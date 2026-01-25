Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»

«Реалу» традиционно непросто в гостях у «Вильярреала»: до прошедшего вечера за последние 10 матчей Ла Лиги удалось победить всего дважды. Даже «Барселона» к мадридцам более гостеприимна. А тут соперник ещё и долго держался в топ-3. В прошедшем времени, потому что команда Альваро Арбелоа всё-таки увезла с «Эстадио де ла Серамика» три очка. Спасибо Мбаппе.

«Вильярреал» потерял из-за дисквалификации двух важнейших игроков — Комесанью и Моуриньо. Но и «Реал» не обошёлся без потерь: давно травмированы Милитао, Рюдигер, Трент и Менди, так ещё и перебрал карточек Тчуамени. Заодно в COPE выяснили, что зверюга Асенсио в последнее время играет через боль — с трещиной в правой большеберцовой кости. Он снова вышел с первых минут. А Мастантуоно — впервые с 1 ноября, если учитывать только Ла Лигу. Просто Родриго ещё не пришёл в себя после повреждения.

Перед встречей сенегалец Гейе продемонстрировал трибунам свои награды на Кубке Африки. Один из их спонсоров — Браим Диас из сборной Марокко, не реализовавший пенальти «паненкой» в конце основного времени финала, — ему аплодировал.

А вот «Реалу» по первым минутам рукоплескать было не за что. Креатива впереди против низкого блока совсем не хватало. Винисиус так вообще за 15 минут совершил пять потерь. Разве что Гюлер классно взял игру на себя: накрутил Молейро с Педрасой, вошёл в штрафную и потревожил Луиса Жуниора. Ещё прямо по его позиции зарядил с дуги штрафной Мбаппе.

В середине первого тайма у Фойта на ровном месте поехала нога. Настолько неудачно, что защитник не смог самостоятельно покинуть поле — его заменил воспитанник «Реала» Марин.

Травма Фойта Фото: Alex Caparros/Getty Images

Мадридцы активизировались незадолго до перерыва. Блестяще сработал прессинг на чужой половине: Гюлер накрыл Парехо, а Винисиус на финте ушёл от Вейги, сместился влево и чуть-чуть не попал низом в дальний угол. Также Вини выбегал один на один с Луисом, да перед этим сфолил. «Вильярреал» ответил на это быстрым выпадом и мощной «пушкой» Гейе. В сухом остатке команды наработали на двоих за первую половину полгола: 0,17 xG против 0,33 xG с небольшим перевесом мадридцев.

Зато сразу на старте второй подсуетился Мбаппе! Килиан сориентировался при отскоке от Гейе и вонзил с близкого расстояния. А началось всё с прохода Винисиуса в лицевую мимо Наварро и прострела. Да, на Мастантуоно. Но какая разница, если мяч оказался в сетке? Француз забил 20-й гол в чемпионате за 20 матчей! Спойлер — 21-го не пришлось ждать долго.

Винисиус и дальше не терял времени, посадив на карточки Бьюкинена с Наварро. Впрочем, «Вильярреал» должен был сравнивать счёт гениальной заготовкой: Парехо вместо подачи со стандарта покатил низом на Морено, и тот без малейшего сопротивления промазал с 10 метров. Такого хитрого розыгрыша мадридцы совсем не ждали.

С учётом добавленного времени на камбэк оставалось 32 минуты. Только вот «Реал» у своих ворот уже ничего не позволил. И не пропустил на «Эстадио де ла Серамика» впервые с февраля 2022 года! Тогда расписали нулевую ничью, а по полю носился Бэйл.

«Вильярреал» — «Реал» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Арбелоа предоставил практику Гонсало Гарсии и Браиму, который вновь встретился на поле с Гейе. Мбаппе заработал пенальти за фол Педрасы. Как же хотелось, чтобы его исполнил как раз Браим! Однако Килиан всё осуществил сам. «Паненкой»! Забил и показал, как это нужно делать. А отпраздновал с Браимом! Это ж надо было придумать.

То мог быть хет-трик, ведь ранее Камавинга шикарной разрезающей передачей находил Мбаппе в штрафной. Тому помешал завершить эпизод Марин. В любом случае хватило и дубля. Как минимум до вечера воскресенья мадридцы вернулись на первое место — пока «Барселона» не приняла замыкающий таблицу «Овьедо».