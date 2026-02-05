Саусь — седьмой воспитанник «Зенита» в «Спартаке». Как они играли после переезда в Москву?

Вы наверняка натыкались на заголовки, где Владислава Сауся, перешедшего из «Балтики» в «Спартак», называли воспитанником «Зенита». Либо на комментарии разных экспертов про то, как петербуржцы упустили такого таланта. Но давайте сразу уточним: полузащитник находился в системе клуба с 2021 по 2024 год. То есть перешёл туда в 17 лет. Если бы этот материал вышел в газете лет 20 назад, то к статусу воспитанника предъявлялось бы куда больше требований. Теперь же они есть только в регламенте РПЛ и касаются лимита, а слово замещено на «доморощенный». То есть сейчас не существует единой модели, по которой мы можем называть игрока либо воспитанником, либо нет.

Так или иначе, Саусь попал в молодёжную команду «Зенита», за которую играл в МФЛ и юношеской Лиге УЕФА. Потом были «Зенит-2» и даже один матч за первую команду. Так что петербуржцев однозначно можно причислить к клубам, где футболист воспитывался. А уже в Калининграде Владислав дошёл до уровня РПЛ. Но теперь он в «Спартаке». А мы вспомним, какие ещё игроки уже после распада СССР, прошедшие через школу вице-чемпионов, играли в московском клубе.

Сергей Дмитриев, нападающий

В «Спартаке»: 2 гола в 9 матчах (1997-1998)

Сергей Дмитриев Фото: ФК «Спартак»

Сергей оказался в «Смене», которая сейчас называется зенитовской академией, когда та только появилась, в возрасте 12 лет и играл там до выпуска. Потом случились небольшой период в ленинградском «Динамо» и приглашение в «Зенит» от Павла Садырина.

На протяжении шести сезонов Дмитриев был важным для петербуржцев игроком и взял чемпионство СССР 1984 года. А возможно, главным его хайлайтом стал гол в ворота «Металлиста», который и принёс команде титул. В 1989-м после череды травм Дмитриев ушёл в московское «Динамо», потом – в ЦСКА. Дальше начались скитания. В том числе из-за травм, полученных ещё в ленинградский период, Дмитриев не мог надолго закрепиться в какой-либо команде. Но все они были топовыми, а в 1997-м, уже под финиш карьеры, Сергей заглянул в «Спартак». Клуб искал нападающего из-за травм Валерия Кечинова и Максима Бузникина, поэтому на коротком отрезке Дмитриев помог. Карьеру же завершил в 2001 году в «Светлогорце».

После этого Сергей много лет работал тренером, с 2019-го по 2021-й – в СШОР «Зенит». 26 декабря 2022 года он ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Дмитрий Радченко, нападающий

В «Спартаке»: 36 голов и 6 голевых передач в 82 матчах (1991-1993)

Дмитрий Радченко (слева) Фото: РИА Новости

Дмитрий – воспитанник школы «Смена». В ней он воспитывался с 11 лет, прошёл через все ступени, но первым профессиональным клубом для него стало ленинградское «Динамо». Там Радченко надолго не задержался и перешёл в «Зенит» – в один из самых непростых моментов истории. Когда на стадион имени Кирова ходило всего по паре тысяч человек, а команда вылетела в Первую лигу. Однако Дмитрия знали как классного молодого нападающего и даже вызывали в сборную страны.

Поэтому неудивительно, что интерес к нему проявляли из Владикавказа, московских «Динамо» и «Спартака». Дмитрий выбрал последний вариант. И точно не прогадал: почти сразу попал в основной состав, выиграл два чемпионских титула. Именно такая игра спровоцировала интерес из-за рубежа, после чего Радченко уехал в Испанию, где и провёл почти всю карьеру. При этом после возвращения в Россию к «Спартаку» он не имел никакого отношения. Получил работу в академии «Зенита» ещё в 2010-м, год работал с основой, ненадолго заезжал в «Ахмат», а сейчас продолжает трудиться с юными воспитанниками петербуржцев.

Дмитрий Сычёв, нападающий

В «Спартаке»: 10 голов и 4 голевые передачи в 19 матчах (2002)

Нападающий засветился во время игр за сборную Урала. И после девятого класса перебрался в Петербург, получив приглашение из «Смены». Там он провёл два года, привлекался к тренировкам дубля и тренировался под руководством Льва Бурчалкина. Однако в 17 лет родители захотели от школы конкретики по будущему и, соответственно, контракт, где были бы прописаны регулярные выходы в основе и аренда квартиры. Клуб отказался. Поэтому отец увёз парня в Тамбов.

