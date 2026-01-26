Скидки
Европейский футбол, обзор матчей 24-25 января 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Реал, Манчестер Сити, МЮ, Барселона, ПСЖ, Бавария

Встряска в топ-6 АПЛ, отрыв лидера в Италии, «Бавария» ошарашила. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Европейский футбол, обзор матчей 24-25 января
Мбаппе скопировал Браима и продемонстрировал «паненку», а Ямаль забил «ножницами»!

На этой неделе европейский футбол обрадовал нас играми между топами. Здесь и «Милан» против «Ромы», и «МЮ» Майкла Кэррика против «Арсенала», и Лучано Спаллетти против Антонио Конте. А в Германии произошла настоящая сенсация — «Бавария» уступила!

Англия: «МЮ» тормознул «Арсенал» в погоне за золотом, «Ливерпуль» проиграл на последних секундах

«Фулхэм» первым пропустил от «Брайтона», но совершил камбэк во втором тайме с голом в компенсированное время (2:1). В не самом событийном матче «Ноттингем Форест» переиграл «Брентфорд» (2:0) — у Келлехера 0 сейвов.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 1
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Саммервилл – 14'     2:0 Боуэн – 28'     3:0 Фернандеш – 43'     3:1 Бробби – 66'    

«Вест Хэму» стало лучше без Пакета: бразильца готовят к продаже, он уже второй матч подряд вне заявки. В отсутствие Лукаса команду тащит Джаррод Боуэн: англичанин оформил 1+1 и стал лучшим игроком в истории клуба по голевым действиям в АПЛ – 123 (63+40). Наконец раззабивался Крисенсио Саммервилл (гол во втором туре подряд, до этого был всего один ассист), а Матеуш Фернандеш забил восхитительный гол с 30 метров. «Сандерленд» запомнился лишь голом Брайана Бробби и истерикой Гранита Джаки на трибунах: капитан чуть не подрался с болельщиком «Вест Хэма», игру пришлось остановить на несколько минут.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Сити» пришёл в себя после двух поражений подряд — победили даже без Эрлинга Холанда в старте. Уже на шестой минуте вернувшийся с Кубка африканских наций Омар Мармуш открыл счёт, позже едва не оформил дубль, но мяч полетел в штангу с острого угла. Финальный гол пришёл в концовке первого тайма — Антуан Семеньо моментально обработал проникающую передачу от Бернарду Силвы и зарядил в дальний угол. Однако Хосеп Гвардиола всё равно не был доволен победой: после матча ругал судью за проигнорированный пенальти в ворота гостей.

Гвардиола прав?
Холанд впервые в сезоне АПЛ остался на скамейке. И это сработало!
Холанд впервые в сезоне АПЛ остался на скамейке. И это сработало!
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 ван де Вен – 38'     1:1 Туанзебе – 45+1'     2:1 Фостер – 76'     2:2 Ромеро – 90'    

Кристиан Ромеро вновь спасает Томаса Франка — защитник опять побежал в штрафную и принёс ничью лондонцам. Аргентинец забивает в третьем матче подряд! Изначально встреча складывалась в пользу «Тоттенхэма»: лидировали по моментам, забили первыми (отличился другой центрдеф — Микки ван де Вен), но потом пропустили дважды. «Бёрнли», как всегда, использует немногочисленные моменты по максимуму — не удивимся, если они лучшие в Европе по реализации.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

Матч имени Вирджила ван Дейка. Защитнику приписали два пропущенных мяча в первом тайме: сначала нидерландец проиграл борьбу Алексу Скотту в штрафной, а потом не подстраховал Милоша Керкеза. Потом «Ливерпуль» замахнулся на ремонтаду: в концовке первой половины капитан сократил отставание с углового, а на 80-й Доминик Собослаи сравнял со штрафного (уже второй матч подряд забивает со стандарта!). Правда, «Борнмут» додавил на последней минуте: хозяева закинули мяч в штрафную с аута, где в суматохе Амин Адли пробил Алисона. Слухи об отставке Арне Слота вновь стали актуальными?

