Встряска в топ-6 АПЛ, отрыв лидера в Италии, «Бавария» ошарашила. Главное в еврофутболе

На этой неделе европейский футбол обрадовал нас играми между топами. Здесь и «Милан» против «Ромы», и «МЮ» Майкла Кэррика против «Арсенала», и Лучано Спаллетти против Антонио Конте. А в Германии произошла настоящая сенсация — «Бавария» уступила!

Англия: «МЮ» тормознул «Арсенал» в погоне за золотом, «Ливерпуль» проиграл на последних секундах

«Фулхэм» первым пропустил от «Брайтона», но совершил камбэк во втором тайме с голом в компенсированное время (2:1). В не самом событийном матче «Ноттингем Форест» переиграл «Брентфорд» (2:0) — у Келлехера 0 сейвов.

«Вест Хэму» стало лучше без Пакета: бразильца готовят к продаже, он уже второй матч подряд вне заявки. В отсутствие Лукаса команду тащит Джаррод Боуэн: англичанин оформил 1+1 и стал лучшим игроком в истории клуба по голевым действиям в АПЛ – 123 (63+40). Наконец раззабивался Крисенсио Саммервилл (гол во втором туре подряд, до этого был всего один ассист), а Матеуш Фернандеш забил восхитительный гол с 30 метров. «Сандерленд» запомнился лишь голом Брайана Бробби и истерикой Гранита Джаки на трибунах: капитан чуть не подрался с болельщиком «Вест Хэма», игру пришлось остановить на несколько минут.

«Сити» пришёл в себя после двух поражений подряд — победили даже без Эрлинга Холанда в старте. Уже на шестой минуте вернувшийся с Кубка африканских наций Омар Мармуш открыл счёт, позже едва не оформил дубль, но мяч полетел в штангу с острого угла. Финальный гол пришёл в концовке первого тайма — Антуан Семеньо моментально обработал проникающую передачу от Бернарду Силвы и зарядил в дальний угол. Однако Хосеп Гвардиола всё равно не был доволен победой: после матча ругал судью за проигнорированный пенальти в ворота гостей.

Кристиан Ромеро вновь спасает Томаса Франка — защитник опять побежал в штрафную и принёс ничью лондонцам. Аргентинец забивает в третьем матче подряд! Изначально встреча складывалась в пользу «Тоттенхэма»: лидировали по моментам, забили первыми (отличился другой центрдеф — Микки ван де Вен), но потом пропустили дважды. «Бёрнли», как всегда, использует немногочисленные моменты по максимуму — не удивимся, если они лучшие в Европе по реализации.

Матч имени Вирджила ван Дейка. Защитнику приписали два пропущенных мяча в первом тайме: сначала нидерландец проиграл борьбу Алексу Скотту в штрафной, а потом не подстраховал Милоша Керкеза. Потом «Ливерпуль» замахнулся на ремонтаду: в концовке первой половины капитан сократил отставание с углового, а на 80-й Доминик Собослаи сравнял со штрафного (уже второй матч подряд забивает со стандарта!). Правда, «Борнмут» додавил на последней минуте: хозяева закинули мяч в штрафную с аута, где в суматохе Амин Адли пробил Алисона. Слухи об отставке Арне Слота вновь стали актуальными?

«Кристал Пэлас» — «Челси» Фото: Julian Finney/Getty Images

У Лиама Росеньора уже четвёртая победа подряд с «Челси», но тренер не особо радовался на пресс-конференции — больше грустил из-за пропущенного гола. Роберту Санчесу пришлось попотеть с «Кристал Пэлас»: сделал аж пять сейвов, однако пропустил в концовке после добивания. У хозяев сиял 18-летний Эстевао Виллиан: наказал «Пэлас» за потерю мяча на своей половине, был близок к дублю, а отметился голевой передачей на Жоао Педро. Точку на шансах гостей поставили Энцо Фернандес (забил с пенальти) и Адам Уортон (отхватил две жёлтые за пять минут).

«Ньюкасл» – «Астон Вилла» Фото: George Wood/Getty Images

«Ньюкасл» в случае победы мог вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов, но «Астон Вилла» продолжает творить магию. Начала с шикарного дальнего удара Эмилиано Буэндии (стал автором 13-го гола «Виллы» из-за штрафной в этом сезоне), а в концовке наказала хозяев за невнимательность. «Ньюкасл» оставил открытой зону дальней штанги, откуда Олли Уоткинс без сопротивления забил второй. Унаи Эмери отстаёт от первого места всего на четыре очка!

Кэррик продолжает коллекционировать скальпы топ-клубов. Очередь дошла до «Арсенала». Лондонцы контролировали игру первые полчаса, пока Брайан Мбемо не поймал Мартина Субименди на ошибке. А во втором тайме «МЮ» забивал только красоту — гол от Патрика Доргу вообще заслуживает премию Пушкаша, а Матеус Кунья поразил Давида Райю красочным ударом издали. «Канониры» между последними двумя голами в конце забили-таки традиционный мяч с углового, но этого оказалось мало.

