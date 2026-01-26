Кэррик поднимает «МЮ» с колен. Как он уже поменял команду?

Победы над «Сити» и «Арсеналом» — месяц назад никто в такое не поверил бы.

Ноябрь 2021 года. Уле-Гуннара Сульшера убирают с поста главного тренера «МЮ» после кошмарных 1:4 от «Уотфорда» и отката на восьмое место в АПЛ. С приходом Криштиану Роналду фирменная контратакующая модель умерла – Сульшер так и не придумал, как решить новый ребус.

Команду на время подхватывает Майкл Кэррик. В 2018-м он завершил игровую карьеру и вошёл в штаб Жозе Моуринью. Португалец вскоре покинул клуб, а Кэррик остался, чтобы помочь Сульшеру. В «МЮ» неопределённость – инсайдеры говорят о контактах клуба с Зинедином Зиданом, Маурисио Почеттино и Луисом Энрике. Но впереди важнейшие матчи – в Лиге чемпионов с «Вильярреалом» и в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом».

Майкл Кэррик Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Кэррик выстраивает «МЮ» по привычным для Сульшера 4-2-3-1. Позже эта схема станет любимой у Майкла. Сначала «Юнайтед» дожимает «Вильярреал» (2:0) благодаря голам Роналду и Джейдона Санчо. Потом Кэррик удивляет «Челси» – лидеров Премьер-лиги и действующих победителей ЛЧ. Выставляет схему 4-3-1-2 и сразу трёх опорников – Скотта Мактоминея, Неманью Матича и Фреда. Снова забивает Санчо, который тогда ещё умел немного играть в футбол. Грозный «Челси» Томаса Тухеля спасается благодаря пенальти Жоржиньо – 1:1.

Поиски нового тренера ничем не заканчиваются. «МЮ» выбирает необычный вариант – из Москвы на «Сапсане» выезжает Ральф Рангник, который ради Манчестера бросает проект нового «Локомотива». Кэррик уже понимает, что в команде немца для него нет места.

Дембельский аккорд – игра с «Арсеналом». Там уже есть Микель Артета, однако это ещё не тот «Арсенал». Вместе с героями будущего (Габриэл Магальяйнс, Мартин Эдегор, Букайо Сака) бегают Нуну Тавареш и Мохамед Эльнени. Впрочем, у «МЮ» игровых проблем гораздо больше. Кэррик снова выбирает 4-2-3-1. Увлекательная рубка заканчивается триумфальными 3:2 – дубль на счету 36-летнего Роналду, ещё один гол забил Бруну Фернандеш. Кэррик уезжает с высоко поднятой головой. Болельщики спрашивают: «А почему мы его не оставили?».

Спустя четыре с лишним года у них назревает тот же вопрос. Может, оставим Кэррика?

Вертикальный футбол и наработки времён «Мидлсбро»

Коротко – о пути Кэррика до возвращения в «МЮ». Осенью 2022-го его пригласили в «Мидлсбро». На тот момент команда шла в районе зоны вылета. При Майкле «Мидлсбро» взлетел вверх и пробился в плей-офф, где уступил «Ковентри» в полуфинале. Главным героем сезона стал воспитанник «Арсенала» Чуба Акпом – забил 28 голов в 40 матчах и уехал в «Аякс» за € 12,3 млн.

Главной фишкой «Мидлсбро» были стремительные вертикальные атаки. Правда, потом соперники адаптировались к футболу Кэррика. Да и «Мидлсбро» не подпитывал тренера качественными новичками. После двух средних сезонов (восьмое и 10-е место) клуб расстался с тренером. В чём-то промахнулся и сам Кэррик – слишком упёрся в любимые 4-2-3-1 и часто затягивал с заменами. Фанаты «Мидлсбро» ругали Майкла за излишнюю интеллигентность и отсутствие «жёсткости». Ещё один подводный камень футбола Кэррика – низкая интенсивность у чужих ворот в условиях просевшей физики.

Но в «МЮ» пока что всё работает. Во-первых, тренер пришёл в команду, которая настолько устала от предыдущего коуча и общих неудач, что готова была с удовольствием перестроиться на простой футбол легенды клуба. Об этом, кстати, напрямую сказал вратарь «МЮ» Сенне Ламменс.

