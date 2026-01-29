Челестини ушёл в ЦСКА — и развалилось всё. Теперь спасать «Базель» будет легенда Швейцарии

Сегодня, 29 января, финиширует общий этап Лиги Европы. Для «Базеля» — бывшей команды нынешнего главного тренера ЦСКА Фабио Челестини — домашний матч с «Викторией Пльзень» превратился в финал. От результата зависит, продолжат ли швейцарцы евросезон. «Базель» находится на 28-м месте — в двух очках от топ-24. Перед битвой с чехами чемпион Швейцарии поменял главного тренера и назначил местную легенду, потому что после отъезда Челестини в Россию всё стало совсем плохо.

Если взглянуть на происходящее в последние годы с «Базелем», то кажется, что Челестини был для этой команды волшебной феей. Когда Фабио принимал швейцарских красно-синих в октябре 2023 года, титулованный клуб находился в глубоком кризисе. Чемпионский титул не выигрывал с 2017-го, любой другой трофей — с 2019-го, когда взяли Кубок. Более того, на момент прихода Челестини «Базель» после 12 туров занимал в чемпионате последнее (!), 12-е место. Команду затянуло в турнирное болото. «Базель», к слову, не вылетал из элиты с 1988 года.

В свой первый сезон Челестини поднял команду в топ-8. А в следующем сезоне-2024/2025 сделал «золотой дубль» — выиграл чемпионский титул с отрывом в 10 очков от «Серветта» и в 12 – от предыдущего чемпиона «Янг Бойз», а также завоевал Кубок Швейцарии, крупно победив в финале «Биль-Бьенн» (4:1). После чего попрощался с Базелем и отправился в Москву.

Фабио Челестини экс-тренер «Базеля» «Я сказал спортивному директору «Базеля», что не буду продолжать работу с командой. Сообщил о своём решении ещё перед финалом Кубка, где мы выиграли и оформили «золотой дубль». Собственно, поэтому я и ушёл — это была высшая точка. Лучше сработать было невозможно».



У «Базеля», видимо, своеобразные руководители. По словам Челестини, его даже в прошлом сезоне сильно критиковали и хотели уволить за два месяца до «золотого дубля» из-за того, что он никогда не говорил публично о чемпионском титуле как о цели для команды. Президент клуба злился на тренера. Дескать, мы же «Базель» — и мы должны быть чемпионами. По информации швейцарских СМИ, руководство тоже сомневалось в целесообразности продолжения сотрудничества с тренером. Претензии к нему были связаны со спадом в середине сезона (две трёхматчевые безвыигрышные серии в декабре и феврале) и «недостатком прогресса у отдельных игроков». В общем, разошлись — и забыли друг о друге.

В межсезонье «Базель» объявил имя сменщика Челестини, перед которым стояла задача вывести команду в Лигу чемпионов и защитить чемпионский титул. Им стал достаточно известный в прошлом защитник Людовик Маньин, сыгравший 62 матча за сборную Швейцарии. Как тренер он начинал в 2013 году с юношеских команд «Цюриха». После этого был ассистентом в основе и возглавлял фарм-клуб. В 2018-м Маньина назначили главным тренером первой команды «Цюриха», а затем Людовик работал с австрийским «Альтахом» и «Лозанной». Его единственный пока успех — победа в Кубке Швейцарии с «Цюрихом» в сезоне-2017/2018.

Людовик Маньин в «Базеле» Фото: Daniela Porcelli/Getty Images

В летнее окно «Базель» потерял трёх ценных игроков. Опорный полузащитник Леон Авдуллаху был продан в «Хоффенхайм» за € 8 млн, нападающий Кевин Оморуйи — в «Ниццу» за € 6 млн, а фланговый хавбек Антон Каде — в «Аугсбург» за € 2,25 млн. Это в том числе плоды труда Челестини. Вряд ли «Базель» заработал бы столько на своих футболистах, оставайся команда середняком или аутсайдером. Зато «Базель» сохранил выдавшего феноменальный сезон «деда» Шакири — Шердан набрал в «золотом» чемпионате 18+21 в 34 матчах. Никто и близко в Швейцарии к этим показателям не подобрался. Кроме того, под Лигу чемпионов клуб потратил € 15,5 млн на приобретение новичков или выкуп ранее арендованных игроков. Всего сделали девять трансферов «на вход».

Однако без Челестини машина не заработала. У Маньина не пошло. Из Лиги чемпионов «Базель» выбыл уже в августе в первом для себя раунде квалификации, уступив по сумме двух матчей «Копенгагену» (1:1 дома и 0:2 в гостях). Команда автоматически отправилась в общий этап Лиги Европы. В чемпионате Швейцарии стартовали с двух поражений в трёх турах, потом вроде бы выправили ситуацию, но на вершину таблицы так и не поднялись. А с ноября по середину января у «Базеля» было лишь две победы в девяти турах. При Маньине команда сбавила во всём.

В Лиге Европы у чемпиона Швейцарии всего две победы в семи турах — во встречах со «Штутгартом» (2:0) и «ФКСБ» (3:1). При пяти поражениях — от «Фрайбурга» (1:2), «Лиона» (0:2), «Генка» (1:2), «Астон Виллы» (1:2) и «Ред Булл Зальцбург» (1:3). Хотя Шакири по-прежнему тащит, как может — набрал 14+13 в 32 матчах во всех турнирах, но этого недостаточно. «Базель» только на четвёртом месте в швейцарской Суперлиге с отставанием в 10 очков от лидера «Туна». Ещё есть шансы догнать «Лугано» и «Санкт-Галлен», финишировать в топ-2 или в топ-3, однако о Лиге чемпионов пока придётся забыть. В понедельник клуб объявил об отставке Маньина.

«В течение недель и месяцев перед зимним перерывом мы наблюдали стагнацию — в наших результатах, в игре, — объяснил увольнение Маньина спортивный директор «Базеля» Даниэль Штуки. — Стабильность крайне важна для достижения наших амбициозных целей. Первые три матча нового года не оправдали ожиданий руководства. Надежды на улучшение ситуации не оправдались, несмотря на хорошую подготовку. Мы всё ещё можем достичь некоторых из наших целей, поэтому решили сделать этот непростой шаг».

Выбор нового тренера — довольно неожиданный. «Базель» возглавил другой бывший защитник сборной Швейцарии — экс-игрок «Ювентуса», «Лацио» и лондонского «Арсенала» Штефан Лихтштайнер. Для местного футбола он, можно сказать, легенда. С «Ювентусом» дважды доходил до финала Лиги чемпионов и взял семь скудетто, за национальную команду сыграл 108 матчей.

Штефан Лихтштайнер — новый тренер «Базеля» Фото: fcb.ch

Вот только тренерский опыт у 42-летнего Лихтштайнера — минимальный. Он завершил карьеру в 2020 году, потом стал ассистентом в сборной Швейцарии U18 и работал с юношами «Базеля», а с 2024-го возглавлял «Ветсвиль-Бонштеттен» из четвёртого дивизиона. Есть подозрение, что там Штефан тренировал людей, которые выходили на занятия с бокалом пива.

«Это риск для обеих сторон, безусловно», — признал на пресс-конференции спортивный директор Штуки. Так или иначе, выбор сделан: Лихтштайнер должен вернуть «Базель» в то состояние, в котором команда была при Челестини. А первым делом — вырвать путёвку в плей-офф Лиги Европы. По словам Штефана, он стремится к доминирующему футболу, и состав команды позволяет играть и побеждать в таком стиле.