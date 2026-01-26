«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!

«Ливерпуль» проваливается в нынешнем сезоне. После 23 матчей АПЛ команда Арне Слота занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 14 очков. Нет сомнений, что действующий чемпион Англии уже не возьмёт золото. Хотя летом 2025 года «Ливерпуль» потратил на трансферы € 483 млн и установил рекорд среди всех клубов в истории! Однако покупки не только не решили многих проблем Слота, а ещё и добавили новых.

Кого взяли летом и что из этого вышло?

Напомним, кого же в летнее трансферное окно купил «Ливерпуль»:

Александер Исак, € 145 млн (нападающий, рекорд клуба и АПЛ);

Флориан Вирц, € 125 млн (полузащитник, рекорд клуба и АПЛ на момент покупки);

Уго Экитике, € 95 млн (нападающий);

Милош Керкез, € 46,9 млн (защитник);

Жереми Фримпонг, € 40 млн (защитник);

Джованни Леони, € 31 млн (защитник).

Важно: перед сезоном-2025/2026 клуб покинули три значимых футболиста: вингер Луис Диас и форвард Дарвин Нуньес, а также защитник Трент Александер-Арнольд. Плюс не стоит забывать про трагедию с Диогу Жотой.

Формально «Ливерпуль» заменил двух из трёх ушедших игроков по позициям. И если Экитике сразу же заставил забыть о Нуньесе, то со сменщиком Трента возникли проблемы. Александер-Арнольд – уникальный защитник: он стартует на позиции справа в обороне, но лучшие качества показывает в роли плеймейкера. За 354 встречи в «Ливерпуле» англичанин оформил 92 ассиста. Найти альтернативу Тренту просто нереально.

Трент Александер-Арнольд Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Фримпонг – футболист абсолютно другого формата. Нидерландец не смещается в центр, не отдаёт партнёрам передачи любой сложности, а носится по флангу и создаёт ширину в атаке. При этом и Жереми, и Трент – не лучшие игроки в плане защиты. Поэтому старт карьеры в Англии для нидерландца получается тяжёлым. В обороне Фримпонг не сияет, а в атаке над ним играет Мохамед Салах (египтянин сам находится в плохой форме + из-за возраста не может постоянно отрабатывать в обороне).

У новичка не было шансов показать сильнейшие качества, а после трансфера в «Ливерпуль» он ещё и успел получить две травмы: бицепса бедра (конец августа) и подколенного сухожилия (конец октября – середина декабря). В итоге к концу декабря у Фримпонга набралось всего 94 минуты в АПЛ. Если бы не умница Доминик Собослаи (опционально провёл несколько матчей справа в защите) и Конор Брэдли, то у «Ливерпуля» образовалась бы огромная дыра на этой позиции.

С конца 2025 года Фримпонг не пропустил ни одной встречи команды. Но за девять матчей он оформил всего один ассист (с «Вулверхэмптоном» в АПЛ) и забил один мяч («Барнсли» в Кубке). Не сильно впечатляющая статистика, если учитывать, что Жереми – защитник с атакующим акцентом. Возможно, нидерландец показывал бы себя круче, если бы у Арне Слота была возможность выпустить слева в защите игрока с оборонительным уклоном. Тогда Фримпонг мог бы спокойнее убегать в атаку, зная, что сзади остаются минимум трое. Однако и тут возникла исходящая из трансферов проблема.

Летом 2025-го «Ливерпуль» выиграл гонку у других топ-клубов за Милоша Керкеза из «Борнмута». Венгр стал одним из лучших левых защитников АПЛ, но комплименты в основном заслужил из-за крутых физических данных, скорости и подключений в атаку. Никого не напоминает? «Ливерпуль» обновил фланги обороны, однако купил футболистов одного типажа. И Керкезу, и Фримпонгу было бы удобнее, если бы на противоположной стороне поля был остающийся сзади защитник. Венгр за 30 матчей сезона забил всего один мяч и не отдал ни одного результативного паса. Хотя за 41 игру в прошлом году оформил «2+6» в «Борнмуте».