Алонсо уже на телефоне:
Как «Ливерпуль» не выбил мяч ради замены?! Подставили сами себя и проиграли на 90+5-й
Как «Ливерпуль» не выбил мяч ради замены?! Подставили сами себя и проиграли на 90+5-й
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Эстевао – 34'     0:2 Педро – 50'     0:3 Фернандес – 64'     1:3 Ричардс – 88'    
Удаления: Уортон – 72' / нет
«Кристал Пэлас» — «Челси»

«Кристал Пэлас» — «Челси»

Фото: Julian Finney/Getty Images

У Лиама Росеньора уже четвёртая победа подряд с «Челси», но тренер не особо радовался на пресс-конференции — больше грустил из-за пропущенного гола. Роберту Санчесу пришлось попотеть с «Кристал Пэлас»: сделал аж пять сейвов, однако пропустил в концовке после добивания. У хозяев сиял 18-летний Эстевао Виллиан: наказал «Пэлас» за потерю мяча на своей половине, был близок к дублю, а отметился голевой передачей на Жоао Педро. Точку на шансах гостей поставили Энцо Фернандес (забил с пенальти) и Адам Уортон (отхватил две жёлтые за пять минут).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 19'     0:2 Уоткинс – 88'    
«Ньюкасл» – «Астон Вилла»

«Ньюкасл» – «Астон Вилла»

Фото: George Wood/Getty Images

«Ньюкасл» в случае победы мог вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов, но «Астон Вилла» продолжает творить магию. Начала с шикарного дальнего удара Эмилиано Буэндии (стал автором 13-го гола «Виллы» из-за штрафной в этом сезоне), а в концовке наказала хозяев за невнимательность. «Ньюкасл» оставил открытой зону дальней штанги, откуда Олли Уоткинс без сопротивления забил второй. Унаи Эмери отстаёт от первого места всего на четыре очка!

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

Кэррик продолжает коллекционировать скальпы топ-клубов. Очередь дошла до «Арсенала». Лондонцы контролировали игру первые полчаса, пока Брайан Мбемо не поймал Мартина Субименди на ошибке. А во втором тайме «МЮ» забивал только красоту — гол от Патрика Доргу вообще заслуживает премию Пушкаша, а Матеус Кунья поразил Давида Райю красочным ударом издали. «Канониры» между последними двумя голами в конце забили-таки традиционный мяч с углового, но этого оказалось мало.

Продлевайте Майкла!
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
Продолжаем верить в чемпионство «Арсенала»?

Испания: «паненка» от Мбаппе и «ножницы» от Ямаля

«Леванте» и «Эльче» пободались друг с другом на пять голов (3:2) — в концовке вторые даже сравняли, но на 90+6-й Алан Маттурро принёс победу команде из Валенсии. «Осасуна» тоже полюбила голы в концовках: забила два мяча в компенсированное время и вытянула победу в матче с «Райо Вальекано» (3:1).

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Дуро – 15'     1:1 Терратс – 54'     2:1 Джёмерт – 59'     2:2 Копете – 79'     3:2 Рамазани – 90+4'    

В Валенсии организовали голевую потасовку. Команды чередовали друг с другом голы: «Валенсия» выходила вперёд, а «Эспаньол» раз за разом сравнивал. Особенно весёлым вышел второй гол каталонцев: Урко Гонсалес пробил из-за штрафной и попал в защитника Хосе Копете, от которого мяч полетел в дальний угол. Последнее слово было за хозяевами: заработали пенальти на 90+2-й, с которого Ларджи Рамазани забил победный.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Наварро – 40'     1:1 Фернандес – 42'     2:1 Адамс – 56'    
«Севилья» – «Атлетик»

«Севилья» – «Атлетик»

Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Севилья» уже вряд ли будет сражаться за еврокубки, но за жизнь в Ла Лиге биться вряд ли потребуется. В прошедшем туре команда Матиаса Алмейды уверенно обыграла «Атлетик»: забила уже на 22-й минуте, но с нарушением. Первый легитимный гол прилетел от гостей — Одиссеас Влаходимос среагировал на неудобнейший отскок от партнёра, однако Роберт Наварро добил мяч в сетку. «Севилья» сравняла моментально: классно отработала в прессинге и наказала в контратаке. Во втором тайме хозяева всё перевернули, реализовав пенальти — а басков уже не хватило на ремонтаду.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«Реал» весь первый тайм мазал мимо створа из неплохих позиций. Но как и в прошлом туре, мадридцы активизировались во второй половине: Пап Гейе (выигравший на днях Кубок африканских наций, между прочим) прервал прострел Винисиуса, однако скоростной Килиан Мбаппе подхватил мяч и пробил между ног вратарю. А в концовке француз оформил дубль с пенальти — «паненкой»! Прямо на глазах у Браима Диаса, которого выпустили на поле в концовке.

Вроде как марокканец не обиделся:
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»
Мбаппе показал Браиму, как бить «паненку»! «Реал» снёс преследователя и обошёл «Барсу»
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Сёрлот – 22'     2:0 Лопес – 75'     3:0 Альмада – 87'    

В воскресенье испанские топы порадовали разгромами. Началось всё с «Атлетико». На 22-й Маркос Льоренте с лёта ударил по воротам «Мальорки», вратарь отбил прямо на ногу Александру Сёрлоту — норвежец такое не прощает (у него голы в трёх матчах подряд). Под конец мадридцы закрепили победу: Давид Лопес внёс мяч в свои ворота после прострела Льоренте. Чуть позже легенда Football Manager Тьяго Альмада покружился в штрафной и пробил под перекладину.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Ольмо – 52'     2:0 Рафинья – 57'     3:0 Ямаль – 73'    

Каталонцы разочаровали в первом тайме: ушли без голов и опасных моментов, зато с большим владением мячом. Совсем не стиль Ханс-Дитера Флика. В перерыве немец починил игру «Барсы»: к 58-й минуте хозяева повели 2:0 после голов Рафиньи и Дани Ольмо. Финальный гвоздь вонзил Ламин Ямаль: испанец забил в падении. На последней минуте могли забить и четвёртый: каталонцы выбежали в контратаку, внесли мяч Роберту Левандовскому, однако поляк пробил прямо в голкипера.

«Барса» всё ещё первая в Ла Лиге:
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении
Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Сельта
Виго
1:0 Оярсабаль – 17'     1:1 Иглесиас – 72'     2:1 Оярсабаль – 75'     3:1 Мендес – 90+6'    
Удаления: Чалета-Цар – 45+2' / нет

«Сосьедад» обыграл «Сельту», оставшись в меньшинстве под конец первого тайма. Защитник Дуе Чалета-Цар доигрался до красной, влетев с поднятой ногой в Ману Фернандеса — испанца даже пришлось менять. Но даже вдесятером баски забили ещё два мяча и поднялись на восьмое место. Главным героем стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль.

«Сосьедад» может забраться в еврокубки после провального старта

Италия: Спаллетти разнёс Конте, «Милан» терпел в Риме

«Кальяри» прервал серию «Фиорентины» из четырёх матчей без поражений (2:1). «Фиалки» остались в зоне вылета, хотя до 17-го места всего одно очко. «Лацио» и «Лечче» сыграли унылую ничью, даже обошлось без потасовки (0:0). «Аталанта» разгромила «Парму» (4:0), а «Дженоа» Даниэле Де Росси камбэкнул с 0:2 в большинстве против «Болоньи» (3:2). «Кремонезе» проиграл «Сассуоло» (0:1) из-за ошибки вратаря Эмиля Аудеро. Самое интересное, что перед выездом клуб забыл про голкипера и уехал на матч без него.

Италия — Серия А . 22-й тур
23 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 2
Пиза
Пиза
0:1 Морео – 11'     0:2 Морео – 23'     1:2 Зелиньски – 39'     2:2 Мартинес – 41'     3:2 Эспозито – 45+2'     4:2 Димарко – 82'     5:2 Бонни – 86'     6:2 Мхитарян – 90+3'    

Безумнейшая первая половина в Милане: Стефано Морео оформил дубль к 23-й минуте, приблизив скромную «Пизу» к сенсации. В концовке тайма «Интер» пришёл в себя, сделав счёт 3:2. Второй тайм прошёл под контролем футболистов Кристиана Киву, лишь под конец порадовав трибуны голами — опять забили три. Среди них — шедевр от Маркуса Тюрама и Федерико Димарко. Француз навесил в штрафную на вбегающего итальянца, а тот в касание сотряс дальний угол.

