«Я не нравился Гусеву, а он — мне». Первое интервью с Макаровым после «Динамо»

Денис Макаров официально завершил свой цикл длиной в 4,5 года в московском «Динамо». Первое интервью в качестве игрока турецкого «Кайсериспора» он дал «Чемпионату». Разумеется, без острых тем не обошлось.

«Тренер хорошо говорит по-русски, Онугха помогает»

— Конец января, Турция, но не сборы. Непривычные ощущения?

— Это вообще новый вызов для меня. Я впервые в иностранном клубе. Начинается новая жизнь в плане быта, общения и всего остального. Мне это очень интересно. Я хочу попробовать свои силы здесь, помочь команде. Для меня очень важно вкатиться сразу, потому что чемпионат в Турции уже идёт, у них всё совсем по-другому происходит. Они отдыхали всего неделю, а не как у нас в России — месяц с чем-то. Но я занимался с личным тренером, потом в «Динамо-2», так что более-менее нормально вкатываюсь. Уже понимаю суть, что и как здесь надо. Ещё немного времени – и полностью включусь в процесс.

— Давай восстановим хронологически, как история с «Кайсериспором» начиналась и разворачивалась.

— Я собрал вещи ещё в России. Отправляясь на сборы с «Динамо-2», уже понимал, что куда-то точно уеду. У меня были упакованы два чемодана: один со спортивными вещами, второй — с повседневными: джинсы, футболки, куртка. Уже на сборах позвонил Алексей [Бабырь, представитель Макарова] и сказал: «Есть вариант с Турцией. Хочешь или нет?» Я ответил: «Конечно, да. Это новый чемпионат, свежие эмоции, возможность начать всё с чистого листа». С этого всё и началось. Мы пообщались с тренером, спортивным директором «Кайсериспора» и сошлись на одном: мы заинтересованы друг в друге. Вот так всё и вышло. В пятницу я прилетел сюда на медосмотр, в субботу сходил на игру, а в понедельник подписал контракт.

— Почему же клубы только через сутки подтвердили трансфер?

— Я так понял, не могли отправить друг другу какие-то бумаги. Сегодня [во вторник] они наконец обменялись документами, поставили подписи, и всё закончилось.

Денис Макаров в «Кайсериспоре» Фото: из личного архива

— Пришлось немного понервничать?

— В первые пару дней, когда только начался диалог между «Кайсериспором» и «Динамо», были небольшие переживания: вдруг не получится уйти? Потом, когда дали добро, уже стало гораздо легче. Единственное – ждал, когда меня заявят и смогу тренироваться с командой. Когда всё объявили — выдохнул и спокойно начал заниматься и работать с командой. Очень рад, что так всё получилось.

— «Кайсериспор» поприветствовал тебя ярким роликом. Приятно такое отношение?

— Конечно, я поблагодарил клуб. В первую очередь сказал спасибо, что они доверились, взяли меня. Общался много с тренером, он был заинтересован, и поэтому я выбрал этот клуб. Так что мы очень довольны — и клуб, и я, что эта сделка получилась и что мы можем помочь друг другу в будущем.

— Сколько тренировок ты уже провёл?

— Три: сегодня было две, вчера — одна, вечерняя.

— Как встретили? Традиционный коридор был?

— Нет, коридора не было. Тренер представил меня, с ребятами постепенно знакомлюсь. Здесь есть Герман [Онугха], который помогает мне общаться, что-то переводит, подсказывает. Очень удобно, что тренер говорит по-русски, и я могу с ним поговорить на своём родном языке. Если что-то не понимаю, он мне объяснит.

— С Онугхой ты раньше был знаком?

— Только друг против друга пересекались на футбольных полях. Лично познакомились уже здесь.

— Он говорит по-турецки?

— По-английски, по-русски. Герман много лет играл за границей, поэтому ему легче.

— А у Радомира Джаловича откуда русский? Он же совсем немного поиграл в Перми.

— Кстати, это интересно. При следующем разговоре обязательно спрошу у него об этом. Он реально очень хорошо говорит на русском, и для меня это большой плюс.

— У вас уже был разговор?

— Мы с ним говорили раза три-четыре, поэтому друг друга понимаем и заинтересованы друг в друге. Мы хорошо пообщались, нашли общий язык. И я очень доволен, что нахожусь здесь и он рад моему приезду.

— Мигела Кардозу помнишь по «Динамо»?

— В «Динамо» мы с ним разминулись: он ушёл летом, а я пришёл в сентябре. Но заочно друг друга, конечно, знаем, поэтому всё нормально. Он тепло меня принял, пару раз даже что-то подсказывал — очень дружелюбный человек и, как я убедился по первым тренировкам, очень качественный, мастеровитый.

