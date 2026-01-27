Яркое 28 января: Рыбакина — Швёнтек на AO, Овечкин и Капризов в НХЛ, матчи «ПСЖ», «Реала», «Барсы» и «Ман Сити», а ещё «Финикс» — «Бруклин»!

Топ-события среды: горячий вечер Лиги чемпионов, «Ак Барс» против «СЮ» в КХЛ, НБА и теннис

🎾 3:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли Рыбакина соперницу, идущую к карьерному «Шлему»?

На Australian Open вовсю идут четвертьфиналы — стадия, на которой возможны между собой встречи представителей топ-8. В одном из таких матчей сойдутся чемпионки ТБШ Елена Рыбакина и Ига Швёнтек. Напомним. польская теннисистка пытается собрать карьерный «Шлем», до которого ей не хватает именно победы в Мельбурне. Теннисистки ранее встречались 11 раз, и минимальное преимущество по очным поединкам — 6-5 в пользу Иги. Последний раз соперницы пересекались на корте в официальных встречах — в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде-2025, и тогда сильнее была Рыбакина. Победительница нового матча далее сразится за место в финале с кем-то из пары Джессика Пегула — Аманда Анисимова.

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжится ли шоу Капризова?

Кирилл находится в отличной форме – в последних пяти матчах российский лидер «дикарей» набрал 12 очков и забрался на седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Сможет ли он продлить результативную серию в игре с «ястребами»?

Успехи Кирилла не остались незамеченными: Капризов признан первой звездой недели в НХЛ, Кучеров — второй

🏀 4:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Милуоки Бакс» способен побороться за выход в плей-ин?

Дела у «Милуоки Бакс» не становятся лучше даже после возвращения суперзвёздного форварда Янниса Адетокунбо, команда находится на 11-м месте в таблице и идёт на серии из двух поражений. «Милуоки» уже дважды встречался с «Филадельфией» в этом сезоне и оба раза проиграл. Сами «Сиксерс» тоже находятся не в лучшей форме, так ещё и проведут второй матч за два дня. Однако вновь им не предстоит увидеть на паркете Адетокунбо, который не примет участие во встрече. А вот у хозяев, скорее всего, выйдут на площадку вечно травмированные Джоэл Эмбиид и Пол Джордж. Ожидать ли третью победу «Филы» в очном противостоянии?

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Бруклин Нетс» снова окажется разгромлен?

«Бруклин Нетс» окончательно решил перейти в режим танкинга и потерпел ряд катастрофических поражений в январе. Стратегия франшизы понятна, но эта ситуация в том числе плохо сказывается на выступлениях Егора Дёмина, возникает ощущение, что ему стали меньше доверять. «Финикс Санз» стоит вплотную перед зоной прямого попадания в плей-офф, но два поражения подряд остановили подъём команды из штата Аризоны. «Нетс» попробуют оказать сопротивление или вновь разгромно проиграют?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: подберутся ли «Кэпиталз» к зоне плей-офф?

Последние выступления подопечных Спенсера Карбери оставляют желать лучшего – в последних шести матчах «столичные» потерпели пять поражений и смогли обыграть лишь одну из худших команд Запада «Калгари». Отставание от лидирующей восьмёрки Востока необходимо сокращать – смогут ли «Кэпиталз» сделать это по итогам встречи с «Кракен»?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как сложится последнее «зелёное дерби» сезона?

В этой регулярке казанцы заметно превосходят своих заклятых соперников в очных встречах – из пяти матчей подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх в четырёх, а общий счёт в этих играх составил 16:10. Финальное противостояние, которое уже не повлияет на исход этой мини-серии, состоится в столице Татарстана. Ждать ли очередной победы от хозяев?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Динамо» увеличить отрыв в таблице?

Армейцы практически вплотную подобрались к своим географическим соседям, которые также являются их соседями по таблице – прямо сейчас команды разделяют всего два очка, и небольшое преимущество есть у команды Вячеслава Козлова. Очная встреча – отличный шанс для красно-синих это отставание отыграть. Тем более что это последний шанс для Игоря Никитина и Ко сравнять счёт по победам в личных матчах этого сезона.

🏒 19:30: «Торпедо» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: нижегородцы догонят череповчан?

В этом матче также сойдутся соседи по таблице Западной конференции – при равном количестве матчей «Северсталь» опережает «Торпедо» на те же два очка, что и «Динамо» – ЦСКА. Команда Алексея Исакова могла бы и не отставать, если бы не упустила победу на последней минуте встречи с «Сибирью». Но теперь придётся отыгрываться уже в матче с прямым конкурентом.

