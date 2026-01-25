«В таких клубах часто задерживают зарплаты». Куда Макаров уходит из «Динамо»

Период Валерия Карпина в московском «Динамо» удачным точно не назвать. Только не для Дениса Макарова. При тренере сборной России тольяттинский дриблёр снова стал основным — и в целом оправдал доверие, забив «Сочи», ЦСКА и «Пари НН» в трёх турах Мир РПЛ подряд. Сочинцев он ещё и огорчил победным ассистом с углового на последних секундах в Кубке России.

В середине сентября Макаров был шестым в лиге по количеству ударов в створ (9). И тут удача от него отвернулась: травма, рокировка Карпина на Ролана Гусева, вновь приобретённый статус резервиста. Теперь в его жизни настаёт новый этап — турецкий.

Макаров и его агент публично «мочили» Гусева. Тренер не видел Дениса в команде

В конце первой части сезона решалось, оставят ли Гусева главным тренером. Денис, видимо, был уверен — такого ни в коем случае не случится. И смело, не боясь динамовских санкций, выдал эпичное интервью: «Можно ли назвать меня главным пострадавшим от отставки Карпина? Считаю, что да. Какое-то неуважение, никакого респекта от тренерского штаба в мою сторону, хотя в начале сезона я забивал и показывал хорошую игру. Но у каждого своё мнение, поэтому посмотрим, кто будет дальше тренером «Динамо».

Агент Макарова Алексей Бабырь публично заявлял: мы открыты к предложениям, переговоры ведутся. А когда его клиента изгнали во вторую команду, не скрывал злобы по отношению к Гусеву: «Я говорил Денису, что клуб может так сделать, — и оказался прав. Это никакая не новость, всё понятно. Гусев в очередной раз показал себя. Денис оказался прав, когда говорил в тот раз. Я поддержал его — у Дениса тогда накипело. Не может быть такого, что приходит тренер и не даёт сыграть ни минуты. Хотя при других тренерах Денис играл и показывал качественный футбол. Тут чисто личная неприязнь. Я уверен, что я прав. Но это футбол, ничего удивительного», — сказал Бабырь в интервью «Чемпионату».

Денис Макаров Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что Макаров отказал «Крыльям Советов» и хочет перейти в команду посильнее. Бабырь такую информацию опроверг. Плюс рассказал о сорвавшемся трансфере в чемпионат Китая. Зато всё, похоже, срослось с турецким «Кайсериспором».

Макаров поиграет под руководством экс-нападающего «Амкара»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров пару дней назад подтвердил — клуб дал добро, идёт обмен документами. А знакомый с ходом переговоров источник подсветил «Чемпионату» подробности. Истекающий летом контракт Макарова с динамовцами будет расторгнут. В субботу утром он должен был пройти медобследование и затем подписать договор на полгода. Столь скромный срок обусловлен борьбой «Кайсериспора» за выживание. Если у Дениса получится закрепиться на новом месте и избежать вылета в турецкую ФНЛ, вероятно продление.

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович назвал Дениса отличным футболистом и не стал отрицать скорое пополнение из России. Болельщики из Казахстана со стажем наверняка помнят, как Джалович, будучи нападающим, в составе сборной Черногории положил их любимцам двушку в товарищеском матче 2008 года и оформил разгром (3:0).

Засветился он и в РПЛ, 28 раз сыграв за «Амкар» в переходном сезоне-2011/2012. Получилось, правда, довольно скромно: на 0 голов и пару ассистов. Пермяки при этом продали его дороже, чем покупали: взяли за € 450 тыс. у «Риеки», отдали в «Сепахан» за € 600 тыс. Карьера Радомира получилась насыщенной: выступал в Хорватии, Германии, Турции, Румынии, России, Иране, Китае и Таиланде.

Радомир Джалович в Амкаре и сейчас Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Тренерская визитная карточка Джаловича — «золотой» дубль с той же «Риекой». В октябре 2024-го он принял её на третьем месте, в итоге сенсационно перешагнув через загребское «Динамо» с его семью чемпионствами кряду. Заодно в финале Кубка Хорватии ему покорился «Славен». Дальше тем не менее не пошло, и черногорец возглавил «Марибор». Как оказалось, всего на пару недель, потому что категорично хотел продать двух подравшихся на тренировке футболистов. Те для клуба оказались важнее Радомира.

«Кайсериспор» позвал Джаловича в октябре 2025-го, где тот заменил другого нашего старого знакомого по РПЛ — Маркуса Гисдоля. Да-да, того самого немца, который под патронажем Ральфа Рангника превратил в руины симпатичный «Локомотив» Марко Николича. Немецкий специалист не выиграл в Турции ни один из восьми матчей. И трижды устроился на 0:4 — покуражились «Галатасарай», «Трабзонспор» и «Бешикташ».

