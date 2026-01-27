Условие от «Ливерпуля», проблемы в переговорах по форварду ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Новый день — новые трансферные новости. Несколько интересных сделок в Европе, один переход, связанный с уже бывшим игроком РПЛ.

Состоявшиеся трансферы

Макаров официально перешёл из «Динамо» в турецкий клуб

Новость, которая не вызывает удивления. Ещё несколько дней назад стало известно, что Денис Макаров отправился на прохождение медосмотра для турецкого «Кайсериспора». Обследование пройдено, контракт подписан, первая тренировка проведена. Если учитывать конфликт Макарова с главным тренером московского «Динамо» Роланом Гусевым, было понятно, что игрок не останется в клубе.

Денис Макаров Фото: Пресс-служба ФК «Кайсериспор»

Сначала Дениса отправили на сборы со второй командой «Динамо», а потом агент подыскал вариант в Турции. «Кайсериспор» пока что занимает второе с конца место в таблице своего чемпионата. Макаров играл за «Динамо» с 2021 года. 121 матч, 12 голов, бронзовые медали РПЛ. В 27 лет Денис решил уехать в зарубежный чемпионат. Правда, там его, видимо, ждёт борьба за выживание.

Абрахам вернулся в «Астон Виллу»

В 2018 году «Астон Вилла» арендовала у «Челси» нападающего Тэмми Абрахама. Форвард был крайне продуктивен в Бирмингеме — 26 голов в 40 матчах. А дальше его помотало. Возвращение в «Челси», поездка в Италию (играл за «Рому» и «Милан»), переезд в Турцию (перебрался в «Бешикташ»). 13 голов в 26 встречах — статистика англичанина в нынешнем сезоне. «Астон Вилла» выложила € 21 млн, а Тэмми подписал контракт до 2030 года. Как сильно он поможет команде Унаи Эмери во второй части нынешнего сезона?

Тэмми Абрахам (в центре) Фото: Пресс-служба «Астон Виллы»

«Борнмут» выложил почти € 30 млн за цель «Зенита»

19-летний нападающий Райан (может сыграть на любом месте в линии атаки) перебрался из Бразилии в АПЛ. «Борнмут» заплатил за трансфер € 28,5 млн, а ещё в договор включены бонусы. Деньги переведены на банковский счёт «Васко да Гама». Сам Райан подписал контракт до 2031 года. Парень уже отбегал 99 матчей в составе бразильского клуба (речь о первой команде) и забил 25 мячей. В прошедшем сезоне наколотил 14 голов в чемпионате Бразилии. Это четвёртый результат среди всех участников турнира. Впечатляет, не правда ли? Райаном интересовался и «Зенит», но до сделки дело так и не дошло.

Райан Фото: Пресс-служба «Борнмута»

Трансферные слухи дня

«Атлетико» нужен Горецка

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает на укрепление средней линии. Это приоритетная цель клуба на трансферном рынке. Конор Галлахер укатил в «Тоттенхэм», поэтому нужно искать замену. Издание Mundo Deportivo утверждает, что «Атлетико» хочет до конца трансферного окна переманить к себе полузащитника Леона Горецку. Нынешний контракт игрока с «Баварией» истекает в конце сезона. Впрочем, мюнхенский клуб просит € 20 млн, а испанский — считает, что это очень дорого. Один гол в 28 матчах — статистика Горецки в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» продаст Робертсона в «Тоттенхэм» только при одном условии

Эндрю Робертсон сменит один клуб АПЛ на другой исключительно в том случае, если ему найдут замену — данные от журналиста Бена Джейкобса. Сумма трансфера составит £ 5 млн с учётом бонусов. Опять же, это произойдёт в том случае, если «Ливерпуль» найдёт замену. Тогда шотландец укатит в «Тоттенхэм». Пока решение вопроса не продвигается, так что говорить о трансфере слишком рано. Одна из опций — досрочное возвращение из аренды Константиноса Цимикаса (играет за «Рому»). Но итальянский клуб пойдёт на такое, если сам найдёт замену греку.

Эндрю Робертсон Фото: Michael Steele/Getty Images

Экс-нападающего «Зенита» предложили «Атлетико»

Бразилец Юри Алберто играл за «Зенит» с января 2022-го по январь 2023-го (15 встреч, шесть голов). А теперь он бегает на родине в форме «Коринтианса». Испанское издание AS утверждает, что футболиста предложили «Атлетико». А что мадридский клуб? Пока думает, подходит ли ему этот нападающий. Нельзя исключать, что через какое-то время 24-летний Алберто окажется в столице Испании. Ранее сообщалось, что на игрока претендует итальянский «Лацио». Нынешний контракт нападающего с «Коринтиансом» истекает летом 2030 года.

Юри Алберто Фото: Buda Mendes/Getty Images

Переговоры ЦСКА и «Интернасьонала» по Алеррандро зашли в тупик

ЦСКА рассчитывает, что сделка по аренде Алеррандро в «Интернасьонал» будет включать в себя обязательство выкупа за сумму свыше € 5 млн. Об этом сообщает журналист Лукас Коллар. У бразильского клуба другая точка зрения. Он хочет, чтобы в договоре не было обязательного выкупа. Сам Алеррандро хотел бы перебраться в «Интернасьонал», но пока переговоры между клубами зашли в тупик. 26-летний бразилец играет за ЦСКА с 2025 года. В этом сезоне он провёл 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Одной строкой

Официально: «Лацио» арендовал до конца сезона полузащитника «Аталанты» Даниэле Мальдини.

Официально: полузащитник Деян Любичич перешёл из загребского «Динамо» в «Шальке». Сумма сделки составила € 750 тыс. 28-летний футболист подписал контракт до 2028 года.

Официально: вратарь Христос Мандас перешёл из «Лацио» в «Борнмут». Аренда до конца сезона с правом выкупа.

Официально: Абу-Саид Эльдарушев перешёл из «Балтики» в «Ротор» на правах аренды.

Фабрицио Романо: Дуглас Луис вернётся в «Астон Виллу». Клуб из Бирмингема арендует игрока у «Ювентуса» до конца сезона. «Челси» вышел из борьбы за футболиста.

Фабрицио Романо: 18-летний защитник Ювенсли Онстейн переходит в «Барселону». Он переберётся в столицу Каталонии из «Генка».

Фабрицио Романо: Рахим Стерлинг покинет «Челси» в ближайшие дни. Лондонский клуб ведёт переговоры с окружением игрока, чтобы решить вопрос до закрытия окна.

Дэвид Орнштейн: «Ноттингем Форест» предложил «Кристал Пэлас» € 40 млн за нападающего Жан-Филиппа Матета. Лондонский клуб отпустит игрока, если найдёт замену.