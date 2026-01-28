Главный талант «Барсы» бросил клуб ради успеха. Но Дро должны напрячь примеры из прошлого

В середине января каталонское издание Sport выкатило неожиданный инсайд: 18-летний полузащитник «Барселоны» Дро Фернандес сделал запрос на трансфер. Изначально в клубе планировали продлить контракт с талантом при достижении совершеннолетия. Но тот принял окончательное решение покинуть «Барсу», над которым раздумывал несколько месяцев. В итоге «ПСЖ» пришёл за Дро и заплатил каталонцам за юниора € 8 млн (данные Sport.es). А Фернандес заключил контракт с парижанами до 2030 года.

В истории «Барселоны» это далеко не первый случай, когда перспективный футболист рано покидает родной клуб. И часто такие решения ломают игрокам карьеру. Вспоминаем самых ярких выпускников «Ла Масии» и их путь.

Илаш Мориба

Куда ушёл: «РБ Лейпциг» (2021 год, 18 лет)

Илаш Мориба Фото: Herman Dingler/Getty Images

Наверное, самая грустная история последних лет, связанная с воспитанником «Барсы». Мориба после ухода Хави Симонса считался самым талантливым молодым полузащитником, круче Гави или Фермина Лопеса. В 2021-м Илаш дебютировал за основу во встрече Кубка Испании с «Корнельей». А затем выдал отличный отрезок в Примере: по ассисту с «Алавесом», «Севильей» и «Реалом Сосьедад», гол «Осасуне». И всё это — в течение пяти туров!

Конечно, «Барселона» поспешила переподписать контракт с Морибой. Только сам полузащитник отказался и решил уйти в другой клуб. «Барселона» не согласилась на требования Илаша увеличить ему зарплату (уже тогда были серьёзные финансовые проблемы). Юный испано-гвинеец в итоге уехал в «РБ Лейпциг». Но в клубе-специалисте по молодым талантам Мориба не только не раскрылся, а стремительно уселся на скамейку.

Трижды немцы отправляли Илаша в аренду в Испанию («Валенсия», «Хетафе», «Сельта»). Последний клуб летом 2025 года решился на выкуп полузащитника за € 6 млн. Грустный итог — «Сельта» вместо основы «Барсы».

Илаш Мориба полузащитник «Сельты» «Я совершал ошибки, и в этом вся суть жизни. Я очень люблю клуб всей своей жизни, «Барселону». Я оступался, но сейчас я нахожусь на этапе, когда хочу, чтобы все увидели игрока, которым я был когда-то. Независимо от того, было ли правильным то решение [покинуть «Барселону»], правда в том, что я счастлив быть здесь и хочу показать, что я всё тот же, и готов работать для этого».

Хави Симонс

Куда ушёл: «ПСЖ» (2019 год, 16 лет)

Хави Симонс Фото: Fran Santiago/Getty Images

История Хави Симонса предшествовала ситуации с Дро Фернандесом. Нидерландца считали главным бриллиантом «Ла Масии», а болельщики предвкушали дебют полузащитника в основе. Симонс провёл в академии «Барсы» девять лет (2010-2019), после чего неожиданно ушёл в «ПСЖ». Как так вышло? Всё просто: агент Мино Райола выбивал для клиента слишком жирные условия. Каталонцы не согласились на них, зато в Париже были не против платить 16-летнему юниору € 1 млн в год.

В «ПСЖ» у Симонса не получилось. Он провёл за основной состав всего 11 матчей и не забил ни одного мяча. После этого Хави решил перезагрузиться и уехал на родину в ПСВ. Там он зажёг: забил 22 мяча в 48 встречах, стал талантом года в Эредивизии и взял золото. «ПСЖ» поспешил выкупить игрока обратно и тут же отдал в аренду в «РБ Лейпциг». В Германии Симонс провёл два сезона, а зимой 2025-го клуб выкупил полузащитника за € 50 млн.

«РБ Лейпциг» сделал это ради выгоды. Уже летом немцы перепродали Хави в «Тоттенхэм» за € 65 млн. Но зажечь в АПЛ пока не выходит: 22-летний полузащитник забил всего три мяча и оформил пять ассистов в 27 матчах. Провалом трансфер не назовёшь, но и на «бриллианта из «Барсы» нидерландец не играет.

Сеск Фабрегас

Куда ушёл: «Арсенал» (2003 год, 16 лет)

Сеск Фабрегас Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В 2003 году Фабрегас соблазнился на слова Арсена Венгера. Француз пообещал, что Сеск быстро дебютирует за основу «Арсенала». И юный испанец сменил молодёжную команду «Барсы» с Лео Месси и Жераром Пике на Англию. Но всё же в «Арсенале» Фабрегасу пришлось ждать год, прежде чем начать регулярно подключаться к основе.

