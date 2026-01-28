Топ-события четверга: Лига Европы, жара на Australian Open, хоккей и баскетбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как закончится встреча непримиримых соперников?

«Битве за Нью-Йорк» предшествовало редчайшее событие: защитника Карсона Суси обменяли из «Рейнджерс» в «Айлендерс». Это лишь четвёртый обмен между враждующими клубами за всю их долгую историю и первый за 15 лет. В турнирном плане в этом матче интереса куда меньше: «Рейнджерс» фактически объявили, что за плей-офф гоняться не будут, и для многих игроков это, скорее, будет лишней возможностью показать себя перед обменом.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: возвращение Леброна Джеймса

Возвращение Леброна Джеймса само по себе уже событие. Он был главной звездой «Кавальерс» много лет, а в 2016‑м принёс клубу долгожданное чемпионство. Интересно, как его встретят болельщики и смогут ли «Лейкерс» выиграть важный матч, чтобы остаться в лидерах Запада, — причин для внимания к игре более чем достаточно.

Мотивация Леброна в 41 год: Леброн Джеймс — об игре в 41 год: хочу выжать из себя всё до последней капли

🏒 3:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: битва прямых конкурентов за плей-офф на Востоке

После прихода в клуб Рика Боунесса «Коламбус» резко оживился и выиграл пять из шести последних матчей. «Мундиры» снова готовы бороться за плей-офф, пусть пока сильно уступают «Филадельфии»; однако у команды Рика Токкета в последних матчах наблюдается спад и надёжная ранее оборона после травмы Даниэля Владаржа дала множество трещин. Как проявят себя многочисленные русские игроки «Коламбуса»?

🏀 5:30: «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дерби в НБА

Впереди встреча двух техасских клубов. Обе команды хотят как минимум удачно выступить в плей-офф, и все их лидеры — Кевин Дюрант, Алперен Шенгюн, Виктор Вембаньяма и ДеАарон Фокс — готовы играть. Неделю назад «Хьюстон» уже выиграл у «Сан-Антонио» (111:106), поэтому у «Спёрс» есть дополнительная мотивация взять реванш.

Свежее достижение Дюранта: Дюрант стал автором достижения, за всю историю НБА покорившегося лишь четырём легендам

🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12), Australian Open, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: дойдёт ли Соболенко до четвёртого финала Australian Open подряд?

Первая ракетка мира Арина Соболенко на всех парах долетела до полуфинала Australian Open — 2026. Теперь, чтобы четвёртый раз подряд выйти в решающий матч австралийского мэйджора, белоруске необходимо справиться с Элиной Свитолиной. Теннисистки ранее играли шесть раз, и пока счёт 5-1 в пользу Арины. Победительница нового матча сразится за титул с кем-то из пары Джессика Пегула — Елена Рыбакина.

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: выйдет ли челябинский клуб из кризиса?

После прихода Евгения Корешкова челябинский клуб кратковременно улучшил результаты, но в последних матчах снова стал проигрывать прямым конкурентам. Пятая строчка Востока снова отдалилась, но не является невозможной для доставания, а вот о топ-4 придётся забыть. Игра с «Авангардом» будет очередным важным тестом готовности челябинского клуба. Возможно, за омичей уже успеют дебютировать Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: Антон Юдин против бывшей команды

Наверняка Антон Юдин хочет доказать, что его увольнение из «Локо» было напрасным. Одной игрой это не докажешь, но тот факт, что в этом сезоне он уже работал в «Локомотиве», делает игру ещё интереснее. С точки зрения таблицы победа важнее «Уралмашу»: они лишь восьмые. У «Локо» всё относительно спокойно — третья строчка и новый наставник. В результате получаем типичную ситуацию: экс-тренер пытается отомстить бывшей команде.

⚽️ 23:00: «Панатинаикос» — «Рома», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: удержатся ли римляне в топ-8?

«Панатинаикосу» по большому счёту должно быть всё равно на результат: разве что есть возможность забраться повыше в зоне плей-офф. Ну и порадовать болельщиков, как же без этого. Подняться выше уже никак, остаться без евровесны – тоже. А вот «Рому» устроит исключительно победа, поскольку позиция в топ-8 под вопросом. В этом розыгрыше ЛЕ римляне теряли очки исключительно дома, а вот три выезда сложились для них успешно. Четвёртый не станет исключением?

