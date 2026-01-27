«Барселона» и «Сити» могут пролететь мимо топ-8, а «Наполи» — вообще мимо плей-офф! Причём играть команде Конте с «Челси».

Кому что нужно на финише общего этапа ЛЧ. Мотивации нет только у четырёх клубов

На этой неделе нас ждёт развязка общего этапа Лиги чемпионов. Матчи заключительного тура (18 штук) пройдут не просто в один день, а в один временной слот! Видимо, нужно запасаться дополнительными устройствами для просмотра. По итогам общего этапа борьбу за трофей продолжат 24 клуба из 36.

Вспоминаем формат ЛЧ

Вы уже наверняка разобрались с новым форматом Лиги чемпионов, по которому играют второй сезон подряд. 36 клубов, общая таблица, 24 команды проходят дальше по итогам восьми туров общего этапа. Попадание в топ-8 — огромный бонус. Во-первых, команда напрямую оказывается в 1/8 финала. Минус два матча в плотном календаре — такое пригодится любому клубу. Во-вторых, первая восьмёрка проведёт ответные встречи 1/8 финала на своём стадионе.

Чем выше у команды место по итогам общего этапа, тем больше у неё бонусов в виде проведения ответного матча плей-офф на своём поле. Клубы, занявшие места с первого по четвёртое, проведут дома вторые встречи не только в 1/8 финала, но и в четвертьфинале (если доберутся туда). Занявшие первые два места команды получат право провести дома и ответные полуфиналы. Опять же, если они дойдут до столь высокой стадии турнира. Если сеяная команда проигрывает, то её посев получает клуб, выбивший её из плей-офф.

Мы уже разобрались, что первая восьмёрка напрямую попадает в 1/8 финала, Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, окажутся в стыках. Это не 1/16 финала (пар не 16, а восемь), но это дополнительный раунд плей-офф перед 1/8 финала.

Матчи стыков пройдут 17/18 и 24/25 февраля, 1/8 финала — 10/11 и 17/18 марта. Жеребьёвка стыков состоится 30 января, остальной сетки плей-офф — 27 февраля. Финал пройдёт 30 мая в Будапеште.

Кто с кем сыграет в стыках? У каждого из 16 клубов может быть только два потенциальных соперника. Здесь всё зависит от места по итогам общего этапа турнира.

9-я и 10-я команды сыграют с 23-й или 24-й

11-я и 12-я команды сыграют с 21-й или 22-й

13-я и 14-я команды сыграют с 19-й или 20-й

15-я и 16-я команды сыграют с 17-й или 18-й

Рассмотрим на конкретном примере. Завершись общий этап сейчас, то девятая и 10-я команды («Барселона» и «Спортинг») встретились бы в стыках либо с «Атлетиком» (23-я команда), либо с «Олимпиакосом» (24-я). Это определила бы жеребьёвка. В 1/8 финала победители этой четвёрки (два клуба) встретились бы либо с «Ньюкаслом» (седьмая команда), либо с «Челси» (восьмая).

Если у команд одинаковое количество очков, то применяют дополнительные показатели.

Разница мячей.

Забитые мячи.

Гостевые голы.

Победы.

Гостевые победы.

Большее количество очков, коллективно полученных соперниками по общему этапу.

Лучшая коллективная разница голов соперников по общему этапу.

Большее количество голов, коллективно забитых соперниками по общему этапу.

Лучшие дисциплинарные показатели (три очка — за прямую красную карточку, три очка — за удаление после двух жёлтых карточек, одно очко — за жёлтую карточку).

Клубные коэффициенты УЕФА.

Расклады перед заключительным туром

«Арсенал» (21 очко) и «Бавария» (18)

Эти команды уже гарантировали себе место в 1/8 финала. «Арсенал» останется первым, если не проиграет «Кайрату» в заключительном туре. Вполне решаемая задача, если учитывать, что лондонский клуб сыграет дома. Если «Арсенал» уступит (верится в это с трудом), то сохранит первое место в случае, если «Бавария» не наберёт три очка (она играет на выезде с ПСВ).

Английская команда останется первой, если проиграет, а «Бавария» победит, если у «Арсенала» будет лучше разница мячей. Немецкий клуб точно сохранит место в топ-2 в случае набора очков во встрече в Эйндховене. Первые две команды общего этапа не сразятся друг с другом до финала.

Футболисты «Арсенала» празднуют гол Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Реал» и «Ливерпуль» — по 15 очков

Два топ-клуба Европы точно сыграют в плей-офф ЛЧ. Вопрос только в том, выйдут ли они напрямую в 1/8 финала. Победа в заключительном туре гарантирует и тем, и другим попадание в топ-8. «Реалу» играть в гостях с «Бенфикой», «Ливерпуль» ждёт домашний матч с «Карабахом». Мадридская команда, скорее всего, окажется в 1/8 финала даже в случае ничьей, поскольку у неё хорошая разница мячей («+11»). «Ливерпулю» в этом плане тяжелее («+6»), поэтому очень желательно побеждать.

