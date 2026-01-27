Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 28 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: горячий вечер Лиги чемпионов, «Ак Барс» против «СЮ» в КХЛ, НБА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 января 2026 года
Яркое 28 января: Рыбакина — Швёнтек на AO, Овечкин и Капризов в НХЛ, матчи «ПСЖ», «Реала», «Барсы» и «Ман Сити», а ещё «Финикс» — «Бруклин»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Australian Open, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: остановит ли Рыбакина соперницу, идущую к карьерному «Шлему»?

На Australian Open вовсю идут четвертьфиналы — стадия, на которой возможны между собой встречи представителей топ-8. В одном из таких матчей сойдутся чемпионки ТБШ Елена Рыбакина и Ига Швёнтек. Напомним. польская теннисистка пытается собрать карьерный «Шлем», до которого ей не хватает именно победы в Мельбурне. Теннисистки ранее встречались 11 раз, и минимальное преимущество по очным поединкам — 6-5 в пользу Иги. Последний раз соперницы пересекались на корте в официальных встречах — в рамках группового этапа Итогового чемпионата WTA в Эр-Рияде-2025, и тогда сильнее была Рыбакина. Победительница нового матча далее сразится за место в финале с кем-то из пары Джессика Пегула — Аманда Анисимова.

Нас ждёт топовое противостояние за выход в полуфинал:
Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?
🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли шоу Капризова?

Кирилл находится в отличной форме – в последних пяти матчах российский лидер «дикарей» набрал 12 очков и забрался на седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ. Сможет ли он продлить результативную серию в игре с «ястребами»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Успехи Кирилла не остались незамеченными:
Капризов признан первой звездой недели в НХЛ, Кучеров — второй

🏀 4:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милуоки Бакс» способен побороться за выход в плей-ин?

Дела у «Милуоки Бакс» не становятся лучше даже после возвращения суперзвёздного форварда Янниса Адетокунбо, команда находится на 11-м месте в таблице и идёт на серии из двух поражений. «Милуоки» уже дважды встречался с «Филадельфией» в этом сезоне и оба раза проиграл. Сами «Сиксерс» тоже находятся не в лучшей форме, так ещё и проведут второй матч за два дня. Однако вновь им не предстоит увидеть на паркете Адетокунбо, который не примет участие во встрече. А вот у хозяев, скорее всего, выйдут на площадку вечно травмированные Джоэл Эмбиид и Пол Джордж. Ожидать ли третью победу «Филы» в очном противостоянии?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Яннису пора в «Голден Стэйт»?
Реджи Миллер назвал звезду НБА, которую переманил бы в «Голден Стэйт» на месте Карри

🏀 5:00: «Финикс Санз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бруклин Нетс» снова окажется разгромлен?

«Бруклин Нетс» окончательно решил перейти в режим танкинга и потерпел ряд катастрофических поражений в январе. Стратегия франшизы понятна, но эта ситуация в том числе плохо сказывается на выступлениях Егора Дёмина, возникает ощущение, что ему стали меньше доверять. «Финикс Санз» стоит вплотную перед зоной прямого попадания в плей-офф, но два поражения подряд остановили подъём команды из штата Аризоны. «Нетс» попробуют оказать сопротивление или вновь разгромно проиграют?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Дёмин едет на звёздный уикенд!
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?

🏒 6:00: «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 января 2026, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подберутся ли «Кэпиталз» к зоне плей-офф?

Последние выступления подопечных Спенсера Карбери оставляют желать лучшего – в последних шести матчах «столичные» потерпели пять поражений и смогли обыграть лишь одну из худших команд Запада «Калгари». Отставание от лидирующей восьмёрки Востока необходимо сокращать – смогут ли «Кэпиталз» сделать это по итогам встречи с «Кракен»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Последний матч «Вашингтона» вышел богатым на события:
Безумный матч в НХЛ! Защитник «Эдмонтона» набрал шесть очков и прибил «Вашингтон»
Безумный матч в НХЛ! Защитник «Эдмонтона» набрал шесть очков и прибил «Вашингтон»

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сложится последнее «зелёное дерби» сезона?

В этой регулярке казанцы заметно превосходят своих заклятых соперников в очных встречах – из пяти матчей подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх в четырёх, а общий счёт в этих играх составил 16:10. Финальное противостояние, которое уже не повлияет на исход этой мини-серии, состоится в столице Татарстана. Ждать ли очередной победы от хозяев?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Ак Барс» пошумел в дедлайн:
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?

🏒 19:30: «Динамо» Москва — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Динамо» увеличить отрыв в таблице?

Армейцы практически вплотную подобрались к своим географическим соседям, которые также являются их соседями по таблице – прямо сейчас команды разделяют всего два очка, и небольшое преимущество есть у команды Вячеслава Козлова. Очная встреча – отличный шанс для красно-синих это отставание отыграть. Тем более что это последний шанс для Игоря Никитина и Ко сравнять счёт по победам в личных матчах этого сезона.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
ЦСКА плохо поработал на рынке:
Ставок больше нет. Кто выиграл и кто проиграл на трансферном дедлайне КХЛ?
Ставок больше нет. Кто выиграл и кто проиграл на трансферном дедлайне КХЛ?

🏒 19:30: «Торпедо» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2026, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нижегородцы догонят череповчан?

В этом матче также сойдутся соседи по таблице Западной конференции – при равном количестве матчей «Северсталь» опережает «Торпедо» на те же два очка, что и «Динамо» – ЦСКА. Команда Алексея Исакова могла бы и не отставать, если бы не упустила победу на последней минуте встречи с «Сибирью». Но теперь придётся отыгрываться уже в матче с прямым конкурентом.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
«Северсталь» рассталась с лидером прошлых лет:
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?

🎦 ⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Хайкина заберётся в стыки?

«Будё-Глимт» сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (3:1) в 7-м туре общего этапа ЛЧ. Однако для выхода в стыки норвежцам нужна не только победа над «Атлетико», но и осечки конкурентов. Поэтому в предстоящей встрече в Мадриде «Будё-Глимт» предстоит совершить ещё одно чудо. Тем более «Атлетико» также бьётся за попадание в топ-8 и планирует набрать три очка.

Статистика Лиги чемпионов
Какие шансы у норвежцев на стыки?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?

⚽️ 23:00: «Монако» — «Ювентус», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у «Юве» получится запрыгнуть в топ-8?

«Ювентус» за тур до финиша общего этапа ЛЧ занимает лишь 15-е место. Чтобы попасть в 1/8 финала напрямую, необходима победа над «Монако». И, естественно, потери очков сразу у нескольких конкурентов. Шансов мало, но они есть. А монегаски в случае поражения рискуют выпасть из топ-24 и пролететь даже мимо стыков.

Статистика Лиги чемпионов
Прекрасный матч от «Юве»!
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»
Спаллетти разнёс бывших! Чемпионский «Наполи» был бессилен против прессинга «Юве»

⚽️ 23:00: «Арсенал» — «Кайрат», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» закончит общий этап с идеальным результатом?

«Арсенал» одержал семь побед подряд в ЛЧ. Впереди — домашний матч с «Кайратом». Казахстанцы занимают последнее, 36-е место в общей таблице. За семь встреч клуб из Алма-Аты набрал всего одно очко. Легчайшая победа для «Арсенала» впереди?

Статистика Лиги чемпионов
«Арсенал» неожиданно уступил «МЮ» дома:
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами
«МЮ» Кэррика снова это сделал! Чумовая победа над «Арсеналом» с бешеными голами

⚽️ 23:00: «Манчестер Сити» — «Галатасарай», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заберётся ли команда Гвардиолы в 1/8 финала напрямую?

«Манчестер Сити» для прохода в плей-офф нужна победа над «Галатасараем». По очкам англичане идут в топ-8, однако уступают конкурентам по дополнительным показателям. Но если команда Пепа Гвардиолы уверенно разберётся с турками, то наверняка отберётся в 1/8 финала напрямую.

