Кэррик поднимает «МЮ» с колен. Как он уже поменял команду?

Ноябрь 2021 года. Уле-Гуннара Сульшера убирают с поста главного тренера «МЮ» после кошмарных 1:4 от «Уотфорда» и отката на восьмое место в АПЛ. С приходом Криштиану Роналду фирменная контратакующая модель умерла – Сульшер так и не придумал, как решить новый ребус.
Команду на время подхватывает Майкл Кэррик. В 2018-м он завершил игровую карьеру и вошёл в штаб Жозе Моуринью. Португалец вскоре покинул клуб, а Кэррик остался, чтобы помочь Сульшеру. В «МЮ» неопределённость – инсайдеры говорят о контактах клуба с Зинедином Зиданом, Маурисио Почеттино и Луисом Энрике. Но впереди важнейшие матчи – в Лиге чемпионов с «Вильярреалом» и в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом».
Майкл Кэррик
Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images
Кэррик выстраивает «МЮ» по привычным для Сульшера 4-2-3-1. Позже эта схема станет любимой у Майкла. Сначала «Юнайтед» дожимает «Вильярреал» (2:0) благодаря голам Роналду и Джейдона Санчо. Потом Кэррик удивляет «Челси» – лидеров Премьер-лиги и действующих победителей ЛЧ. Выставляет схему 4-3-1-2 и сразу трёх опорников – Скотта Мактоминея, Неманью Матича и Фреда. Снова забивает Санчо, который тогда ещё умел немного играть в футбол. Грозный «Челси» Томаса Тухеля спасается благодаря пенальти Жоржиньо – 1:1.
Поиски нового тренера ничем не заканчиваются. «МЮ» выбирает необычный вариант – из Москвы на «Сапсане» выезжает Ральф Рангник, который ради Манчестера бросает проект нового «Локомотива». Кэррик уже понимает, что в команде немца для него нет места.
Дембельский аккорд – игра с «Арсеналом». Там уже есть Микель Артета, однако это ещё не тот «Арсенал». Вместе с героями будущего (Габриэл Магальяйнс, Мартин Эдегор, Букайо Сака) бегают Нуну Тавареш и Мохамед Эльнени. Впрочем, у «МЮ» игровых проблем гораздо больше. Кэррик снова выбирает 4-2-3-1. Увлекательная рубка заканчивается триумфальными 3:2 – дубль на счету 36-летнего Роналду, ещё один гол забил Бруну Фернандеш. Кэррик уезжает с высоко поднятой головой. Болельщики спрашивают: «А почему мы его не оставили?».
Спустя четыре с лишним года у них назревает тот же вопрос. Может, оставим Кэррика?
Вертикальный футбол и наработки времён «Мидлсбро»
Коротко – о пути Кэррика до возвращения в «МЮ». Осенью 2022-го его пригласили в «Мидлсбро». На тот момент команда шла в районе зоны вылета. При Майкле «Мидлсбро» взлетел вверх и пробился в плей-офф, где уступил «Ковентри» в полуфинале. Главным героем сезона стал воспитанник «Арсенала» Чуба Акпом – забил 28 голов в 40 матчах и уехал в «Аякс» за € 12,3 млн.
Главной фишкой «Мидлсбро» были стремительные вертикальные атаки. Правда, потом соперники адаптировались к футболу Кэррика. Да и «Мидлсбро» не подпитывал тренера качественными новичками. После двух средних сезонов (восьмое и 10-е место) клуб расстался с тренером. В чём-то промахнулся и сам Кэррик – слишком упёрся в любимые 4-2-3-1 и часто затягивал с заменами. Фанаты «Мидлсбро» ругали Майкла за излишнюю интеллигентность и отсутствие «жёсткости». Ещё один подводный камень футбола Кэррика – низкая интенсивность у чужих ворот в условиях просевшей физики.
Но в «МЮ» пока что всё работает. Во-первых, тренер пришёл в команду, которая настолько устала от предыдущего коуча и общих неудач, что готова была с удовольствием перестроиться на простой футбол легенды клуба. Об этом, кстати, напрямую сказал вратарь «МЮ» Сенне Ламменс.
«Честно говоря, Кэррик не делал ничего особенного. Просто придерживался основ. Футбол – это основы. Если ты хорош в них, то дальше проявляется уровень состава. У нас есть игроки, способные менять ход матчей. Майкл очень чётко дал понять, чего он от нас хочет и чего ожидает».
