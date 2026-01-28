В «Рубине» глобальные изменения. Артига ломает всё, за что хейтили Рахимова

На сборах уже новые схема и принципы построения игры. И обещания, что команда будет больше контролировать ход матчей.

Франка Артигу представили в качестве главного тренера «Рубина» 14 января. Вы наверняка помните, как это было: по слухам, Рашида Рахимова решили убрать ещё в середине декабря, но это никак не получалось. Якобы тренер не отвечал на звонки, да и с потенциальными кандидатами были проблемы. Ведь тот же испанец, шедший в лидерах списка на замену, имел действующий контракт, внимание, в Анголе.

Но в итоге Франк прилетел в Казань, переговорил с руководством, а вскоре стало известно, что его соглашение с африканским клубом расторгнуто. Оставалось только куда-то деть Рахимова. Стороны договорились о расторжении контракта прямо перед началом сборов, поэтому на них команду повёз уже другой специалист.

Изначально он говорил о задаче сохранить всё хорошее с небольшими изменениями. Но, похоже, нововведения всё-таки будут. И это нам показал первый сбор.

«Рубин» отойдёт от схемы с тремя центральными защитниками?

Многие же помнят основные претензии к Рахимову, помимо отсутствия прогресса в результатах? Это не самая яркая игра. И отсутствие голов, особенно в последний период работы тренера, когда не помогал даже Мирлинд Даку. С Артигой в клубе рассчитывают на изменения. Действия в атаке должны стать структурнее и не зависеть от конкретного человека.

Прозвучит парадоксально, но Артиге, возможно, будет проще преодолеть дакузависимость. Ведь сам албанский форвард, по сути, пропустил весь первый сбор. Он был с командой, но работал с ограничениями. Продолжает восстанавливаться после травмы и другой нападающий – Жак Сиве. Так что в двух контрольных матчах на поле мы видели молодого нападающего Даниила Моторина. В обоих случаях «Рубин» победил.

Сначала была обыграна команда «ИМТ» – аутсайдер сербского чемпионата. И на поле мы увидели ещё команду Рахимова. Начиная от схемы, ведь в этой игре Артига не отошёл от сочетаний с тремя центральными защитниками, заканчивая стилистикой: быстрое расставание с мячом, куча забросов и длинных передач. Однако испанец в той игре занялся другим: искал для футболистов новые роли. Дмитрий Кабутов, например, вышел на позиции ЦЗ, Дардан Шабанхаджай опустился ближе к полузащите и действовал в паре с Богданом Йочичем. Во втором тайме мы увидели на поле молодёжь – Энри Мукбу, Никиту Васильева, которые органично вписались в схему с Олегом Ивановым, Александром Зотовым и Александром Ломовицким. «Рубин» победил 3:1, хоть и не без скандала. В первом тайме соперник и вовсе хотел уйти с поля из-за якобы несправедливого пенальти. Но по методу сборной Сенегала всё-таки вернулся.

Во второй контрольной встрече мы увидели уже другой сюжет: «Рубин» перешёл на схему в четыре защитника, которая при Рахимове не использовалась. Егор Тесленко и Игор Вуячич в центре, а по флангам Илья Рожков и Андерсон Арройо. Впереди два опорных, три атакующих полузащитника и один форвард. Снова Моторин, ведь Сиве и Даку до сих пор недоступны. Как Угочукву Иву и Руслан Безруков.

Поэтому Артига погряз в экспериментах. Васильев играл справа, Шабанхаджай – слева, а Велдин Ходжа неожиданно оказался плеймейкером. Интересно, что новая схема привела к моментам, но не к голам. После перерыва «Рубин» вернулся к сочетанию в три центральных защитника и спокойно забил дважды.

Франк Артига главный тренер «Рубина» «Схема в данном случае не так важна. Мы играли в три центральных защитника. На флангах в первом тайме были один вингер и один фулбек, во втором тайме два вингера. Важнее, что мы даём практику нашим футболистам, чтобы они постепенно набирали форму и были готовы играть 90 минут в высоком темпе. Мы должны быть конкурентоспособны в первом официальном матче».



При этом Артига очень аккуратен в трансферных запросах. Говорит, что сначала нужно изучить тех, кто есть. В этом он тоже отличается от Рахимова, который требовал усиления для выполнения задачи.

Так какие же цели перед Артигой?

Похоже, концептуальные цели две: перестать ассоциироваться с седьмым местом в РПЛ, то есть совершить рывок хотя бы в топ-6, и улучшить игру в атаке. Да, Мирлинд Даку переподписывался не для того, чтобы сидеть на скамейке, но зависимость от него явно не должна быть тотальной. То есть от нового тренера ждут как минимум разнообразия. А вот что он говорил сам сразу после назначения:

Франк Артига главный тренер «Рубина» «На данный момент наша задача – сохранить всё хорошее, что делала эта команда. Есть игровые аспекты, в которых «Рубин» действительно был хорош и очень конкурентоспособен. Но есть и другие моменты, которые я как тренер вижу иначе. Думаю, если команда хочет быть выше, она должна больше контролировать ход матчей, а также больше владеть мячом, если мы хотим претендовать на высокие позиции. Обещаю вам, что вы будете очень гордиться командой. Команда продолжит биться и отдавать все силы на поле, но сделает шаг вперёд, чтобы достичь более высоких целей и в недалёком будущем претендовать на высокие позиции в РПЛ».



Интересно, что тренер имел в виду под словами «недалёкое будущее»? Может, речь уже про нынешний сезон? Но здесь «Рубину» будет тяжело. Команда сильно подпортила собственные шансы подняться выше седьмого места последними матчами осенне-зимней части сезона. Сейчас отставание от «Спартака» шесть очков. А от пятого места – вообще 12.

Да и календарь у казанцев не особо располагает к тому, чтобы сразу начать взлёт. В первом туре после паузы придётся помучиться с кусачей Махачкалой. А потом будут игры с «Краснодаром» и «Локомотивом». Вряд ли в них рисуется девять очков. Потом отрезок попроще – с «Крыльями Советов», «Сочи», «Оренбургом» и «Акроном».

Видимо, именно по второму весеннему отрезку как раз и можно будет сделать первые выводы о работе Артиги. «Рубин» будет другим. Но неизвестно, станет ли он лучше.