Статистика Лиги чемпионов
Пеп верит в своего лидера:
«Бомбардиры всегда заставят замолчать». Гвардиола — о спаде результативности Холанда

⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Карабах», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерзкие азербайджанцы создадут проблемы «Ливерпулю»?

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в общей таблице ЛЧ. Команде Арне Слота достаточно обыграть дома «Карабах», чтобы не смотреть на конкурентов. Однако азербайджанцы приятно удивляют в нынешнем розыгрыше. После семи туров команда Гурбана Гурбанова занимает 18-е место, а за спиной — победы над «Бенфикой», «Айнтрахтом», «Копенгагеном» и ничья с «Челси». Так что недооценивать соперника «Ливерпулю» точно не стоит.

Статистика Лиги чемпионов
Разобрались в трансферных историях «Ливерпуля»:
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Копенгаген», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» не испытает проблем с «Копенгагеном»?

У «Барселоны» в случае уверенной победы над «Копенгагеном» есть классные шансы на финиш в топ-8. В любом случае команде Ханс-Дитера Флика нужно играть на победу. И ждать успешных для себя итогов параллельных встреч. А «Копенгаген» ещё надеется запрыгнуть в топ-24. И даже ничья может подарить датчанам стыки.

Статистика Лиги чемпионов
Ямаль сделал красиво!
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении
Ямаль творит красоту за «Барселону»! Прибил аутсайдера красивым ударом в падении

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Ньюкасл Юнайтед», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за выход в 1/8 финала

«ПСЖ» и «Ньюкасл» располагаются в топ-8 ЛЧ. Однако напрямую в плей-офф выйдет только кто-то один. А если команды сыграют вничью, то есть шанс пролететь обоим! Поэтому предстоящий матч в Париже невероятно важен как для французов, так и англичан. Конечно, «ПСЖ» — фаворит, но «Ньюкасл» вряд ли боится кого-то.

Статистика Лиги чемпионов
«ПСЖ» урвал таланта:
Официально
Дро Фернандес перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — «Интер» Милан, Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая из команд получит шанс попасть в плей-офф напрямую?

У «Боруссии» и «Интера» маленькие шансы на попадание в плей-офф напрямую. Для этого должно совпасть множество факторов. Однако одержать победу над соперником и занять место повыше, чтобы получить в стыках менее статусную команду — отличный план. Поэтому в Дортмунде должна случиться рубка за результат.

Статистика Лиги чемпионов
Федерико ставит рекорды:
Димарко установил достижение, ранее не покорявшееся защитникам «Интера» в Серии А

⚽️ 23:00: «Наполи» — «Челси», Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» останется даже без стыков?

«Наполи» идёт на 25-м месте в таблице ЛЧ! Команда на данную секунду пролетает даже мимо стыков. Проклятье Антонио Конте в Лиге чемпионов снова в действии. И очень некстати в 8-м туре в гости приезжает «Челси». Англичане сами бьются за плей-офф, пока что как раз замыкая топ-8. Поэтому в Неаполь они едут только за победой. И с надеждами лишить хозяев даже стыкового раунда.

Статистика Лиги чемпионов
Нельзя исключать смену тренера и в «Челси» с «Наполи»:
Большая миграция тренеров летом. Столько фамилий и возможных перестановок в топ-клубах!
Большая миграция тренеров летом. Столько фамилий и возможных перестановок в топ-клубах!

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Реал» Мадрид, Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью не позволит «Реалу» выйти в плей-офф?

Жозе Моуринью принимает «Реал»! Какая тут ещё может быть интрига? Но вдвойне эпично, что в случае победы «Бенфика» может лишить «Мадрид» прямого места в 1/8 финала ЛЧ. Да и самим лиссабонцам нужно выигрывать, чтобы постараться запрыгнуть в стыки. Эксцентричный Моуринью любит такие матчи. Так что ждём чего-то эпичного.

Статистика Лиги чемпионов
Это правда:
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
Сегодняшний «Реал» — самая парадоксальная команда мира. Зачем и почему?
