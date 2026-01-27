Большая миграция тренеров летом. Столько фамилий и возможных перестановок в топ-клубах!

В середине сезона несколько европейских грандов сменили тренеров. В мадридский «Реал» пришёл Альваро Арбелоа вместо Хаби Алонсо, «Челси» неожиданно уволил Энцо Мареску и назначил Лиама Росеньора, а спасать «Манчестер Юнайтед» на место Рубена Аморима прибыл Майкл Кэррик. Однако всё это — лишь демоверсия того, что нас ожидает летом 2026 года! Изменения могут случиться в половине европейских топов.

Топ-клубы, от которых стоит ожидать перемен летом (исходя из нынешнего статуса тренеров)

«Реал»

После поражения в финале Суперкубка Испании «Реал» уволил Хаби Алонсо. Вместо него босс мадридцев Флорентино Перес назначил Альваро Арбелоа. Контракт с испанцем подписан до конца сезона-2026/2027. Под руководством Арбелоа «Реал» обыграл в Примере «Леванте» и «Вильярреал» (оба матча — по 2:0), разнёс «Монако» в Лиге чемпионов (6:1) и вылетел из Кубка Испании от «Альбасете» (2:3).

Главное отличие от Алонсо — Альваро сразу же наладил контакт с лидерами. Однако не только этот фактор влияет на будущее тренера. Приоритет — результаты. Если «Реал» не возьмёт Примеру или Лигу чемпионов, то вполне вероятно, что летом 2026 года Перес уберёт и Арбелоа.

«Манчестер Юнайтед»

Майкл Кэррик Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Майкл Кэррик назначен временным главным тренером «МЮ» до конца сезона. И как же англичанин начал! Сначала манкунианцы разобрали в дерби «Манчестер Сити» (2:0), а затем в гостях одержали победу над лидирующим в АПЛ «Арсеналом» (3:2). «МЮ» влетел в топ-4 чемпионата и преобразился в игровом плане. Если Кэррик продолжит успешно руководить командой, то не исключён вариант, при котором летом его утвердят окончательно. Но и об этом пока говорить преждевременно. В «Манчестер Юнайтед» всё меняется на 180 градусов каждый день!

Топ-клубы, где могут случиться перемены летом или даже раньше

«Тоттенхэм»

Томас Франк Фото: Stu Forster/Getty Images

«Тоттенхэм» страдает. Иначе назвать нынешнюю ситуацию трудно. Лондонцы занимают лишь 14-е место в АПЛ, всего в восьми очках от зоны вылета. После матча 23-го тура с «Бёрнли» (2:2) болельщики «Тоттенхэма» скандировали «Мы хотим увольнения Томаса Франка». Датский специалист пришёл в клуб летом 2025 года, и сначала всё складывалось неплохо: лондонцы устроили зарубу с «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА (2:3), хорошо стартовали в АПЛ. Затем же всё сломалось. Повлияли не только травмы, но и тактические ошибки Франка. В итоге «Тоттенхэм» угодил в кризис.

Руководство клуба пока не уволило Франка, однако датчанин находится на грани. Фабрицио Романо сообщил, что Томас оказался под угрозой увольнения после встречи с «Бёрнли» (2:2). Среди возможных кандидатов на замену — Хаби Алонсо и Хави (информация журналиста Пола О’Кифа).

«Ливерпуль»

Арне Слот — фаворит у букмекеров на следующее увольнение в АПЛ. После великолепного дебютного сезона в «Ливерпуле» (взяли золото в чемпионате) этот год тренер проваливает. Мерсисайдцы не борются за титул АПЛ (шестое место), уже вылетели из Кубка лиги, хотя в Лиге чемпионов всё неплохо (четвёртое место перед последним туром). Однако к игре «Ливерпуля» есть большие вопросы, даже с учётом фактора частых травм футболистов.

Очень не вовремя для Слота в «Реале» психанули и уволили Хаби Алонсо. Испанец хотел бы поработать в «Ливерпуле», и такая вероятность действительно появилась. Издание AS сообщило, что англичане уже контактировали с Алонсо. Если Слот продолжит «плыть», то мы, вероятно, снова увидим Хаби на «Энфилде» — уже в качестве тренера.

«Ньюкасл»

Эдди Хау Фото: George Wood/Getty Images

Эдди Хау проводит отличную работу в «Ньюкасле». Вместе с ним клуб взял первый за 70 лет трофей — Кубок лиги в 2025-м. Тренер вывел «Ньюкасл» на уровень английского околотопа. Однако команда зависла в этом положении. В АПЛ «Ньюкасл» в лучшем случае бьётся за пятое место, хотя в Лиге чемпионов перед последним туром входит в топ-8. Но летом 2026 года амбициозное руководство клуба вполне может задуматься о смене тренера. И позвать звёздного специалиста. «Ньюкаслу» нужен следующий шаг, чтобы стать действительно ещё одной топ-силой в АПЛ. И не факт, что с Хау это получится сделать.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» занимает второе место в Бундеслиге. А перед последним туром общего этапа Лиги чемпионов претендует на прямой выход в плей-офф. Всё неплохо. Однако смотреть на игру команды Нико Ковача — то ещё развлечение. «Боруссия» приучила, что показывает весёлый футбол. Но под руководством хорвата дортмундцы периодически усыпляют своей игрой. Пока Ковача держат результаты. Однако если «Боруссия» окажется в кризисе, то у боссов будут веские причины убрать Нико.