«Готов сыграть с «Галатасараем». Надеюсь, они оставят все силы на «Ман Сити»

— Фрагменты игр новой команды смотрел уже?

— Конечно, я смотрел обзоры последних пяти-шести матчей. Игру с «Башакшехиром» наблюдал на стадионе — сегодня как раз её разбирали на теории. Поэтому да, я уже смотрел, анализировал, чтобы для себя понимать, как команда играет, перестраивается. Ну и будут ещё личные диалоги с тренером, как и где мне находиться на поле и что от меня будут требовать.

— Турнирное положение клуба тебя не смущало?

— Не смущало. Наоборот, это интересный вызов. Для меня в первую очередь важно играть, приносить пользу. В таких тяжёлых ситуациях как раз и проявляется характер каждого футболиста. Сегодня здесь два матча выигрываешь — и поднимаешься в таблице, все находятся близко. Сейчас идут тяжёлые соперники, но это не так важно. У нас ещё есть 15 игр, где можно заработать 45 очков — образно, если всё выиграть. Поэтому меня турнирная таблица не пугает. Я приехал сюда играть в футбол и получать новые знания. Тем более чемпионат Турции очень высокого уровня. С такими соперниками, как «Галатасарай», «Фенербахче», не только очень интересно играть, но и можно учиться, прогрессировать.

— Ты знаком с Джикией?

— Очень хорошо знаком.

— С ним не консультировался насчёт Турции, чемпионата?

— Нет, насчёт Турции я вообще никому ничего не говорил. Молчал, чтобы не сглазить (смеётся). Мне очень хотелось попробовать себя в каких-то таких чемпионатах — и вот наконец-то свершилось.

— За «Башакшехир» против «Кайсериспора» выходили Шомуродов, Файзуллаев. Обратил на них внимание?

— Да, Шомуродов мне очень понравился в этой игре. Видно: прямо лидер команды, который делает разницу.

— Первые впечатления о турецком футболе какие?

— Здесь динамичный футбол: вперёд-назад. Они почти не играют через центр, футбол открытый и быстрый. Тут каждая команда имеет шансы 50 на 50: то у одних пять-шесть моментов, то у других. И кто быстрее забьёт, тому и легче выиграть. Я посмотрел много обзоров, изучая новый клуб. Допустим, до этого играли с «Бешикташем»: создали шесть моментов, чтобы забить, но пропустили на 90-й минуте. Футбол в Турции очень динамичный. Нет такого, что ставят «автобус» возле ворот и сидят сзади. Все бегают: вперёд-назад, вперёд-назад. Открытый футбол.

— Город ещё не успел посмотреть?

— Пока только поизучал в интернете: посмотрел картинки, почитал, что здесь есть, что рядом находится. Город расположен на высоте 1000 м над уровнем моря, вокруг горы. В Кайсери есть горнолыжный курорт, старинные достопримечательности. Постепенно буду изучать, ездить, смотреть — это же всё неинтересно.

Денис Макаров в редакции «Чемпионата» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— А как бы ты оценил сейчас своё физическое состояние?

— Как я уже понял, тренировки здесь очень интенсивные — наподобие тех, что нам в «Динамо» давал Сандро Шварц: всё время гонят. Самому себя сложно оценить, но на первых занятиях физически нормально себя чувствовал. Понятно, что пока не готов ещё играть по 90 минут, однако выходить на замену — вполне. Я же работал в отпуске с тренером, так или иначе провёл какие-то дни с «Динамо» в России, в Турции бегали, поэтому недели две я уже полноценно с командой тренировался.

— То есть морально и функционально готов выйти уже в ближайшем матче?

— Я — готов, потому что ждал и настраивался на это. Уже плюс-минус понимал, что хочу уйти из «Динамо», и искал команду. Поэтому готовился почти весь отпуск. Физически будем, конечно, добавлять, на это нужно время. Я думаю, все понимают, что тяжело вкатываться сразу, когда уже идёт чемпионат, ребята-то готовые. Мы же привыкли в России, что у нас чемпионат начинается в конце февраля. Ничего, будем физически набирать. Думаю, за счёт игр быстро наберу, и всё будет хорошо.

— Надеешься с «Галатасараем» сыграть?

— Конечно. Верю, что получится выйти сыграть и физически я буду себя чувствовать нормально. У меня ещё есть три-четыре дня до игры, поэтому готовимся, настраиваемся с отличным настроением. Это, знаешь, как перезагрузка: новый чемпионат, новые эмоции. Я в курсе, что здесь по-хорошему бешеные болельщики, которые болеют по-настоящему искренне, и на стадионе будет топ-атмосфера. Ради этой атмосферы мы в футбол и играем.

