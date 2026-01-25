Нани уже в Казахстане, Халк, Хамес и Марсьяль — на подходе. Трансферы и слухи дня

Вьетнамский «Дананг» подписал Хоэля Лопеса Писсано, «Абердин» арендовал у «Хьюстона» Тойоси Олусанью. С главными новостями разобрались, переходим к остальным.

Состоявшиеся трансферы

Нани возобновил карьеру и умчал в Казахстан

Нани Фото: ФК «Актобе»

В чемпионат Казахстана пришли деньги, а вместе с ними и звёзды. Вчера «Кайсар» забрал свободным агентом экс-игрока «Челси» и «Спартака» Виктора Мозеса. Теперь ради «Актобе» возобновил карьеру уже 39-летний чемпион Европы Нани. С профессиональным футболом португалец вроде как завязал в 2024 году. В 2025-м он поиграл в российской Медиалиге, и вот в 2026-м для него настал новый неожиданный этап. В аэропорту Актобе Нани, как и полагается, гостеприимно встретили кумысом и баурсаками. Контракт заключён до конца года.

Но это ещё не всё. Иван Карпов написал, что «Актобе» пытается заманить Халка. Тот знает себе цену и просит зарплату € 4 млн в год. Если не договорятся, есть запасные варианты — позвать Шердана Шакири или Хамеса Родригеса. Также различные СМИ сообщали об интересе клуба к Миралему Пьяничу, Антони Марсьялю и Джесси Лингарду. Как и про отказ со стороны Томаса Мюллера. А вот приглашение Фёдора Смолова официально опровергли.

Черчесову купили колумбийского нападающего

Йошан Валоис, «Ахмат» Фото: ФК «Ахмат»

«Ахмат» этой зимой тоже активен на трансферном рынке: подписали вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, албанского защитника Клисмана Цаке и полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина. Теперь список пополнил 21-летний колумбийский нападающий Йошан Валоис из «Депортиво Пасто». По данным Transfermarkt, за него грозненцы отдали € 1 млн. О нём в первую очередь нужно знать две вещи: высокий рост (188 см) и неплохая статистика (10 голов в 19 матчах чемпионата Колумбии).

Трансферные слухи дня

«Ливерпуль» нашёл замену Робертсону, а «Сити» хочет Трента

Объединили две новости в одну, поскольку у них один автор — не самый надёжный TEAMtalk. Тем не менее обе заслуживают внимания. Во-первых, по данным источника, на фоне вероятного ухода Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм» «Ливерпуль» захотел 28-летнего Энтони Робинсона из «Фулхэма». Видимо, из-за схожести фамилий. В этом сезоне АПЛ у него результативных действий нет, зато в прошлом было 10 ассистов. А ещё с ним работает агентство, также представляющее интересы ливерпульских Кёртиса Джонса и Джо Гомеса.

Во-вторых, «Манчестер Сити» якобы не прочь усилиться Трентом Александер-Арнольдом. 27-летний правый защитник постоянно травмирован и сыграл за «Реал» всего 11 встреч. В Мадриде им якобы разочарованы, и посредники уже провели переговоры с клубом из Манчестера. В обе сделки верится, прямо скажем, с трудом.

«Лацио» продолжает избавляться от лидеров

С одной стороны, Маурицио Сарри можно поздравить. Ведь он бросил курить. С другой — его откровенно жаль. Ранее «Лацио» отпустил двух важных игроков — Маттео Гендузи в «Фенербахче» и Валентина Кастельяноса в «Вест Хэм». На замену второму взяв Петара Раткова из «Зальцбурга», которого Сарри, как он сам откровенно признался, даже не знал. Сейчас очередь дошла и до Алессио Ромальоли. Фабрицио Романо написал, что 31-летний защитник отправится в «Аль-Садд» на удвоенную зарплату. Катарцы отдадут римскому клубу € 8-9 млн. Подоспел и комментарий Маурицио: «Я остаюсь, так как уважаю болельщиков. Но не могу отплатить им за преданность. Я не вижу света в конце тоннеля».

Одной строкой

Дро Фернандес/Эн-Несири/Ансельмино Фото: Getty Images