Милош Керкез Фото: Jan Kruger/Getty Images

Какой выход? Очевидно, что Керкез и Фримпонг – долгосрочная инвестиция, избавляться от них никто не станет. Поэтому оптимальный вариант для «Ливерпуля» – покупка опорного полузащитника, который будет нацелен на разрушение и создание тройки сзади при владении. Да, у команды есть Райан Гравенберх и Алексис Мак Аллистер, но всё же оба – не чистые «шестёрки». Нидерландец вовсе перед стартом сезона получил одобрение от Слота на частые подключения в атаку. Мак Аллистер также выходил в опорной зоне из-за отсутствия альтернатив. «Ливерпулю» же нужен футболист типажа Мойсеса Кайседо из «Челси» (который, кстати, мог оказаться на «Энфилде», но выбрал переезд в Лондон).

Ещё одна ключевая задача для спортивного директора Ричарда Хьюза – покупка центрального защитника. Летом 2025 года «Ливерпуль» забрал у «Пармы» перспективного Джованни Леони. Однако итальянец травмировал крестообразные связки в первом же матче с «Саутгемптоном» в Кубке лиги (хотя и провёл отличные 80 минут). 19-летний защитник пропускает сезон, и ещё неизвестно, в каком состоянии вернётся.

А зимой «Ливерпуль» упустил главную цель – Марка Гехи. 25-летний англичанин мог оказаться в клубе ещё в сентябре 2025-го, однако из-за «шантажа» от тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера (заявил руководству клуба, что уйдёт, если клуб отпустит Гехи без замены) лондонцы оставили капитана у себя. А в январе Гехи перешёл в «Манчестер Сити»: клуб выкупил Марка за полгода до конца контракта за € 23 млн и сделал его вторым самым высокооплачиваемым игроком (€ 18 млн в год).

В итоге у «Ливерпуля» остаются Вирджил ван Дейк, Джованни Леони, Джо Гомес и Ибраима Конате. Однако у француза заканчивается контракт, и переговоры о новом соглашении не приводят к успеху. Так что летом клуб рискует остаться с 34-летним ван Дейком, вернувшимся после «крестов» Леони и очевидно запасным Гомесом.

В «Ливерпуле» понимают проблему: нынешней зимой команда уже купила двух молодых центральных защитников. Оформлены трансферы Морома Талла Ндиайе (18 лет, из сенегальского «Амети») и Ифеаньи Ндукве (17 лет, из австрийской «Аустрии»). Но это инвестиции в будущее. Летом же нужен топовый кандидат. TEAMtalk сообщал об интересе к Микки ван де Вену («Тоттенхэм»), Алессандро Бастони («Интер») и Нико Шлоттербеку («Боруссия» Дортмунд). Любая из сделок обойдётся не менее чем в € 60-90 млн.

Микки ван де Вен/Алессандро Бастони/Нико Шлоттербек Фото: Getty Images

Идём дальше. Флориан Вирц – одна из двух самых дорогих покупок «Ливерпуля» летом. При переходе не возникало сомнений, что Арне Слот получает топ-футболиста. Немец прекрасен во всех атакующих компонентах: обладает крутым пасом и ударом, умён, здорово видит поле, идёт в обводку и завершает. Однако из-за кризиса «Ливерпуля» страдал и 22-летний полузащитник.

Первое результативное действие в АПЛ Флориан совершил только в 13-й (!) встрече (голевой пас с «Сандерлендом»). Хотя до этого уже был ассист в Суперкубке с «Кристал Пэлас» и две голевые передачи с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов. В любом случае – не очень мощно. Но к игре Вирца не было больших претензий: он старался выдавать максимальную пользу и без голов/ассистов. К счастью, сейчас и с этим стало лучше. Уже набралось четыре гола и семь ассистов в 30 матчах. В общем, заплаченные € 125 млн за полузащитника потихоньку оправдывают себя.

