«Зарплата $ 500 в сборной? Тогда любили профессию». Каким мы запомним Бориса Игнатьева

Сегодня прославленный тренер умер — ему было 85 лет. С юношеской сборной СССР он выигрывал ЧЕ, а скорбят по тренеру не только в России.

Удивительный факт: Борис Игнатьев ещё в 82 года играл в футбол. Уже потом, по его собственному признанию, обострились старые болячки. И заниматься спортом стало тяжело. В конце декабря в интервью «СЭ» он признался: проблемы со здоровьем есть, однако публично о них говорить не стал. Уже после его смерти мы узнали: у Бориса Петровича была онкология. По данным Mash, бо́льшую часть января он провёл в больнице. Резко похудел и почти перестал разговаривать. А в ночь с 26 на 27 января ему стало плохо. Приехавшая скорая не смогла его спасти.

Наиболее характерную историю про последние полгода жизни Игнатьева написал комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале: «Летом 2025 года я приехал на какую-то съёмку, зашёл в кофейню. В углу зала сидит одинокий, неприметный дедушка. Иду в сторону кассы оплачивать заказ и слышу в спину голос или даже лёгкий писк: «Кооость…» Оборачиваюсь, и этот дедушка еле выдавливает: «Ты меня не узнаёшь, что ли? Как дела? Что тут забыл?» Лёгкий шок. Вглядываюсь. «Борис Петрович, вы, что ли? Блин, я вас вообще не узнал…» Его действительно было трудно узнать. Потухший взгляд, впалые глаза, осунулся… Мы мило побеседовали несколько минут, он пожаловался на здоровье, сказал, что приходит в эту кофейню почти каждый день, вот просто посидеть, подумать, повспоминать… Всё было понятно без лишних слов и вопросов. Классный мужик. Добрый. Честный. Прекрасный тренер. Сегодня Бориса Петровича не стало. Соболезную. Вечная память».

Борис Игнатьев Фото: РФС

Соболезнования сегодня выражают многие. Причём не только воспитанники Бориса Петровича и его коллеги. Ведь Игнатьев, помимо России, поработал и за рубежом. Например, в Ираке, Саудовской Аравии, Китае и на Украине. И пресс-секретарь Федерации футбола Ирака публично заявил, что в федерации скорбят из-за смерти бывшего тренера их олимпийской сборной.

У Бориса Петровича не было выдающейся карьеры игрока. Да, он воспитанник школы «Спартака» и год отзанимался в «Динамо», однако на уровне высшей лиги чемпионата СССР почти не играл. Заскочил туда на короткий период в 1964-м году, когда провёл семь матчей в составе «Волги» (Горький, сейчас это Нижний Новгород). В остальном – Ижевск, Махачкала, Жуковский. И завершение карьеры в 1972 году в Уфе, в команде «Строитель».

Уже в 33 года он получил должность ассистента во владимирском «Торпедо». Игнатьев в прежних интервью признавался, что ещё во время игровой карьеры вёл конспекты тренировок и видел себя в этой профессии. Помог Иван Золотухин, с которым Борис Петрович пересекался ещё во время игровой карьеры. Он позвал его в «Торпедо», где они совместно поработали несколько лет. После Игнатьев как молодой тренер привлёк внимание Федерации футбола СССР. И следующие 13 лет он работал с юношеской сборной Союза до 19 лет.

Сам тренер вспоминал, что в тот период в институте сборных проводилась настоящая революция.

Борис Игнатьев экс главный тренер юношеской сборной СССР «Стали открываться специализированные школы олимпийского резерва, школы-интернаты спортивного профиля, большие средства пошли на зарплаты детским тренерам. И был налажен тщательный контроль за работой школ с помощью назначения гостренеров в каждом регионе. Через какое-то время появилась целая плеяда футболистов, на которой долгие годы базировался престиж наших сборных команд. Юношеские сборные стали занимать призовые места на чемпионатах мира и Европы, выигрывали и европейское золото. Потом эти юноши перешли в олимпийскую и первую команды страны. Председатель Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков сумел организовать настоящий институт сборных команд. Например, когда наша главная команда проводила сбор в Новогорске, на нём присутствовали тренеры всех сборных. Мы наблюдали за жизнью и тренировками первой сборной, после которых её руководители проводили семинары, рассказывая о направлении и содержании тренировки».

В 1988-м вместе с юношеской сборной Игнатьев взял чемпионат Европы. В его команде играли футболисты, о которых впоследствии узнала вся страна: Никифоров, Тетрадзе, Кирьяков, Саленко. Правда, на последующем за этим турниром чемпионате мира, проходившем через год в Саудовской Аравии, сборная провалилась. На Игнатьева набросились с критикой, поэтому для тренера организовали «арабскую передышку».

Сам он называл это впоследствии именно так. Всего он провёл за границей два года, сначала работая в ОАЭ, а потом – с олимпийской сборной Ирака. Вернулся, наблюдал за развалом старой страны и появлением новой, но на работе это никак не сказывалось. Игнатьев в этом плане уникальный специалист: он тренировал сборную СССР, СНГ и России. Все команды до 21 года.

После получил своеобразное повышение – вошёл в тренерский штаб главной команды, которым тогда руководил Павел Садырин. Так что легендарное «письмо 14» тоже застал. А в итоге отработал в сборной не только при Садырине, но и при Романцеве. А после провала команды на Евро-1996 и вовсе возглавил национальную команду. С удивительной зарплатой: со слов Вячеслава Колоскова, она составляла $ 500 в месяц.

Борис Игнатьев экс главный тренер сборной России «Правда ли, что у меня как у главного тренера сборной была зарплата $ 500 в месяц? Такое время… И это было не самое основное и не самое обидное для меня. Тогда любили профессию. Я никогда не шёл куда-то работать со словами «вы мне такую зарплату сделайте». Может, это на сегодняшний день звучит постыдно. Но в тот момент мне виделось, что это очень интересная, престижная и необходимая работа. Сколько мне дали — столько и взял. Такая была ставка в федерации. Это, может быть, неправильно, но такое было время».

В этот период болельщики могут помнить культовый матч с Болгарией и «убийство» сборной России чешским судьёй Вацлавом Кронделем, который не назначил несколько чистых пенальти. Как же тогда должна была завертеться история? Россия могла выйти на ЧМ-1998 с первого места, с действительно сильным составом и показать результат. Вместо этого – второе место в группе, стыковые встречи с Италией, которые команда провела очень достойно, но всё-таки уступила. А вскоре Игнатьева и Сёмина попросили уйти.

Юрий Семин, Алесандр Тарханов и Борис Игнатьев в сборной России Фото: РИА Новости

Но без работы Борис Петрович долго не сидел. Принял «Торпедо-ЗИЛ» и вывел их в высшую лигу. Съездил на два года в Китай, а потом потренировал раменский «Сатурн». В 2004-м он мог выиграть первый клубный титул в карьере, однако в «Локомотиве» на должности спортивного директора задержался всего на несколько месяцев. Но это случится позже – уже в Киеве, когда они с Сёминым поменяются местами. Юрий Павлович будет главным, а Борис Петрович – помощником. Их тандем заберёт чемпионский титул и Суперкубок страны.

Последняя работа в качестве главного у Игнатьева образовалась в 2012 году, когда чуть больше полугода он возглавлял «Торпедо». Потом занял пост спортивного директора и вице-президента в этом же клубе. В 2018-м он завершил трудовую деятельность. Но всегда оставался на связи, регулярно давая комментарии СМИ.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева.