Кажется, от Гонду в ЦСКА ждут слишком многого. И это большой риск

Громкий обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду мы будем обсуждать ещё долго, пока со временем не станет окончательно понятно, кто от него выиграл, а кто проиграл. В истории защитника сборной России и «Зенита» всё более-менее прогнозируемо. Если не помешают травмы, Дивеев должен превратиться в твёрдого игрока основы. Тем более после ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. Если доломается – значит, петербургский клуб совершил трансферную ошибку.

В случае с аргентинцем прогнозировать будущее немного сложнее. Никаких хронических повреждений у Лусиано вроде бы нет. Первый сезон в «Зените» получился хорошим, а во втором Сергей Семак внезапно перестал в него верить. У Гонду не было длительной «засухи», он сыграл-то в нынешнем сезоне РПЛ всего около 300 минут. Это чуть больше трёх полных матчей, хотя в статистике аргентинца их 14. Только одно появление в основе, а в остальных играх – на замену.

Вот в прошлом чемпионате Лусиано наколотил 10 мячей за 1414 минут. То есть в среднем на гол у него уходила 141 минута. Замечательная статистика! Если брать игроков, забивших больше трёх мячей в том сезоне, то лучше был только Манфред Угальде из «Спартака» – 125 минут на гол.

По нашей информации, главный тренер ЦСКА Фабио Челестини продвигал обмен Дивеева на аргентинца, поскольку убеждён, что выиграть чемпионство без забивного форварда нельзя, а Гонду он считает топ-вариантом. Вероятно, швейцарец ориентировался на игру и результативность экс-зенитовца в предыдущем сезоне, несмотря на то что тогда ещё не работал в России. Наверняка Челестини помнил нападающего и по олимпийской сборной, за которую Лусиано забивал Парагваю, Перу, Чили и Бразилии в отборочном цикле ОИ-2024, а на самой Олимпиаде – Ираку.

Фабио Челестини главный тренер ЦСКА «В первой части чемпионата мы увидели, что у нас есть проблемы в атаке на последних 30 метрах поля. Особенно это было заметно перед паузой в чемпионате. Мы искали ярко выраженного игрока штрафной площади, бомбардира, который может гарантировать нам голы, и уверены, что Лусиано Гонду в этом нам прекрасно поможет. Он умеет не только забивать, но и играть на команду. Это нападающий с хорошей ментальностью».

На статистику нападающих ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ смотреть грустно. У Тамерлана Мусаева – два гола за 860 минут. У Алеррандро – один гол за 723 минуты. Бразилец, кстати, и в первые полгода в составе армейцев потерялся, не забил ни разу. У Шуманского прочерк в графе «результативные действия». Конечно, Лусиано с его цифрами минувшего сезона на этом фоне покажется суперменом.

Тем не менее есть ощущение, что Челестини ждёт от нового форварда-легионера больше, чем тот способен дать ЦСКА. Во-первых, Лусиано до перехода в «Зенит» никогда не был суперрезультативен на клубном уровне. В 75 матчах чемпионата Аргентины забил всего 17 мячей – максимум было шесть за сезон (два раза в «Атлетико Сармьенто»). По статистике в среднем на гол уходило 275 минут. Чуть лучше получалось в кубковых турнирах, но это, будем объективны, другая реальность.

Лусиано Гонду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Да и в «Зените» в прошедшем чемпионате Лусиано не был стабилен как бомбардир. На старте карьеры в петербургском клубе у нападающего случился, как принято говорить, оверперформанс. На эмоциях он забил четыре мяча в первых трёх матчах в РПЛ и шесть – в восьми. Ещё четыре гола Гонду распределил на остальные 15 матчей. Иными словами, его спад как снайпера начался в ноябре 2024-го. Конечно, свой отпечаток наложил тот факт, что Семак использовал аргентинца на разных позициях, иногда ставил его на фланг атаки. Тем не менее голевых моментов у Лусиано было достаточно. По данным Sofascore, реализация у Гонду в минувшем сезоне составила 19,6%. Среди топ-10 бомбардиров РПЛ, забивших 10 и более мячей, он оказался только пятым по этому показателю, но никак не вторым (вспоминая скорострельность).

Помимо того, существуют сомнения по поводу того, что аргентинец подходит под стиль именно ЦСКА Челестини. Армейцы под руководством швейцарца играют на скорости. Лусиано не медленный форвард, но и быстрым его назвать трудно. Если сравнивать Гонду с его теперь уже бывшими партнёрами и конкурентами по «Зениту», то он, очевидно, бежит получше Александра Соболева, но похуже Матео Кассьерры. Интересно, к слову, почему ЦСКА привлёк Лусиано, а не колумбиец (стоящий приблизительно столько же), который ушёл в «Атлетико Минейро». Кассьерра при всей его нестабильности выдал два сезона в РПЛ с 21 и 14 голами.

«Мне кажется, Лусиано Гонду не профильный центральный нападающий. Он лучше действует из глубины, обладает комбинационным навыком, может отдавать голевые передачи. Когда есть пространство, самый серьезный минус – это отсутствие скорости», – отмечал, комментируя трансфер для «Спорта День за Днём», экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха.

Игра Лусиано, судя по его периоду в «Зените», сильно связана с его физическим и эмоциональным состоянием. Кажется, у аргентинца вообще нет какого-то одного топового для РПЛ качества. Он достаточно техничен, но всё же не тот, кто будет раскладывать мячи по девяткам с любой позиции. Аргентинец хорошо выбирает позицию, однако не двигается в штрафной настолько непредсказуемо, как, например, Иван Сергеев. Он обладает габаритами центрфорварда, тем не менее не цепляется за мяч, как Артём Дзюба, Джон Кордоба или Мирлинд Даку – защитники от него так не отлетают. Гонду работоспособен, вот только это не прессинг-машина вроде Ивицы Олича. Про скорость сказано выше. Он также неплох в подыгрыше, однако… Всё у Лусиано как будто на четыре или три с плюсом, но не сказать, что что-то вау.

Впрочем, возможно, Челестини раскроет Гонду, как не сумел Семак, и заставит признать: он был прав, когда просил о трансфере аргентинца.