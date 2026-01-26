Сколько трансферных ошибок у клубов РПЛ. От восьми летних новичков уже избавились зимой

Зимняя трансферная кампания клубов РПЛ показывает, что в летнее окно они допустили много ошибок на рынке. В январе из команд элиты российского чемпионата ушла большая группа игроков, подписанных полгода назад. В списке даже самый дорогой новичок межсезонья Жерсон. И это явно не всё – например, сейчас под вопросом будущее в «Краснодаре» Гаэтана Перрена, чья покупка попала в топ-10 крупнейших в летнее окно. Рассказываем, кто покинул клубы РПЛ, отыграв за них только половину сезона.

Жерсон, «Зенит»

Жерсон Фото: ФК «Зенит»

Трансфер Жерсона из «Фламенго» в «Зенит» за € 25 млн не только был самым дорогим в летнее окно, но и вошёл в топ-8 за всю историю РПЛ. В Санкт-Петербурге ждали, что в лице полузащитника сборной Бразилии сине-бело-голубые получат игрока, который будет творить магию. На деле же Жерсон лишь нагрузил бюджет петербургского клуба и не принёс почти никакой пользы. В 15 матчах РПЛ и Кубка России набрал всего 2+0. «Зениту» просто повезло вернуть деньги, потраченные на покупку бразильца – договориться с «Крузейро» о сделке на € 27 млн плюс бонусы.

«Любой переход иностранца в Россию – всегда риск. Жерсон, без сомнения, высококлассный футболист. В его профессиональных данных мы не сомневались ни на минуту. Он пришёл в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату. К сожалению, он так и не заиграл у нас на своём уровне», – констатировал председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

Лионель Верде, ЦСКА

Лионель Верде Фото: РИА Новости

Пока складывается впечатление, что ЦСКА тоже промахнулся почти со всеми трансферами южноамериканцев в летнее окно. С одним из них московский клуб попрощался зимой. Аренда полузащитника «Униона Санта-Фе» с правом выкупа завершилась тем, что Верде отправили обратно уже в январе. Так и осталось загадкой, чем этот Лео привлёк селекционеров армейцев. 21-летний аргентинец поучаствовал только в четырёх матчах РПЛ и Кубка России, результативных действий не совершил. Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий, комментируя уход Верде, признался:

«Честно говоря, не знаю, каким образом принимаются решения, когда заключают контракт и когда прекращают его действие. Для меня это необъяснимо. Я всегда думал и удивлялся некоторым трансферам прошлого года. Там есть ещё некоторые персоны, к которым у меня вопросы. Те футболисты были на перспективу, на завтра, а решать задачи нужно сегодня. У нас отечественные игроки для этого есть» (в интервью для «Матч ТВ»).

Адольфо Гайч, «Крылья Советов»

Адольфо Гайч Фото: ПФК «Крылья Советов»

Зря приезжал в Россию и ещё один аргентинец, принадлежавший до последнего времени армейцам. Гайч не заиграл ни в ЦСКА, ни в «Крыльях Советов», куда московский клуб отправил нападающего в аренду в августе. Казалось, в Самаре у Адольфо будет больше шансов показать себя. Хотя бы так, как он делал это в последние два года в Турции, где забивал по восемь голов за «Ризеспор» и «Антальяспор». Но тренер «Крыльев» Магомед Адиев явно не был впечатлён формой Гайча. Центрфорвард провёл только по три матча в РПЛ и Кубке страны, лишь однажды попал в основу. Самарский клуб уже в январе расторг аренду, а затем и ЦСКА разорвал контракт с легионером – аргентинец вернулся на родину, в «Эстудиантес».

«Гайч – форвард таранного типа. Он нормально работал, выкладывался на тренировках. Не могу сказать, что что-то не так. Может быть, не подошёл по стилю. А возможно, он ещё не нашёл свою команду», – оценил период аргентинца в Самаре защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин.