Сеск в итоге превратился в лидера команды. А в 2008-м стал одним из самых молодых капитанов в истории «Арсенала» — всего в 21 год. СМИ же постоянно обсуждали возможный камбэк Фабрегаса в «Барсу». И в 2011-м эта история стала реальностью. Сеск на протяжении шести лет ничего не выигрывал с «Арсеналом», а «Барселона» в тот момент была главной силой Европы.

Однако возвращение домой получилось неоднозначным. Да, Фабрегас периодически выдавал классные отрезки и выиграл с «Барсой» шесть трофеев. Но Сеск так и не стал лидером, хоть и часто выходил на поле. В 2014 году испанец вернулся уже в АПЛ: за ним пришёл Челси», где полузащитник снова показывал свою гениальность.

Андре Онана

Куда ушёл: «Аякс» (2015 год, 19 лет)

Андре Онана Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Барселона» нашла Онана в академии Самуэля Это’О в Камеруне. Неудивительно, учитывая тесную связь форварда с клубом. В академии каталонцев юный Андре провёл всего три года (2020-2012, 2014-2015). Поскольку голкиперу было меньше 18 лет и он не гражданин ЕС, тренироваться с основой «Барсы» Онана не мог.

Дважды клуб отправлял его в аренду, а в 2015-м камерунца приобрёл «Аякс». Именно в Амстердаме Онана стал известным на весь мир, после чего выступал за «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Вратарь до сих пор принадлежит англичанам, но сезон-2025/2026 проводит в аренде в «Трабзонспоре».

Марк Гиу

Куда ушёл: «Челси» (2024 год, 18 лет)

Марк Гиу Фото: Julian Finney/Getty Images

Гиу — одна из «жертв» беспорядочной закупки «Челси». В 2024 году лондонцы пообещали Марку место в основной команде и частые игровые минуты. Юный форвард выбрал трансфер в «Челси» вместо развития в «Барселоне», за основу которой дебютировал как раз в сезоне-2023/2024. Лондонцы заплатили каталонцам всего € 6 млн за воспитанника.

Что было дальше? Верно, скамейка в АПЛ. За сезон-2024/2025 Гиу провёл всего 11 матчей во всех турнирах, восемь — в Лиге конференций. При этом испанец забил аж шесть мячей в еврокубке, а «Челси» выиграл трофей. Но летом 2025-го Гиу отправился в аренду в «Сандерленд». Марк ошибся с выбором «Челси»? Хотя форварду всего 20 лет — времени для прогресса ещё предостаточно.

Эктор Бельерин

Куда ушёл: «Арсенал» (2011 год, 16 лет)

Эктор Бельерин Фото: Jamie McDonald/Getty Images

«Арсенал» приобрёл Бельерина у «Барселоны» в 2011-м. А уже через два года Эктор дебютировал за основу лондонцев, после чего отправился в аренду в «Уотфорд». Но с сезона-2014/2015 испанец стал игроком старта «Арсенала». Болельщики радовались: в клубе появился крутой правый защитник на десятилетие вперёд!

Однако в январе 2019 года Бельерин порвал крестообразные связки. После этого испанец потерял в скорости, да и в других аспектах просел. «Арсенал» пытался вывести Эктора на прежний уровень — не вышло. В сезоне-2021/2022 защитник выступал в аренде в «Бетисе». А затем его неожиданно подписала… «Барселона»!

Бельерин расторг контракт с «Арсеналом» и вернулся домой. Каталонцы подписали воспитанника на один сезон: тогда серьёзную травму в «Барсе» получил правый защитник Серджино Дест. В итоге Эктор провёл всего полгода в команде, а уже в январе 2023-го расстался с «Барселоной» и отправился в «Спортинг». В июле того года Бельерин во второй раз перебрался в «Бетис» и до сих пор выступает за команду.

Адриан Бернабе

Куда ушёл: «Манчестер Сити» (2018 год, 17 лет)

Адриан Бернабе Фото: Alex Livesey/Getty Images

Юный Бернабе был дико похож на Давида Сильву. Такой же небольшой (170 см), но умный и техничный атакующий полузащитник. Поэтому в 2018-м «Манчестер Сити» не думая забрал Адриана у «Барсы». Но стать сильвозаменителем не вышло. В составе команды Пепа Гвардиолы испанец провёл всего пять матчей в Кубке лиги за три года. С 2021-го Бернабе выступает за итальянскую «Парму».

Абель Руис

Куда ушёл: «Брага» (2020 год, 20 лет)

Абель Руис Фото: Octavio Passos/Getty Images

Руис оказался в академии «Барселоны» после перехода из школы «Валенсии». Абель прошёл все команды системы каталонцев, а за основу дебютировал в сезоне-2018/2019. Форвард вышел на поле в матче Примеры с «Хетафе». И эта встреча так и осталась для него единственной за «Барсу». В 2020-м нападающего приобрела «Брага» за € 8 млн. А спустя четыре года Абель всё же вернулся в Каталонию. Правда, в соседнюю «Жирону».

