Ливерпуль — Карабах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 января 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: Лига Европы, жара на Australian Open, хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 января 2026 года
Горячее 29 января: «Лион» — ПАОК и «Панатинаикос» — «Рома», полуфинал Соболенко — Свитолина, нью-йоркское дерби в НХЛ, Единая лига и НБА!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится встреча непримиримых соперников?

«Битве за Нью-Йорк» предшествовало редчайшее событие: защитника Карсона Суси обменяли из «Рейнджерс» в «Айлендерс». Это лишь четвёртый обмен между враждующими клубами за всю их долгую историю и первый за 15 лет. В турнирном плане в этом матче интереса куда меньше: «Рейнджерс» фактически объявили, что за плей-офф гоняться не будут, и для многих игроков это, скорее, будет лишней возможностью показать себя перед обменом.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Все претенденты на Панарина
Панарин станет одноклубником Овечкина или Макдэвида? Куда «Рейнджерс» обменяют Хлебушка
Панарин станет одноклубником Овечкина или Макдэвида? Куда «Рейнджерс» обменяют Хлебушка

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возвращение Леброна Джеймса

Возвращение Леброна Джеймса само по себе уже событие. Он был главной звездой «Кавальерс» много лет, а в 2016‑м принёс клубу долгожданное чемпионство. Интересно, как его встретят болельщики и смогут ли «Лейкерс» выиграть важный матч, чтобы остаться в лидерах Запада, — причин для внимания к игре более чем достаточно.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Мотивация Леброна в 41 год:
Леброн Джеймс — об игре в 41 год: хочу выжать из себя всё до последней капли

🏒 3:30: «Коламбус Блю Джекетс» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва прямых конкурентов за плей-офф на Востоке

После прихода в клуб Рика Боунесса «Коламбус» резко оживился и выиграл пять из шести последних матчей. «Мундиры» снова готовы бороться за плей-офф, пусть пока сильно уступают «Филадельфии»; однако у команды Рика Токкета в последних матчах наблюдается спад и надёжная ранее оборона после травмы Даниэля Владаржа дала множество трещин. Как проявят себя многочисленные русские игроки «Коламбуса»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Результативный матч «мундиров»
Голевой карнавал в НХЛ! А Кучеров уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду
Голевой карнавал в НХЛ! А Кучеров уже дышит в спину Маккиннону и Макдэвиду

🏀 5:30: «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дерби в НБА

Впереди встреча двух техасских клубов. Обе команды хотят как минимум удачно выступить в плей-офф, и все их лидеры — Кевин Дюрант, Алперен Шенгюн, Виктор Вембаньяма и ДеАарон Фокс — готовы играть. Неделю назад «Хьюстон» уже выиграл у «Сан-Антонио» (111:106), поэтому у «Спёрс» есть дополнительная мотивация взять реванш.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Свежее достижение Дюранта:
Дюрант стал автором достижения, за всю историю НБА покорившегося лишь четырём легендам

🎾 11:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Элина Свитолина (Украина, 12), Australian Open, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Интрига: дойдёт ли Соболенко до четвёртого финала Australian Open подряд?

Первая ракетка мира Арина Соболенко на всех парах долетела до полуфинала Australian Open — 2026. Теперь, чтобы четвёртый раз подряд выйти в решающий матч австралийского мэйджора, белоруске необходимо справиться с Элиной Свитолиной. Теннисистки ранее играли шесть раз, и пока счёт 5-1 в пользу Арины. Победительница нового матча сразится за титул с кем-то из пары Джессика Пегула — Елена Рыбакина.

Australian Open. Женщины. Турнирная сетка
Обе теннисистки пока не потеряли ни сета на турнире:
«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?
«Это будет кино». Выйдет ли Соболенко в свой четвёртый подряд финал Australian Open?

🏒 16:30: «Авангард» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли челябинский клуб из кризиса?

После прихода Евгения Корешкова челябинский клуб кратковременно улучшил результаты, но в последних матчах снова стал проигрывать прямым конкурентам. Пятая строчка Востока снова отдалилась, но не является невозможной для доставания, а вот о топ-4 придётся забыть. Игра с «Авангардом» будет очередным важным тестом готовности челябинского клуба. Возможно, за омичей уже успеют дебютировать Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как омичи сработали на дедлайне
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?

🏀 17:30: «Уралмаш» — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Антон Юдин против бывшей команды

Наверняка Антон Юдин хочет доказать, что его увольнение из «Локо» было напрасным. Одной игрой это не докажешь, но тот факт, что в этом сезоне он уже работал в «Локомотиве», делает игру ещё интереснее. С точки зрения таблицы победа важнее «Уралмашу»: они лишь восьмые. У «Локо» всё относительно спокойно — третья строчка и новый наставник. В результате получаем типичную ситуацию: экс-тренер пытается отомстить бывшей команде.

Статистика Единой лиги ВТБ
Голосуйте!
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги
Рейтинг
Яркие легионеры и российские звёзды. Голосуйте за героя недели Единой лиги

⚽️ 23:00: «Панатинаикос» — «Рома», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержатся ли римляне в топ-8?

«Панатинаикосу» по большому счёту должно быть всё равно на результат: разве что есть возможность забраться повыше в зоне плей-офф. Ну и порадовать болельщиков, как же без этого. Подняться выше уже никак, остаться без евровесны – тоже. А вот «Рому» устроит исключительно победа, поскольку позиция в топ-8 под вопросом. В этом розыгрыше ЛЕ римляне теряли очки исключительно дома, а вот три выезда сложились для них успешно. Четвёртый не станет исключением?