The Sun сообщает, что Кэррик сделал тренировочные сессии более интенсивными и сконцентрировал внимание футболистов на понятных вещах. В этом его главное отличие от Рубена Аморима – португалец перегружал игроков лишней информацией и тактическими сложностями. При этом Кэррику удалось быстро скинуть эмоциональное напряжение в команде. Тут уже повлияли игровой опыт Майкла и его связи с «МЮ».
Фокус на физике оказался оправданным. Тут стоит сказать спасибо Амориму – он довёл атлетизм «МЮ» до хороших показателей. Просто запутался в тактических настройках и утонул в негативе. Кэррик же направил энергию в нужное русло. В победном матче с «Манчестер Сити» (2:0) сразу четыре игрока «МЮ» стали лидерами по количеству спринтов – Амад Диалло (30), Патрик Доргу (27), Бруну Фернандеш (26) и Диогу Дало (23).
Как итог – два топ-матча с топ-соперниками. Схема 4-2-3-1, быстрые атаки, компактный средний блок – всё это Кэррик отточил ещё в Чемпионшипе. Правда, реальная жизнь немного отличается от Football Manager, где можно скачать читерскую тактику. Успех «МЮ» в двух последних турах кроется в деталях.
Новая роль Патрика Доргу
Новый футболист для роли левого латераля был одним из главных трансферных запросов Аморима. При Эрике тен Хаге команда действительно осталась без профильных левых защитников. Так в «МЮ» появился Доргу из «Лечче», за которого в начале 2025-го отдали € 30 млн. Первым в списке шёл Нуну Мендеш из «ПСЖ», но португалец продлил контракт и вскоре забыл о перспективе переезда в Манчестер.
Вместо усиления «МЮ» получил пополнение в отряд мемных футболистов. Доргу много бегал, но ему не хватало грамотности и чтения игры. Он не успевал возвращаться назад, в атаке слишком спешил и даже не поднимал голову перед передачами в штрафную. Болельщики называли Доргу худшим игроком «МЮ» и на полном серьёзе требовали поставить в старт Тирелла Маласиа, который уже давно превратился в местного Виктора Файзулина.
Доргу
Фото: Marc Atkins/Getty Images
А потом произошло удивительное. Из-за кадровых проблем Аморим в конце декабря сыграл против «Ньюкасла» (1:0) по схеме 4-2-3-1 вместо окончательно всех задолбавших 3-4-2-1. Доргу вышел на правом краю атаки и забил победный гол. В матчах с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Лидса» Патрик также появился в атакующей тройке.
Аморим ушёл, а Доргу остался. Даррен Флетчер (временно возглавлял «МЮ» до прихода Кэррика) и Кэррик не убрали парня с новой позиции. Впрочем, она не такая уж и новая – Доргу иногда играл вингера в «Норшелланне», «Лечче» и даже в сборной Дании. Просто в атаке маскируются его слабые стороны. Доргу отдал голевую передачу с «Бёрнли» (2:2), забил «Сити» и «Арсеналу». Поток ненависти прервался – теперь фанаты обожают Патрика.
Крепкая оборона и выбор в пользу «бойцов»
«Сити» в игре с «МЮ» создал всего 0,39 xG – худший результат команды в АПЛ с февраля 2021 года. Можно списать на зимний спад и кадровые проблемы. Но ведь и «Арсенал» нацедил скромные 0,64. Секрет прост (как и весь футбол Кэррика) – «МЮ» встречает соперника в компактном блоке и выигрывает единоборства.
Пару центральных защитников составили Лисандро Мартинес и Гарри Магуайр – ментально сильные футболисты, которые дополняют друг друга по качествам. Англичанин хорош в воздухе и здорово читает игру (в эпизодах, когда у него есть время на оценку ситуации). Аргентинец – монстр отборов и поджимов. После травмы он сбавил в скорости, но вот на качестве борьбы это никак не отразилось. Люк Шоу набрал форму – в лучших своих кондициях он всегда классно сочетал оборонительные и атакующие навыки. Все трое грамотно работают с мячом (особенно Лисандро).
Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес
Фото: Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images
Таким образом, Кэррик сделал ставку на более опытных защитников. Плюс добавил по флангам атаки Амада и Доргу, которые дисциплинированно помогают в обороне.