Кто из топов и заметных тренеров сейчас есть на рынке и с кем их связывают

Юрген Клопп

Юрген Клопп Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Как же «Реал» хочет Юргена Клоппа! После ухода из «Ливерпуля» немец полгода отдыхал, а с 1 января 2025-го стал главой глобального футбольного подразделения Red Bull. Но босс мадридцев Флорентино Перес мечтает переманить Юргена к себе. По информации Фабрицио Романо, пока что «Реал» не контактирует с Клоппом. Однако если тот решит вернуться к тренерской работе, то мадридцы обратятся к немцу. Инсайдер Флориан Плеттенберг добавил, что только «Реал» и сборная Германии мотивируют Юргена снова задуматься о камбэке.

Сам Юрген не стал исключать, что когда-то снова будет тренировать.

Юрген Клопп экс-тренер «Ливерпуля» «Понимаю, что способен тренировать футбольную команду, но это вовсе не означает, что я обязан делать это до конца жизни. Мне хотелось попробовать себя в чём-то новом. Компания Red Bull предложила мне возможность найти подходящую роль, которую мы шаг за шагом формировали совместно. Сейчас нахожусь в состоянии полного комфорта — меня устраивает то место, где я есть. У меня нет желания быть где-то ещё. Я познакомился с большим количеством людей, которых раньше не знал, посетил множество деловых встреч и даже выучил слова, с которыми раньше не сталкивался. За один год получил опыт, сопоставимый с пятью годами».

Энцо Мареска

После неожиданного увольнения из «Челси» у Марески, вероятно, только одна дорога. Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что ещё во время работы в клубе Энцо заявил руководству об общении с «Манчестер Сити». Там в Мареске видят сменщика Хосепа Гвардиолы. Если Пеп решит уйти предстоящим летом, то именно Энцо заменит его. А вот если Гвардиола останется, то тогда будет интересно понаблюдать, какой вариант продолжения карьеры выберет Мареска.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан Фото: Loic Venance — Pool/Getty Images

Интерес к Зидану — уже классика футбольных новостей. Зинедин не тренирует с 2021 года, когда ушёл из «Реала», и с того момента им интересовалась половина топ-клубов Европы. Но Зизу отказывал всем. Его мечта — сборная Франции. Дидье Дешам покинет команду после ЧМ-2026, и, как ожидается, Зидан возглавит её. Но вдруг Зизу получит новое сумасшедшее предложение от «Реала»? Или условный «Ювентус» позовёт легенду к себе? Пока контракт Зинедина с Федерацией футбола Франции не подписан, ожидать можно чего угодно.

Хаби Алонсо

Алонсо — главный кандидат на роль сменщика Арне Слота в «Ливерпуле». Как мы уже сообщили выше, AS заявил о первых переговорах клуба и тренера. Если Слот не выправит положение, то летом (возможно, даже раньше) Хаби с большой вероятностью возглавит мерсисайдцев. По информации Marca, сейчас Алонсо планирует отдохнуть от футбола до конца сезона и искать команду летом. Но если «Ливерпуль» позовёт его раньше, то испанец готов к преждевременному выходу из отпуска.

Хави

Хави Фото: Fran Santiago/Getty Images

Хави не работает с лета 2024 года, когда покинул «Барселону». С высокой периодичностью в СМИ появляются новости об интересе клубов к испанцу. В декабре 2025-го Football Insider писал, что «Челси» рассматривает Хави. А в середине января 2026 года появились слухи об интересе «Тоттенхэма» (инсайдер Пол О’Киф отметил, что Хави рассматривают вместе с Хаби Алонсо). Однако он до сих пор отдыхает.

Рубен Аморим

После увольнения Аморима из «Манчестер Юнайтед» португальца засняли улыбающимся. Действительно, с Рубена спал огромный груз ответственности. И пока что он отдыхает от работы. Но летом к Амориму точно будут обращаться. Всё же неудачный период в «МЮ» не только результат ошибок тренера. А работа Рубена в «Спортинге» действительно впечатляла.

Тьяго Мотта

Тьяго Мотта Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

После увольнения из «Ювентуса» весной 2025 года Мотта остаётся без работы. В ноябре издание Calciomercato сообщило, что тренеру сделал предложение «Спартак». Однако Тьяго отказался от работы в России. 43-летний специалист ждёт других вариантов. И летом вполне может дождаться клуба из топ-5 лиг Европы.

Стефано Пиоли

В ноябре 2025 года «Фиорентина» уволила Стефано Пиоли из-за неудовлетворительных результатов. Позже у тренера возник только один вариант — «Спартак». Правда, сам итальянец опроверг информацию. «Нет, об этом ничего не знаю. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьёй. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне», — цитирует Пиоли Sport24.