🎦 ⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: команда Хайкина заберётся в стыки?

«Будё-Глимт» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в 7-м туре общего этапа ЛЧ. Однако для выхода в стыки норвежцам нужна не только победа над «Атлетико», но и осечки конкурентов. Поэтому в предстоящей встрече в Мадриде «Будё-Глимт» предстоит совершить ещё одно чудо. Тем более «Атлетико» также бьётся за попадание в топ-8 и планирует набрать три очка.

⚽️ 23:00: «Монако» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: у «Юве» получится запрыгнуть в топ-8?

«Ювентус» за тур до финиша общего этапа ЛЧ занимает лишь 15-е место. Чтобы попасть в 1/8 финала напрямую, необходима победа над «Монако». И, естественно, потери очков сразу у нескольких конкурентов. Шансов мало, но они есть. А монегаски в случае поражения рискуют выпасть из топ-24 и пролететь даже мимо стыков.

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Арсенал» закончит общий этап с идеальным результатом?

«Арсенал» одержал семь побед подряд в ЛЧ. Впереди — домашний матч с «Кайратом». Казахстанцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице. За семь встреч клуб из Алма-Аты набрал всего одно очко. Легчайшая победа для «Арсенала» впереди?

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Галатасарай», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: заберётся ли команда Гвардиолы в 1/8 финала напрямую?

«Манчестер Сити» для прохода в плей-офф нужна победа над «Галатасараем». По очкам англичане идут в топ-8, однако уступают конкурентам по дополнительным показателям. Но если команда Пепа Гвардиолы уверенно разберётся с турками, то наверняка отберётся в 1/8 финала напрямую.

Пеп верит в своего лидера: «Бомбардиры всегда заставят замолчать». Гвардиола — о спаде результативности Холанда

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Карабах», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: дерзкие азербайджанцы создадут проблемы «Ливерпулю»?

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в общей таблице ЛЧ. Команде Арне Слота достаточно обыграть дома «Карабах», чтобы не смотреть на конкурентов. Однако азербайджанцы приятно удивляют в нынешнем розыгрыше. После семи туров команда Гурбана Гурбанова занимает 18-е место, а за спиной — победы над «Бенфикой», «Айнтрахтом», «Копенгагеном» и ничья с «Челси». Так что недооценивать соперника «Ливерпулю» точно не стоит.

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Копенгаген», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Барса» не испытает проблем с «Копенгагеном»?

У «Барселоны» в случае уверенной победы над «Копенгагеном» есть классные шансы на финиш в топ-8. В любом случае команде Ханс-Дитера Флика нужно играть на победу. И ждать успешных для себя итогов параллельных встреч. А «Копенгаген» ещё надеется запрыгнуть в топ-24. И даже ничья может подарить датчанам стыки.

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: битва за выход в 1/8 финала

«ПСЖ» и «Ньюкасл» располагаются в топ-8 ЛЧ. Однако напрямую в плей-офф выйдет только кто-то один. А если команды сыграют вничью, то есть шанс пролететь обоим! Поэтому предстоящий матч в Париже невероятно важен как для французов, так и англичан. Конечно, «ПСЖ» — фаворит, но «Ньюкасл» вряд ли боится кого-то.

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: какая из команд получит шанс попасть в плей-офф напрямую?

У «Боруссии» и «Интера» маленькие шансы на попадание в плей-офф напрямую. Для этого должно совпасть множество факторов. Однако одержать победу над соперником и занять место повыше, чтобы получить в стыках менее статусную команду — отличный план. Поэтому в Дортмунде должна случиться рубка за результат.

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Наполи» останется даже без стыков?

«Наполи» идёт на 25-м месте в таблице ЛЧ! Команда на данную секунду пролетает даже мимо стыков. Проклятье Антонио Конте в Лиге чемпионов снова в действии. И очень некстати в 8-м туре в гости приезжает «Челси». Англичане сами бьются за плей-офф, пока что как раз замыкая топ-8. Поэтому в Неаполь они едут только за победой. И с надеждами лишить хозяев даже стыкового раунда.

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Интрига: Моуринью не позволит «Реалу» выйти в плей-офф?

Жозе Моуринью принимает «Реал»! Какая тут ещё может быть интрига? Но вдвойне эпично, что в случае победы «Бенфика» может лишить «Мадрид» прямого места в 1/8 финала ЛЧ. Да и самим лиссабонцам нужно выигрывать, чтобы постараться запрыгнуть в стыки. Эксцентричный Моуринью любит такие матчи. Так что ждём чего-то эпичного.