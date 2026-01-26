Новичок «Спартака», форварды для «Зенита» и «Ювентуса». Трансферы и слухи дня

Собрали для вас новости с зимнего рынка за прошедшие сутки. Главный трансфер – у «Спартака». В Европе громких сделок не случилось, но они, судя по слухам, ещё будут.

Состоявшиеся трансферы

Саусь — официально в «Спартаке»

Владислав Саусь Фото: ФК «Спартак»

«Спартак» наконец-то подтвердил трансфер Владислава Сауся из «Балтики». 22-летний новичок красно-белых подписал контракт до июня 2030 года и будет выступать под 17-м номером. Ранее стало известно, что московский клуб заплатит калининградскому за хавбека-универсала 350 млн рублей (приблизительно € 3,8 млн). По словам Сауся, в «Спартаке» его видят правым защитником, хотя ранее он играл латераля или атакующего полузащитника. В нынешнем сезоне Владислав провёл 17 матчей в РПЛ, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Макаров ушёл из «Динамо» и будет играть в Турции

Денис Макаров расторг контракт с московским «Динамо» и перешёл в «Кайсериспор». Как сообщил «Чемпионату» представитель 27-летнего вингера Алексей Бабырь, договор с турками рассчитан до лета 2026 года. Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович, комментируя трансфер российского легионера, сказал: «Макаров подписал контракт с нашим клубом. Денис – хороший игрок, мы нуждаемся в таких». В нынешнем сезоне Макаров провёл 12 встреч в РПЛ и Кубке России, забил три гола. «Кайсериспор» борется за выживание в чемпионате Турции – занимает 16-е место.

«Челси» вернул защитника из топ-клуба Германии

Аарон Ансельмино Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Дортмундская «Боруссия» объявила о прекращении аренды Аарона Ансельмино и возвращении центрального защитника в «Челси». Как сообщил немецкий клуб, 25 января англичане активировали пункт в договоре, который позволял им досрочно завершить арендное соглашение. Изначально контракт «Боруссии» с Ансельмино был подписан до 30 июня. В этом сезоне 20-летний аргентинец поучаствовал в 10 матчах всех турниров и набрал 1+1. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» доволен уровнем игры Аарона и решил за счёт него усилить свой состав.

Трансферные слухи дня

«Зенит» нашёл нового нападающего и отпускает Эраковича

Филипе Аугусто Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu via Getty Images

«Зенит» в поисках замены ушедшим зимой нападающим Лусиано Гонду и Матео Кассьерре тоже заглянул в Турцию. По данным журналиста Пабло Оливейры, петербургский клуб заинтересован в подписании Филипе Аугусто из «Трабзонспора». Подробностей возможной сделки нет, а Transfermarkt оценивает 21-летнего бразильца в € 6 млн. В этом сезоне у Филипе Аугусто 21 матч во всех турнирах и 10 голов.

Тем временем «Зенит» близок к расставанию с защитником Страхиней Эраковичем. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, петербургский клуб согласовал аренду серба с «Црвеной Звездой». Стороны обсуждают последние детали договора, в который будет включена опция выкупа. У Эраковича в этом сезоне 19 встреч без результативных действий.

ЦСКА тоже берёт новичка из чемпионата Турции?

Огуз Айдын Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Тем временем турецкие инсайдеры трубят о переходе вингера «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА как о почти свершившемся факте. Как утверждает журналист Мустафа Санджар, московский клуб уже заключил контракт с 25-летним игроком на три с половиной года. Трансфер станет официальным после того, как армейцы урегулируют вопрос его регистрации с УЕФА. Айдын оценивается Transfermarkt в € 10 млн, а турецкие СМИ писали ранее, что ЦСКА предложил вингеру контракт с зарплатой в размере € 2,3 млн в год. В нынешнем сезоне у Огуза 27 матчей, в которых он набрал 0+2.