Испания: «паненка» от Мбаппе и «ножницы» от Ямаля

«Леванте» и «Эльче» пободались друг с другом на пять голов (3:2) — в концовке вторые даже сравняли, но на 90+6-й Алан Маттурро принёс победу команде из Валенсии. «Осасуна» тоже полюбила голы в концовках: забила два мяча в компенсированное время и вытянула победу в матче с «Райо Вальекано» (3:1).

В Валенсии организовали голевую потасовку. Команды чередовали друг с другом голы: «Валенсия» выходила вперёд, а «Эспаньол» раз за разом сравнивал. Особенно весёлым вышел второй гол каталонцев: Урко Гонсалес пробил из-за штрафной и попал в защитника Хосе Копете, от которого мяч полетел в дальний угол. Последнее слово было за хозяевами: заработали пенальти на 90+2-й, с которого Ларджи Рамазани забил победный.

«Севилья» – «Атлетик» Фото: Fran Santiago/Getty Images

«Севилья» уже вряд ли будет сражаться за еврокубки, но за жизнь в Ла Лиге биться вряд ли потребуется. В прошедшем туре команда Матиаса Алмейды уверенно обыграла «Атлетик»: забила уже на 22-й минуте, но с нарушением. Первый легитимный гол прилетел от гостей — Одиссеас Влаходимос среагировал на неудобнейший отскок от партнёра, однако Роберт Наварро добил мяч в сетку. «Севилья» сравняла моментально: классно отработала в прессинге и наказала в контратаке. Во втором тайме хозяева всё перевернули, реализовав пенальти — а басков уже не хватило на ремонтаду.

«Реал» весь первый тайм мазал мимо створа из неплохих позиций. Но как и в прошлом туре, мадридцы активизировались во второй половине: Пап Гейе (выигравший на днях Кубок африканских наций, между прочим) прервал прострел Винисиуса, однако скоростной Килиан Мбаппе подхватил мяч и пробил между ног вратарю. А в концовке француз оформил дубль с пенальти — «паненкой»! Прямо на глазах у Браима Диаса, которого выпустили на поле в концовке.

В воскресенье испанские топы порадовали разгромами. Началось всё с «Атлетико». На 22-й Маркос Льоренте с лёта ударил по воротам «Мальорки», вратарь отбил прямо на ногу Александру Сёрлоту — норвежец такое не прощает (у него голы в трёх матчах подряд). Под конец мадридцы закрепили победу: Давид Лопес внёс мяч в свои ворота после прострела Льоренте. Чуть позже легенда Football Manager Тьяго Альмада покружился в штрафной и пробил под перекладину.

Каталонцы разочаровали в первом тайме: ушли без голов и опасных моментов, зато с большим владением мячом. Совсем не стиль Ханс-Дитера Флика. В перерыве немец починил игру «Барсы»: к 58-й минуте хозяева повели 2:0 после голов Рафиньи и Дани Ольмо. Финальный гвоздь вонзил Ламин Ямаль: испанец забил в падении. На последней минуте могли забить и четвёртый: каталонцы выбежали в контратаку, внесли мяч Роберту Левандовскому, однако поляк пробил прямо в голкипера.

«Сосьедад» обыграл «Сельту», оставшись в меньшинстве под конец первого тайма. Защитник Дуе Чалета-Цар доигрался до красной, влетев с поднятой ногой в Ману Фернандеса — испанца даже пришлось менять. Но даже вдесятером баски забили ещё два мяча и поднялись на восьмое место. Главным героем стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль.

Италия: Спаллетти разнёс Конте, «Милан» терпел в Риме

«Кальяри» прервал серию «Фиорентины» из четырёх матчей без поражений (2:1). «Фиалки» остались в зоне вылета, хотя до 17-го места всего одно очко. «Лацио» и «Лечче» сыграли унылую ничью, даже обошлось без потасовки (0:0). «Аталанта» разгромила «Парму» (4:0), а «Дженоа» Даниэле Де Росси камбэкнул с 0:2 в большинстве против «Болоньи» (3:2). «Кремонезе» проиграл «Сассуоло» (0:1) из-за ошибки вратаря Эмиля Аудеро. Самое интересное, что перед выездом клуб забыл про голкипера и уехал на матч без него.

Безумнейшая первая половина в Милане: Стефано Морео оформил дубль к 23-й минуте, приблизив скромную «Пизу» к сенсации. В концовке тайма «Интер» пришёл в себя, сделав счёт 3:2. Второй тайм прошёл под контролем футболистов Кристиана Киву, лишь под конец порадовав трибуны голами — опять забили три. Среди них — шедевр от Маркуса Тюрама и Федерико Димарко. Француз навесил в штрафную на вбегающего итальянца, а тот в касание сотряс дальний угол.

«Комо» — «Торино» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Комо» тоже забил шесть мячей, хоть и обошёлся без валидола. Хозяева спокойно разрывали оборонительную линию «Торино» забеганиями за спину, иногда аж с центра поля. Случилось безоговорочное избиение. Вишенка на торте — гол Николас-Гюррета Кюна с подъёма в дальнюю девятку.

