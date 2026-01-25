«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами

Летом много говорилось о новых форвардах «Арсенала» и «МЮ». Однако прошло полгода, и здоровые Виктор Дьёкереш и Беньямин Шешко остаются на скамейках. В центре нападения вышли Габриэл Жезус и Брайан Мбемо соответственно. Причём выбор тренеров вовсе не удивлял, если учитывать форму футболистов.

«Арсенал» начал домашний матч с безусловным преимуществом. Счёт по пасам на чужой трети поля за стартовые 15 минут – 24:0. Владение хозяев – за 70%. Затем пошли опасные моменты: сначала из отличной позиции бил головой Мартин Субименди, а в следующей атаке – Габриэл. Хотя у бразильца получилось ударить, скорее, плечом после навеса с углового.

Гол в ворота «МЮ» на 29-й минуте выглядел вполне по делу. Мартин Эдегор то ли ударил, то ли простреливал, а прямо перед воротами Юрриен Тимбер продавил Лисандро Мартинеса и забил с нескольких метров. Правда, повторы показали, что это всё-таки был автогол аргентинца, которому мяч попал в пятку.

Автогол Лисандро Мартинеса Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Затем уже проснулся «МЮ» – выравнялись и владение, и вообще игра. Уже гости стали больше бить по воротам. А ещё прессингом спровоцировали Субименди на грубую ошибку. Испанец обрезался с пасом назад, который оказался, по сути, голевой передачей на Мбемо. Бородатый форвард обвёл Давида Райю и пробил в пустые ворота. Получился достойный тайм с обеих сторон, где немного получше всё-таки смотрелись хозяева.

А сразу после перерыва случилось что-то особенное. Патрик Доргу из-за штрафной выдал зубодробительный удар в девятку с лёта. Мяч зашёл в ворота от перекладины. Без шансов такое достать для любого вратаря на планете. Игроки «Арсенала» пытались убедить судью, что вингер подыграл себе рукой, однако повторы эту версию не подтвердили.

Гол Патрика Доргу Фото: Кадр из трансляции

Реакция Микеля Артеты – четверная замена на 58-й минуте. Вместо Пьеро Инкапье, Субименди, Эдегора и Жезуса вышли Бен Уайт, Микель Мерино, Эберечи Эзе и Дьёкереш. Сценарий игры сильно изменился, но в первую очередь из-за гостей. При победном счёте «МЮ» уже не старался довести каждую атаку до удара, как раньше. Команда Майкла Кэррика не торопилась идти вперёд и катала мяч, если появлялось пространство. В свою очередь, Сенне Ламменс не торопился разыгрывать от ворот.

«Арсенал» много владел мячом и даже часто осаждал соперника на его трети поля, однако явных моментов особо не возникало. Хозяева претендовали на пенальти за попадание мяча в руку Гарри Магуайру, но она стремилась стать опорной, поэтому главный арбитр и VAR не зафиксировали фол в штрафной. Однако «Арсенал» сумел-таки сравнять счёт. И, само собой, помог угловой. После суматохи мяч отлетел к Мерино, который добил в ворота – 2:2!

В такой ситуации казалось, что эмоциональное преимущество на стороне хозяев, но буквально сразу же Матеус Кунья сотворил это.

Гол Матеуса Куньи Фото: Кадр из трансляции

Словно на заказ исполнил шикарный удар с дальней дистанции. Победный гол, который войдёт в историю этого противостояния. «Арсенал» очень старался, а гости просто брали и забивали, когда было нужно. Благодаря этой победе «МЮ» вернулся в топ-4. Ну а отрыв «Арсенала» по итогам тура сократился с семи до четырёх очков.

Кстати, Кэррик уже обыгрывал «Арсенал» со счётом 3:2, когда был исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в 2021-м. И вот опять.