«Ювентус» переключился на Зиркзее и Кьезу

У «Ювентуса» сорвалась аренда нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири, после чего итальянский клуб переключился на других кандидатов. По информации La Gazzetta dello Sport, теперь трансферные цели туринцев – Джошуа Зиркзее из «Манчестер Юнайтед» и Федерико Кьеза из «Ливерпуля». В последние дни «Ювентус» ведёт активные переговоры по обоим игрокам и планирует усилить состав до закрытия зимнего окна. Зиркзее в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей в АПЛ и Кубке Англии, забил три мяча и отдал один голевой пас. У Кьезы 20 встреч в этих турнирах и Лиге чемпионов, он набрал 2+1.

Бобб уходит из «Манчестер Сити» в другой английский клуб

Оскар Бобб Фото: Angel Martinez — UEFA/UEFA via Getty Images

Вингер сборной Норвегии Оскар Бобб покидает «Манчестер Сити» и продолжит карьеру в другом клубе АПЛ – «Фулхэме». По данным Sky Sport, «дачники» уже согласовали условия контракта с 22-летним игроком и завершают переговоры с «горожанами». Отмечается, что Хосеп Гвардиола отпустит Бобба, так как видит желание норвежца сменить команду. В нынешнем сезоне Оскар отметился только одной голевой передачей в 12 матчах АПЛ и Лиги чемпионов. Ранее инсайдер Романо называл сумму возможного трансфера – около £ 35 млн.

Одной строкой

Официально: нападающий «Рубина» Марвин Чуни перешёл в итальянский «Бари» на правах аренды с опцией выкупа до конца нынешнего сезона.

Официально: «Ростов» продал «Торпедо» Алексея Колтакова – по данным Transfermarkt, московский клуб заплатит за 20-летнего полузащитника чуть более € 50 тыс.

Официально: экс-игрок «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в Россию – хавбек покинул азербайджанский «Сабах» и подписал контракт на полтора года с тульским «Арсеналом».

Официально: «Сельта» вернула из «Вулверхэмптона» на правах аренды хавбека Фера Лопеса, которого продала летом английскому клубу.

Официально: полузащитник «Вест Хэма» Гвидо Родригес перебрался в «Валенсию» – аргентинец арендован испанским клубом до конца сезона.

Официально: «Челси» приобрёл 17-летнего защитника «Шеффилд Юнайтед» Йису Алао – сумма сделки превысит £ 1 млн в случае выплаты всех бонусов.

The Athletic: «Фламенго» всё-таки договорился с «Вест Хэмом» о трансфере Лукаса Пакета за € 41,25 млн – это будет рекордная сделка для чемпионата Бразилии.

The Athletic: «Ноттингем Форест» предложил £ 35 млн за Жан-Филиппа Матета – «Кристал Пэлас» готов продать нападающего за £ 40 млн, если найдёт ему замену.

Фабрицио Романо: атакующий полузащитник Даниэль Мальдини переходит из «Аталанты» в «Лацио», римский клуб арендует 24-летнего игрока с опцией выкупа за € 13-14 млн.

Фабрицио Романо: «Барселона» выкупает у клуба «Дефенсор Спортинг» 19-летнего защитника Патрисио Пасифико – сумма сделки составит € 1,8 млн.

Фабрицио Романо: «Рома» сделала предложение «Вулверхэмптону» о приобретении норвежского защитника Давида Мёллера Вольфе – клубы активно ведут переговоры.

Бен Джейкобс: трансфер Эндрю Робертсона из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм» сорвался, так как мерсисайдцы не смогли найти замену шотландскому защитнику.

Экрем Конур: «Реал», «Челси» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Бетиса» Натаном – севильский клуб хочет заработать на трансфере € 40-50 млн.

Маттео Моретто: «Севилья» близка к трансферу нападающего «Марселя» Нила Мопе на правах аренды с опцией выкупа приблизительно за € 5 млн.

La Gazzetta dello Sport: бывший защитник ЦСКА Яка Бийол может перейти из «Лидса» в «Фиорентину».

ESPN: «Лион» по просьбе своего главного тренера Паулу Фонсеки пытается продлить аренду форварда «Реала» Эндрика ещё на сезон.