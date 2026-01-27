Возвращение Гулиева и необычный новичок «Родины». Разбор главных трансферов ФНЛ

Команды Лиги Pari мощно готовятся к весенней части сезона. Пока все следят за унылой сагой по возвращению Тэмми Абрахама в АПЛ, советуем оздоровиться свежим сборником важнейших сделок недели.

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

Аяз Гулиев – из «Сабаха» в «Арсенал»

Аяз Гулиев в «Арсенале» Фото: arsenaltula.ru

Летом 2023-го бывший полузащитник «Спартака» пропал с радаров. Всё это время Гулиев бегал в азербайджанском «Сабахе», с которым даже засветился в квалификации Лиги конференций.

А ведь когда-то карьера Аяза развивалась очень хорошо. После удачного прорыва в «Ростове» Валерия Карпина в сезоне-2018/2019 хавбек вернулся в родной «Спартак», где сразу стал основным у Олега Кононова. Вскоре Гулиев увяз в запасе и в скандалах. А потом вообще перестал играть – появились проблемы с лёгкими.

После «Спартака» Гулиев выступал за «Арсенал» и «Химки». Сейчас ему 29 лет. Дмитрий Гунько хорошо помнит молодого резвого полузащитника из молодёжки красно-белых. Неизвестно, в каком состоянии сейчас Гулиев, но если он покажет хотя бы 10% себя прежнего – это топовая сделка для «Арсенала». Главное не встретить случайных американцев в Туле.

Керфала Сиссоко – из «Яро» (Финляндия) в «Родину»

Керфала Сиссоко в «Родине» Фото: fcrodina.com

В Финляндию сейчас пачками завозят юных африканских футболистов в надежде, что кто-то выстрелит как минимум на уровне Дидье Дрогба. Но пока ребят просто сливают в Швецию. Самая крупная продажа – это Аксель Куаме в АИК за € 1 млн.

В Россию из Финляндии вообще редко кто-то приезжает. Принято считать, что слишком велика разница в уровне лиг. В том числе в сравнении с ФНЛ. Поэтому приезд гвинейского форварда выглядит несколько необычным. Может, Сиссоко получил положительные рекомендации от Евгения Башкирова или Романа Ерёменко, которые играли за «Гнистан» – Керфала забил в ворота этой команды один из своих 14 голов в сезоне-2025.

Сиссоко 26 лет. Это высокий (186 см) и мощный центрфорвард. Бо́льшую часть карьеры провёл в третьей лиге Швеции. И только последний год отыграл в высшей лиге Финляндии. Своими голами спас «Яро» от вылета – в гонке бомбардиров по итогам регулярки Сиссоко (12 мячей) опередил только Каспер Паанен из «Сейняйоки» (13). Кстати, в этом же списке есть Александер Ринг (12) и Теэму Пукки (10) – старички сейчас выступают за ХИК.

Осталось решить вопрос с лимитом на легионеров – на текущий момент в «Родине» их пять. Максимум можно только четыре.

Дмитрий Цыпченко – из «СКА-Хабаровск» в «Торпедо»

Дмитрий Цыпченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник «Чертаново» подавал большие надежды. Игорь Осинькин очень плавно подводил его к игре в РПЛ в «Крыльях Советов». Из-за скромной антропометрии Цыпченко тяжело давался футбол на элитном уровне. Но со временем форвард привык к новым условиям.

В сезоне-2022/2023 Цыпченко уже блистал в матчах Фонбет Кубка России – сделал гол+пас в игре с «Зенитом» (2:0), в плей-офф забивал ЦСКА и «Краснодару». Следующий год должен был стать для него прорывом. Однако в первой же игре с «Ахматом» Дмитрий получил травму, из-за которой пропустил целый год.

Проблема оказалась серьезнее, чем ахилл или «кресты». У Цыпченко возникли трудности с хрящами – их всегда трудно лечить. Форвард в итоге вернулся на поле. Не зря рассказывал в одном из интервью про Никласа Фюллькруга, у которого были схожие болячки.

Впрочем, «Крылья» быстро отказались от Цыпченко. Дополнительным фактором стал уход Осинькина. Дмитрий уехал в Хабаровск, где забил пять голов в 12 матчах. Этого оказалось достаточно для перехода в «Торпедо». «СКА-Хабаровск» заработал € 110 тыс. (около 10 млн рублей).

