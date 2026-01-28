Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига чемпионов — 2025/2026, 8-й тур общего этапа, прямая онлайн-трансляция, расклады, кто в плей-офф, кто не вышел, 28 января 2026

Последний тур Лиги чемпионов! 18 матчей сразу — расклады будут меняться постоянно. LIVE
Никита Паглазов
Лига чемпионов — 2025/2026, 8-й тур общего этапа
Комментарии
Кто в топ-8? Кто в топ-24? А кто вылетел? Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Всё ещё привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. Ещё пару лет назад групповой этап завершился бы в декабре, а в январе мы бы с нетерпением ждали плей-офф. Теперь всё иначе — только сегодня, 28 января, пройдёт последний, 8-й тур общего этапа, который и определит, кто продолжит борьбу за трофей, а кто завершит выступление в турнире. 18 матчей одновременно!

Интриг перед финишем общего этапа слишком много, чтобы расписать здесь все. И практически каждый матч интересен по-своему. Как и год назад, не все топ-клубы обеспечили себе место в топ-8, которое гарантирует участие в 1/8 финала. На данный момент в зоне стыковых встреч обитают, к примеру, «Барселона», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер» и ещё несколько знаковых команд. У кого-то дела ещё хуже: действующий чемпион Италии «Наполи» вообще рискует остаться без евровесны.

Таблица Лиги чемпионов

За главными моментами и всеми изменениями в таблице Лиги чемпионов будем следить в этом материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android