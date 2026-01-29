Сафонов сыграл впервые за полтора месяца! Но «ПСЖ» потерял Хвичу и остался без топ-8 ЛЧ

«ПСЖ» и «Ньюкасл» набрали по 13 очков перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов. Победитель встречи попадал напрямую в 1/8 финала, а проигравший почти наверняка вылетал за пределы топ-8.

Стартовый состав французского клуба — приятная новость для российских болельщиков. Матвей Сафонов вернулся в ворота лучшего клуба Европы. Полтора месяца простоя из-за травмы позади, Люка Шевалье вернули в запас. Начали парижане очень бодро. Уже на первой минуте мяч попал в руку Льюису Майли, и арбитр Славко Винчич поставил пенальти, после того как сбегал к монитору.

Правда, Ник Поуп оставил Усмана Дембеле без гола. Голкипер прыгнул в левый от себя угол и не прогадал — именно туда и пробил обладатель «Золотого мяча». Но «ПСЖ» долго не грустил. Слишком много пространства для Хвичи Кварацхелии, слишком много пространства для Витиньи — вынимайте. Грузин промчался по правому флангу и отдал на португальца, а тот уложил мяч точно в угол.

Сафонов не стоял без дела. Сначала подстраховал высокую линию обороны, а потом прервал прострел. Защитники «ПСЖ» часто играли через вратаря, а тот предпочитал длинные забросы. Никаких коротких пасов от Матвея под прессингом футболистов «Ньюкасла». Правда, был и не очень приятный эпизод. Сафонов смахнул рукой мяч (летел вдоль ворот, но за спину голкипера), и тот отскочил прямо к Майли. Льюис пробил крайне неточно из хорошей позиции.

«ПСЖ» играл с большим преимуществом. Дембеле стрелял в дальний угол — Поуп отбил рукой. 2:0 в пользу английского голкипера. Витинья покатил на Хвичу, тот попал в створ, но слишком удобно для вратаря. А потом грузину не повезло. Кварацхелия пошёл в отбор против Энтони Эланги и в результате сам попал под подкат соперника. Голеностоп жутко подвернулся. Замедленные повторы в таких случаях — настоящее зло. Хвича ушёл с поля, но не сам, а с помощью Ашрафа Хакими и медиков. Дезире Дуэ, ваш выход.

«ПСЖ» не обыграл «Ньюкасл» Фото: Franco Arland/Getty Images

«Ньюкасл» отыгрался в добавленное к первому тайму время. У гостей мало что получалось, пока на помощь не пришёл стандарт. Дэн Бёрн скинул на Джо Уиллока, и тот головой направил мяч в дальний угол мимо рук Сафонова. Второй матч Матвея в нынешнем розыгрыше ЛЧ, первый пропущенный гол. Кажется, «ПСЖ» заслужил уйти на перерыв при другом счёте.

На старте второй половины Уиллок снова огорчил Сафонова, да ещё и очень обидно. Мяч пролетел между ног российского вратаря. Однако есть одно но. Уиллок залез в очевидный офсайд — повтор это подтвердил. Боковой махнул флажком, Матвей наверняка выдохнул (и не только он). Хозяева ответили ударом Брэдли Баркола выше створа. А потом ещё и Дембеле не попал в ближний угол.

В середине второго тайма «ПСЖ» перешёл на игру с классической «девяткой» — Гонсалу Рамуш заменил Баркола. Энтони Гордон проверил Сафонова дальним ударом — вратарь хозяев справился. В концовке Матвей совершил главное спасение. Гордон завершал контратаку, но голкипер спас парижан. А чуть позже Харви Барнс не попал в ближний угол из убойной позиции. Как? Наверное, не скажет и сам футболист «Ньюкасла».

1:1 — счёт, который не устроил ни тех, ни других. Обе команды вышли в плей-офф, однако им придётся играть в стыках. Год назад это не испугало «ПСЖ», который добрался до победы в Лиге чемпионов. Повторят ли парижане тот результат?