Илья Агапов, «Акрон»

Илья Агапов Фото: РИА Новости

Как только Артём Дзюба поднял шум из-за недостаточно сильного, по его мнению, состава «Акрона», клуб из Тольятти подписал перед закрытием летнего окна группу новичков. Одним из них был арендованный у ЦСКА Агапов. Казалось, защитник-универсал, способный закрыть как центр обороны, так и левый фланг, действительно должен помочь команде Заура Тедеева. Но вышло совсем не так, как рассчитывали клуб и сам Илья. Агапов почти всю первую часть сезона провёл на скамейке запасных: сыграл только в одном матче РПЛ и в трёх – в Кубке России, где не убедил. Как следствие – досрочное завершение аренды и возвращение в ЦСКА.

Владан Бубанья, «Оренбург»

Владан Бубанья Фото: ФК «Оренбург»

В «Оренбурге» не прижились сразу два иностранца. После того как уральскую команду вернули в последний момент из Первой лиги в элиту, клуб усилился под РПЛ легионером, сыгравшим один матч за сборную Черногории. По инициативе прежнего тренера Владимира Слишковича – босниец ждал, что Бубанья добавит качества опорной зоне «Оренбурга». Владан провёл 14 матчей в чемпионате и Кубке России, но проиграл конкуренцию: в стартовом составе выходил всего четыре раза. Запомнился только голом «Зениту» в кубковом турнире – это его единственное результативное действие. Зимой черногорец ушёл в «Осиек». Хорватский клуб арендовал Бубанью.

Анри Чичинадзе, «Оренбург»

Анри Чичинадзе Фото: РИА Новости

Не задержался в «Оренбурге» и грузин Чичинадзе. Впрочем, в его случае есть объяснение: экс-защитника новороссийского «Черноморца» подписывали в межсезонье ещё под Первую лигу. Опыта игры на уровне РПЛ у Анри не было. В январе 28-летнего центрбека отпустили свободным агентом в «Навбахор» из Узбекистана. Между тем Чичинадзе достаточно много играл – 16 матчей в первой части сезона (без результативных действий), причём каждый из них – в основе. Более того, у грузинского защитника больше всего в составе «Оренбурга» перехватов (23), он второй по выигранным единоборствам (82) и заблокированным передачам соперников (14), третий по отборам (22), выносам (70) и заработанным на себе фолам (25). Но цифры не всегда объективно отражают качество игры, да и у разных тренеров могут быть разные взгляды на футболистов.

Даниил Уткин, «Балтика»

Даниил Уткин Фото: Арина Лобова, «Чемпионат»

Одному из лучших воспитанников «Краснодара» Уткину переход в калининградский клуб из «Ростова» на правах аренды (с опцией выкупа) должен был помочь перезагрузить карьеру. Ведь шёл полузащитник не к кому-то, а к Андрею Талалаеву, под руководством которого провёл в РПЛ свой лучший сезон-2021/2022, когда клал мячи отовсюду. Тренер тоже верил в Даниила, но их новый союз продлился всего полгода. Уткин лишь раз вышел на замену в чемпионате и однажды сыграл в Кубке России. Снова получил травму. Впрочем, проблема не только в повреждении.

«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так и остается. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор. Он должен ехать и играть в том футболе, где ему дадут практику, чтобы он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас. Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его просто заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, ещё что-то. Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!» – объяснял Талалаев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Иван Ломаев, «Сочи»

Иван Ломаев Фото: РИА Новости

В летнее окно Ломаев стал свободным агентом после того, как «Крылья Советов» решили не продлевать контракт с голкипером. Пауза без работы затянулась, однако после появления в «Сочи» экс-тренера самарцев Игоря Осинькина в южном клубе оказался и Иван. По своему уровню Ломаев вполне мог стать первым номером сочинской команды. Тем не менее не стал. Он получил шанс в двух матчах Кубка России и одной игре РПЛ, но не сверкнул, пропустив в них 10 мячей. На этом роман вратаря с курортным городом завершился. Новую возможность заиграть у Осинькина Иван не получит – контракт с ним расторгли, не дожидаясь старта второй части сезона. Сейчас он поддерживает форму с «Уфой».