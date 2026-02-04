Рамос спасёт родную «Севилью» от банкротства? Серхио нашёл € 450 млн и новых владельцев

25 января «Севилья» отметила 136-летие со дня основания. Это официально старейший футбольный клуб в Испании – даже «Реал», «Барселона» и другие команды появились позже, чем в Андалусии. День рождения фанаты «Севильи» праздновали с грустью, поскольку клуб переживает существенный игровой и финансовый кризис. В начале текущего десятилетия команда дважды финишировала на четвёртом месте, в 2023 году выиграла седьмой в истории трофей Лиги Европы (рекорд), но последние два сезона заканчивала на грани вылета из Ла Лиги. Всему виной в том числе накопленные долги в размере € 180 млн.

Очевидно, что без радикальных перемен всё может закончиться банкротством, чему намерен воспрепятствовать воспитанник «Севильи» и легенда испанского футбола Серхио Рамос. Чемпион мира и Европы представляет интересы американского фонда Five Eleven Capital (FEC), который в конце января подписал с клубом предварительное соглашение о его покупке – так называемый договор о намерениях. Предполагается, что после комплексной проверки финансов «Севильи» она будет приобретена за € 450 млн.

Покупка Марадоны в 1992-м едва не привела к банкротству «Севильи»

В истории клуба было немало взлётов и падений. Пиком является выигрыш единственного в своей истории чемпионского титула в сезоне-1945/1946. «Севилья» прервала гегемонию «Реала» и «Барселоны», а гол Хуана Араухо головой, принёсший титул, имеет драматический оттенок. Футболист посвятил его скончавшемуся за несколько дней до этого маленькому сыну.

В 1960-е команда столкнулась с масштабным финансовым кризисом, связанным со строительством стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Проект оказался настолько дорогим, что «Севилье» пришлось продавать лучших игроков, что привело к первому за 31 год вылету в Сегунду по итогам сезона-1967/1968. После этого команда барражировала между дивизионами, а в 1992-м авантюра руководства с приобретением звёздного Диего Марадоны и вовсе едва не привела к банкротству.

«Севилья» заплатила за Марадону огромную по тем временам сумму в $ 7,5 млн Фото: Chris Cole/Getty Images

Тренер Карлос Билардо убедил президента Луиса Куэрваса, что Диего вернёт «Севилью» в элиту. У клуба не было $ 7,5 млн на трансфер, и сделку профинансировала компания Mediapro – залогом послужили будущие доходы от ТВ и товарищеских матчей. Отбывший 15-месячную дисквалификацию за приём запрещённых веществ Марадона отыграл всего один сезон, прогуливал тренировки и конфликтовал с руководством, и в итоге «Севилья» осталась с огромными долгами перед инвесторами и без спортивных результатов, что стало прямой предпосылкой к катастрофе 1995 года.

Профессиональная футбольная лига (LFP) исключила «Севилью» и «Сельту» из высшего дивизиона и отправила их в Сегунду Б (третий дивизион) из-за задержки в предоставлении банковских гарантий. Это вызвало массовые протесты – на улицы города вышло около 40 тыс. болельщиков. В результате беспрецедентного давления лигу расширили до 22 команд и оба клуба были восстановлены в правах.

«Севилья» превратилась в одного из главных конкурентов грандов лишь в начале 2000-х, когда на должность спортивного директора был назначен бывший вратарь команды Мончи. С его подачи клуб внедрил модель покупки недорогих игроков с последующей перепродажей. Например, продажа Хосе Антонио Рейеса в «Арсенал» за € 20 млн помогла закрыть значительную часть долгов, а лучшим вложением стал бразильский защитник Дани Алвес – его приобрели за € 500 тыс. у «Байи», а затем продали «Барселоне» за € 35,5 млн. За почти 20 лет работы в родном клубе при Мончи «Севилья» продала игроков более чем на € 1 млрд.

Совокупные долги «Севильи» на данный момент – € 233,4 млн

Благодаря «жирным» последним двум десятилетиям руководство «Севильи» стало жить так, словно золотая эра будет длиться вечно. Пиковая официальная зарплатная ведомость «Севильи» в сезоне-2021/2022 составила € 200,39 млн, что в отсутствие в течение нескольких лет удачных продаж больно ударило по бюджету и результатам. Последним успехом стал выигрыш Лиги Европы — 2023, а уже в следующем сезоне убытки за финансовый год составили € 81,7 млн.