Цыпченко – премиум-форвард по меркам Первой лиги. Он регулярно находит моменты и быстро принимает решения в чужой штрафной. У «Торпедо» на бумаге сейчас потрясающая закупка под весну.

Алексей Колтаков – из «Ростова-2» в «Торпедо»

Алексей Колтаков в «Ростове» Фото: fc-rostov.ru

Колтаков уже был заигран за основную команду Карпиным. На его счету 14 матчей в РПЛ и Кубке России. Последние два сезона активно выступал за вторую команду, в некоторых играх выводил её на поле с капитанской повязкой.

По уровню 21-летний Колтаков уже перерос LEON-Вторую лигу «Б». Основное амплуа – опорный хавбек. Но может играть и выше в центре полузащиты. В «Ростове» демонстрировал отличный контроль игры. Обладает неплохим длинным пасом. Совсем недавно был основным в молодёжной сборной России.

«Торпедо» заплатило € 56 тыс. (примерно 5 млн рублей). Это очевидная инвестиция в будущее. Сейчас у Олега Кононова в опорной зоне есть Владимир Москвичёв, Александр Орехов, Садыг Багиев и Марио Чурич. Зато у Колтакова есть козырь – он «лимитчик».

Владислав Давыдов и Ацамаз Ревазов – из «Оренбурга-2» в «КАМАЗ»

Владислав Давыдов и Ацамаз Ревазов Фото: fckamaz.ru

«Оренбург» внезапно стал кузницей талантов для клубов ФНЛ. Давыдов и Ревазов стали третьим и четвертым игроками, которые этой зимой перешли в клубы Первой лиги. Ранее «КАМАЗ» арендовал оренбургского вратаря Вячеслава Коробова, «Черноморец» взял в аренду лучшего бомбардира «двойки» Даниила Анциперова. Также на просмотре в тульском «Арсенале» находится правый защитник Станислав Олейник, уже заигранный в Кубке России за основу «Оренбурга».

Резкий взлёт интереса понятен – в минувшем сезоне команда Максима Грошева здорово выступила во Второй лиге «Б», заняв рекордное для себя четвёртое место (до последних туров боролись за топ-3).

20-летний Давыдов был одним из лучших центральных защитников лиги. Неуступчив в борьбе, постоянно использует габариты (рост – 190 см). Из бонусов – читает игру на перехватах и самостоятельно тащит мяч вперёд. Профильное амплуа – вингер. Может играть как справа, так и слева. Ведущая нога – правая. Отбегал 93 минуты за основной «Оренбург» в РПЛ нынешнего сезона. Потенциал очень большой – в «КАМАЗе» талантливая молодёжь может раскрыться по-новому.

Дмитрий Лаврищев – из «Ротора» в КДВ

Дмитрий Лаврищев Фото: fckdv.ru

Тут трансфер на выход из Первой лиги. Но тоже важный – «Ротор» отпускает нападающего, который, как показалось, так и не проявил себя в полной мере в Волгограде.

А вот КДВ, несмотря на историю с владельцами, всё-таки и дальше настроен биться за выход в «Серебро». В прошлом сезоне томичи взяли крайне приличных для уровня Второй лиги «Б» игроков – Максима Палиенко, Александра Коротаева и Дмитрия Стародуба. В это окно клуб сперва подписал 35-летнего Ивана Чудина (помогал в своё время выйти «Акрону» в РПЛ), а теперь перехватил Лаврищева.

В Первой лиге 27-летний форвард так и не заиграл – у него всего шесть голов в 33 матчах за «Ротор». Зато на счету Лаврищева Кубок и Суперкубок Армении в составе «Ноа». Во Второй лиге «Б» он становился лучшим бомбардиром в сезоне-2022/2023, играя за «Кубань Холдинг» и «Форте». С учётом пикового возраста и солидного опыта Лаврищев точно станет важным звеном в борьбе КДВ за выход в «Серебро». Ну а у «Ротора» теперь есть Саид Алиев.

Обмен Никиты Мацхарашвили («Уфа») на Артёма Иванова («Сибирь»)

Никита Мацхарашвили и Артём Иванов Фото: fcufa.pro

Непривычная история. «Уфа» борется за выживание и отпускает одного из лидеров в обмен на перспективного пацана из «Золота». Мацхарашвили играл не так много по сравнению с прошлым сезоном – всего 11 матчей и два гола. Но он по-прежнему был полезен. Правда, к Никите были вопросы по оборонительным действиям.

