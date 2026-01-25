Нани уже в Казахстане, Халк, Хамес и Марсьяль — на подходе. Трансферы и слухи дня

Вьетнамский «Дананг» подписал Хоэля Лопеса Писсано, «Абердин» арендовал у «Хьюстона» Тойоси Олусанью. С главными новостями разобрались, переходим к остальным.
Состоявшиеся трансферы
Нани возобновил карьеру и умчал в Казахстан
Нани
В чемпионат Казахстана пришли деньги, а вместе с ними и звёзды. Вчера «Кайсар» забрал свободным агентом экс-игрока «Челси» и «Спартака» Виктора Мозеса. Теперь ради «Актобе» возобновил карьеру уже 39-летний чемпион Европы Нани. С профессиональным футболом португалец вроде как завязал в 2024 году. В 2025-м он поиграл в российской Медиалиге, и вот в 2026-м для него настал новый неожиданный этап. В аэропорту Актобе Нани, как и полагается, гостеприимно встретили кумысом и баурсаками. Контракт заключён до конца года.
Но это ещё не всё. Иван Карпов написал, что «Актобе» пытается заманить Халка. Тот знает себе цену и просит зарплату € 4 млн в год. Если не договорятся, есть запасные варианты — позвать Шердана Шакири или Хамеса Родригеса. Также различные СМИ сообщали об интересе клуба к Миралему Пьяничу, Антони Марсьялю и Джесси Лингарду. Как и про отказ со стороны Томаса Мюллера. А вот приглашение Фёдора Смолова официально опровергли.
Черчесову купили колумбийского нападающего
Йошан Валоис, «Ахмат»
«Ахмат» этой зимой тоже активен на трансферном рынке: подписали вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, албанского защитника Клисмана Цаке и полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина. Теперь список пополнил 21-летний колумбийский нападающий Йошан Валоис из «Депортиво Пасто». По данным Transfermarkt, за него грозненцы отдали € 1 млн. О нём в первую очередь нужно знать две вещи: высокий рост (188 см) и неплохая статистика (10 голов в 19 матчах чемпионата Колумбии).
Трансферные слухи дня
«Ливерпуль» нашёл замену Робертсону, а «Сити» хочет Трента
Объединили две новости в одну, поскольку у них один автор — не самый надёжный TEAMtalk. Тем не менее обе заслуживают внимания. Во-первых, по данным источника, на фоне вероятного ухода Эндрю Робертсона в «Тоттенхэм» «Ливерпуль» захотел 28-летнего Энтони Робинсона из «Фулхэма». Видимо, из-за схожести фамилий. В этом сезоне АПЛ у него результативных действий нет, зато в прошлом было 10 ассистов. А ещё с ним работает агентство, также представляющее интересы ливерпульских Кёртиса Джонса и Джо Гомеса.
Во-вторых, «Манчестер Сити» якобы не прочь усилиться Трентом Александер-Арнольдом. 27-летний правый защитник постоянно травмирован и сыграл за «Реал» всего 11 встреч. В Мадриде им якобы разочарованы, и посредники уже провели переговоры с клубом из Манчестера. В обе сделки верится, прямо скажем, с трудом.
«Лацио» продолжает избавляться от лидеров
С одной стороны, Маурицио Сарри можно поздравить. Ведь он бросил курить. С другой — его откровенно жаль. Ранее «Лацио» отпустил двух важных игроков — Маттео Гендузи в «Фенербахче» и Валентина Кастельяноса в «Вест Хэм». На замену второму взяв Петара Раткова из «Зальцбурга», которого Сарри, как он сам откровенно признался, даже не знал. Сейчас очередь дошла и до Алессио Ромальоли. Фабрицио Романо написал, что 31-летний защитник отправится в «Аль-Садд» на удвоенную зарплату. Катарцы отдадут римскому клубу € 8-9 млн. Подоспел и комментарий Маурицио: «Я остаюсь, так как уважаю болельщиков. Но не могу отплатить им за преданность. Я не вижу света в конце тоннеля».
Одной строкой
Дро Фернандес/Эн-Несири/Ансельмино
- Официально: 22-летний вингер Ясер Асприлья ушёл из «Жироны» в полугодичную аренду с правом выкупа в «Галатасарай».
- Официально: 33-летний бывший левый защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава свободным агентом перешёл в индонезийский «Персиб».
- Sport.es: «ПСЖ», несмотря на отступные в € 6 млн за 18-летнего атакующего полузащитника Дро Фернандеса, заплатит «Барселоне» свыше € 8 млн.
- Sport.es: 31-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва через агента Жорже Мендеша сообщил «Барселоне» о желании присоединиться к ней. Та сомневается в целесообразности такого подписания.
- Джорджо Кьеллини: 28-летний нападающий «Фенербахче» Юсеф Эн-Несири не согласился на аренду в «Ювентус», переговоры прекращены.
- Вене Касагранде: «Фламенго» уговаривает «Вест Хэм» всё-таки отпустить 28-летнего атакующего полузащитника Лукаса Пакета и на этот раз предложил € 41,25 млн в рассрочку на три года.
- Экрем Конур: «ПСЖ» не намерен отпускать 24-летнего нападающего Гонсалу Рамуша в «Атлетико».
- Marca: а также его ровесника Ли Кан Ина. Тоже в «Атлетико».
- Бен Джейкобс: «Арсеналу» интересен 19-летний защитник «Реала» Виктор Вальдепеньяс. Но пока предложений по нему лондонцы не делали.
- Экрем Конур: Вальдепеньяс нужен также «Боруссии» Д и «Байеру»;
- Фабрицио Романо: «Челси» отзывает 20-летнего защитника Аарона Ансельмино из «Боруссии» Д, поскольку доволен его игрой в аренде и хочет усилиться.
- ESPN: «Борнмут» за € 35 млн покупает 19-летнего нападающего «Васко да Гама» Райана, которым интересовался «Зенит».
- Сесар Луис Мерло: 22-летний защитник Томас Паласиос не провёл ни одного матча в сезоне за «Интер» и будет арендован «Эстудиантесом» с правом выкупа за € 6-7 млн.