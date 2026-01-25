Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»

«Ювентус» разнёс «Наполи» в центральном матче 22-го тура Серии А. Туринцы сократили отставание от команды Антонио Конте, у которой сегодня прервалась победная серия, до одного очка. Чемпион же отстаёт от лидера «Интера» на девять.

Как же завёл Лучано Спаллетти своих парней перед этой битвой! «Ювентус» начал максимально агрессивно, прессинговал неаполитанцев на каждом участке поля даже на их половине. Доходило до того, что с чемпионов Италии бутсы слетали. Точнее, с ноги Мактоминея, когда один из туринцев перестарался в отборе. Из «старой синьоры» била энергия, а команда Конте просто пыталась сбить темп за счёт перепасовки сзади трёх центральных защитников и присоединявшихся к ним латералей и хавбеков. Наверняка Спаллетти планировал использовать проблемы своего бывшего клуба с составом. Список потерь действительно внушительный – Милинкович-Савич, Ррахмани, Маццокки, Ангисса, Гилмор, Де Брёйне, Политано и Давид Нерес. А вратарь Мерет проводил первый матч с сентября.

Впрочем, команда Конте держалась. В интенсивном футболе мяч заметался между штрафными, и ударов по воротам не было. Первыми вообще пробили неаполитанцы – это сделал по истечении стартовой десятиминутки Элмас после стандарта, подбора и рывка вдоль штрафной. Заблокировали. «Ювентус» не угрожал воротам Мерета до 17-й минуты. Для начала Маккенни атаковал с воздуха. А вскоре туринцы соорудили наконец 100-процентный голевой момент. «Наполи» потерял мяч под давлением, и выделявшийся на поле Тюрам-Юльен зарядил в штангу.

Как ни удивительно по такой игре, первый удар в створ (и свой единственный за тайм) тоже нанёс чемпион. Вергара размял как следует Ди Григорио. Но «Ювентус» тут же ответил голом, на который вполне наиграл, если брать качество футбола. Борьбой и подборами команда Спаллетти несколько раз возвращала мяч в штрафную «Наполи», потом Локателли сделал элегантный заброс внешней стороной стопы на Дэвида, а форвард ушёл от Спинаццолы и забил свой четвёртый гол в Серии А. Разыгрался канадец, когда некоторые на него уже махнули рукой.

Гол Джонатана Дэвида Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Пока «Наполи» приходил в себя, «Ювентус» должен был забивать второй. Чудесный сейв защитника Буонджорно, вынесшего мяч с линии ворот, лишил гола Консейсау. Затем команда Спаллетти чуть-чуть сбавила обороты – невозможно проводить с такой интенсивностью всю встречу, да и счёт вынуждал действовать осторожнее. До перерыва запомнились ещё два спорных момента с падениями Хойлунда и Дэвида в чужих штрафных. Если и был пенальти, то скорее в пользу неаполитанцев, однако судья Мариани никому не дал 11-метровый, и его тоже можно понять.

После перерыва игра поменялась. «Наполи» забрал мяч и больше времени проводил в постепенных атаках. А «Ювентус» – в позиционной обороне с пятёркой сзади. Правый фланг закрывал переместившийся из центра поля Маккенни. Спаллетти захотел, чтобы его команда играла уже «от соперника». В целом туринцы продолжали контролировать ситуацию на поле. По крайней мере, чемпион достаточно долго не бил по воротам Ди Грегорио. Хотя напряжение создавал.

«Ювентус» то прижимался к собственной штрафной, то распрямлял пружину, но в любой фазе игры держал победу в своих руках. Конте понимал, что нужно что-то менять, и в середине тайма выпустил новичка Жиовани. Бразилец, купленный у «Вероны» за € 20 млн с учётом бонусов, только-только присоединился к команде и ещё, вероятно, не всех партнёров знает по именам. А сработала замена «Ювентуса»! Едва появившийся на поле Миретти перехватил поперечный пас (Жезус обрезал под прессингом) и вывел Йылдыза один на один. Турок решил эпизод тремя касаниями.

При счёте 2:0 состоялось и долгожданное возвращение Лукаку, не игравшего ещё в этом сезоне из-за травмы. Неаполитанцы завершали встречу с мощным атакующим трио Лукаку – Хойлунд – Жиовани. И что это дало команде Конте? Ни-че-го. К 85-й минуте, когда «Ювентус» превратил свою победу в крупную, у чемпиона не было ни одного удара в створ во второй половине и всего 0,33 по xG за матч. Классный гол забил Костич, который подобрал отскочивший мяч и без лишних раздумий выстрелил издали низом. Спаллетти выиграл у Конте глубоким нокаутом.