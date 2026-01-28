«Челси» выгнал Стерлинга, Дембеле заманивают в Саудовскую Аравию. Трансферы и слухи дня

«Язык, великолепный наш язык. Речное и степное в нём раздолье. В нём клёкоты орла и волчий рык. Напев и звон, и ладан богомолья». Лучше прочесть четверостишие стихотворения Константина Бальмонта, чем очередную бесполезную подводку трансферного дайджеста.

Состоявшиеся трансферы

Стерлинг освобождённый

Рахим Стерлинг висел тяжким грузом в зарплатной ведомости «Челси»: не играл за клуб полтора года (ещё была аренда в «Арсенал»), при этом оставался самым высокооплачиваемым в команде и за год поднимал € 19,6 млн. Теперь стороны официально расторгли контракт, и 31-летний вингер отправился на рынок свободных агентов. Видимо, у него всё-таки нашёлся вариант, где можно одновременно выходить на поле и зарабатывать. Если так, ждём новостей. Покупали Стерлинга, к слову, в 2022 году у «Манчестер Сити» за € 56 млн.

Есть и ещё одна приятная для поклонников «Челси» новость. В Topskills Sports UK появился инсайд, якобы лондонцы планируют предложить «Реалу» около € 80 млн за Эндрика и сделать его ключевой фигурой проекта. Сейчас 19-летний бразилец сверкает в «Лионе», за три матча оформив 4+1.

Пакета вернулся в Бразилию

Лукас Пакета Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

28-летний атакующий полузащитник давно мечтал вновь очутиться в родных краях. «Фламенго» воспользовался этим и додавил сделку на € 42 млн. Вместо лишних слов приводим часть официального заявления лондонцев.

«Вест Хэм» заявление клуба «Лукас ясно дал понять, что по личным и семейным причинам хочет вернуться домой и начать всё заново после того, как в июле 2025 года с него сняли обвинения в неправомерном поведении, рассмотрение которых заняло два года — ситуация принесла ему значительное психологическое напряжение. Несмотря на все усилия клуба убедить Лукаса остаться, он настоял на своём. Главный тренер и клуб с неохотой согласились удовлетворить его просьбу о трансфере».



«Вест Хэм» купил Адама Траоре

Адама Траоре Фото: whufc.com

Лишились Пакета, но взяли Траоре. Мощный 30-летний вингер несколько лет назад выступал за «Барселону», которая его сперва воспитала, а потом, когда он возмужал, арендовала у «Вулверхэмптона». Теперь же его всего за € 2,3 млн забрал у «Фулхэма» «Вест Хэм». В этом сезоне АПЛ у Траоре 15 матчей, да только на них выпало лишь 262 минуты. Видимо, на новом месте рисуется лучшая перспектива. Однако теперь ему предстоит бороться не за попадание в еврокубки, а за элементарное сохранение прописки в АПЛ.

Дугласа Луиса перенаправили в «Астон Виллу»

Дуглас Луис Фото: Michael Regan/Getty Images

27-летний полузащитник в начале сезона отправился из «Ювентуса» в аренду к «Ноттингем Форест». Не прошло и полугода, как бразильца выдернули оттуда в «Астон Виллу». Бирмингемцы забрали его на полгода и отслюнявили € 2 млн. Соглашение предусматривает право выкупа за € 25 млн плюс бонусные € 3,5 млн при достижении определённых условий. Как раз из «Виллы» Дугласа покупал «Юве» в 2024 году, только за куда более внушительные € 51,5 млн.

Мопе добрался до клуба, который смеялся над ним летом

Нил Мопе Фото: sevillafc.es

Здесь больше интересна история, чем сам трансфер. Летом «Севилья» катала товарищескую встречу с «Марселем», и SMM-менеджер испанцев откровенно потешался в соцсетях над Нилом Мопе: «Каждый раз, когда Мопе выходит на поле и не забивает, админ улыбается». Прошло полгода, и 29-летнего нападающего арендовала… как раз «Севилья»! Нил ответил на то сообщение: «Эй, админ, где твой кабинет? Просто поговорить с тобой хочу». Вскоре появилось продолжение. «Дамы и господа, он пойман», — написал француз, прикрепив фото, на котором он в шутку душит обидчика.

Получилось забавно. Что касается чисто футбольных достижений, у Мопе в этом сезоне одна минута в Лиге 1. Негусто. Его приютили до лета с правом выкупа за € 6 млн. Ещё «Севилья» отдала «Вильярреалу» в аренду 26-летнего вингера Альфона Гонсалеса с опцией выкупа за € 7 млн.

Трансферные слухи дня

Дембеле — новая цель саудовских клубов

Болельщики «ПСЖ», не пугайтесь, цель долгосрочная. Если верить Sky Sports, высокопоставленные представители саудовской лиги сделали предварительные запросы о возможности многомиллионного трансфера 28-летнего нападающего. Но не сейчас, а после ЧМ-2026. В окружении обладателя «Золотого мяча» в ответ на слухи заявили, что тот полностью сосредоточен на выступлении за парижский клуб. Что ж, было бы странно услышать иной ответ.

Кессье и Онана вновь манит Серия А

Источники у новостей разные, однако объединены общим посылом: Серия А нуждается в проверенных звёздах. Во-первых, Daily Mail указал, что 29-летний вратарь Андре Онана, сейчас арендованный «Трабзонспором» у «МЮ», не против вернуться в «Интер». Миланцы как раз ищут сменщика Яну Зоммеру, а у камерунца в Италии осталась недвижимость. Его представители прилетели в Милан на предварительные переговоры.

Во-вторых, по информации Tuttosport, у 29-летнего полузащитника Франка Кессье истекает контракт с саудовским «Аль-Ахли» и к нему заранее постучался «Ювентус». Летом возможен бесплатный переход. Либо уже зимой — если саудовцы согласятся на незначительную компенсацию. Те, впрочем, пытаются продлить ивуарийца. Кессье, напомним, отыграл свыше 200 матчей за «Милан» и был хорош.

Защитник «Локо» нужен «Бешикташу»

В «Локомотиве» и так немного легионеров. А может стать ещё меньше. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату», что «Бешикташ» готов приобрести защитника Сесара Монтеса и вскоре сделает официальное предложение. Агент 28-летнего мексиканца Луис Азнар всё подтвердил: «Интерес есть, это правда. Не знаю, собирается ли Монтес покидать Москву этой зимой, но «Бешикташ» действительно хочет его купить».

Изначально «Бешикташ» смотрел в сторону Давида Алабы из «Реала» и Эмре Джана из «Боруссии» Дортмунд, но те оказались слишком дорогостоящими. Телеграм-канал «Мутко против» написал, что турецкий клуб планирует закрыть сделку за € 7 млн плюс бонусы.

Одной строкой

Бобб/Думфрис/Мампасси Фото: Getty Images/«Чемпионат»