С Радомиром «Кайсериспор» вскоре одолел «Касымпашу» и «Ризеспор», тем не менее глобальных успехов нет: команда поднялась с 17-го места на 16-е и находится в зоне вылета, за шесть последних туров собрав три ничьих. Впрочем, плотность в таблице позволяет рассчитывать на спасение: «Генчлербирлиги» с 11-й строчки впереди всего на четыре очка. Нужен спаситель. Его увидели в лице Макарова.

Среди партнёров Макарова — российский нигериец, экс-игроки «Монако» и… «Динамо»

Если судить по рыночной стоимости состава, «Кайсериспор» находится там, где и должен. Все его футболисты суммарно оценены в € 22,25 млн — примерно как «Пари НН». Тем не менее клуб как поднялся в Суперлигу в 2015 году, так из неё и не вылетает. А это для Турции достижение, если учитывать, как быстро скатывались и куда более мощные проекты. Вспомнить хотя бы путь «Бурсаспора»: от сенсационного чемпионства в 2010-м до четвёртого по силе дивизиона в 2024-м. Сейчас вот готовится упасть в третий недавний участник квалификации Лиги конференций «Адана Демирспор», где выступали Артём Дзюба и Марио Балотелли.

С другой стороны, есть нюанс. В ковидном сезоне-2019/2020 «Кайсериспор» стал предпоследним, однако тогда на понижение никто не отправился: просто в следующем розыгрыше увеличили количество участников с 18 до 21. Есть у «Кайсериспора» и два достижения: победы в Кубке Интертото — 2006 и Кубке Турции — 2007/2008.

Среди новых партнёров Макарова есть несколько любопытных. Главный — российский нигериец Герман Онугха. 29-летний нападающий, уроженец Москвы и воспитанник пензенского футбола перешёл в сентябре за € 1 млн из «Копенгагена». При Гисдоле голевое чутьё Онугхи молчало, а вот с назначением Джаловича он забил шесть голов за 11 туров и стал лучшим бомбардиром команды. Положил два дубля, в том числе в ворота звёздного «Фенербахче». Фаворит, впрочем, всё равно победил (4:2).

Герман Онугха в «Кайсериспоре» Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu via Getty Images

Ещё в «Кайсериспоре» есть:

29-летний защитник сборной Ирана Маджид Хоссейни. Правда, он страдает от тендинита и давно не играет;

его коллега по амплуа — 32-летний Стефано Денсвил. Когда-то выступал за «Брюгге», «Болонью» и «Аякс»;

29-летний бывший опорник сборной Марокко и «Монако» Юссеф Аит-Беннассер;

его ровесник и тоже опорник — экс-игрок сборной Турции Дорукхан Токёз;

28-летний полузащитник сборной Словакии Ласло Бенеш с 88 матчами в Бундеслиге, большинство из которых проведены за мёнхенгладбахскую «Боруссию»;

21-летний левый вингер и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Сэм Мэтер;

конкурировать с Макаровым на правом краю атаки будет 31-летний игрок сборной Гвинеи-Бисау Карлуш Мане. Он набирался опыта в «Спортинге» и «Штутгарте»;

ну и, конечно, 31-летний левый краёк из Португалии Мигел Кардозу. Между прочим, капитан. У него 21 встреча за московское «Динамо» конца 2010-х. И ещё одна — за «Тамбов». Ему найдётся что обсудить с Макаровым.

Высказал экспертное мнение о переезде Макарова в Турцию и главный эксперт по местному футболу Эльвин Керимов, усомнившись в платёжеспособности нового клуба россиянина:

«Кайсериспор» ещё прошлым летом неплохо усилился, сделали хорошие трансферы. Однако это команда, которая в лучшем случае будет в середине таблицы. До еврокубков они вряд ли доберутся. Главное для «Кайсериспора» — не вылететь. Опасно приходить в такие клубы, которые приглашают хороших игроков на большие контракты, — часто и, бывает, подолгу задерживают зарплаты. В целом чемпионат хороший. Если Макаров там покажет себя, может приглянуться топовым клубам. Не уверен, что «Галатасараю» или «Фенербахче», но «Бешикташу», «Трабзонспору» или «Башакшехиру» — вполне», — сказал Керимов «Чемпионату».

Кстати. Уже упомянутый агент Бабырь рассказывал, что прошлой зимой Макаров тоже намеревался укатить в Турцию: «Был вариант в Суперлиге. Дениса хотели взять в аренду с правом выкупа. Но у этого клуба не оказалось свободного заявочного места. Чтобы взять Макарова, им нужно было отцепить одного футболиста. Клуб долго думал, а когда спохватился, времени до закрытия окна почти не оставалось — просто не успели освободить место под Дениса».

И всё-таки Макаров доехал. Осталось заслужить хорошей игрой респект и уважение, которых ему так не хватало в «Динамо» при Гусеве.