Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов, главные развязки в заключительном туре, Ливерпуль, Ювентус, Бавария, Тоттенхэм, Порту, Ньюкасл, Марсель

Драма «МЮ» и ещё 5 самых эпичных развязок в последний день группового этапа ЛЧ
Никита Паглазов
Развязки в последний день группового этапа ЛЧ
«Ливерпуль» отрепетировал стамбульский финал, а гол вратаря помог «Баварии» выйти в плей-офф!

Сегодня, 28 января, в Лиге чемпионов завершится общий этап. Восемь клубов отправятся в плей-офф, а ещё 16 команд сыграют в стыковом раунде за право выйти в 1/8 финала. Нас гарантированно ожидают эпичные сценарии! Но в истории ЛЧ это обыденность. В заключительный день прежнего группового этапа частенько происходили сумасшедшие развязки. Вспоминаем самые яркие примеры.

«Фейеноорд» – «Ньюкасл» – 2:3, ЛЧ-2002/2003

В сезоне-2002/2003 в Лиге чемпионов ещё проводилось два групповых этапа. И на первом в одну компанию попали «Ювентус», «Ньюкасл», «Фейеноорд» и киевское «Динамо». Перед заключительным туром туринцы уверенно лидировали, а остальные команды бились за второе место. «Фейеноорд» принимал «Ньюкасл», а «Юве» отправился в гости к «Динамо».

Туринцы в итоге одержали победу в Киеве (2:1) и обеспечили себе первое место. В параллельной же встрече происходила рубка. «Ньюкасл» открыл счёт в концовке первого тайма (отличился Крэйг Беллами), а после нынешний спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана удвоил преимущество. Однако затем «Фейеноорд» забил дважды и сравнял счёт.

«Фейеноорд» – «Ньюкасл» – 2:3, ЛЧ-2002/2003

«Фейеноорд» – «Ньюкасл» – 2:3, ЛЧ-2002/2003

Фото: PA Images via Getty Images

При таком результате со второго места дальше выходило киевское «Динамо». Однако на 90+1-й минуте Беллами оформил дубль, оказавшись первым на добивании. Этот гол принёс «Ньюкаслу» победу и место во втором групповом этапе! Но далее англичане закончили борьбу, финишировав третьими вслед за «Барселоной» и «Интером».

«Ливерпуль» – «Олимпиакос» – 3:1, ЛЧ-2004/2005

Перед 6-м туром Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимал третье место в группе, уступая «Монако» и «Олимпиакосу». И в последней встрече англичане принимали греков дома. В первом матче «Олимпиакос» одержал минимальную победу на своём поле. Поэтому «Ливерпулю» было важно не только обыграть пирейцев, но и сделать это с разницей в 2+ мяча.

Однако старт встречи на «Энфилде» получился неудачным для хозяев. Уже на 27-й минуте форвард «Олимпиакоса» Ривалдо открыл счёт. Для «Ливерпуля» сложилась тяжелейшая ситуация. И именно тогда команда Рафаэля Бенитеса провела генеральную репетицию стамбульского финала.

«Ливерпуль» – «Олимпиакос» – 3:1, ЛЧ-2004/2005

«Ливерпуль» – «Олимпиакос» – 3:1, ЛЧ-2004/2005

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После перерыва «Ливерпуль» вышел на поле и забил три необходимых для прохода дальше мяча. Решающий гол на 86-й минуте дальним ударом оформил Стивен Джеррард. Англичане при равном количестве очков обогнали «Олимпиакос» по разнице мячей в очных матчах.

В итоге «Ливерпуль» дошёл до финала, пропустил трижды в первом тайме от «Милана», а после перерыва снова выдал камбэк. И забрал трофей ЛЧ! А если бы не тот переворот с «Олимпиакосом», то никакого «стамбульского чуда» и не было бы.

Джеррард позже вспоминал матч с «Олимпиакосом» и назвал его одним из лучших в жизни.

Стивен Джеррард
Стивен Джеррард
экс-капитан «Ливерпуля»

«Думал, что мечте конец, что мы вылетим. Помню, как Каррагер выполнил разворот Круиффа, и я подумал: «Что ты делаешь?» Мы атаковали по флангу. Я, конечно же, ждал подачи в штрафную с поднятыми руками. «Просто подай в штрафную», — думал я. А потом мне пришлось немного подстроиться под мяч, но как только я пробил по нему, то сразу всё понял. Контакт с мячом получился просто идеальным. Сразу это почувствовал. Затем я выпал из игры на несколько минут, но это был один из лучших вечеров в моей жизни, потому что мечта вновь ожила».

«Ювентус» – «Бавария» – 1:4, ЛЧ-2009/2010

Лига чемпионов . Группа А. 6-й тур
08 декабря 2009, вторник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Трезеге – 19'     1:1 Бутт – 30'     1:2 Олич – 51'     1:3 Гомес – 83'     1:4 Тимощук – 90+2'    

«Бавария» перед последним туром группового этапа ЛЧ-2009/2010 поставила себя в тяжёлое положение. Мюнхенцы занимали только третье место, уступая «Бордо» (уже обеспечил себе первое место) и «Ювентусу». В заключительной встрече «Бавария» как раз ехала в гости в Турин.

