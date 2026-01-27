Кому что нужно на финише общего этапа ЛЧ. Мотивации нет только у четырёх клубов

На этой неделе нас ждёт развязка общего этапа Лиги чемпионов. Матчи заключительного тура (18 штук) пройдут не просто в один день, а в один временной слот! Видимо, нужно запасаться дополнительными устройствами для просмотра. По итогам общего этапа борьбу за трофей продолжат 24 клуба из 36.
Вспоминаем формат ЛЧ
Вы уже наверняка разобрались с новым форматом Лиги чемпионов, по которому играют второй сезон подряд. 36 клубов, общая таблица, 24 команды проходят дальше по итогам восьми туров общего этапа. Попадание в топ-8 — огромный бонус. Во-первых, команда напрямую оказывается в 1/8 финала. Минус два матча в плотном календаре — такое пригодится любому клубу. Во-вторых, первая восьмёрка проведёт ответные встречи 1/8 финала на своём стадионе.
Чем выше у команды место по итогам общего этапа, тем больше у неё бонусов в виде проведения ответного матча плей-офф на своём поле. Клубы, занявшие места с первого по четвёртое, проведут дома вторые встречи не только в 1/8 финала, но и в четвертьфинале (если доберутся туда). Занявшие первые два места команды получат право провести дома и ответные полуфиналы. Опять же, если они дойдут до столь высокой стадии турнира. Если сеяная команда проигрывает, то её посев получает клуб, выбивший её из плей-офф.
Мы уже разобрались, что первая восьмёрка напрямую попадает в 1/8 финала, Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, окажутся в стыках. Это не 1/16 финала (пар не 16, а восемь), но это дополнительный раунд плей-офф перед 1/8 финала.
Матчи стыков пройдут 17/18 и 24/25 февраля, 1/8 финала — 10/11 и 17/18 марта. Жеребьёвка стыков состоится 30 января, остальной сетки плей-офф — 27 февраля. Финал пройдёт 30 мая в Будапеште.
Кто с кем сыграет в стыках? У каждого из 16 клубов может быть только два потенциальных соперника. Здесь всё зависит от места по итогам общего этапа турнира.
- 9-я и 10-я команды сыграют с 23-й или 24-й
- 11-я и 12-я команды сыграют с 21-й или 22-й
- 13-я и 14-я команды сыграют с 19-й или 20-й
- 15-я и 16-я команды сыграют с 17-й или 18-й
Рассмотрим на конкретном примере. Завершись общий этап сейчас, то девятая и 10-я команды («Барселона» и «Спортинг») встретились бы в стыках либо с «Атлетиком» (23-я команда), либо с «Олимпиакосом» (24-я). Это определила бы жеребьёвка. В 1/8 финала победители этой четвёрки (два клуба) встретились бы либо с «Ньюкаслом» (седьмая команда), либо с «Челси» (восьмая).
Если у команд одинаковое количество очков, то применяют дополнительные показатели.
- Разница мячей.
- Забитые мячи.
- Гостевые голы.
- Победы.
- Гостевые победы.
- Большее количество очков, коллективно полученных соперниками по общему этапу.
- Лучшая коллективная разница голов соперников по общему этапу.
- Большее количество голов, коллективно забитых соперниками по общему этапу.
- Лучшие дисциплинарные показатели (три очка — за прямую красную карточку, три очка — за удаление после двух жёлтых карточек, одно очко — за жёлтую карточку).
- Клубные коэффициенты УЕФА.
Расклады перед заключительным туром
«Арсенал» (21 очко) и «Бавария» (18)
Эти команды уже гарантировали себе место в 1/8 финала. «Арсенал» останется первым, если не проиграет «Кайрату» в заключительном туре. Вполне решаемая задача, если учитывать, что лондонский клуб сыграет дома. Если «Арсенал» уступит (верится в это с трудом), то сохранит первое место в случае, если «Бавария» не наберёт три очка (она играет на выезде с ПСВ).
Английская команда останется первой, если проиграет, а «Бавария» победит, если у «Арсенала» будет лучше разница мячей. Немецкий клуб точно сохранит место в топ-2 в случае набора очков во встрече в Эйндховене. Первые две команды общего этапа не сразятся друг с другом до финала.
Футболисты «Арсенала» празднуют гол
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
«Реал» и «Ливерпуль» — по 15 очков
Два топ-клуба Европы точно сыграют в плей-офф ЛЧ. Вопрос только в том, выйдут ли они напрямую в 1/8 финала. Победа в заключительном туре гарантирует и тем, и другим попадание в топ-8. «Реалу» играть в гостях с «Бенфикой», «Ливерпуль» ждёт домашний матч с «Карабахом». Мадридская команда, скорее всего, окажется в 1/8 финала даже в случае ничьей, поскольку у неё хорошая разница мячей («+11»). «Ливерпулю» в этом плане тяжелее («+6»), поэтому очень желательно побеждать.
