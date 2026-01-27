На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом

У «Крыльев Советов» всё плохо. Хоть губернатор области Вячеслав Федорищев и говорил, что будет хорошо, в тот момент, когда решил сократить областное участие в финансировании клуба. Посыл был следующим: деньги тратятся непонятно как, поэтому их должно стать меньше. Использоваться они будут эффективнее, а это привлечёт новых спонсоров. Команда не потеряет в спортивных результатах, а чистого спорта станет больше.

На дистанции мы ничего подобного не видим. Вы же помните, что было летом? Когда клуб едва собрал на первый сбор 15 игроков. Потом, конечно, стали подъезжать новички, однако их уровень вызывал вопросы. Да, мы увидели неплохое начало сезона, но потом результаты закончились. Первую часть команда завершила над зоной стыковых матчей. До неё — два очка.

А параллельно вокруг клуба — негативный информационный фон. Самая громкая история — требования возврата долга от дочерней компании «Ростеха», которая называется «РТ-Капитал». Были новости и о гипотетическом банкротстве, и об уже не гипотетическом запрете на регистрацию игроков, который на клуб наложил РФС.

Давайте разбираться: откуда вообще возник долг?

Если очень просто — из далёкого прошлого. Ещё в середине нулевых в клубе понимали: спонсорских и государственных денег не хватает, чтобы держаться в верхней части таблицы. А четвёртое место в 2004 году вроде бы обязывало к этому. Поэтому клуб начал постепенно кредитоваться. В 2007-м — первая новость о потенциальном банкротстве, ведь «Крылья» задолжали $ 7 млн структурам Романа Абрамовича. Тогда же рядом с клубом впервые появился «Ростех», который помог разгрести долги.

Но не безвозмездно. Через пару лет потребовался возврат средств, которых, естественно, не было. Кто-то наверняка помнит митинги у здания правительства области с требованиями спасти «Крылья». Поучаствовал (не в демонстрациях) даже Владимир Путин, после рекомендации которого несколько крупных компаний разово поддержали клуб.

Домашний стадион ПФК «Крылья Советов» Фото: ПФК «Крылья Советов»

Но проблемы не закончились. Уже через год самарцы снова влезли в долги, взяв почти 1 млрд в «Новикомбанке». Эта компания — тоже «дочка» «Ростеха». Менялись ключевая ставка, процент по выплатам, однако кредит особо не гасился, а просто висел на балансе клуба. При прежнем руководстве региона всё всех устраивало. Под гарантии экс-губернатора Дмитрия Азарова клуб из года в год стабильно проходил лицензирование и избегал публичных претензий. Тем более долг очень медленно, но выплачивали. Причём из спонсорских выплат самого «Ростеха». К 2024-му клуб погасил чуть больше 100 млн рублей. А когда в том же году Азарова на посту губернатора сменил Федорищев, который закрыл дверь в клуб Павлу Андрееву и выступил с рядом громких заявлений, в госкомпании вспомнили про обязательства Самары. Долг к тому моменту был передан «РТ-Капиталу», а те уже обратились в суд.

1 декабря 2025-го приставы запустили производство по взысканию 928 млн рублей. А дальше началось много слов. Федорищев заявил, что долг отдадут до конца года. Но 30 декабря клуб объявил, что погасил только 535 млн рублей. А 19 января в «Крыльях» узнали о новом иске — в 146 млн рублей от той же компании. 21 января председатель совета директоров Дмитрий Яковлев назвал новую дату погашения — 3 февраля. Якобы это должно быть сделано до официального признания клуба банкротом.

Однако в РФС отреагировали быстрее и наложили трансферный бан на «Крылья». Им запрещено подписывать новичков даже в статусе свободных агентов. Хорошо, что до этого клуб оформил два перехода: экс-защитника «Химок» Дани Фернандеса и полузащитника «Зенита» Кирилла Столбова.

Впрочем, Дмитрий Яковлев и здесь призывает не паниковать. По его словам, для клуба трансферный бан не стал неожиданностью, поскольку РФС в данном случае действовал исключительно исходя из регламента. Босс «Крыльев» уверен: проблема будет решена, а времени на усиление состава вполне хватит.

Болельщики уже скидываются на погашение долга, а команда работает в Турции

Новость, которую вы могли случайно пропустить: в дело включились болельщики самарцев. И через сайт судебных приставов начали донатить на погашение долга. От одного рубля до 10 тысяч. Понятно, что едва ли удастся собрать нужную сумму, однако в телеграм-каналах целый флешмоб. Что показывает небезразличие к команде. Хоть эта эмоция и не особо сказывается на посещаемости: около 9000 человек в среднем приходит на домашние матчи. При этом в руководстве спокойны и убеждены, что долг будет погашен. По данным Ивана Карпова, это будет сделано за счёт средств банка «Солидарность». То есть новые обязательства?

Команда же при этом завершила первый сбор в Турции и готовится ко второму. Часть тренировок была смазана, потому что Белек заливает дождём. Из-за этого даже отменился товарищеский матч с сербским клубом ИМТ. По планам: 3 февраля сыграть с «Торпедо», а 9-го — с «КАМАЗом». При этом Магомед Адиев хочет получить усиление. Вот что он сказал 21 января.

Магомед Адиев главный тренер «Крыльев Советов» «Нам надо ещё три игрока, которые обязательно пополнили бы наш состав именно в линии нападения. Мы единственный клуб в РПЛ, который бо́льшую часть чемпионата сыграл без центрального форварда. У нас есть молодой футболист Владимир Игнатенко, но ему ещё нужно время, чтобы он стал основополагающим игроком. Сейчас в этом направлении работу ведём, я думаю, нам удастся и там (в линии нападения) заполучить игроков».

Однако эта перспектива — не ближайшего времени. Сначала надо выплатить долг, добиться снятия бана, после чего тренер сможет рассчитывать на усиление. И, видимо, это случится только к концу второго сбора.