Алехандро Гримальдо

Куда ушёл: «Бенфика» (2016 год, 18 лет)

Алехандро Гримальдо Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

«Барселона» переманила Гримальдо в 2008 году из «Валенсии». Уже в 2011-м Алехандро дебютировал за «Барсу В», а в сезоне-2015/2016 и вовсе стал капитаном команды. Но пробиться в основу из-за находившегося в расцвете Жорди Альбы было нереально. В 2016 году «Бенфика» договорилась с каталонцами о покупке Гримальдо всего за € 1,5 млн.

Алехандро носился по левому флангу в Лиссабоне на протяжении семи лет. Но «Барселона» так и не решилась на возвращение талантливого воспитанника. Хотя футболист такого формата вполне подходит команде: Гримальдо — защитник-плеймейкер. Но вместо Барселоны в 2023 году он отправился в Леверкузен. Вместе с «Байером» стал чемпионом Германии, а также в 2023-м дебютировал за сборную Испании.

Дани Ольмо

Куда ушёл: «Динамо» Загреб (2014 год, 16 лет)

Дани Ольмо Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ольмо уехал из родной Барселоны в 16 лет. Начинал путь в футболе Дани в 2006-м в «Эспаньоле». Но уже через год перебрался в «Барселону» и воспитывался в системе клуба. А в подростковом возрасте полузащитника перехватило загребское «Динамо». В 2014-м в основе «Барселоны» играли Хави, Андрес Иньеста, Иван Ракитич и Серхио Бускетс. Шанс потеснить таких гениев у Дани был минимальным.

Зато в Загребе юный испанец стал звездой. Сначала Ольмо выступал за вторую команду, а с 2017 года стабильно тащил в основе. В 2020-м перспективного полузащитника купил «РБ Лейпциг». В Германии Дани провёл пять сезонов и… вернулся в «Барсу»! Каталонцы забрали счастливого воспитанника после триумфального Евро-2024 за € 55+7 млн.

Даниэль Ольмо полузащитник «Барселоны» «Я счастлив, это мечта, ставшая реальностью. Очень рад вернуться домой, к семье, к товарищам по сборной… Я с нетерпением жду начала этого пути».

Эрик Гарсия

Куда ушёл: «Манчестер Сити» (2017 год, 16 лет)

Эрик Гарсия Фото: Naomi Baker/Getty Images

Гарсия — центральный защитник с классным пасом и сильным характером. Конечно, такой ценный лот нужен всем. Поэтому в 2017 году «Манчестер Сити» угнал Эрика у «Барселоны». Казалось, что у Пепа Гвардиолы юный игрок станет звездой. Однако за четыре года в Англии Гарсия в основном грел скамейку. Лучший результат — 20 матчей в сезоне-2019/2020 (всего же провёл 35 матчей за «Сити»).

Не найдя счастья в Манчестере, Эрик вернулся в «Барселону» на правах свободного агента. Железно основным игроком он так и не стал (сезон-2023/2024 и вовсе провёл в аренде в «Жироне»), однако часто Гарсия спасает Ханс-Дитера Флика. Например, способен закрыть не только позицию центрального защитника, но и занять место в опорной зоне.

Жерар Пике

Куда ушёл: «Манчестер Юнайтед» (2004 год, 17 лет)

Жерар Пике Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Юный Пике тренировался в академии «Барселоны» в одной команде с Месси и Фабрегасом. Жерар находился в системе «Ла Масии» с семи лет, но в 2004-м перспективным защитником заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Англичане переманили Пике и заключили с испанцем долгосрочный контракт.

Однако в «МЮ» Жерар так и не пробился в основу. Всего он провёл за клуб 23 матча во всех турнирах за четыре года. А в сезоне-2006/2007 Пике отдали в аренду в «Сарагосу». Испанец отчаялся пробиться в старт «МЮ» и в 2008-м принял предложение «Барсы» о камбэке. В итоге Пике стал важным элементом великой команды Пепа Гвардиолы.

Всего Жерар провёл за каталонцев 616 матчей и взял 31 трофей (в том числе девять побед в Примере и три Лиги чемпионов). Пике завершил карьеру в родном клубе в 2022 году, а теперь занимается бизнесом.

Марк Кукурелья

Куда ушёл: «Хетафе» (2020 год, 21 год)

Марк Кукурелья Фото: Fran Santiago/Getty Images

Кукурелья немного выделяется на общем фоне. Он ушёл из «Барселоны» уже в 21 год. Левый защитник не смог пробиться в старт команды из-за великолепного Жорди Альбы. Поэтому каталонцы отправляли Кукурелью по арендам — в «Эйбар» (2018-2019) и «Хетафе» (2019-2020). А в 2020-м клуб из пригорода Мадрида выкупил защитника у «Барселоны».

Уже в 2021 году Кукурелья перебрался в АПЛ. Один сезон Марк бегал за «Брайтон», после чего «Челси» приобрёл кудрявого защитника. 27-летний испанец до сих пор играет за лондонцев. Также Кукурелья стал основным защитником сборной Испании.