— Состав у «Галатасарая» сумасшедший: Осимхен, Икарди, Зане, Гюндоган.

— Да, отличный состав. В командах топ-3 Суперлиги собраны очень хорошие игроки, которые и в Лиге чемпионов обыгрывают разные команды. Но будем надеяться, что «Галатасарай» оставит все силы перед нами в игре с «Манчестер Сити» (улыбается). А мы со своей стороны приложим все усилия и будем биться. Я думаю, каждый футболист и спортсмен понимает, что перед такими играми важно сосредоточиться, не перегореть, а полные стадионы должны, наоборот, тебя гнать. Ты должен получать эмоции, удовольствие от этого всего. Это будет очень тяжёлая игра, но надо получать удовольствие от футбола.

«За семь часов до вылета на сборы прислали письмо: ты не едешь»

— Разговоры про Китай имели под собой почву?

— Это правда. Клуб очень меня хотел, мы общались со спортивным директором, и всё было хорошо. Однако потом они взяли тренера, и он не был заинтересован во мне.

— По политическим мотивам?

— Я не знаю. Просто сказал: «Мы не можем его взять». Как, из-за чего — мы не стали задавать вопросы, просто поблагодарили друг друга за общение, и всё. Это была правдивая история. В первых числах января я был с семьёй в Сочи, и мы пару дней прям плотно с китайцами общались по видео, по звонкам.

— Ты отпуск в Сочи проводил?

— После Нового года на несколько дней заехали. Мои никогда не катались на лыжах — как раз в Сочи попробовали.

— Получилось?

— У меня-то давно получалось. У нас же в Тольятти Жигулёвские горы, поэтому горнолыжный опыт большой. А дети, жена — только учились. Им понравилось — это самое главное. Если они довольны, то и я счастлив.

— Уходя в отпуск, уже догадывался, что можешь не попасть на сборы основного «Динамо»?

— А я и сам не хотел. Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это моё мнение, моё решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать.

— Что же всё-таки у вас произошло с Гусевым?

— На самом деле – ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и всё. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может.

— Должна же быть причина.

— Я не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол. У каждого тренера есть своё мнение – так же, как и у каждого футболиста. Я желаю «Динамо» только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил то, что хотел.

— По каким признакам ты определил, что не нравишься тренеру?

— За четыре матча я сыграл 0 минут: в первый раз — после ухода Марцела и второй — сейчас, после отставки Валерия Георгиевича. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было.

— Он тебя игнорировал?

— Каждый тренер вправе решать, как ему угодно. Это нормально, это футбол. Бывают и похуже моменты.

Денис Макаров (справа) на лавке «Динамо» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— И ты со своей стороны не пытался выяснить у него, что происходит?

— Не пытался. Если тренер так видит, что выяснять тогда? Смысла в этом нет. Каждый должен просто идти дальше своей дорогой. Вот и всё.

— Какие у вас были взаимоотношения, когда Гусев был помощником — у Лички, Карпина?

— Такие же: не разговаривали, не общались. У меня много чего есть сказать, но я не буду это делать. Не хочу. Я человек добрый и всё плохое быстро забываю. Это не так важно, потому что жизнь — она быстро меняется. Точно так же были главные тренеры, с кем я общался и находил общий язык, а были и те, с кем работалось сложнее.

— Резонансный спич в микст-зоне имел для тебя какие-то последствия?

— Наверное, да. О том, что не еду на сборы, я узнал за семь часов до вылета.

— Это как?

— Ну вот так. Я должен был лететь с командой. Мне никто ничего не сказал — просто прислали письмо на почту с уведомлением, что не еду. Я ответил: «Хорошо, без проблем, поеду в «Динамо-2».

— А если бы почту вовремя не проверил, что было бы?

— А я не знаю, прикинь (смеётся)! Может быть, приехал бы в аэропорт, и уже там мне сказали бы: «Ты не летишь». Хорошо, что вечером, в восемь или полвосьмого, зашёл в почту и увидел письмо. Чемоданы-то на сбор уже были собраны.

— Но ты в любом случае ехал бы с мыслью об уходе, хоть с «Динамо-2», хоть с «Динамо»?

— Да, я уже на 100% понимал, что уйду. Неясно было только, когда и куда. Я просто не хотел работать с ним, не видел себя в его команде. Если, допустим, с Валерием Георгиевичем я себя видел в «Динамо» — играл, считаю, что показывал хороший результат, и был доволен, то после — уже не видел. А сидеть полгода без игровой практики — смысл?

