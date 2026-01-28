Особая связь Моуринью и Арбелоа. Жозе даже посвятил новому тренеру «Реала» письмо в газете

В последнем туре общего этапа Лиги чемпионов сыграют «Бенфика» и «Реал». В Лиссабоне друг другу будут противостоять Жозе Моуринью и Альваро Арбелоа. Это не просто встреча экс-тренера и его бывшего игрока в мадридской команде. Это встреча людей, у которых особая связь. Альваро называл Жозе своим другом, несмотря на разницу в 20 лет, а португалец посвятил испанцу письмо.

Моуринью – главный в карьере Арбелоа из его бывших главных тренеров. Под руководством Особенного защитник сыграл больше матчей, чем при любом другом специалисте – 122. В топ-3 личного списка Альваро входят ещё Рафа Бенитес и Хуан Рамон Лопес Каро. Но соотечественников испанец не вспоминал так часто, как португальца. Арбелоа не единожды называл себя в интервью «моуриньистом». По словам экс-игрока «Реала», быть таковым – значит быть человеком, у которого есть собственный способ достигать своих целей. Всегда действовать решительно и не бояться «быть тем, кто ты есть на самом деле».

Жозе пришёл в «Реал» летом 2010-го после победы с «Интером» в Лиге чемпионов. Арбелоа к тому моменту уже год как вернулся мадридский клуб, отыграв три сезона за «Депортиво» и «Ливерпуль». Ещё при Маурисио Пеллегрино воспитанник «Реала» превратился в основного защитника, закрывал то правый фланг обороны, то левый. Однако именно с португальцем Альваро выиграл свой первый трофей в клубном футболе – Кубок Испании сезона-2010/2011. А на следующий год и другие призы – единственный за всю карьеру чемпионский титул и Суперкубок Испании. Арбелоа стал частью того великолепного «Реала», который взял золото Примеры с феноменальными показателями (100 очков и 121 забитый мяч за чемпионат).

Арбелоа рассказывал, что иногда противоречил Моуринью, но, несмотря на это, продолжал играть за «Реал». Вот насколько Жозе доверял Альваро. По словам защитника, тренер всегда был честен с футболистами, пусть даже португальца не любили за его прямоту.

Альваро Арбелоа экс-игрок «Реала»: «Рассказать анекдот? Мы играли с «Севильей» и выигрывали после первого тайма. Моуринью раз восемь назвал меня Кафу за то, что я всё время убегал вперёд: «Команда в порядке, но у нас тут Кафу». Он повторял это снова и снова. Я знал, что играю хорошо, решил не напрягаться во втором тайме, а он продолжал называть меня Кафу – раз 300 за 10 минут. Вот так он смотрит и понимает футбол».

Когда у Моуринью возник конфликт с Икером Касильясом, Арбелоа встал на сторону главного тренера. Отношения защитника с голкипером испортились. Альваро публиковал неуместные посты в соцсетях с критикой Касильяса. Позже он извинился за это. После того как португалец ушёл из мадридского клуба по завершении сезона-2012/2013, Арбелоа защищал его в своих выступлениях и подчеркнул, что Жозе покинул «Реал» разочарованным прежде всего игроками команды.

По мнению другого экс-вратаря «Реала» Диего Лопеса, Моуринью ценил преданность Альваро мадридскому клубу, а также его честность и трудолюбие. В этом отношении тренер и игрок, получается, похожи. Сам защитник говорил, что Жозе помог ему не только как футболисту, но и как человеку – научил «не бояться говорить то, что думаешь» и «не бояться защищать свой клуб».

Альваро Арбелоа и Жозе Моуринью Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Когда и сам Арбелоа прощался с «Реалом» в 2019 году, будучи уже двухкратным победителем Лиги чемпионов, Моуринью написал ему письмо в газете Marca.

«Арбелоа для меня не просто игрок, а друг, – признался Жозе. – Почему игрок становится другом? Потому что он олицетворяет страсть к своей профессии, любовь к своему клубу, преданность команде и её целям, а также смирение и честь в отношениях со всеми, с кем он работает каждый день… У меня есть только слова благодарности в адрес Арбелоа. За 16 лет моей тренерской карьеры он, несомненно, один из самых важных футболистов, с кем я работал. Великий игрок и исключительный человек».

И вот теперь Арбелоа – главный тренер «Реала». Станет ли экс-защитник мадридцев «новым Моуринью» во главе команды? Конечно, Альваро задавали вопросы на эту тему, едва он возглавил клуб. Арбелоа ответил, что потерпел бы сокрушительный провал, если бы попытался походить на Жозе. Он хочет тренировать в своём стиле, в соответствии с собственными взглядами.

А вот бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша написал в соцсетях после назначения Арбелоа в «Реал» следующее: «Судя по всему, нас ждёт новая эпоха Моуринью. Нас предупреждали». Бывший тренер «Сельты», «Уотфорда» и «Брайтона» Оскар Гарсия и вовсе прошёлся по молодому коллеге, упомянув португальца.

«Арбелоа хочет быть похожим на Моуринью, – заявил Гарсия. – И единственная причина, по которой он сейчас стал тренером «Реала», заключается в том, что он говорит только о Моуринью. В плане тактики, судя по тем немногим выступлениям «Кастильи», которые я видел, он в подмётки не годится Хаби Алонсо. Но будет работать с игроками, которые не ладили с Хаби. Как бы сильно его ни поддерживал президент, ещё непонятно, кто будет дёргать за ниточки. Кто важнее для президента: Винисиус или Арбелоа?»

Альваро Арбелоа — тренер «Реала» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Интересно, что связь между Арбелоа и Моуринью как тренеров «Реала» проявилась уже в первом матче Альваро в чемпионате Испании. Правда, всего лишь статистическая. Оказалось, Арбелоа выпустил самый молодой состав в истории для тренеров-дебютантов мадридского клуба. Средний возраст игроков во встрече с «Леванте» был 24 года 326 дней. В этот день Альваро побил рекорд португальца, который в стартовом туре сезона-2010/2011 поставил на матч с «Мальоркой» команду, чей средний возраст составлял 25 лет 181 день.

В общем, Лиссабон должен стать свидетелем максимально тёплой встречи двух старых товарищей. Или нет? Недавно Моуринью чуть-чуть подогрел атмосферу на фоне слухов о желании Флорентино Переса вернуть его в «Реал». Жозе ни с того ни с сего заявил, что его удивляет, почему лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории. Некоторые сочли это уколом в адрес Арбелоа. Кажется, Моуринью готов вступить в конфликт с кем угодно, если ему это выгодно. Даже с тем, кто как будто бы на его стороне. Но непонятно, какая цель у этого выпада.

Альваро, когда его спросили о высказывании португальца, ответил максимально корректно и нейтрально: «Вы все знаете, что Моур значит для моей карьеры. Если такой тренер, как он, что-то говорит, я слушаю и анализирую».

Сегодня может случиться так, что «тренер без истории» выкинет «Бенфику» Моуринью из Лиги чемпионов. Лиссабонская команда занимает 29-е место – взяла всего шесть очков за семь туров и отстаёт на два очка от топ-24. Посмотрим, как поведёт себя Жозе у края обрыва.