Ромелу Лукаку вернулся в состав «Наполи», впервые выйдя на поле в этом сезоне. Увы, талисман Антонио Конте не помог. «Ювентус» безжалостно расправился с действующим чемпионом. Джонатан Дэвид открыл счёт в начале матча, продавив Леонардо Спинаццолу. В оставшееся время туринская оборона перекусывала неаполитанские прострелы, пока атакующие игроки «Юве» набирали силы — после 76-й они довели дело до разгрома. Кенан Йылдыз закрутил мяч под дальнюю штангу, а вскоре о своём существовании напомнил Филип Костич. «Наполи» теперь рискует вылететь из чемпионской гонки, а «Юве» замахивается на топ-3.

В первом тайме безоговорочно доминировала «Рома»: у Мика Меньяна накопилось пять сейвов, отражал даже двойные удары без времени на передышку. Страдания французского вратаря окупились: на 62-й Кони де Винтер забил с подачи Луки Модрича. Макс Аллегри мог бы похвастаться очередной вымученной победой, если бы Давиде Бартезаги не «привёз» пенальти — Меньян угадал направление удара Лоренцо Пеллегрини, но не спас. Напряжённый триллер закончился ничьей в пользу «Интера».

Германия: поражение гегемона, «Хоффенхайм» набирает обороты

«Байер» обыграл «Вердер», прервав двухматчевую серию из поражений (1:0) — правда, леверкузенцы уже вылетели из зоны ЛЧ. «РБ Лейпциг» тоже не в лучшей форме, уже упал на пятое место, но разгромил «Хайденхайм» (3:0). «Штутгарт» держится бодрячком в районе Лиги чемпионов — разобрал гладбахскую «Боруссию» (3:0).

А «Хоффенхайм»-то неплох! Команда Кристиана Ильцера отыгралась с 0:1 против «Айнтрахта» (который недавно уволил тренера) и поднялась на третье место в Бундеслиге. Гости доминировали на «втором этаже»: сначала расчертили прекрасную позиционную атаку с результативным навесом на Макса Моэрстедта, потом ударом головой отметился «легенда» «Ливерпуля» Озан Кабак. А потом не выдержал и Орель Аменда — автогол.

«Унион» — «Боруссия» Д Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Боруссия» развалила напрочь оборону «Униона». Забеги в чужую штрафную, как правило, заканчивались двумя-тремя ударами — все отскоки забирали дортмундцы. Из 15 ударов в голы преобразовали три: Эмре Джан забил с пенальти, Нико Шлоттербек воткнул с углового, а в концовке Максимилиан Байер закатил в дальний с передачи Джоба Беллингема. Между прочим, это первое результативное действие англичанина в Бундеслиге.

Это не ложная тревога: «Бавария» реально проиграла в Бундеслиге! Впервые за 29 матчей! Мюнхенцы долго держали победный счёт, забив на 23-й минуте со стандарта, но поплыли в концовке. Сначала Артур Шавес воткнул с углового, а потом Хан-Ноа Массенго убежал от опеки и реализовал прострел. И нельзя сказать, что «Аугсбург» отскочил: даже нанёс на один удар больше соперника (15 против 14).

Франция: «ПСЖ» опять первый, «Монако» снова без победы

«Ренн» проиграл «Лорьяну» (0:2) и упустил шанс на место в пятёрке. «Ницца» разгромила «Нант» (4:1). Эндрик оформил хет-трик в ворота «Метца» и принёс победу «Лиону» (5:2) — у арендованного из «Реала» бразильца уже 4+1 в трёх матчах во Франции. «Страсбург» с Гари О’Нилом обыграл «Лилль» (2:0).

Брэдли Баркола Фото: Franco Arland/Getty Images

«Осер» достойно сражался 80 минут матча, пока за дело не взялся Брэдли Баркола. Хозяева впервые не постеснялись пойти в атаку всей командой и получили гол в контратаке. Усман Дембеле поймал мяч в центре поля и отдал на партнёра — вингер победил защитников в забеге и перекинул мяч через вратаря. Работы у Люка Шевалье практически не было: у «Осера» 0 ударов в створ.

«Монако» пытается пережить позор в Лиге чемпионов и воскреснуть в Лиге 1. На сей раз поделил очки с «Гавром», хотя по качеству игры до сих пор остаются вопросы: не создал достаточно моментов против аутсайдера лиги. У гостей мелькнула надежда на пенальти в первом тайме, было подозрение на фол, но перед этим нашли офсайд. Александр Головин провёл на поле весь матч, даже несколько раз разгонял атаки и бил по воротам, однако без конкретики.

Парижане должны выслать подарок Роберто Де Дзерби — его «Марсель» обыграл «Ланс» и позволил «ПСЖ» вернуть себе лидерство. Уже к 13-й минуте хозяева повели 2:0, а один из мячей забил Итан Нванери. Вундеркинд, арендованный у «Арсенала», самостоятельно разогнал атаку, прошёл в штрафную и пробил в угол. В концовке «Ланс» расчертил интересную контратаку, сократив отставание, но к тому моменту Амин Гуири уже разразился дублем.