Тренеры на хайпе, которых могут забрать топы

Оливер Гласнер

Оливер Гласнер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Оливер Гласнер объявил об уходе из «Кристал Пэлас» в конце сезона. «Решение было принято несколько месяцев назад. У меня состоялась встреча со Стивом Пэрришем (владельцем «Кристал Пэлас». — Прим. «Чемпионата») в октябре, во время международной паузы. Мы очень долго разговаривали, и я сказал ему, что не подпишу новый контракт. Мы тогда договорились, что лучше держать это между нами.

Это было лучшее, что мы могли сделать — сохранить информацию в секрете в течение трёх месяцев. Но теперь важно внести ясность. У нас был очень насыщенный график, поэтому до сих пор мы не хотели говорить об этом. Стив и я хотим лучшего для «Кристал Пэлас», — сказал австриец. Летом 2026 года на Гласнера наверняка будет большой спрос. Например, осенью Оливера связывали с работой в «Манчестер Юнайтед» (информация Mirror).

Роберто Де Дзерби

Де Дзерби строит уже третий сильный проект. Ранее итальянец успешно работал с «Сассуоло» и «Брайтоном». В «Шахтёре» не очень получилось, зато в «Марселе» (пришёл в 2024-м) всё складывается неплохо. Клуб занимает третье место в чемпионате Франции и ещё борется за золото. Также «Марсель» пока проходит в стыковой раунд Лиги чемпионов и может оказаться в плей-офф.

А главное — французы играют агрессивно, в атакующем стиле. Учитывая, что Де Дзерби раз за разом подтверждает свою компетентность, топ-клубы вполне могут рассмотреть его приглашение. Например, в середине января Daily Mail сообщил, что Роберто — один из главных претендентов на работу в «Манчестер Юнайтед».

Сеск Фабрегас

Сеск Фабрегас Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Новый топ-тренер? «Комо» Фабрегаса впечатляет: клуб идёт на шестом месте в Серии А и борется за попадание в Лигу чемпионов. Хотя ещё в 2024 году выступал в Серии В! Сеск был умнейшим футболистом, поэтому его крутая работа в статусе тренера не удивляет. И что-то подсказывает, что Фабрегас может возглавить «Барселону» после Ханс-Дитера Флика. Например, такого же мнения придерживается Андрей Аршавин: «Мне эта команда [«Комо»] импонирует, так как её Сеск тренирует. Думаю, Фабрегас — следующий тренер «Барселоны».

Андони Ираола

«Борнмут» Ираолы — очень крутая тренерская команда. И работу испанца высоко оценивают по всей Европе. Поэтому Андони — в шорт-листах половины грандов. Летом 2026 года мы вполне можем увидеть Ираолу в топ-клубе. СМИ писали об интересе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реала» и «Ливерпуля» к 43-летнему специалисту.

В каких клубах могут состояться внезапные перестановки

«ПСЖ» и Луис Энрике

Луис Энрике Фото: Octavio Passos/Getty Images

Daily Express (спорный источник, но тем не менее) в середине января выпустил инсайд: Луис Энрике отказывается продлевать контракт с «ПСЖ». Испанец хочет нового вызова и планирует покинуть Париж летом 2027 года. «Это слухи, которые постоянно ходят вокруг «ПСЖ». Много неправдивых новостей. Они пытаются дестабилизировать игроков и команду, но этого не произойдёт. Ведение переговоров — это нормальный процесс, однако он останется конфиденциальным», — отреагировал на информацию Энрике. Впрочем, если «ПСЖ» вновь возьмёт Лигу 1 и Лигу чемпионов, то Луис вполне может задуматься о новом проекте.

«Бавария» и Венсан Компани

«Бавария» претендует на победу в Лиге чемпионов и с вероятностью в 99,9% возьмёт Бундеслигу. Однако победой в чемпионате Германии болельщиков и руководство мюнхенцев не удивишь. Если «Бавария» провалится в ЛЧ, то нельзя исключать, что Компани потеряет работу. Хотя информации о возможном увольнении ещё не поступало.

«Челси» и Лиам Росеньор

Лиам Росеньор Фото: Julian Finney/Getty Images

«Челси» назначил Лиама Росеньора в начале января 2026 года. И пока у молодого тренера нет поводов беспокоиться за работу. Однако в «Челси» порой всё случается неожиданно и быстро. Например, Энцо Мареску уволили всего за два дня, хотя до этого информация о скором расставании не появлялась. Если же Росеньор не попадёт в Лигу чемпионов и «Челси» под его руководством не подберётся к трофеям, то даже шестилетний контракт может не спасти Лиама.

«Манчестер Сити» и Хосеп Гвардиола

Новости об уходе Гвардиолы появляются в СМИ уже несколько лет. 2026 год не исключение. The Athletic сообщил, что в «Манчестер Сити» разрабатывают план на случай, если Пеп действительно покинет клуб. Главный претендент — экс-тренер «Челси» Энцо Мареска. Инсайдер по АПЛ Дэвид Орнштейн после увольнения испанца отметил, что тот дважды говорил боссам лондонцев о переговорах с «Манчестер Сити». Так что за этим сюжетом предстоящим летом мы точно следим.