Однако самое важное – Бруну Фернандеш наконец-то получил подстраховку из двух полузащитников за спиной. Аморим изматывал португальца игрой в центре с одним партнёром. Выглядело это ужасно. В стартовый состав вернулся Кобби Майну (при Амориме сидел в маринаде), который теперь играет рядом с Каземиро. 33-летний бразилец уже официально объявил, что покинет «МЮ» летом. Есть мотивация вывести команду в ЛЧ – в двух последних матчах Каземиро отпахал на уровне праймового Алексея Смертина.
Фернандещ теперь снова творит. В матче с «Сити» скорость передач «МЮ» составила в среднем 2,07 метра в секунду – рекорд сезона. Во многом это заслуга Бруну, который оперативно раскидывал мяч по всей чужой половине поля. Да, «МЮ» владел мячом всего 32,5% игрового времени, но кого это волнует? Если бы не штанга Амада или микроскопический офсайд Матеуса Куньи, команда Кэррика оформила бы разгромные 3:0.
Против «Арсенала» (3:2) владение выросло до 43%, но игровые инструменты остались теми же. «МЮ» переломил ход встречи с помощью агрессии и непрерывного давления на опорную зону. Передача Мартина Субименди на Брайана Мбемо под гол – отражение ментального и игрового превосходства «МЮ» в отдельный вечер. «Арсенал» не спасли даже фирменные стандарты. Простой футбол победил – Матеус Кунья как в старые добрые времена из 2000-х просто пальнул издали и принёс «МЮ» три очка.
Мбемо — теперь «девятка»
«МЮ» искал чистого центрфорварда и сделал ставку на Беньямина Шешко. Картина удручающая – четыре гола в 18 матчах АПЛ, единственная яркая вспышка в игре с «Бёрнли» и общая атмосфера уныния вокруг бывшего нападающего «Лейпцига».
А кому играть? Кунья полезнее на других позициях (фланги атаки, «десятка» в 4-2-3-1 или в 3-4-3). Джошуа Зиркзее – слишком медленный и творческий человек для роли центрфорварда. Расмуса Холунда признали некачественным и отправили в «Наполи».
Кэррик выбрал самый простой вариант. Трудяга Мбемо провёл более 30 матчей на позиции центрального нападающего в «Брентфорде». Камерунец чувствует партнёров и способен разрывать чужую оборону с помощью рывков. Этот ход Кэррика снова сыграл – Мбемо забил «Сити» и «Арсеналу».
Кэррик пытается вернуть дух прежнего «МЮ»
Опять этот загадочный чемпионский дух. Аморим всё-таки не стал своим на «Олд Траффорд». Он уехал в статусе чудака, который слепо верил в свои методы и тактические задумки. Хотя Рубен сделал много хорошего – при нём «МЮ» добавил в физике и скорости мышления. Кое-что из этого «багажа Аленичева» досталось Кэррику.
Майкл Кэррик
Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images
Майкл очень хочет остаться в «МЮ». Как сообщают журналисты, новый тренерский штаб с головой погрузился в работу. Например, 26 января Майкл вместе со своими помощниками поехал смотреть матч молодёжки «МЮ» со сверстниками из «Брайтона» (1:1).
К слову, об ассистентах. Вместе с Кэрриком сейчас с основой «МЮ» работают Стив Холланд (бывший помощник Гарета Саутгейта в сборной Англии), Джонатан Вудгейт (тот самый из «Реала»), Трэвис Биннион (бывший главный тренер «МЮ» U21) и Джонни Эванс (завершил карьеру летом).
Главная задача Кэррика – вывести «МЮ» в Лигу чемпионов. После двух неожиданных побед команда переместилась на четвёртое место в таблице. Майкл перевёл «МЮ» на простые и эффективные настройки. Но важно понимать, что в двух последних турах «красные дьяволы» были в роли андердогов. А вот пройдёт ли Кэррик проверку с командами, которые находятся ниже? Многие эксперты (тот же Уэйн Руни) говорят, что Майкл уже заслужил полноценный контракт. Однако всегда можно вспомнить его застой с «Мидлсбро».
Впрочем, до лета Кэррика никто не будет трогать. Значит, ещё взбодрит всю АПЛ.