Сенне Ламменс вратарь «Манчестер Юнайтед» «Честно говоря, Кэррик не делал ничего особенного. Просто придерживался основ. Футбол – это основы. Если ты хорош в них, то дальше проявляется уровень состава. У нас есть игроки, способные менять ход матчей. Майкл очень чётко дал понять, чего он от нас хочет и чего ожидает».

The Sun сообщает, что Кэррик сделал тренировочные сессии более интенсивными и сконцентрировал внимание футболистов на понятных вещах. В этом его главное отличие от Рубена Аморима – португалец перегружал игроков лишней информацией и тактическими сложностями. При этом Кэррику удалось быстро скинуть эмоциональное напряжение в команде. Тут уже повлияли игровой опыт Майкла и его связи с «МЮ».

Фокус на физике оказался оправданным. Тут стоит сказать спасибо Амориму – он довёл атлетизм «МЮ» до хороших показателей. Просто запутался в тактических настройках и утонул в негативе. Кэррик же направил энергию в нужное русло. В победном матче с «Манчестер Сити» (2:0) сразу четыре игрока «МЮ» стали лидерами по количеству спринтов – Амад Диалло (30), Патрик Доргу (27), Бруну Фернандеш (26) и Диогу Дало (23).

Как итог – два топ-матча с топ-соперниками. Схема 4-2-3-1, быстрые атаки, компактный средний блок – всё это Кэррик отточил ещё в Чемпионшипе. Правда, реальная жизнь немного отличается от Football Manager, где можно скачать читерскую тактику. Успех «МЮ» в двух последних турах кроется в деталях.

Новая роль Патрика Доргу

Новый футболист для роли левого латераля был одним из главных трансферных запросов Аморима. При Эрике тен Хаге команда действительно осталась без профильных левых защитников. Так в «МЮ» появился Доргу из «Лечче», за которого в начале 2025-го отдали € 30 млн. Первым в списке шёл Нуну Мендеш из «ПСЖ», но португалец продлил контракт и вскоре забыл о перспективе переезда в Манчестер.

Вместо усиления «МЮ» получил пополнение в отряд мемных футболистов. Доргу много бегал, но ему не хватало грамотности и чтения игры. Он не успевал возвращаться назад, в атаке слишком спешил и даже не поднимал голову перед передачами в штрафную. Болельщики называли Доргу худшим игроком «МЮ» и на полном серьёзе требовали поставить в старт Тирелла Маласиа, который уже давно превратился в местного Виктора Файзулина.

Доргу Фото: Marc Atkins/Getty Images

А потом произошло удивительное. Из-за кадровых проблем Аморим в конце декабря сыграл против «Ньюкасла» (1:0) по схеме 4-2-3-1 вместо окончательно всех задолбавших 3-4-2-1. Доргу вышел на правом краю атаки и забил победный гол. В матчах с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Лидса» Патрик также появился в атакующей тройке.

Аморим ушёл, а Доргу остался. Даррен Флетчер (временно возглавлял «МЮ» до прихода Кэррика) и Кэррик не убрали парня с новой позиции. Впрочем, она не такая уж и новая – Доргу иногда играл вингера в «Норшелланне», «Лечче» и даже в сборной Дании. Просто в атаке маскируются его слабые стороны. Доргу отдал голевую передачу с «Бёрнли» (2:2), забил «Сити» и «Арсеналу». Поток ненависти прервался – теперь фанаты обожают Патрика.

Крепкая оборона и выбор в пользу «бойцов»

«Сити» в игре с «МЮ» создал всего 0,39 xG – худший результат команды в АПЛ с февраля 2021 года. Можно списать на зимний спад и кадровые проблемы. Но ведь и «Арсенал» нацедил скромные 0,64. Секрет прост (как и весь футбол Кэррика) – «МЮ» встречает соперника в компактном блоке и выигрывает единоборства.

Пару центральных защитников составили Лисандро Мартинес и Гарри Магуайр – ментально сильные футболисты, которые дополняют друг друга по качествам. Англичанин хорош в воздухе и здорово читает игру (в эпизодах, когда у него есть время на оценку ситуации). Аргентинец – монстр отборов и поджимов. После травмы он сбавил в скорости, но вот на качестве борьбы это никак не отразилось. Люк Шоу набрал форму – в лучших своих кондициях он всегда классно сочетал оборонительные и атакующие навыки. Все трое грамотно работают с мячом (особенно Лисандро).

Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес Фото: Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Таким образом, Кэррик сделал ставку на более опытных защитников. Плюс добавил по флангам атаки Амада и Доргу, которые дисциплинированно помогают в обороне.

Однако самое важное – Бруну Фернандеш наконец-то получил подстраховку из двух полузащитников за спиной. Аморим изматывал португальца игрой в центре с одним партнёром. Выглядело это ужасно. В стартовый состав вернулся Кобби Майну (при Амориме сидел в маринаде), который теперь играет рядом с Каземиро. 33-летний бразилец уже официально объявил, что покинет «МЮ» летом. Есть мотивация вывести команду в ЛЧ – в двух последних матчах Каземиро отпахал на уровне праймового Алексея Смертина.

Фернандещ теперь снова творит. В матче с «Сити» скорость передач «МЮ» составила в среднем 2,07 метра в секунду – рекорд сезона. Во многом это заслуга Бруну, который оперативно раскидывал мяч по всей чужой половине поля. Да, «МЮ» владел мячом всего 32,5% игрового времени, но кого это волнует? Если бы не штанга Амада или микроскопический офсайд Матеуса Куньи, команда Кэррика оформила бы разгромные 3:0.

Против «Арсенала» (3:2) владение выросло до 43%, но игровые инструменты остались теми же. «МЮ» переломил ход встречи с помощью агрессии и непрерывного давления на опорную зону. Передача Мартина Субименди на Брайана Мбемо под гол – отражение ментального и игрового превосходства «МЮ» в отдельный вечер. «Арсенал» не спасли даже фирменные стандарты. Простой футбол победил – Матеус Кунья как в старые добрые времена из 2000-х просто пальнул издали и принёс «МЮ» три очка.

Мбемо — теперь «девятка»

«МЮ» искал чистого центрфорварда и сделал ставку на Беньямина Шешко. Картина удручающая – четыре гола в 18 матчах АПЛ, единственная яркая вспышка в игре с «Бёрнли» и общая атмосфера уныния вокруг бывшего нападающего «Лейпцига».

А кому играть? Кунья полезнее на других позициях (фланги атаки, «десятка» в 4-2-3-1 или в 3-4-3). Джошуа Зиркзее – слишком медленный и творческий человек для роли центрфорварда. Расмуса Холунда признали некачественным и отправили в «Наполи».

Кэррик выбрал самый простой вариант. Трудяга Мбемо провёл более 30 матчей на позиции центрального нападающего в «Брентфорде». Камерунец чувствует партнёров и способен разрывать чужую оборону с помощью рывков. Этот ход Кэррика снова сыграл – Мбемо забил «Сити» и «Арсеналу».

Кэррик пытается вернуть дух прежнего «МЮ»

Опять этот загадочный чемпионский дух. Аморим всё-таки не стал своим на «Олд Траффорд». Он уехал в статусе чудака, который слепо верил в свои методы и тактические задумки. Хотя Рубен сделал много хорошего – при нём «МЮ» добавил в физике и скорости мышления. Кое-что из этого «багажа Аленичева» досталось Кэррику.

Майкл Кэррик Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Майкл очень хочет остаться в «МЮ». Как сообщают журналисты, новый тренерский штаб с головой погрузился в работу. Например, 26 января Майкл вместе со своими помощниками поехал смотреть матч молодёжки «МЮ» со сверстниками из «Брайтона» (1:1).

К слову, об ассистентах. Вместе с Кэрриком сейчас с основой «МЮ» работают Стив Холланд (бывший помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии), Джонатан Вудгейт (тот самый из «Реала»), Трэвис Биннион (бывший главный тренер «МЮ» U21) и Джонни Эванс (завершил карьеру летом).

Главная задача Кэррика – вывести «МЮ» в Лигу чемпионов. После двух неожиданных побед команда переместилась на четвёртое место в таблице. Майкл перевёл «МЮ» на простые и эффективные настройки. Но важно понимать, что в двух последних турах «красные дьяволы» были в роли андердогов. А вот пройдёт ли Кэррик проверку с командами, которые находятся ниже? Многие эксперты (тот же Уэйн Руни) говорят, что Майкл уже заслужил полноценный контракт. Однако всегда можно вспомнить его застой с «Мидлсбро».

Впрочем, до лета Кэррика никто не будет трогать. Значит, ещё взбодрит всю АПЛ.