы провести замену, но, видимо, очень не хотелось дарить сопернику владение, уступая в счёте.

Джо Гомес Фото: Shaun Brooks — CameraSport via Getty Images

Второй гол остался на счету Алехандро Хименеса, который ворвался в штрафную, не заметив Керкеза. Только после этого Эндо вышел на замену (в центр защиты) и команды продолжили играть «11 на 11». А под конец тайма случилось то, что уже стало классикой «Ливерпуля». Ван Дейк после своей ошибки пришёл в чужую штрафную и забил сам. Защитник исправился, точно ударив головой после навеса с углового.

В перерыве у «Ливерпуля» вместо Керкеза вышел Робертсон, которым интересуется «Тоттенхэм». А чуть позже – ещё Джонс и Экитике. В в какой-то момент во втором тайме владение гостей даже достигало 80%, но долгое время это не позволяло команде сравнять счёт. Однако затем на поле появился ещё Нгумоа, который заработал опасный штрафной. И вот тут Салах пригодился. Египтянин откатил мяч на метр в сторону, а Собослаи приложился в дальний угол — 2:2! Второй гол Доминика со штрафного на этой неделе. В среду он хитро пробил под стенкой «Марселя» в Лиге чемпионов (тут отчёт о матче с видео).

Доминик Собослаи забивает гол Фото: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images

В концовке моментов уже хватало у обоих ворот. Эванилсон вышел один на один и мог делать дубль, но после его удара мяч прокатился рядом со штангой. И когда казалось, что ничьей уже не избежать, «Борнмут» всё-таки забил победный гол. На 90+5-й минуте мяч заметался по вратарской «Ливерпуля», и Адли добил его в ворота. Важные три очка для «Борнмута», который отдалился от зоны вылета (и снова забил победный на 90+5-й минуте). Ну а у «Ливерпуля» уже пять туров без побед. Велика вероятность, что команда завтра выпадет из зоны ЛЧ.