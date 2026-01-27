Футбол-2026: на угловых можно делать что угодно. Появление новой вратарской зоны неизбежно

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442». Ещё больше подобных материалов читайте по вторникам, в 14:42 мск.

Скажу сразу: последний текст серии, которая объясняет современный футбол, изначально планировался про стандартные положения. Пик их значимости очевиден, а изменения в правилах назревают. Например, бесконечные паузы перед длинными аутами почти наверняка будут регламентированы по времени уже в ближайшем будущем. Однако в этом тексте мы сосредоточимся не на аутах, а на угловых и тяжёлой вратарской доле – повод для этого появился в минувшие выходные.

Начнём с рядового матча чемпионата Шотландии между «Росс Каунти» и «Хайбернианом» в начале 2023 года. Он принёс во втором тайме гол прямым ударом с углового, которые стали всё более частыми в нынешнем сезоне. Приходящая подача, мяч закручивается по траектории в створ, а дальше два игрока «Росс Каунти» блокируют вратаря «Хиберниана» Дэвида Маршалла. И заталкивают того в ворота до того, как голкипер коснётся мяча. Мяч залетает в дальний угол.

На встрече работает VAR. Некоторое время идёт проверка, затем арбитр, откровенно смущаясь, показывает на центр. Игроки «Хайберниана» в бешенстве, судья пожимает плечами — это не только его решение. Видеопомощники не увидели явной ошибки судьи в поле.

Матч «Росс Каунти» — «Хайберниан» Фото: кадр из трансляции

После матча главный тренер команды Ли Джонсон обращает внимание на эту тонкость протокола VAR. Он говорит, что если в смежной зоне ответственности между арбитром и видеопомощниками фол не фиксировать сразу, то не совсем ясно, каким должно быть нарушение, чтобы мяч отменили. «Я хочу защитить своего вратаря. Имею ли я право толкать вратаря соперника прямо в ворота? В таком случае мне нужно найти кого-то, кто сможет закручивать мяч в стиле Бекхэма прямо в створ», – шумел Джонсон.

Эта серая зона в правилах, которая касается признания явной ошибки, после чего главного арбитра позовут к монитору, быстро стала любимой для тренеров по стандартам. В начале 2026 года Ли Джонсон уже вряд ли удивился бы тому, что такие голы засчитывают. На сегодняшний день тренеры по стандартным положениям – лучшие в мире чтецы правил игры в футбол: они ищут подобные серые зоны, которые позволяют командам легально (согласно правилам) забивать. За несколько месяцев до гола в Шотландии «Астон Вилла» с одним из лучших в мире тренеров по стандартам Остином Макфи забила прямым с углового в Кубке лиги «Болтону». Принцип тот же: траектория в створ, вратарь блокируется.

На минувших выходных в центральной встрече чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» мы увидели сцену, которая стала вирусной. Толпа игроков «Арсенала» скопилась у вратаря «МЮ» Сенне Ламменса, партнёры Ламменса пытаются вытолкнуть соперников из вратарской. Жест Ламменса легко интерпретировать как «Помогите!».

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

Ранее в этом сезоне голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио признался, что на угловых вратарям в АПЛ приходится становиться сверхлюдьми, потому что их блокируют, толкают, кладут на них руки — и всё это без внимания арбитров. При этом удары после приходящих в створ подач по своей разрушительной силе схожи с пенальти – отразить их, если они попадают в ворота, крайне сложно. Ещё сложнее это сделать, если на тебя постоянно физически воздействуют.

На стоп-кадре из матча «Арсенала» и «Юнайтед» видно, к чему приводит стремление к эффективности без всякого вмешательства со стороны регулирующих органов. Прощупав все серые зоны, тренеры по стандартам поняли, что легально брать вратаря соперников хоть в окружение из нескольких взявшихся за руки игроков правила не запрещают, VAR молчит, кодекс чести в тяжёлой борьбе за очки отсутствует.

Однако всё это приводит к серьёзным перекосам.

Во-первых, встречи превращаются в сборник стандартных положений, и игроки «Арсенала» уже улыбаются, когда зарабатывают угловой (не пенальти — всего угловой!). Это влияет на целостность игры и чистое время — готовить угловой около минуты тоже стало в порядке вещей. В самих стандартах нет ничего плохого, и их важность понятна, однако стандарты не должны заменять собой игру.

Во-вторых, уважение к работе вратаря находится в низшей точке. Касание ноги или другой части тела полевого игрока в штрафной проверяется на предмет пенальти едва ли не под микроскопом. С вратарями же теперь можно вступать в откровенный контакт, дёргать их за плечи, выставлять в борьбе с ними локти. У голкиперов и так всегда была не особо благодарная работа, а сейчас вообще не совсем понятно, как им выполнять свои прямые обязанности, когда их со всех сторон блокируют на угловых .

Викарио борется за матч в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» Фото: Julian Finney/Getty Images

Едва ли правила изменят кардинально в пользу вратарей, а половинчатых решений не будет достаточно – потому что всё равно останется смежная зона ответственности между главным арбитром и его видеопомощниками. В этом контексте выход может быть только один: реформирование понимания вратарской площади.

В том виде, каком мы её знаем, она всё больше похожа на памятник. Всё меньше команд выбивают мячи от ворот, всё больше разыгрывают – шестиметровая граница едва ли настолько необходима. В начале прошлого века появление этой площади имело и другое значение: полевые игроки, прямо как сегодня, вбегали в ворота, боролись с вратарём, мяч залетал в створ – и голы засчитывались. Внутри появившейся площади к действиям против вратарей стали относиться строже – чего не происходит сейчас.

Привилегий в игровых моментах вратари уже не получат, это понятно: люди, ответственные за правила, постоянно пекутся о результативности. Однако на угловых вратарям нужна зона, куда соперники не могут заходить — по примеру хоккейных вратарских. Не весь створ, не пять метров вперёд от лицевой — но хотя бы небольшая дуга в центре вратарской должна появиться, чтобы вернуть голкиперам хоть какую-то свободу агрессивно играть на выходах на угловых.

Иначе с развитием качества исполнителей стандартов матчи ещё через пару лет рискуют превратиться в абсурд, где будут забиваться три-четыре мяча с угловых за встречу, где один-два гола стабильно будут «олимпийскими» – без касания кого-то из партнёров или соперников подающего.