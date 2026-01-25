Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Ювентус — Наполи — 3:0, обзор матча Серии А, голы: Дэвид, Йылдыз, Костич, статистика, 25 января 2026 года, чемпионат Италии

Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Анатолий Романов
Отчёт «Ювентус» — «Наполи» — 3:0
Комментарии
Команда Конте разгромлена в Турине. Ей не помогло даже возвращение после травмы Лукаку.

«Ювентус» разнёс «Наполи» в центральном матче 22-го тура Серии А. Туринцы сократили отставание от команды Антонио Конте, у которой сегодня прервалась победная серия, до одного очка. Чемпион же отстаёт от лидера «Интера» на девять.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Дэвид – 22'     2:0 Йылдыз – 77'     3:0 Костич – 86'    

Как же завёл Лучано Спаллетти своих парней перед этой битвой! «Ювентус» начал максимально агрессивно, прессинговал неаполитанцев на каждом участке поля даже на их половине. Доходило до того, что с чемпионов Италии бутсы слетали. Точнее, с ноги Мактоминея, когда один из туринцев перестарался в отборе. Из «старой синьоры» била энергия, а команда Конте просто пыталась сбить темп за счёт перепасовки сзади трёх центральных защитников и присоединявшихся к ним латералей и хавбеков. Наверняка Спаллетти планировал использовать проблемы своего бывшего клуба с составом. Список потерь действительно внушительный – Милинкович-Савич, Ррахмани, Маццокки, Ангисса, Гилмор, Де Брёйне, Политано и Давид Нерес. А вратарь Мерет проводил первый матч с сентября.

Впрочем, команда Конте держалась. В интенсивном футболе мяч заметался между штрафными, и ударов по воротам не было. Первыми вообще пробили неаполитанцы – это сделал по истечении стартовой десятиминутки Элмас после стандарта, подбора и рывка вдоль штрафной. Заблокировали. «Ювентус» не угрожал воротам Мерета до 17-й минуты. Для начала Маккенни атаковал с воздуха. А вскоре туринцы соорудили наконец 100-процентный голевой момент. «Наполи» потерял мяч под давлением, и выделявшийся на поле Тюрам-Юльен зарядил в штангу.

Как ни удивительно по такой игре, первый удар в створ (и свой единственный за тайм) тоже нанёс чемпион. Вергара размял как следует Ди Григорио. Но «Ювентус» тут же ответил голом, на который вполне наиграл, если брать качество футбола. Борьбой и подборами команда Спаллетти несколько раз возвращала мяч в штрафную «Наполи», потом Локателли сделал элегантный заброс внешней стороной стопы на Дэвида, а форвард ушёл от Спинаццолы и забил свой четвёртый гол в Серии А. Разыгрался канадец, когда некоторые на него уже махнули рукой.

Гол Джонатана Дэвида

Гол Джонатана Дэвида

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Пока «Наполи» приходил в себя, «Ювентус» должен был забивать второй. Чудесный сейв защитника Буонджорно, вынесшего мяч с линии ворот, лишил гола Консейсау. Затем команда Спаллетти чуть-чуть сбавила обороты – невозможно проводить с такой интенсивностью всю встречу, да и счёт вынуждал действовать осторожнее. До перерыва запомнились ещё два спорных момента с падениями Хойлунда и Дэвида в чужих штрафных. Если и был пенальти, то скорее в пользу неаполитанцев, однако судья Мариани никому не дал 11-метровый, и его тоже можно понять.

Джонатан Дэвид Подробнее

После перерыва игра поменялась. «Наполи» забрал мяч и больше времени проводил в постепенных атаках. А «Ювентус» – в позиционной обороне с пятёркой сзади. Правый фланг закрывал переместившийся из центра поля Маккенни. Спаллетти захотел, чтобы его команда играла уже «от соперника». В целом туринцы продолжали контролировать ситуацию на поле. По крайней мере, чемпион достаточно долго не бил по воротам Ди Грегорио. Хотя напряжение создавал.

«Ювентус» то прижимался к собственной штрафной, то распрямлял пружину, но в любой фазе игры держал победу в своих руках. Конте понимал, что нужно что-то менять, и в середине тайма выпустил новичка Жиовани. Бразилец, купленный у «Вероны» за € 20 млн с учётом бонусов, только-только присоединился к команде и ещё, вероятно, не всех партнёров знает по именам. А сработала замена «Ювентуса»! Едва появившийся на поле Миретти перехватил поперечный пас (Жезус обрезал под прессингом) и вывел Йылдыза один на один. Турок решил эпизод тремя касаниями.

Кенан Йылдыз Подробнее

При счёте 2:0 состоялось и долгожданное возвращение Лукаку, не игравшего ещё в этом сезоне из-за травмы. Неаполитанцы завершали встречу с мощным атакующим трио Лукаку – Хойлунд – Жиовани. И что это дало команде Конте? Ни-че-го. К 85-й минуте, когда «Ювентус» превратил свою победу в крупную, у чемпиона не было ни одного удара в створ во второй половине и всего 0,33 по xG за матч. Классный гол забил Костич, который подобрал отскочивший мяч и без лишних раздумий выстрелил издали низом. Спаллетти выиграл у Конте глубоким нокаутом.

Филип Костич Подробнее
Комментарии
