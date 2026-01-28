Последний тур Лиги чемпионов! 18 матчей сразу — расклады будут меняться постоянно. LIVE

Кто в топ-8? Кто в топ-24? А кто вылетел? Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Всё ещё привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. Ещё пару лет назад групповой этап завершился бы в декабре, а в январе мы бы с нетерпением ждали плей-офф. Теперь всё иначе — только сегодня, 28 января, пройдёт последний, 8-й тур общего этапа, который и определит, кто продолжит борьбу за трофей, а кто завершит выступление в турнире. 18 матчей одновременно!

Интриг перед финишем общего этапа слишком много, чтобы расписать здесь все. И практически каждый матч интересен по-своему. Как и год назад, не все топ-клубы обеспечили себе место в топ-8, которое гарантирует участие в 1/8 финала. На данный момент в зоне стыковых встреч обитают, к примеру, «Барселона», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интер» и ещё несколько знаковых команд. У кого-то дела ещё хуже: действующий чемпион Италии «Наполи» вообще рискует остаться без евровесны.

За главными моментами и всеми изменениями в таблице Лиги чемпионов будем следить в этом материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!