Руководству пришлось включить режим жёсткой экономии средств. Кроме того, стабильности не способствовала частая смена тренеров и отсутствие у клуба мажоритарного акционера. В последние годы обострилась борьба за власть между главными собственниками – семьями Дель Нидо (28% акций) и Каррион (15%), группой Sevillistas de Nervión (23%) и американским фондом 777 Partners (15%). Помимо всего, по «Севилье» срикошетили последствия пандемии COVID-19, минимизировавшие доходы от продажи билетов.

В сезоне-2022/2023 «Севилья» в седьмой раз выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА Фото: Clive Rose/Getty Images

Как и много лет назад, ситуация усугубляется проектом строительства нового стадиона – вмещающий 43 тыс. зрителей «Рамон Санчес Писхуан» планируют снести, а на его месте построить современную арену на 55 000 болельщиков. Это будет многофункциональный комплекс с огромным общественным парком, коммерческими зонами с новыми ресторанами, кафе, барами, торговым центром, залами для проведения культурных, деловых и развлекательных событий, а также клубным магазином и музеем. Ожидается, что строительство стоимостью € 350 млн начнётся в 2027 году и завершится в 2030-м.

Идея красивая, масштабная и потенциально прибыльная, но в своём нынешнем финансовом состоянии у «Севильи» попросту нет на её реализацию собственных средств. Пришлось воспользоваться заёмными. € 127 млн выделил фонд CVC Capital Partners – стратегический партнёр Ла Лиги в рамках проекта LaLiga Impulso. В 2021 году лига и фонд подписали соглашение, по которому CVC инвестирует около € 2 млрд в обмен на долю примерно в 8,2% в доходах Ла Лиги от трансляций и спонсорских прав на протяжении 50 лет.

Важно отметить, что € 180 млн – это чистый долг «Севильи», а общий (сумма долгосрочных финансовых обязательств клуба) и того больше, составляет € 233,4 млн, констатирует Palco23. «Когда я четыре года назад говорил о потенциальном крахе, то меня называли лжецом и предсказателем конца света. Теперь это стало реальностью. Клуб банкрот, независимо от того, на какие цифры вы смотрите. К сожалению, это отражается и на футбольном поле», – сокрушается бывший президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо.

Фонд Рамоса планирует построить мультиклубную систему

Решение о продаже «Севильи» было принято в декабре 2025 года на собрании акционеров – чтобы преодолеть кризис, клуб нуждается в сильной и авторитетной руке. Таким человеком может стать Серхио Рамос, у которого болит душа за родной клуб. 39-летний футболист, который после завершения в конце прошлого года контракта с мексиканским «Монтерреем» находится в поиске нового клуба, ведёт активную инвестиционную деятельность. Футболист владеет долей в фонде Five Eleven Capital, который возглавляет известный аргентинский бизнесмен Мартин Инк.

Компания Five Eleven Capital, основанная более двух лет назад Инком и его соотечественником, аргентинцем Андресом Тортароло, ориентирована на создание международной экосистемы футбольных клубов, направленной на развитие талантов, финансовую устойчивость и спортивное совершенство. В настoящее время фонд находится на заключительном этапе комплексной проверки в связи с приобретением 90% акций бразильского футбольного клуба «Жувентуде». В перспективе группа планирует приобрести клуб в Португалии или Италии, который послужит мостиком для талантливых игроков, воспитанных в Бразилии, в флагманский клуб проекта, которым, как надеется Рамос, станет «Севилья».

Как выглядит «Рамон Санчес Писхуан» сейчас, и каким станет в будущем (если хватит денег) Фото: Рендер стадиона «Рамон Санчес Писхуан»

Спортивным директором всей экосистемы Five Eleven является Марк Бойшаса, профессионал с более чем 10-летним опытом работы в City Football Group, начавший свою карьеру в «Севилье», а до прихода в Five Eleven Capital занимавший должность генерального директора по футболу в саудовском «Аль-Хиляле».

Рамос присоединился к фонду в качестве не только совладельца, но и ключевой фигуры в принятии решений в спортивной и стратегической сферах. Конкретика в приобретении «Севильи» появится в ближайшие пару месяцев, когда закончится аудит, который ранее привёл к отказам двух венчурных фондов (эти компании не называются) от покупки клуба.

Тем временем новость о потенциальном приобретении «Севильи» распространились по всему миру, и даже в России на неё отреагировали. Продюсер и ведущий телеканала «Матч ТВ» Сергей Акулинин обратился к Рамосу: «Серхио, может, купишь «Крылья Советов»? Пожалуйста, сделай это».