Говорят, Омари Тетрадзе всё решил по Мацхарашвили ещё после ошибки в матче с «Факелом» (0:1) во 2-м туре. Команда неплохо держалась против сложнейшего соперника, но на 80-й минуте забил Илья Гапонов, которого отпустил как раз Мацхарашвили. 26-летний игрок к осени потерял место в основе, а потом вообще перестал попадать в заявку. Тетрадзе как раз публично объявил о чистке в команде.

При этом «Уфа» взяла футболиста, который вряд ли усилит команду здесь и сейчас. И подаёт лишь небольшие надежды. На счету 20-летнего Иванова 14 матчей на первом этапе «Золота». Забил два гола – оба влетели в ворота «Велеса» (2:1). Иванов даёт огромный объём работы как в обороне, так и в созидании. Амплуа – центральный созидательный полузащитник. Возможно, Тетрадзе раскроет какие-то его таланты.

Олег Кожемякин – из «Сочи» в «СКА-Хабаровск»

Олег Кожемякин Фото: fcska.ru

Гроза стандартов возвращается в Хабаровск, где, возможно, случился его лучший период в карьере – шесть голов в 31 матче за СКА в сезоне-2023/2024. Кожемякин тогда разделил первое место среди бомбардиров команды с Саидом Алиевым.

Поразительно, но «Сочи» не нашёл защитнику место в РПЛ. Хотя Кожемякин сыграл большую роль в выходе команды в элитный дивизион. Именно он отдал две голевые в стыковых матчах с «Пари НН». В фирменном стиле подключился к стандартам у чужих ворот.

Первую часть сезона Олег провёл в аренде в «Торпедо» (за эту команду в своё время играл в РПЛ). Но в Москве не пошло. Сначала из него лепили опорного полузащитника. А зимой вообще не взяли на сборы. Отличная сделка для «СКА-Хабаровск» – берут опытного человека, который надёжен у своих ворот и опасен у чужих.

Руслан Чобанов – из «Краснодара» в «Чайку»

Руслан Чобанов Фото: t.me/chaykafc

Аутсайдер Первой лиги делает всё, чтобы исправить ситуацию в турнирной таблице весной. «Чайка» тратит деньги. Хотя ещё летом 2025-го казалось, что финансовые возможности клуба вообще на нуле. «Чайка» выкупила у «Краснодара» капитана молодёжной сборной России. Цена вопроса – € 170 тыс. (примерно 15 млн рублей), по данным Transfermarkt. Контракт сразу на три года – редкость для ФНЛ.

Чобанову 21 год, это классический опорный полузащитник. Уже набрался опыта в Первой лиге – играл в «Соколе» в прошлом сезоне. Увы, не смог себя проявить. Когда клубу понадобилось освободить одну из пяти арендных позиций, с Чобановым расторгли договор, несмотря на неустойку.

«Краснодар» отдал парня в «Велес». А вот вторую часть 2025-го Никита провёл в составе минского «Динамо». Там играл мало и, по сути, зря потратил время. Чобанов чем-то похож на Наиля Умярова – будет интересно, как проявит себя в битве за сохранение «Чайки» в Первой лиге.

Никита Посмашный – из «Сатурна» в «Чайку»

Никита Посмашный Фото: t.me/chaykafc

«Чайка» продолжает укрепляться экс-футболистами «Спартака». Вингер Посмашный вместе с Дмитрием Комбаровым переходил из петербургской «Звезды» в «Спартак-2». В составе красно-белых во Второй лиге юный вингер был хорош: 5+5 по системе «гол+пас» в 23 матчах сезона-2024, 6+6 в 14 играх в сезоне-2025.

Летом Посмашный вместе со многими одноклубниками переехал в «Сатурн». За полгода оформил 3+2 в 14 матчах. Сильные стороны – скорость и быстрая реакция на эпизоды. У него поставленный удар – если получит игровое время весной, то увидим несколько классных выстрелов в исполнении Никиты.

Вместе с Посмашным «Чайка» выкупила у «Сатурна» Абдулло Джебова, который и так уже был в команде на правах аренды. 21-летний центральный полузащитник важен для Комбарова – отыграл 17 матчей Первой лиги, оформил 1+1 по системе «гол+пас». Джебов находится в числе лучших игроков «Чайки» по ударам, передачам под удар и пасам в штрафную.