Встреча получилась легендарной сразу по нескольким поводам. Во-первых, «Бавария» пропустила первой от Давида Трезеге, но затем разнесла «Юве». Команда Луи ван Гала забила четыре безответных мяча. А окончательный счёт на 90+2-й минуте установил экс-полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук.

«Ювентус» – «Бавария» – 1:4, ЛЧ-2009/2010

«Ювентус» – «Бавария» – 1:4, ЛЧ-2009/2010

Фото: Pressefoto Ulmer\ullstein bild via Getty Images

Самое эпичное – камбэк «Баварии» запустил… голкипер! Ханс-Йорг Бутт на протяжении всей карьеры был штатным пенальтистом в своих командах. В 2008 году он оказался в Мюнхене, а во встрече с «Ювентусом» забил первый мяч. На 30-й минуте Ивица Олич заработал пенальти, а Бутт переиграл Джанлуиджи Буффона и пробил в другой угол.

«Бавария» почти повторила путь «Ливерпуля». Только мюнхенцы не смогли обыграть итальянского соперника по финалу — «Интер» Жозе Моуринью оказался сильнее (2:0).

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2, ЛЧ-2020/2021

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
08 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Анхелиньо – 2'     2:0 Айдара – 13'     3:0 Клюйверт – 69'     3:1 Фернандеш – 80'     3:2 Конате – 82'    

Перед последним туром оба клуба претендовали на выход в 1/8 финала. И у «РБ Лейпциг», и у «МЮ» было по девять очков, но англичане опережали немцев благодаря победе в первой встрече (5:0). Поэтому команде Юлиана Нагельсмана было необходимо обыгрывать «Юнайтед» дома.

И «РБ Лейпциг» к 69-й минуте забил сопернику трижды! Неожиданный разнос гостям устроили Анхелиньо, Амаду Айдара и Джастин Клюйверт. Манкунианцы под руководством Уле-Гуннара Сульшера проснулись только при счёте 0:3. «МЮ» понёсся в атаку: в итоге на 80-й минуте англичане заработали пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2, ЛЧ-2020/2021

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2, ЛЧ-2020/2021

Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

И уже в следующей атаке «Манчестер Юнайтед» заработал стандарт, с которого португалец навесил на Поля Погба, а мяч от игравшего за «Лейпциг» Ибраима Конате влетел в ворота. Интрига!

На 90+3-й минуте «МЮ» упустил отличный шанс сравнять и выйти в плей-офф. Однако Петер Гулачи среагировал на срезку от Норди Мукиэле в собственный створ. Второго автогола не случилось, и «РБ Лейпциг» отправился в плей-офф. А «МЮ» упал в Лигу Европы, где дошёл до финала, но уступил там «Вильярреалу».

Уле-Гуннар Сульшер
Уле-Гуннар Сульшер
бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»

«Мы начали играть слишком поздно. Мы показали отличный характер, вернувшись в игру, однако нельзя давать сопернику забить три гола и рассчитывать после этого на камбэк. В конце нам не повезло, но мы пытались».

«Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2, ЛЧ-2022/2023

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
01 ноября 2022, вторник. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Мбемба – 45+2'     1:1 Лангле – 54'     1:2 Хёйбьерг – 90+5'    

Перед последним туром ЛЧ-2022/2023 все четыре команды группы D претендовали на плей-офф. У «Тоттенхэма» было восемь очков, у «Спортинга» и «Айнтрахта» – по семь, у «Марселя» – шесть.

В заключительном матче англичане приехали в гости к французам, а остальные конкуренты параллельно рубились в Лиссабоне. И по ходу двух встреч ситуация в группе кардинально менялась несколько раз! «Спортинг» забил «Айнтрахту» первым, но затем пропустил дважды во втором тайме.

«Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2, ЛЧ-2022/2023

«Марсель» – «Тоттенхэм» – 1:2, ЛЧ-2022/2023

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Тоттенхэм» также ушёл на перерыв в Марселе при счёте 0:1, а после перерыва совершил камбэк. Решающий мяч Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил на 90+5-й минуте. Лондонцы в итоге забрались на первое место, «Айнтрахт» финишировал вторым, а «Марселю» не хватило 45 секунд до плей-офф Лиги Европы.

«Порту» – «Шахтёр» – 5:3, ЛЧ-2023/2024

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
5 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Галено – 9'     1:1 Сикан – 29'     2:1 Галено – 43'     3:1 Тареми – 62'     3:2 Эуштакиу – 72'     4:2 Пепе – 75'     5:2 Консейсау – 82'     5:3 Эгиналдо – 88'    

«Порту» и «Шахтёр» устроили разборку за второе место и выход в плей-офф ЛЧ-2023/2024. В первом матче португальцы одержали гостевую победу (3:1), теперь нужно было повторить успех на своём поле.

Команды устроили настоящее веселье на «Драгау»! В первом тайме «Порту» дважды выходил вперёд: и если на первый гол ответил Даниил Сикан, то после второго мяча хозяева забили и третий. Однако на 72-й минуте Стефан Эуштакиу возродил интригу, оформив автогол. И всё же «Порту» добыл победу. Пепе и Шику Консейсау сделали счёт 5:2 и успокоили болельщиков. «Шахтёр» забил мяч престижа на 88-й минуте, но на большее гостей не хватило. 5:3 – «Порту» не только подарил фанатам красивую игру, но и порадовал выходом в 1/8 финала.