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
6 : 0
Торино
Турин
1:0 Дувикас – 8'     2:0 Батурина – 16'     3:0 Да Кунья – 59'     4:0 Дувикас – 66'     5:0 Кюн – 70'     6:0 Какере – 76'    
«Комо» — «Торино»

«Комо» — «Торино»

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Комо» тоже забил шесть мячей, хоть и обошёлся без валидола. Хозяева спокойно разрывали оборонительную линию «Торино» забеганиями за спину, иногда аж с центра поля. Случилось безоговорочное избиение. Вишенка на торте — гол Николас-Гюррета Кюна с подъёма в дальнюю девятку.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Наполи
Неаполь
1:0 Дэвид – 22'     2:0 Йылдыз – 77'     3:0 Костич – 86'    

Ромелу Лукаку вернулся в состав «Наполи», впервые выйдя на поле в этом сезоне. Увы, талисман Антонио Конте не помог. «Ювентус» безжалостно расправился с действующим чемпионом. Джонатан Дэвид открыл счёт в начале матча, продавив Леонардо Спинаццолу. В оставшееся время туринская оборона перекусывала неаполитанские прострелы, пока атакующие игроки «Юве» набирали силы — после 76-й они довели дело до разгрома. Кенан Йылдыз закрутил мяч под дальнюю штангу, а вскоре о своём существовании напомнил Филип Костич. «Наполи» теперь рискует вылететь из чемпионской гонки, а «Юве» замахивается на топ-3.

Ох, что же устроил Конте в раздевалке!
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 де Винтер – 62'     1:1 Пеллегрини – 74'    

В первом тайме безоговорочно доминировала «Рома»: у Мика Меньяна накопилось пять сейвов, отражал даже двойные удары без времени на передышку. Страдания французского вратаря окупились: на 62-й Кони де Винтер забил с подачи Луки Модрича. Макс Аллегри мог бы похвастаться очередной вымученной победой, если бы Давиде Бартезаги не «привёз» пенальти — Меньян угадал направление удара Лоренцо Пеллегрини, но не спас. Напряжённый триллер закончился ничьей в пользу «Интера».

Как же плох «Лацио»

Германия: поражение гегемона, «Хоффенхайм» набирает обороты

«Байер» обыграл «Вердер», прервав двухматчевую серию из поражений (1:0) — правда, леверкузенцы уже вылетели из зоны ЛЧ. «РБ Лейпциг» тоже не в лучшей форме, уже упал на пятое место, но разгромил «Хайденхайм» (3:0). «Штутгарт» держится бодрячком в районе Лиги чемпионов — разобрал гладбахскую «Боруссию» (3:0).

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Калимуэндо – 18'     1:1 Моэрстедт – 52'     1:2 Кабак – 60'     1:3 Аменда – 65'    

А «Хоффенхайм»-то неплох! Команда Кристиана Ильцера отыгралась с 0:1 против «Айнтрахта» (который недавно уволил тренера) и поднялась на третье место в Бундеслиге. Гости доминировали на «втором этаже»: сначала расчертили прекрасную позиционную атаку с результативным навесом на Макса Моэрстедта, потом ударом головой отметился «легенда» «Ливерпуля» Озан Кабак. А потом не выдержал и Орель Аменда — автогол.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Джан – 10'     0:2 Шлоттербек – 53'     0:3 Байер – 84'    
«Унион» — «Боруссия» Д

«Унион» — «Боруссия» Д

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Боруссия» развалила напрочь оборону «Униона». Забеги в чужую штрафную, как правило, заканчивались двумя-тремя ударами — все отскоки забирали дортмундцы. Из 15 ударов в голы преобразовали три: Эмре Джан забил с пенальти, Нико Шлоттербек воткнул с углового, а в концовке Максимилиан Байер закатил в дальний с передачи Джоба Беллингема. Между прочим, это первое результативное действие англичанина в Бундеслиге.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

Это не ложная тревога: «Бавария» реально проиграла в Бундеслиге! Впервые за 29 матчей! Мюнхенцы долго держали победный счёт, забив на 23-й минуте со стандарта, но поплыли в концовке. Сначала Артур Шавес воткнул с углового, а потом Хан-Ноа Массенго убежал от опеки и реализовал прострел. И нельзя сказать, что «Аугсбург» отскочил: даже нанёс на один удар больше соперника (15 против 14).

