ЦСКА уступил четвёртой команде Узбекистана! Соперник трижды отыгрался и забил в концовке

ЦСКА продолжает подготовку ко второй части сезона в Мир РПЛ. На этот раз московская команда провела товарищескую встречу с «Динамо» из Самарканда. Получилось весело и результативно, но у тренерского штаба армейцев впереди много работы.

Несколько дней назад армейцы одержали волевую победу в матче с «Акроном». Игорь Акинфеев совершил результативную ошибку, однако после этого ЦСКА три раза огорчил соперника. Особенно красивым получился гол Мойзеса. Бразилец выиграл право на удар при помощи «камень, ножницы, бумага», а затем идеально уложил мяч в девятку. Гол ещё и оказался победным.

На этот раз Акинфеев остался в запасе. То же самое можно сказать и о Матвее Лукине, Мойзесе, Матвее Кисляке, Иване Облякове и Тамерлане Мусаеве. Дмитрий Баринов и Максим Воронов снова появились в основе. Лусиано Гонду прошлую встречу начал в резерве, а теперь вышел с первых минут. Стартовый состав «Динамо» — почти все игроки с паспортом Узбекистана (в основу попали три легионера). Кстати, эта команда завершила прошлый сезон на четвёртом месте во внутреннем чемпионате.

ЦСКА хватило всего пяти минут, чтобы открыть счёт. Милан Гаич навесил от углового флажка, Баринов пролетел мимо мяча, а вот Жоао Виктор попал под перекладину. Отличный старт для команды Фабио Челестини! Существенное отличие от встречи с «Акроном».

Чуть позже красно-синие должны были забивать второй мяч. Глебов и Воронов удрали от защитников и выскочили вдвоём на голкипера. Кирилл не пожадничал, но Максим не попал в пустой угол. Как? Видимо, тот самый случай, когда футболист видел мяч в воротах ещё до удара. Такие моменты нужно реализовывать!

Естественно, как это часто бывает, последовало наказание. «Динамо» заработало штрафной ближе к боковой линии, нежели к центру. Казалось, ничего опасного. Однако Гаич махнул ногой мимо мяча после удара/прострела Нурилло Тухтасинова, чем смутил Владислава Торопа. Прыжок вратаря оказался запоздалым — 1:1.

Новички ЦСКА — спонсоры второго гола в ворота «Динамо». На этот раз Воронов выступил в роли ассистента, а Гонду — завершителя. Аргентинец обработал мяч грудью и с метра проткнул его в сетку. Вратарь остался на месте, чем облегчил задачу южноамериканцу. Гонду был активен и во встрече с «Акроном». Интересно, как будет выглядеть в официальных матчах?

«Динамо» снова ответило. После первого пропущенного мяча они отыгрались спустя 11 минут, после второго — через 12. Азизбек Амонов ловко поставил ногу под прострел и срезал мяч в ближний угол. Джамалутдин Абдулкадыров не успел накрыть соперника, а Тороп — среагировать. Нужно отдать должное клубу из Узбекистана. А кто говорил, что будет легко?

В перерыве тренерский штаб Челестини поменял всех полевых игроков. Место в составе сохранил только вратарь Тороп. В прошлом матче с первой и до последней минуты играл Акинфеев. Хороший момент был у Глеба Пополитова. Молодой армеец пытался перекинуть голкипера, но в итоге не попал в створ.

В концовке армейцы всё-таки забили третий мяч. Энрике Кармо хорошо забросил на Лукина, и Матвей головой попал в угол.

Казалось, что победа от красно-синих уже не уйдёт. Однако клуб из Узбекистана снова отыгрался. Прошла всего одна минута, и Санжар Кодиркулов в третий раз огорчил российскую команду. Сразу пять полевых футболистов ЦСКА встали на линии ворот, и мяч оказался в сетке рикошетом от Мингияна Бадмаева.

«Динамо» этого было мало, и команда пошла вперёд. В одном из эпизодов армейцам откровенно повезло. Мяч после рикошета вонзился в штангу, а Тороп уже никак не выручил бы. Но клуб из Узбекистана всё-таки забил четвёртый мяч в добавленное время. Тороп справился с первым ударом, а Абдулахаджон Хошимов оказался первым на добивании. 3:4!

ЦСКА не лучшим образом смотрелся в обороне в прошлой встрече. Теперь — та же картина. Тренерскому штабу московской команды есть над чем работать.