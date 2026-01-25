Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении

«Реал» вчера обыграл на выезде «Вильярреал» и временно взгромоздился на первую строчку. Чтобы вернуть её, «Барселоне» нужно было сломить дома худшую команду Ла Лиги. За 20 туров страдальцы из «Овьедо» забили только 11 голов. Выяснилось, что и за 21 тур — тоже. А вот количество пробоин у них заметно увеличилось. Хотя фаворит оправдал ожидания только во втором тайме.

Впервые после возвращения в Каталонию с первых минут на поле оказался Канселу. Испанские режиссёры трансляции, видимо, не ждали этого и вместо фото португальца на представлении состава показали тёмный силуэт в стиле старых видеоигр «этот персонаж ещё не открыт». И да, он вышел на непривычном для себя левом фланге, пока правый вместо Кунде прикрывал Эрик Гарсия. Из-за травм отсутствовали Педри с Ферраном — в старт попали Касадо с Левандовским.

«Овьедо» сразу же показал бешеную заряженность и заставил «Барсу» чувствовать себя неуютно: обильно шёл в прессинг и единоборства, посадив на карточку Мартина. Команды на двоих сфолили к 20-й минуте аж девять раз. И 17 — к 45-й. А вот интересных моментов впереди всё никак не хватало. 0,1 ожидаемого гола на двоих за практически треть матча — в тот момент хотелось передать привет любителям ставок на тотал больше.

«Барселона» лишилась мозга полузащиты — Педри — и заметно потеряла в креативе, до перерыва всего лишь раз попав в створ: уже в добавленное время Рафинья проверил с лёта реакцию Эсканделя в ближнем углу. Фланги атаки тоже совсем не блистали.

Самый яркий эпизод первого тайма спродюсировал арбитр Мунуэра: Эскандель накрыл мяч внутри штрафной, а тому показалось, что снаружи. Вратарь «Овьедо» распсиховался из-за судейской ошибки и получил жёлтую.

Аарон Эскандель Фото: David Ramos/Getty Images

На второй тайм Ханс-Дитер Флик вместо Мартина выпустил Кунде, передвинув в центр обороны Гарсию. Но главное — отлично мобилизовал всех остальных, потому что избиение всё-таки началось! На 51-й минуте высокий прессинг принёс первый гол. Ямаль накрыл вынос Коломбатто прямо у его ворот. Рафинья воспользовался отскоком и вернул мяч Ламину, который результативно поделился им с Ольмо.

Всего через пять минут Рафинья сделал уже всё сам. Костас слишком слабо отдал назад на Эсканделя и нарвался на перехват бразильца. Тот использовал выход один на один максимально эффектно, перебросив вратаря красивым черпачком. Чистейшая самоликвидация «Овьедо» — против «Барселоны» настолько безобразно разыгрывать мяч на своей половине нельзя.

Ямаль тоже хотел забить: разыграл угловой с Ольмо, на фирменных переступах убрал Коломбатто, забежал в штрафную и закрутил в дальний угол. Отпраздновать в прыжке помешал Эскандель. Ничего страшного, ведь Ламин всё равно отличился. И как же шедеврально он это сделал! Взмыл вверх под закидушку Ольмо и в падении с лёта послал мяч в сетку. Между прочим, это уже 100-е его результативное действие за карьеру. Парню всего 18,5 года.

Флик на последние полчаса выпустил Бальде и Фермина. Позже — Берналя и Барджи. А счёт больше не менялся. Поразительный контраст таймов: в первом «Барселона» будто спала, во втором — врубила уничтожение. Каталонцам хватает класса: не надо пыжиться со стартового свистка, достаточно просто включиться на 21 минуту, а именно за столько залетели все три гола. Преимущество в таблице над «Реалом» снова в силе.