Это первая победа для гостей на «Альянц Арене» с 2015 года!
Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
Но мюнхенцы уже вряд ли упустят титул

Франция: «ПСЖ» опять первый, «Монако» снова без победы

«Ренн» проиграл «Лорьяну» (0:2) и упустил шанс на место в пятёрке. «Ницца» разгромила «Нант» (4:1). Эндрик оформил хет-трик в ворота «Метца» и принёс победу «Лиону» (5:2) — у арендованного из «Реала» бразильца уже 4+1 в трёх матчах во Франции. «Страсбург» с Гари О’Нилом обыграл «Лилль» (2:0).

Франция — Лига 1 . 19-й тур
23 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 79'    
Брэдли Баркола

Брэдли Баркола

Фото: Franco Arland/Getty Images

«Осер» достойно сражался 80 минут матча, пока за дело не взялся Брэдли Баркола. Хозяева впервые не постеснялись пойти в атаку всей командой и получили гол в контратаке. Усман Дембеле поймал мяч в центре поля и отдал на партнёра — вингер победил защитников в забеге и перекинул мяч через вратаря. Работы у Люка Шевалье практически не было: у «Осера» 0 ударов в створ.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

«Монако» пытается пережить позор в Лиге чемпионов и воскреснуть в Лиге 1. На сей раз поделил очки с «Гавром», хотя по качеству игры до сих пор остаются вопросы: не создал достаточно моментов против аутсайдера лиги. У гостей мелькнула надежда на пенальти в первом тайме, было подозрение на фол, но перед этим нашли офсайд. Александр Головин провёл на поле весь матч, даже несколько раз разгонял атаки и бил по воротам, однако без конкретики.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Ланс
Ланс
1:0 Гуири – 3'     2:0 Нванери – 13'     3:0 Гуири – 75'     3:1 Фофана – 85'    

Парижане должны выслать подарок Роберто Де Дзерби — его «Марсель» обыграл «Ланс» и позволил «ПСЖ» вернуть себе лидерство. Уже к 13-й минуте хозяева повели 2:0, а один из мячей забил Итан Нванери. Вундеркинд, арендованный у «Арсенала», самостоятельно разогнал атаку, прошёл в штрафную и пробил в угол. В концовке «Ланс» расчертил интересную контратаку, сократив отставание, но к тому моменту Амин Гуири уже разразился дублем.

«Лион» приблизился к топ-3 — спасибо Эндрику!

Одной строкой

  • «Галатасарай» оторвался от «Фенербахче» на три очка и продолжает лидировать в чемпионате Турции. Дубль Габриэла Сары принёс победу в матче с «Фатих Карагюмрюк» (3:1), в то время как футболисты Доменико Тедеско не смогли переиграть «Гёзтепе» (1:1).
  • Защитник «Аякса» Юри Бас оформил дубль в ворота «Волендама» (2:0), теперь у амстердамцев семь матчей без поражений в Эредивизии. «Фейеноорд» Робина ван Перси переиграл «Хераклес» (4:2), а ПСВ оформил вничью с НАКом (2:2). Правда, у команды Петера Боша всё равно 14-очковый отрыв от второго места.
  • Луис Суарес наказал на этой неделе «ПСЖ», а теперь взялся за «Ароку» — форвард забил два мяча и принёс «Спортингу» победу (2:1). «Бенфика» Жозе Моуринью погромила «Эштрелу» (3:0), исправившись за конфуз в ЛЧ. Ну а «Порту», который лидирует с четырёхочковым преимуществом, сыграет сегодня, 26 января, против «Жил Висенте».
  • Греция осталась без матча ПАОКа. Клуб должен был сыграть с «Кифисией», однако добился переноса встречи из-за плотного графика.