«Тоттенхэм» (14 очков)

Лондонский клуб неплохо выступает в Лиге чемпионов, чего не скажешь об АПЛ. Победа в заключительном туре («Тоттенхэм» играет в гостях с «Айнтрахтом») гарантирует английской команде место в 1/8 финала. Может хватить и ничьей, если «Тоттенхэм» получит помощь от некоторых соперников, которые располагаются ниже в таблице.

«ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Аталанта» — по 13 очков

Потеря очков «Реалом», «Ливерпулем» и/или «Тоттенхэмом» станет для этих клубов большим плюсом и увеличит шансы на попадание в первую восьмёрку благодаря победе. Разница мячей сыграет весомую роль. Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» обещает быть интригующим. Обе команды могут выйти в 1/8 финала и в случае ничьей, но ни одна из них в таком случае не будет чувствовать себя комфортно. Учитывая солидную разницу мячей у обоих клубов, можно сказать, что победа с большой вероятностью обеспечит кому-то из пары выход в следующий раунд.

«Спортингу» играть с «Атлетиком» в гостях, «Челси» – с «Наполи» в Италии, «Барса» дома примет «Копенгаген», «Сити» – «Галатасарай», а «Аталанта» отравится на выезд к бельгийскому «Юниону».

«ПСЖ» может пролететь мимо топ-8 Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Интер», «Ювентус» — по 12 очков

Два итальянских клуба точно окажутся в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала, «Интеру» и «Юве» очень желательно побеждать и рассчитывать на то, что шесть из восьми клубов, набравших 13 очков, в заключительном туре не выиграют. У «Интера» есть относительно хорошая разница мячей («+6»), что может принести пользу в случае равенства очков.

«Боруссия» (11 очков), «Галатасарай» (10) «Карабах» (10)

В теории эти команда сохраняют шансы на место в топ-8, но на самом деле они, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы остаться в топ-24 (в большей степени это касается «Галатасарая» и «Карабаха»). Если «Боруссия» наберёт хотя бы одно очко, то обеспечит себе место в плей-офф. У «Галатасарая» и «Карабаха» очень серьёзные соперники в заключительном туре («Ман Сити» и «Ливерпуль» соответственно). В случае поражения и тем и другим придётся нервно ждать окончания параллельных матчей.

«Карабах» — одно из открытий общего этапа ЛЧ Фото: Aziz Karimov/Getty Images

«Марсель», «Байер», «Монако» — по девять очков

Задача для этих клубов выглядит так: побеждайте в заключительном туре – и окажетесь в плей-офф. «Марсель» сыграет с «Брюгге» в гостях, «Байер» — с «Вильярреалом» дома, «Монако» тоже дома – с «Ювентусом». Может хватить и ничьей, но это даст дополнительный повод для надежды клубам, которые находятся ниже в таблице. Потеря очков может быть фатальной для «Монако». У пяти из шести клубов, которые находятся ниже в таблице, лучше разница мячей.

ПСВ (восемь очков), «Атлетик» (8), «Олимпиакос» (8), «Наполи» (8), «Копенгаген» (8), «Брюгге» (7)

Наверняка многое решит разница мячей. Именно из-за неё «Олимпиакос» сейчас опережает «Наполи» в борьбе за 24-е место. Греческому клубу в последнем туре играть с «Аяксом» в Нидерландах, а вот «Наполи» ждёт рубка с «Челси». ПСВ встретится с «Баварией» дома, «Копенгаген» — с «Барселоной» (в гостях). Остальным будет немного проще: «Атлетик» дома сыграет со «Спортингом», «Брюгге» – с «Марселем».

Победа в последних матчах пойдёт на пользу любой из команд списка, хотя ничего нельзя гарантировать, поскольку есть зависимость от результатов параллельных встреч.

«Будё-Глимт», «Бенфика», «Пафос», «Юнион», «Аякс» — по шесть очков

Тут всё просто. Либо эти команды побеждают в заключительном туре и сохраняют шансы на успех, либо покидают турнир по итогам общего этапа.

Жозе Моуринью рискует не попасть в плей-офф с «Бенфикой» Фото: Getty Images

«Айнтрахт» (четыре очка), «Славия» (3), «Вильярреал» (1), «Кайрат» (1)

Четыре команды потеряли шансы на выход в плей-офф. Предстоящие матчи станут для них заключительными в нынешней еврокубковой кампании.