«Динамо» Гусева доигралось с китайским топом до серии пенальти! А там всё было ужасно

Московское «Динамо» провело второй матч на зимних сборах в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge. На этот раз соперником команды Ролана Гусева стал «Чэнду Жунчэн» – третья команда чемпионата Китая по итогам сезона-2025. Бело-голубые потерпели поражение в серии пенальти.

«Динамо» сыграло 4-4-2, «Чэнду Жунчэн» – по похожей схеме. Москвичи больше владели мячом, а китайцы (точнее, семь игроков из Китая и четверо бразильцев) встречали соперника средним блоком. Место в воротах бело-голубых занял Расулов, в центре обороне действовали молодой Исаев и Маричаль, на флангах – Касерес и Фернандес. Центр поля закрывали Рубенс и Миранчук, а роли крайних полузащитников исполняли Нгамалё и Бителло. Дуэт форвардов составили Тюкавин с Сергеевым.

Команда Гусева стремилась быстро доводить мяч до чужой штрафной, наказывать китайцев в переходных фазах. При этом складывалось впечатление, что динамовцы слишком спешат. Хотя за первые пять минут москвичи соорудили пару моментов при участии Нгамалё. Сначала камерунец открылся между линий и разогнал атаку, которая завершилась падением Сергеева в штрафной «Чэнду Жунчэн». Вратарь прыгнул в ноги Ивану, обезмячил форварда. Сергеев показывал, что на нём сфолили, но у судьи оказалось иное мнение. Кто был прав – сказать трудно. Затем Нгамалё мог забить очень красивый гол ударом с лёта из-за штрафной, однако голкипер Жань Вэйфэн приготовил не менее красивый сейв.

«Чэнду Жунчэн» практически не угрожал воротам «Динамо», несмотря на пару легионеров Ромуло – Фелипе впереди. На двоих этим бразильцам 63 года. Ромуло – самый дорогой, по версии Transfermarkt, игрок китайского клуба, оцениваемый в € 1,8 млн. А команда Гусева стала создавать момент за моментом. Тюкавин и Бителло вполне могли оформить по дублю или даже по хет-трику за тайм. Тем неожиданнее был гол Матеуса Жуссы на исходе получаса. «Чэнду Жунчэн» реализовал свой первый реальный шанс. Москвичам дорого обошлась ошибка у собственной штрафной. Бразилец нанёс классный обводящий удар издали – без шансов для Расулова.

Запахло жареным для «Динамо» или чем-то похуже. Но перед перерывом команда Гусева всё же отыгралась. Многоходовую комбинацию, украшенную отбором в исполнении Тюкавина, завершил прибежавший в чужую штрафную защитник Касерес – с передачи Миранчука. Хорошо попал, в касание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм Гусев поменял весь состав. На данном этапе подготовки это абсолютно нормальная история. В воротах играл уже Кудравец, в обороне (справа налево) – Кутицкий, Зайдензаль, Осипенко и Скопинцев, в полузащите – Мирошниченко, Маринкин, Фомин и Бабаев, а впереди Окишор с позиции «десятки» поддерживал нападающего Маухуба.

Остроты у «Динамо» стало меньше, качество футбола упало. Бело-голубые угрожали китайцам выстрелами издали. Впрочем, перед завершением часа матча шикарным проходом по центру поразил Окишор. Если бы Виктор забил, этот его гол вспоминали бы ещё долго. К сожалению, молодой хавбек зарядил на трибуны. А «Чэнду Жунчэн» и против условно второго состава бело-голубых атаковал робко. Кудравец отдыхал в воротах до 65-й минуты, пока его наконец не размял Фелипе.

После перерыва команды Гусева и экс-форварда сборной Австралии Джона Алоизи допускали слишком много брака. Понятно, что у тех же динамовцев просто не может быть лёгкости на первом зимнем сборе. Тем не менее из-за «бракованного футбола» игра смотрелась тяжеловато. Редкие голевые моменты бело-голубые упускали – Бабаев, ещё раз Окишор. Концовку москвичи едва не проиграли, когда потеряли мяч в центре поля и пропустили контрвыпад «три в три». Кое-как отбились.

В результатё всё закончилось серией пенальти, как и в предыдущем матче с «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Маухуб, Осипенко и Мирошниченко свои попытки реализовали, потом удар Зайдензаля парировал голкипер, а Окишор запустил мяч в небеса. Вот только и китайцы не забили два из пяти – один раз Кудравца спасла штанга, а в другом случае соперник не попал в створ. Серия продолжилась, и решающий промах допустил Маринкин. 17-летний хавбек угодил в перекладину.