Но там Дмитрий долго не задержался, и через полтора года Вячеслав Грозный привёз парня на сборы московского «Спартака». Сычёв всем понравился, получил контракт и даже вышел в основе в первом же туре. Это был суперсюжет. Уже через полгода он стал лучшим в чемпионате по системе «гол+пас», съездил на ЧМ-2002, а потом начались разборки в клубом из-за контракта. Всё закончилось дисквалификацией на четыре месяца и переходом в «Марсель».

Карьеры, сопоставимой с его талантом, у Дмитрия в итоге не сложилось. Хоть и достижений – победы во всех внутрироссийских соревнованиях, участие в чемпионатах мира и Европы – хватало. До недавнего времени Дмитрий занимал пост президента омского «Иртыша», однако в прошлом году покинул свой пост.

Владимир Быстров, полузащитник

В «Спартаке»: 18 голов и 26 голевых передач в 138 матчах (2005-2009)

Пожалуй, самый громкий переход зенитовского воспитанника, случившийся уже в период, когда между клубами началась реальная вражда. Трансфер оброс множеством мифов, которые были развенчаны только впоследствии. Так или иначе, в 2005 году воспитанник школы «Смена» и игрок основы «Зенита» перешёл в «Спартак».

Первый сезон стал одним из лучших в московской карьере – Быстров очень хотел доказать всем, что сделал правильный выбор. Принимал свист на «Петровском», оскорбительные баннеры, но всё равно был хорош. Со временем его игра усреднилась. А в 2009-м Владимир затосковал по Петербургу и попросился обратно. В клубе, который тогда был в прайме, с радостью вернули воспитанника. А сам вингер помог выиграть ещё два чемпионских титула.

Уже позже будут новые скандалы, аренда в «Анжи», отъезды в «Краснодар» и «Тосно». Так или иначе, Быстров – пока единственный воспитанник «Зенита», кто не только ушёл в «Спартак» напрямую из клуба, но потом ещё и вернулся.

Николай Заболотный, вратарь

В «Спартаке»: 8 пропущенных голов в 7 матчах (2010-2014)

Николай Заболотный в «Спартаке» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Заболотный в детстве сменил несколько футбольных школ, в том числе «Смену» и СШОР «Зенит», однако его скорее можно назвать воспитанником академии, ведь в 2007-м он оказался в молодёжном составе, который через два года выиграл чемпионат страны. Однако вместо нового контракта вратарь получил лишь словесную благодарность.

И перешёл в «Спартак», где тоже в первом сезоне играл за молодёжку. Проявлял себя неплохо, однако вытеснить Андрея Диканя из стартового состава, несмотря на несколько попыток, оказалось нереально. Поэтому сначала случилась аренда в «Ростов», где Заболотный тоже мало играл, а потом – переход в «Урал». После этого Николай сменил ещё несколько команд, а в 2025-м узнал, что «Сочи» не продлит с ним контракт. Полгода он уже без команды, хотя официально о завершении карьеры 35-летний вратарь не объявлял.

Игорь Дмитриев, полузащитник

В «Спартаке»: 2 гола и 6 голевых передач в 23 матчах (2025 – н. вр.)

Сын Сергея Дмитриева провёл в академии «Зенита» семь лет. Попал туда, когда ему было пять. А в 12 перешёл в конкурирующую школу СШОР «Зенит», которую в 2022-м и окончил. Правда, ещё до официального выпуска получил приглашение от «Ленинградца», который выступал во Второй лиге. Опыт игры на взрослом уровне ему явно помог, и уходил оттуда он с классной статистикой – 11+13 в 48 матчах.

Парня приметил «Урал», так что скачок случился сразу в РПЛ, где он дебютировал в 2023 году. И в целом провёл крепкий для 19-летнего проспекта сезон, сыграв в 37 матчах. Логично, что появился интерес от топов. Но «Зенита» среди претендентов, судя по всему, не было. Поэтому летом 2024-го он подписал контракт со «Спартаком». Правда, почти сразу отбыл в аренду в «Крылья Советов» на весь сезон. Однако в новом чемпионате Деян Станкович решил сохранить парня и вряд ли хотя бы раз пожалел. Скорость, дриблинг, желание – всё это у Дмитриева есть.

Но теперь доказывать придётся уже при новом тренере – Хуане Карлосе Карседо. И ему, и Саусю.