Хотя трансфер Вирца теоретически мог лишить «Ливерпуль» ещё одной звезды. Доминик Собослаи как раз действовал в роли атакующего полузащитника в прошлом сезоне и был хорош. А трансфер Флориана мог перекрыть венгру дорогу в старт. Однако Собослаи не сдался и вовсе превратился в лидера «Ливерпуля»!

Доминик помогает команде и справа в защите, и как правый вингер, и как опорник, и как «десятка». Венгр сияет в любой роли, именно он – лучший игрок «Ливерпуля» в сезоне. Слоту повезло, что Собослаи оказался ментально сильным футболистом.

Исак – последний летний трансфер «Ливерпуля». Клуб гонялся за форвардом всё лето, однако «Ньюкасл» не отпускал лидера. Александер саботировал предсезонку и разорвал все отношения с командой. «Ньюкасл» в итоге согласился на продажу шведа в последний день окна за рекордные для Англии € 145 млн. Но пока что трансфер Исака – провал. Несколько месяцев нападающий набирал форму, а в декабре сломал ногу во встрече с «Тоттенхэмом» и выбыл на несколько месяцев. Преждевременно говорить, что «Ливерпуль» ошибся с Исаком: 26-летний форвард подписал контракт до 2031 года, и у него ещё полно времени, чтобы показать себя. Однако здесь и сейчас он клубу точно не помог. И вряд ли поможет в этом сезоне.

Правда, в истории с Александером есть ещё важная деталь – конкуренция. Перед Исаком в «Ливерпуль» пришёл Уго Экитике. Мерсисайдцы также заплатили «Айнтрахту» огромную сумму — € 95 млн. Конечно, у француза большие амбиции, и сидеть на скамейке он не хочет. Да и начал он карьеру на «Энфилде» намного лучше: уже забил 12 мячей и отдал три голевые передачи в 30 встречах. Возникает дилемма: как располагать здоровых Исака и Экитике одновременно в будущем? Да, можно отправить Уго на фланг, но это всё равно лишает его сильнейшей позиции.

Александер Исак/Уго Экитике Фото: Getty Images

Одновременно с этим возникают проблемы с вингерами. Слева есть Коди Гакпо: чемпионский сезон-2024/2025 он провёл на стабильном уровне, однако в нынешнем году уже не так хорош. Из других вариантов для Слота на эту позицию – лишь 17-летний Рио Нгумоа. И всё.

Справа – скандальный и сдавший Мохамед Салах + уходящий Федерико Кьеза. Альтернатив же нет. Летом «Ливерпулю» стоит задуматься о покупке минимум одного вингера. А если Салах решит уйти за год до окончания контракта, то понадобятся вовсе два игрока на фланги атаки. Правда, и в самом клубе могут задуматься о том, что Салаха было бы неплохо продать, пока за него могут много заплатить.

Кого необходимо купить летом?

А теперь давайте прикинем, кто точно нужен «Ливерпулю» и на какую сумму могут выйти трансферы.

Приоритет: центральный защитник, вингер.

Важная покупка: опорный полузащитник.

Могут пригодиться: второй вингер, фланговый защитник (уходит Эндрю Робертсон, также не исключена продажа Константиноса Цимикаса).

Соотнесём позиции с игроками, которыми «Ливерпуль» интересовался/интересуется, и прикинем потенциальный ценник:

центральный защитник (Микки ван де Вен, Алессандро Бастони, Нико Шлоттербек) – € 60-90 млн;

вингер (Антуан Семеньо) – € 72 млн (сумма трансфера в «Манчестер Сити»);

опорный полузащитник (Мартин Субименди) – € 70 млн (сумма трансфера в «Арсенал»);

фланговый защитник (TEAMtalk сообщал об интересе к Энтони Робинсону из «Фулхэма») – € 30 млн (данные Transfermarkt).

Арне Слот Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Итого: летом 2026 года «Ливерпулю» нужно потратить ещё € 200-260 млн, чтобы постараться решить проблемы с составом. Тянет на новое «большое лето». Только в связи с результатами сезона не исключено, что покупки будут совершаться уже не под Арне Слота, а под Хаби Алонсо.