— А с руководством был диалог?

— Пока был Дмитрий Александрович Гафин, был разговор, диалог, общение. Когда я начал играть при Карпине, обсуждали даже некоторые детали. После его ухода — ни одного разговора с руководством.

«С Карпиным был хороший контакт. Минус на минус даёт плюс»

— Как я понимаю, с Карпиным у тебя проблем не было?

— Нет, мы, наоборот, нашли хороший контакт, и я ему благодарен за то, что он поверил в меня, дал игровое время. Думаю, и я показал, что ещё на хорошем уровне и в хорошей форме. Когда тренер в тебя верит, всегда легче. Ты оставляешь все проблемы за полем и просто получаешь удовольствие: играешь в футбол и наслаждаешься жизнью.

— Но вы с Валерием Георгиевичем оба взрывные, колючие мужчины.

— Минус на минус даёт плюс (смеётся).

— Это и в футболе так работает?

— На самом деле, да. Я думаю, и ты со стороны видел, что никаких проблем у нас не возникало. Всё получалось и было хорошо.

Денис Макаров и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Твоё мнение изнутри: почему всё-таки у Карпина не пошло в «Динамо»?

— Просто стечение обстоятельств. Наверное, в тот период не то что у него не пошло, а у всего «Динамо». Какой-то невезучий период. Я считаю, что это не из-за тренера случилось. Даже не знаю, как объяснить, но, как бы мы ни играли, просто дико не везло и не фартило. Некоторые матчи играли очень хорошо, однако каждый раз происходили какие-то случайности, мы пропускали нелепые голы, которые приводили к потере очков.

— Как бы ты подытожил свои четыре с половиной года в «Динамо»?

— На самом деле, я очень доволен. Когда пришёл в «Динамо», перед командой были поставлены задачи. За четыре сезона мы взяли две бронзы, были в финале Кубка. Это время пошло мне на пользу и запомнится на всю жизнь. Не каждому игроку дано выиграть медали, сыграть в финале. Я считаю, что провёл в «Динамо» отличное время, набрал хорошую статистику. Поэтому собой доволен. А ещё я нашёл жену в этом клубе, поэтому счастлив.

— Супруга Даша — твоё главное приобретение за эти четыре с половиной года?

— Да, главное. А она мне сделала ещё один прекрасный подарок — сына Даниила.

Денис Макаров с женой и сыном Фото: из личного архива

— С кем из тренеров тебе работалось комфортнее всего?

— С Сандро Шварцем и Валерием Карпиным. При этих двух тренерах мне работалось очень хорошо. С ними я понимал, что от меня требуют, и чувствовал себя нужным. Я был счастлив, выполнял все задачи, и никаких проблем не возникало.

— По собственным ощущениям, на сколько примерно процентов ты себя реализовал в «Динамо»?

— Две бронзы, финал Кубка, хорошая личная статистика — считаю, что реализовал себя очень хорошо, практически полностью. Да, случались падения, но в жизни всё бывает. Падения, взлёты — это нормально в футболе.

— Себя тебе есть в чём упрекнуть?

— Наверное, есть. Какие-то моменты, может быть, попробовал бы изменить. Где-то, возможно, работал, вёл бы себя по-другому. Но это жизнь, поэтому ни о чём не жалею, честно. Я только рад, что так всё произошло и столько всего случилось в эти четыре с половиной года. Нет, я ни о чём не жалею. Получил некоторые уроки на будущее, вот и всё.

— Что-то скажешь динамовским болельщикам напоследок?

— Конечно, я хочу пожелать всем болельщикам «Динамо» всегда поддерживать команду, и особенно — в трудные моменты. Для клуба это очень важно. И игроки на поле отдаются ради них. Желаю верить, надеяться, не отчаиваться — и всё будет. За последние четыре с половиной года было много чего. Мы могли стать, но не стали чемпионами. Значит, всё впереди. До этого долгое время вообще никаких медалей не было. Эти годы показывают, что команда идёт в правильном направлении.

— То есть всё-таки в правильном?

— За моё время здесь, в эти четыре с половиной года, было правильное направление (улыбается). Как будет дальше, бог всем судья.

— В собственное будущее смотришь с оптимизмом?

— Своё будущее вижу хорошим. Я получил большой шанс играть в очень сильном чемпионате, показывать себя, помогать команде. И считаю, что здесь можно показать хороший результат и идти дальше на повышение, двигаться только вперёд. Главное — работать и быть честным перед самим собой.