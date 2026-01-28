Как «Зенит» провернул трансфер Джона Джона? В «РБ» не связывались с Россией, но помог УЕФА

«Зенит» почти оформил первый международный трансфер в зимнее окно. Вторым новичком команды после Игоря Дивеева стал полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон. По информации «Чемпионата», петербуржцы заплатят за переход € 18,5 млн + € 1,5 млн предусмотрено в качестве бонусов. Инсайдер Иван Карпов утверждает, что они могут достичь € 4 млн.

Кто такой Джон Джон?

При рождении мальчик получил имя Джонатан дос Сантос Роза, а появился на свет в городе Витория. Отец игрока – Пеле. Но понятно, что не тот, про которого все знают. Хотя он тоже играл в футбол, на уровне низших лиг Бразилии. А ещё 22 раза менял команды – фантастический путь. Также у парня есть брат Марселино, который к 27 годам тоже сменил кучу команд в низших лигах. И кузен – Неймар. Однако его вы и так отлично знаете.

Джоном Джоном бразилец стал уже во время игровой карьеры. Хотя путь его не был простым. В отличие от большинства латиноамериканцев, кого связывают с российскими топами, у него не было опыта игры за сборные, его не отмечали в разных молодёжных рейтингах, и вообще до прошлого года о нём вряд ли было много известно. Полузащитник – воспитанник школы «Примавера» – не самого известного клуба в стране, прошёл почти все ступени академии, а в 2021-м приглянулся скаутам «Палмейрас».

Сначала это была аренда с целью укрепления молодёжки, но уже через год с ним подписали полноценный контракт. И даже дали сыграть один матч за основу – в последнем туре чемпионата. В 2023 году Джон сам добрался до главной команды. Однако стоит сказать, что конкуренция там была огромная, ведь два года подряд команда побеждала в чемпионате. Тем не менее в 2023-м у парня 26 выходов на поле в двух главных турнирах (17 раз появлялся со скамейки) – неплохой результат для 20-летнего на тот момент игрока.

Джон Джон с Неймаром Фото: Из личного архива Джона Джона

Но в 2024-м стало понятно: основу Джон всё-таки не тянет, а болтаться на лавке не было смысла. И тут подоспело предложение от «Ред Булл Брагантино». Те заплатили € 7,1 млн за 80% прав на игрока – сумма платежей была разбита и итогово сформировалась только по достижении определённых результатов. А они были: почти сразу хавбек попал в основу и в 18 матчах чемпионата оформил 3+3. Сезон-2025 и вовсе стал прорывным: Джон Джон закрепился на позиции плеймейкера и набрал 10+7 в 34 матчах Серии А. Это лучший результат в топ-8 во всём чемпионате.

Эксперты по бразильской лиге выделяли сильные качества Джона: умеет протащить мяч на скорости, всё хорошо с техникой, дриблингом, пасом и завершением. Если упрощать: это микст Вендела и Клаудиньо. Если выдернуть по несколько хард-скиллов у каждого и чуть усреднить, то мы и получим образ новичка «Зенита». Правда, в отличие от Вендела, Джон действует выше в атаке. Так что едва ли мы увидим в нём глубинного разыгрывающего. Скорее всего, он окажется в роли плеймейкера под нападающими.

А как «Зениту» удалось подписать Джона Джона?

Мы знаем, что у россиян были проблемы в переговорах с клубами из системы «Ред Булл». Например, ЦСКА оформлял трансфер Алеррандро через самовыкуп. Тот получил деньги и перевёл их «Ред Булл Брагантино» с личных счетов. Помним, как в 2023-м тот же ЦСКА договорился о трансфере Жуниньо Капишаба, но в последний момент сделка сорвалась. Всё из-за блокировки трансфера руководством концерна, которое опасалось санкций. Такая же ситуация была и с Джоном Джоном прошлым летом. Интерес от «Зенита» уже был, однако «Брагантино» поставил на паузу переговоры из-за возможных санкций.

Сейчас же, по информации «Чемпионата», бразильцы готовы к взаимодействию с российскими клубами. Как сообщает источник, многие топы (кроме ЦСКА) получили официальный документ от УЕФА, который подтверждает отсутствие государственного финансирования. То есть никакого отношения к политической жизни в стране они не имеют – следовательно, без проблем могут вести международные сделки.

Нино Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё одним аргументом для «Ред Булл Брагантино», вероятно, стало желание «Палмейраса» как можно быстрее получить причитающиеся ему 20% от сделки. А Gazeta Esportiva сообщала, что эту часть суммы клуб может использовать для трансфера Нино, с которым якобы уже есть договорённость. Однако защитник сейчас выходит в каждом контрольном матче, и Сергей Семак на него явно рассчитывает. Вряд ли сине-бело-голубые отпустят игрока до конца сезона.

«Зенит» трансфером Джона Джона закрыл позицию в центре поля. И за адекватные в нынешней ситуации деньги взял игрока, в котором тренер нуждался целый год – формально это человек на замену Клаудиньо. Теперь весь вопрос в адаптации и интеграции в состав. Если пойдёт, то новичок станет важным (а может, и определяющим) игроком команды уже грядущей весной.