⚽️ 23:00: «Штутгарт» — «Янг Бойз», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: оба соперника будут биться до последнего

«Штутгарт» не смог обыграть смешанный состав «Ромы» (0:2) и обрёк себя на томительное ожидание: нужно и самим сломить «Янг Бойз», и ждать осечки конкурентов. Разница мячей +5 позволяет надеяться на лучшее. Правда, с соперником на 8-й тур не повезло: швейцарцам, вполне вероятно, не хватит для евровесны даже ничьей. Чья же мотивация окажется сильнее? «Янг Бойз» уже побеждали «Лилль» (1:0) и показывали, что не боятся команд из топ-5 чемпионатов.

⚽️ 23:00: «Порту» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: избегут ли португальцы зоны плей-офф?

В 7-м туре «Порту» «горел» в Пльзене, но на 90-й минуте всё-таки затолкал ответный гол «Виктории» (1:1). Именно он, вполне возможно, окажет решающую роль для прямого выхода в 1/8 финала. Пока что португальский гранд девятый на общем этапе. Есть возможность обойти как минимум одного конкурента из топ-8, а тут ещё и в соперниках страдальческий «Рейнджерс», шансы которого на евровесну давно растворились. С другой стороны, это не помешало им победить «Лудогорец» (1:0).

Все главные неудачники общего этапа ЛЕ Определились шесть клубов, которые досрочно вылетели из Лиги Европы

⚽️ 🎦 23:00: «Ноттингем Форест» — «Ференцварош», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: фаворитам уже ничего не надо, но не их соперникам

Чтобы «Ноттингем Форест» пробрался в 1/8 напрямую, должно случиться чудо: вдруг осечки допустят все команды общего этапа с 8-го по 15-е места? Англичане виноваты сами: считаются одними из фаворитов ЛЕ, а на деле не победили не только «Бетис» (2:2) с «Брагой» (0:1), но и «Мидтьюлланн» (2:3) со «Штурмом» (0:0). Что поделать, АПЛ для них важнее: нужно сосредоточивать силы. Зато «Ференцварош» держится в топ-8. Венграм будет очень кстати пропустить стадию плей-офф, ведь простых соперников там не будет.

«Ноттингем Форест» ждёт одного из лучших бомбардиров АПЛ «Ноттингем Форест» претендует на нападающего «Кристал Пэлас» Матета — Sky Sports

⚽️ 23:00: «Црвена Звезда» — «Сельта», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: один из самых статусных матчей 8-го тура

Попасть в топ-8 и тем и другим будет объективно сложно. «Црвена Звезда» всё испортила себе кошмарным стартом общего этапа, набрав одно очко за первые три тура. И даже четыре победы кряду, причём все по 1:0, не позволяют всерьёз рассчитывать на прямой проход в 1/8 финала. Но пока остаются хотя бы теоретические шансы, нужно сражаться. Уж кто-кто, а Деян Станкович умеет замотивировать. Тем более в гости приедет весьма статусный соперник.

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Ред Булл Зальцбург», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: «Зальцбург» зацепится за топ-24?

Шесть предыдущих лет подряд «Зальцбург» неизменно участвовал в основной стадии Лиги чемпионов. Но лучшие времена для него позади: в родной австрийской Бундеслиге лучшим два года подряд становился «Штурм», так ещё и евровесна хотя бы в ЛЕ под огромным вопросом. Даже гостевая победа над «Астон Виллой» её не гарантирует. Упрощает задачу лишь гарантированный проход англичан в 1/8 финала, то есть ожидаем от них второй состав. Вместе с ним усилится и интрига.

⚽️ 23:00: «Лион» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Интрига: статусный выезд Оздоева и, возможно, Чалова

В случае Фёдора «возможно», потому что он не играет с начала января и даже перестал попадать в заявку. Неужели готовится к трансферу? Сейчас, впрочем, не об этом. «Лион» – пока что лучшая команда общего этапа. Сразиться с такой в гостях – честь. Тем более ещё остались теоретические шансы на подъём в топ-8. Стоит подождать и гола Оздоева: в нынешнем сезоне ЛЕ он не отличался, зато в чемпионате Греции положил 7 мячей за 16 матчей. Пора бы расчехлить пушку и на евроарене.