Статистика Лиги Европы
Ничью точно не ожидаем
«Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью в официальных матчах
Истории
«Рома» в этом сезоне ни разу не сыграла вничью в официальных матчах

⚽️ 23:00: «Штутгарт» — «Янг Бойз», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оба соперника будут биться до последнего

«Штутгарт» не смог обыграть смешанный состав «Ромы» (0:2) и обрёк себя на томительное ожидание: нужно и самим сломить «Янг Бойз», и ждать осечки конкурентов. Разница мячей +5 позволяет надеяться на лучшее. Правда, с соперником на 8-й тур не повезло: швейцарцам, вполне вероятно, не хватит для евровесны даже ничьей. Чья же мотивация окажется сильнее? «Янг Бойз» уже побеждали «Лилль» (1:0) и показывали, что не боятся команд из топ-5 чемпионатов.

Статистика Лиги Европы
Тогда, правда, помогло удаление
Видео
Двойной сейв с пенальти и два удаления — в видеообзоре матча «Лилля» и «Янг Бойз» в ЛЕ

⚽️ 23:00: «Порту» — «Рейнджерс», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избегут ли португальцы зоны плей-офф?

В 7-м туре «Порту» «горел» в Пльзене, но на 90-й минуте всё-таки затолкал ответный гол «Виктории» (1:1). Именно он, вполне возможно, окажет решающую роль для прямого выхода в 1/8 финала. Пока что португальский гранд девятый на общем этапе. Есть возможность обойти как минимум одного конкурента из топ-8, а тут ещё и в соперниках страдальческий «Рейнджерс», шансы которого на евровесну давно растворились. С другой стороны, это не помешало им победить «Лудогорец» (1:0).

Статистика Лиги Европы
Все главные неудачники общего этапа ЛЕ
Определились шесть клубов, которые досрочно вылетели из Лиги Европы

⚽️ 🎦 23:00: «Ноттингем Форест» — «Ференцварош», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: фаворитам уже ничего не надо, но не их соперникам

Чтобы «Ноттингем Форест» пробрался в 1/8 напрямую, должно случиться чудо: вдруг осечки допустят все команды общего этапа с 8-го по 15-е места? Англичане виноваты сами: считаются одними из фаворитов ЛЕ, а на деле не победили не только «Бетис» (2:2) с «Брагой» (0:1), но и «Мидтьюлланн» (2:3) со «Штурмом» (0:0). Что поделать, АПЛ для них важнее: нужно сосредоточивать силы. Зато «Ференцварош» держится в топ-8. Венграм будет очень кстати пропустить стадию плей-офф, ведь простых соперников там не будет.

Статистика Лиги Европы
«Ноттингем Форест» ждёт одного из лучших бомбардиров АПЛ
«Ноттингем Форест» претендует на нападающего «Кристал Пэлас» Матета — Sky Sports

⚽️ 23:00: «Црвена Звезда» — «Сельта», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Сельта
Виго, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: один из самых статусных матчей 8-го тура

Попасть в топ-8 и тем и другим будет объективно сложно. «Црвена Звезда» всё испортила себе кошмарным стартом общего этапа, набрав одно очко за первые три тура. И даже четыре победы кряду, причём все по 1:0, не позволяют всерьёз рассчитывать на прямой проход в 1/8 финала. Но пока остаются хотя бы теоретические шансы, нужно сражаться. Уж кто-кто, а Деян Станкович умеет замотивировать. Тем более в гости приедет весьма статусный соперник.

Статистика Лиги Европы
Дебют у Станковича удался
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ
Видео
Яркий дебют Станковича, печальный камбэк Худякова, Эмери обыграл Тедеско. Главное в ЛЕ

⚽️ 23:00: «Астон Вилла» — «Ред Булл Зальцбург», Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зальцбург» зацепится за топ-24?

Шесть предыдущих лет подряд «Зальцбург» неизменно участвовал в основной стадии Лиги чемпионов. Но лучшие времена для него позади: в родной австрийской Бундеслиге лучшим два года подряд становился «Штурм», так ещё и евровесна хотя бы в ЛЕ под огромным вопросом. Даже гостевая победа над «Астон Виллой» её не гарантирует. Упрощает задачу лишь гарантированный проход англичан в 1/8 финала, то есть ожидаем от них второй состав. Вместе с ним усилится и интрига.

Статистика Лиги Европы
Знали, что бирмингемцы вернули Абрахама?
«До сих пор не могу в это поверить». Абрахам — о возвращении в «Астон Виллу»

⚽️ 23:00: «Лион» — ПАОК, Лига Европы, общий этап, 8-й тур

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: статусный выезд Оздоева и, возможно, Чалова

В случае Фёдора «возможно», потому что он не играет с начала января и даже перестал попадать в заявку. Неужели готовится к трансферу? Сейчас, впрочем, не об этом. «Лион» – пока что лучшая команда общего этапа. Сразиться с такой в гостях – честь. Тем более ещё остались теоретические шансы на подъём в топ-8. Стоит подождать и гола Оздоева: в нынешнем сезоне ЛЕ он не отличался, зато в чемпионате Греции положил 7 мячей за 16 матчей. Пора бы расчехлить пушку и на евроарене.

Статистика Лиги Европы
В Кубке Греции Магомед тоже результативен
ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл «Олимпиакос» и вышел в полуфинал Кубка Греции