«Тоттенхэм» (14 очков)
Лондонский клуб неплохо выступает в Лиге чемпионов, чего не скажешь об АПЛ. Победа в заключительном туре («Тоттенхэм» играет в гостях с «Айнтрахтом») гарантирует английской команде место в 1/8 финала. Может хватить и ничьей, если «Тоттенхэм» получит помощь от некоторых соперников, которые располагаются ниже в таблице.
«ПСЖ», «Ньюкасл», «Челси», «Барселона», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Аталанта» — по 13 очков
Потеря очков «Реалом», «Ливерпулем» и/или «Тоттенхэмом» станет для этих клубов большим плюсом и увеличит шансы на попадание в первую восьмёрку благодаря победе. Разница мячей сыграет весомую роль. Матч «ПСЖ» — «Ньюкасл» обещает быть интригующим. Обе команды могут выйти в 1/8 финала и в случае ничьей, но ни одна из них в таком случае не будет чувствовать себя комфортно. Учитывая солидную разницу мячей у обоих клубов, можно сказать, что победа с большой вероятностью обеспечит кому-то из пары выход в следующий раунд.
«Спортингу» играть с «Атлетиком» в гостях, «Челси» – с «Наполи» в Италии, «Барса» дома примет «Копенгаген», «Сити» – «Галатасарай», а «Аталанта» отравится на выезд к бельгийскому «Юниону».
«ПСЖ» может пролететь мимо топ-8
Фото: Octavio Passos/Getty Images
«Интер», «Ювентус» — по 12 очков
Два итальянских клуба точно окажутся в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала, «Интеру» и «Юве» очень желательно побеждать и рассчитывать на то, что шесть из восьми клубов, набравших 13 очков, в заключительном туре не выиграют. У «Интера» есть относительно хорошая разница мячей («+6»), что может принести пользу в случае равенства очков.
«Боруссия» (11 очков), «Галатасарай» (10) «Карабах» (10)
В теории эти команда сохраняют шансы на место в топ-8, но на самом деле они, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы остаться в топ-24 (в большей степени это касается «Галатасарая» и «Карабаха»). Если «Боруссия» наберёт хотя бы одно очко, то обеспечит себе место в плей-офф. У «Галатасарая» и «Карабаха» очень серьёзные соперники в заключительном туре («Ман Сити» и «Ливерпуль» соответственно). В случае поражения и тем и другим придётся нервно ждать окончания параллельных матчей.
«Карабах» — одно из открытий общего этапа ЛЧ
Фото: Aziz Karimov/Getty Images
«Марсель», «Байер», «Монако» — по девять очков
Задача для этих клубов выглядит так: побеждайте в заключительном туре – и окажетесь в плей-офф. «Марсель» сыграет с «Брюгге» в гостях, «Байер» — с «Вильярреалом» дома, «Монако» тоже дома – с «Ювентусом». Может хватить и ничьей, но это даст дополнительный повод для надежды клубам, которые находятся ниже в таблице. Потеря очков может быть фатальной для «Монако». У пяти из шести клубов, которые находятся ниже в таблице, лучше разница мячей.
ПСВ (восемь очков), «Атлетик» (8), «Олимпиакос» (8), «Наполи» (8), «Копенгаген» (8), «Брюгге» (7)
Наверняка многое решит разница мячей. Именно из-за неё «Олимпиакос» сейчас опережает «Наполи» в борьбе за 24-е место. Греческому клубу в последнем туре играть с «Аяксом» в Нидерландах, а вот «Наполи» ждёт рубка с «Челси». ПСВ встретится с «Баварией» дома, «Копенгаген» — с «Барселоной» (в гостях). Остальным будет немного проще: «Атлетик» дома сыграет со «Спортингом», «Брюгге» – с «Марселем».
Победа в последних матчах пойдёт на пользу любой из команд списка, хотя ничего нельзя гарантировать, поскольку есть зависимость от результатов параллельных встреч.
«Будё-Глимт», «Бенфика», «Пафос», «Юнион», «Аякс» — по шесть очков
Тут всё просто. Либо эти команды побеждают в заключительном туре и сохраняют шансы на успех, либо покидают турнир по итогам общего этапа.
Жозе Моуринью рискует не попасть в плей-офф с «Бенфикой»
Фото: Getty Images
«Айнтрахт» (четыре очка), «Славия» (3), «Вильярреал» (1), «Кайрат» (1)
Четыре команды потеряли шансы на выход в плей-офф. Предстоящие матчи станут для них заключительными в нынешней еврокубковой кампании.